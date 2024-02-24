트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 699

막심 드미트리예프스키 :

))))

어떤 종류의 모델을 구축한 다음 예측된 mashine을 모델이 구축된 사이트 또는 새로운 데이터에 대한 실제 모델과 비교했습니까?

이것은 매우 고품질의 과적합이거나 미래를 내다보기 때문입니다. Forex에서 예측하는 것은 비현실적이기 때문에

체 당신은 따라잡지 않습니다.

직선을 예측한다고 가정합니다. 마지막 값과 기울기가 있고 100%가 다음 값을 예측합니다. 그리고 나는 곡선을 가지고 있습니다 - Masha는 같은 속성을 가지고 있습니다.

 
산산이치 포멘코 :

그것은 벼룩을 구부리는 것과 같습니다. 비범한 기술이지만 절대적으로 쓸모가 없습니다.

여기이 바로 Masha와 함께 차트를 봅니다. 내가 그 가치를 한 단계 앞서 안다면 무슨 소용이 있겠습니까? 가격에는 나름의 수명이 있습니다.

SanSanych, 나는 처음부터 차에 대한 예측을 알고 가격을 찾는 방법에 대한 공식을 썼습니다.

산산이치 포멘코 :

체 당신은 따라잡지 않습니다.

저것들. 당신의 곡선은 직선입니까?

 
박사 상인 :


그것이 나와야 하는데, 이것은 예측 SMA와 과거 가격에서 다음 가격 예측을 얻는 공식입니다. 

open[- 1 ] == грааль

그가 성배 를 두드렸다는 것이 밝혀졌다.

진실은 내가 이해하지 못하고 아무도 이해하지 못하는 사용법입니다.

좋아, TV를 볼 시간이야.

산산이치 포멘코 :

막대의 종가에서 예측된 MA의 미래 가격을 얻는 방법을 이미 들었습니다(MA가 종가에 있는 경우)

바 및 거래 내부에서이 가격과의 현재 편차를 결정하는 것이 남아 있습니다.

마법사_ :

공유는 어떻습니까?

전통적으로 성배는 Nikolay Demko와 Dr. Dr. 상인 .

책의 나머지 부분과 그 책은 최고의 선물입니다!)))

http://www.w3ii.com/ru/r/default.html


내가 의미하는 것과 내가 의미하는 것

 
막심 드미트리예프스키 :

Maxim, 걱정하지 마십시오. 고르게 호흡하십시오. 10에서 16을 빼면 기계 대수 오류의 순서입니다. 뺄 때 서로 다른 방식으로 계산된 두 개의 동일한 값은 거의 동일한 오류 차수를 제공합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

내일 봐야겠다 뭔가 잘못됐어 내가 착각했을 가능성이 높네 특히 마스크에는 성배 가 없다.

시비르크 :

Maxim, 걱정하지 마십시오. 고르게 호흡하십시오. 10 빼기 16은 기계 대수 오류의 차수입니다. 뺄 때 서로 다른 방식으로 계산된 두 개의 동일한 값은 거의 동일한 오류 차수를 제공합니다.

그게 다야, 주머니를 준비하고 먼지에서 청소하십시오

그건 그렇고, SanSanych 덕분에 내 코드에서 오류를 발견했습니다. 또한 일부 장소에서 미래를 조사합니다)) 내일 수정하겠습니다. 아마도 결과가 향상 될 것입니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

그게 다야, 우리는 주머니를 준비하고 먼지에서 청소합니다.

아니요, 예측할 때 SanSanych는 암묵적으로 어딘가에서 미래 가치를 엿보고 있다고 생각합니다. 따라서 주머니를 청소하기에는 너무 이르다.

