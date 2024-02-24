트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 696 1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.02.19 14:10 #6951 도서관 : 너무 옳다 이중 pr2 = (pr!=0?log(pr):0); 정확히, 제로, 감사합니다 분류 문제를 위해 이것을 시도하고 싶습니다. 아름답게 보입니다. СанСаныч Фоменко 2018.02.19 20:10 #6952 마법사_ : 그림 1. 2단계, 3단계.)))) 나는 모델을 테스트하고 비교하는 방법론만큼 결과에 관심이 없습니다. 우리는 항상 인공 입력 데이터에 대한 모델을 가르치고 테스트해야 하며 실제 데이터에 대해 "그렇게 된 방법"이라는 결과를 가진 테스트라는 것을 기억해야 합니다. Vladimir Perervenko 2018.02.20 13:40 #6953 산산이치 포멘코 : 나는 모델을 테스트하고 비교하는 방법론만큼 결과에 관심이 없습니다. 우리는 항상 인공 입력 데이터에 대한 모델을 가르치고 테스트해야 하며 실제 데이터에 대해 "그렇게 된 방법"이라는 결과를 가진 테스트라는 것을 기억해야 합니다. 무슨 그런 인공 데이터에?? 이 데이터로 무엇을 이해합니까? 놀란. 222ZXZ333 2018.02.20 14:15 #6954 남자들과 남자들! 질문은 ~이야. 인디케이터를 사용하는데 어드바이저로 변환하고 싶은데 변환하는 방법에 대한 영상을 찾았습니다. 문제는 감사인이 방법의 지표를 보지 못하고 무엇이 잘못되었는지 이해할 수 없다는 것입니다. 칠면조는 시장에서 무료로 다운로드 할 수 있으며 터미널 표시기는 잘로드됩니다. 방향을 제시하십시오. СанСаныч Фоменко 2018.02.20 14:29 #6955 블라디미르 페레르벤코 : 무슨 그런 인공 데이터에?? 이 데이터로 무엇을 이해합니까? 놀란. 기사에 있습니다. 입력 데이터에는 잘 정의된 특성이 있어야 하며, 그래야만 다음에서 모델의 의미 있는 동작을 볼 수 있습니다. 샛길, 상승 및 하락 추세 플랫과 트렌드 사이, 트렌드 사이의 휴식 시간에 가격 급등에 조정 가능한 소음 수준에서. 그리고 하나님이 보내신 것에 대해. Mihail Marchukajtes 2018.02.20 14:52 #6956 222ZXZ333 : 남자들과 남자들! 질문은 ~이야. 인디케이터를 사용하는데 어드바이저로 변환하고 싶은데 변환하는 방법에 대한 영상을 찾았습니다. 문제는 감사인이 방법의 지표를 보지 못하고 무엇이 잘못되었는지 이해할 수 없다는 것입니다. 칠면조는 시장에서 무료로 다운로드 할 수 있으며 터미널 표시기는 잘로드됩니다. 방향을 제시하십시오. MT에서 표시기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "변경"을 선택하면 해당 항목이 없으면 소스 코드가 없으며 변경할 수 없습니다. Vladimir Perervenko 2018.02.20 15:36 #6957 산산이치 포멘코 : 기사에 있습니다. 입력 데이터에는 잘 정의된 특성이 있어야 하며, 그래야만 다음에서 모델의 의미 있는 동작을 볼 수 있습니다. 샛길, 상승 및 하락 추세 플랫과 트렌드 사이, 트렌드 사이의 휴식 시간에 가격 급등에 조정 가능한 소음 수준에서. 그리고 하나님이 보내신 것에 대해. 이 학술 기사에서는 실제 데이터(진공 속 구형 말)를 참조하지 않고 미리 결정된 다양한 왜곡으로 인위적으로 생성된 시계열에 대해 설명합니다. 이 연구의 목적은 서로 다른 모델이 TS에서 이러한 왜곡에 어떻게 반응하는지와 어떤 전처리 작업이 모델의 품질에 영향을 미치는지 결정하는 것이었습니다. 기사의 결론: 이상치는 모델의 품질을 크게 떨어뜨립니다. 그것들은 식별되고 처리되어야 합니다 . 이것은 우리가 알고 예측 변수의 첫 번째 차이를 적용하는 것이 유용합니다. 이것도 알려져 있다 두 개의 연속적인 첫 번째 차이를 적용하면 상당한 양의 효과를 얻을 수 있습니다. 이것은 새로운 것입니다. 확인이 필요합니다. 2개 이상의 연속적인 첫 번째 차이를 적용하면 RF에만 상당한 양의 효과가 나타납니다 . 입력 데이터를 정규화해야 합니다 . 이것도 뉴스가 아닙니다. 우리는 Forex 시장과 증권 거래소 모두에서 가장 다양한 성격의 소스 데이터의 바다를 마음대로 사용할 수 있습니다. 인공 데이터가 필요한 이유는 무엇입니까? 실제를 가져 와서 변형하고 차원을 줄이는 등의 작업을 수행하십시오. 다른 모델을 테스트합니다. 나머지는 악한 자의 것입니다. 행운을 빕니다 재교육 출구 전략 여러 DC의 다중 통화 СанСаныч Фоменко 2018.02.20 15:42 #6958 우연히 SMA(12)를 예측하는 방법을 배웠습니다. 다음은 이동 평균과 한 단계 앞서 예측 사이의 다이버전스 그래프입니다. 한발 앞서 내다보는 예측기를 사용한다면... 이 가격은 아니지만... 아니면 사용하는 다른 방법이 있나요? Yuriy Asaulenko 2018.02.20 16:11 #6959 산산이치 포멘코 : 우연히 SMA(12)를 예측하는 방법을 배웠습니다. 다음은 이동 평균과 한 단계 앞서 예측 사이의 다이버전스 그래프입니다. 한발 앞서 내다보는 예측기를 사용한다면... 이 가격은 아니지만... 아니면 사용하는 다른 방법이 있나요? 여러 개의 페이지 뒤로는 MA 단계에서 예측하지 않는 방법을 썼습니다. 예측의 약 70%가 맞습니다. 문제는 이러한 데이터에 대한 거래가 불가능하다는 것입니다. 사실은 예측이 없어도 모든 것이 명확한 경우(예측) 예측이 정당화된다는 것입니다. 즉, 매끄러운 영역에서. 어떤 TF를 한 단계 앞서 했는지 말해주세요. 내일이나 모레쯤 MA 값을 예측할 때와 비슷한 결과를 줄 것입니다. 바쁜 오늘. СанСаныч Фоменко 2018.02.20 16:37 #6960 유리 아사울렌코 : 여러 개의 페이지 백은 MA 단계에서 무엇을 하지 않을지 예측하는 방법을 작성했습니다. 예측의 약 70%가 맞습니다. 문제는 이러한 데이터에 대한 거래가 불가능하다는 것입니다. 사실은 예측이 없어도 모든 것이 명확한 경우(예측) 예측이 정당화된다는 것입니다. 즉, 매끄러운 영역에서. 어떤 TF를 한 단계 앞서 했는지 말해주세요. 내일이나 모레쯤 MA 값을 예측할 때와 비슷한 결과를 줄 것입니다. 바쁜 오늘. 내가 예측하려고 하지 않는 것은 일반적으로 최소 30%의 오류가 있습니다. 여기에는 매우 특이한 것이 있지만 쓸모가 없습니다. 글쎄요, 아마도 누군가는 생각을 할 것입니다. 결국 미래의 가치는 기계 학습에서 매우 중요합니다. 1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
너무 옳다
이중 pr2 = (pr!=0?log(pr):0);
정확히, 제로, 감사합니다
분류 문제를 위해 이것을 시도하고 싶습니다. 아름답게 보입니다.
그림 1. 2단계, 3단계.))))
나는 모델을 테스트하고 비교하는 방법론만큼 결과에 관심이 없습니다. 우리는 항상 인공 입력 데이터에 대한 모델을 가르치고 테스트해야 하며 실제 데이터에 대해 "그렇게 된 방법"이라는 결과를 가진 테스트라는 것을 기억해야 합니다.
무슨 그런 인공 데이터에?? 이 데이터로 무엇을 이해합니까?
놀란.
기사에 있습니다.
입력 데이터에는 잘 정의된 특성이 있어야 하며, 그래야만 다음에서 모델의 의미 있는 동작을 볼 수 있습니다.
그리고 하나님이 보내신 것에 대해.
남자들과 남자들! 질문은 ~이야. 인디케이터를 사용하는데 어드바이저로 변환하고 싶은데 변환하는 방법에 대한 영상을 찾았습니다. 문제는 감사인이 방법의 지표를 보지 못하고 무엇이 잘못되었는지 이해할 수 없다는 것입니다. 칠면조는 시장에서 무료로 다운로드 할 수 있으며 터미널 표시기는 잘로드됩니다. 방향을 제시하십시오.
MT에서 표시기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "변경"을 선택하면 해당 항목이 없으면 소스 코드가 없으며 변경할 수 없습니다.
이 학술 기사에서는 실제 데이터(진공 속 구형 말)를 참조하지 않고 미리 결정된 다양한 왜곡으로 인위적으로 생성된 시계열에 대해 설명합니다. 이 연구의 목적은 서로 다른 모델이 TS에서 이러한 왜곡에 어떻게 반응하는지와 어떤 전처리 작업이 모델의 품질에 영향을 미치는지 결정하는 것이었습니다.
기사의 결론:
우리는 Forex 시장과 증권 거래소 모두에서 가장 다양한 성격의 소스 데이터의 바다를 마음대로 사용할 수 있습니다. 인공 데이터가 필요한 이유는 무엇입니까? 실제를 가져 와서 변형하고 차원을 줄이는 등의 작업을 수행하십시오. 다른 모델을 테스트합니다. 나머지는 악한 자의 것입니다.
행운을 빕니다
우연히 SMA(12)를 예측하는 방법을 배웠습니다. 다음은 이동 평균과 한 단계 앞서 예측 사이의 다이버전스 그래프입니다.
한발 앞서 내다보는 예측기를 사용한다면... 이 가격은 아니지만...
아니면 사용하는 다른 방법이 있나요?
여러 개의 페이지 뒤로는 MA 단계에서 예측하지 않는 방법을 썼습니다. 예측의 약 70%가 맞습니다. 문제는 이러한 데이터에 대한 거래가 불가능하다는 것입니다. 사실은 예측이 없어도 모든 것이 명확한 경우(예측) 예측이 정당화된다는 것입니다. 즉, 매끄러운 영역에서.
어떤 TF를 한 단계 앞서 했는지 말해주세요. 내일이나 모레쯤 MA 값을 예측할 때와 비슷한 결과를 줄 것입니다. 바쁜 오늘.
내가 예측하려고 하지 않는 것은 일반적으로 최소 30%의 오류가 있습니다. 여기에는 매우 특이한 것이 있지만 쓸모가 없습니다.
글쎄요, 아마도 누군가는 생각을 할 것입니다. 결국 미래의 가치는 기계 학습에서 매우 중요합니다.