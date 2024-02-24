트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 696

새 코멘트
[삭제]  
도서관 :

너무 옳다

이중 pr2 = (pr!=0?log(pr):0);

정확히, 제로, 감사합니다

분류 문제를 위해 이것을 시도하고 싶습니다. 아름답게 보입니다.

 
마법사_ :

그림 1. 2단계, 3단계.))))

나는 모델을 테스트하고 비교하는 방법론만큼 결과에 관심이 없습니다. 우리는 항상 인공 입력 데이터에 대한 모델을 가르치고 테스트해야 하며 실제 데이터에 대해 "그렇게 된 방법"이라는 결과를 가진 테스트라는 것을 기억해야 합니다.

 
산산이치 포멘코 :

나는 모델을 테스트하고 비교하는 방법론만큼 결과에 관심이 없습니다. 우리는 항상 인공 입력 데이터에 대한 모델을 가르치고 테스트해야 하며 실제 데이터에 대해 "그렇게 된 방법"이라는 결과를 가진 테스트라는 것을 기억해야 합니다.

무슨 그런 인공 데이터에?? 이 데이터로 무엇을 이해합니까?

놀란.

 
남자들과 남자들! 질문은 ~이야. 인디케이터를 사용하는데 어드바이저로 변환하고 싶은데 변환하는 방법에 대한 영상을 찾았습니다. 문제는 감사인이 방법의 지표를 보지 못하고 무엇이 잘못되었는지 이해할 수 없다는 것입니다. 칠면조는 시장에서 무료로 다운로드 할 수 있으며 터미널 표시기는 잘로드됩니다. 방향을 제시하십시오.
 
블라디미르 페레르벤코 :

무슨 그런 인공 데이터에?? 이 데이터로 무엇을 이해합니까?

놀란.

기사에 있습니다.

입력 데이터에는 잘 정의된 특성이 있어야 하며, 그래야만 다음에서 모델의 의미 있는 동작을 볼 수 있습니다.

  • 샛길,
  • 상승 및 하락 추세
  • 플랫과 트렌드 사이, 트렌드 사이의 휴식 시간에
  • 가격 급등에
  • 조정 가능한 소음 수준에서.


그리고 하나님이 보내신 것에 대해.

 
222ZXZ333 :
남자들과 남자들! 질문은 ~이야. 인디케이터를 사용하는데 어드바이저로 변환하고 싶은데 변환하는 방법에 대한 영상을 찾았습니다. 문제는 감사인이 방법의 지표를 보지 못하고 무엇이 잘못되었는지 이해할 수 없다는 것입니다. 칠면조는 시장에서 무료로 다운로드 할 수 있으며 터미널 표시기는 잘로드됩니다. 방향을 제시하십시오.

MT에서 표시기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "변경"을 선택하면 해당 항목이 없으면 소스 코드가 없으며 변경할 수 없습니다.

 
산산이치 포멘코 :

기사에 있습니다.

입력 데이터에는 잘 정의된 특성이 있어야 하며, 그래야만 다음에서 모델의 의미 있는 동작을 볼 수 있습니다.

  • 샛길,
  • 상승 및 하락 추세
  • 플랫과 트렌드 사이, 트렌드 사이의 휴식 시간에
  • 가격 급등에
  • 조정 가능한 소음 수준에서.


그리고 하나님이 보내신 것에 대해.

이 학술 기사에서는 실제 데이터(진공 속 구형 말)를 참조하지 않고 미리 결정된 다양한 왜곡으로 인위적으로 생성된 시계열에 대해 설명합니다. 이 연구의 목적은 서로 다른 모델이 TS에서 이러한 왜곡에 어떻게 반응하는지와 어떤 전처리 작업이 모델의 품질에 영향을 미치는지 결정하는 것이었습니다.

기사의 결론:

  • 이상치는 모델의 품질을 크게 떨어뜨립니다. 그것들은 식별되고 처리되어야 합니다 . 이것은 우리가 알고
  • 예측 변수의 첫 번째 차이를 적용하는 것이 유용합니다. 이것도 알려져 있다
  • 두 개의 연속적인 첫 번째 차이를 적용하면 상당한 양의 효과를 얻을 수 있습니다. 이것은 새로운 것입니다. 확인이 필요합니다.
  • 2개 이상의 연속적인 첫 번째 차이를 적용하면 RF에만 상당한 양의 효과가 나타납니다 .
  • 입력 데이터를 정규화해야 합니다 . 이것도 뉴스가 아닙니다.

우리는 Forex 시장과 증권 거래소 모두에서 가장 다양한 성격의 소스 데이터의 바다를 마음대로 사용할 수 있습니다. 인공 데이터가 필요한 이유는 무엇입니까? 실제를 가져 와서 변형하고 차원을 줄이는 등의 작업을 수행하십시오. 다른 모델을 테스트합니다. 나머지는 악한 자의 것입니다.

행운을 빕니다

 

우연히 SMA(12)를 예측하는 방법을 배웠습니다. 다음은 이동 평균과 한 단계 앞서 예측 사이의 다이버전스 그래프입니다.

한발 앞서 내다보는 예측기를 사용한다면... 이 가격은 아니지만...

아니면 사용하는 다른 방법이 있나요?

 
산산이치 포멘코 :

우연히 SMA(12)를 예측하는 방법을 배웠습니다. 다음은 이동 평균과 한 단계 앞서 예측 사이의 다이버전스 그래프입니다.

한발 앞서 내다보는 예측기를 사용한다면... 이 가격은 아니지만...

아니면 사용하는 다른 방법이 있나요?

여러 개의 페이지 뒤로는 MA 단계에서 예측하지 않는 방법을 썼습니다. 예측의 약 70%가 맞습니다. 문제는 이러한 데이터에 대한 거래가 불가능하다는 것입니다. 사실은 예측이 없어도 모든 것이 명확한 경우(예측) 예측이 정당화된다는 것입니다. 즉, 매끄러운 영역에서.

어떤 TF를 한 단계 앞서 했는지 말해주세요. 내일이나 모레쯤 MA 값을 예측할 때와 비슷한 결과를 줄 것입니다. 바쁜 오늘.

 
유리 아사울렌코 :

여러 개의 페이지 백은 MA 단계에서 무엇을 하지 않을지 예측하는 방법을 작성했습니다. 예측의 약 70%가 맞습니다. 문제는 이러한 데이터에 대한 거래가 불가능하다는 것입니다. 사실은 예측이 없어도 모든 것이 명확한 경우(예측) 예측이 정당화된다는 것입니다. 즉, 매끄러운 영역에서.

어떤 TF를 한 단계 앞서 했는지 말해주세요. 내일이나 모레쯤 MA 값을 예측할 때와 비슷한 결과를 줄 것입니다. 바쁜 오늘.

내가 예측하려고 하지 않는 것은 일반적으로 최소 30%의 오류가 있습니다. 여기에는 매우 특이한 것이 있지만 쓸모가 없습니다.

글쎄요, 아마도 누군가는 생각을 할 것입니다. 결국 미래의 가치는 기계 학습에서 매우 중요합니다.

1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399
새 코멘트