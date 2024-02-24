트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 700 1...693694695696697698699700701702703704705706707...3399 새 코멘트 Mykola Demko 2018.02.20 18:56 #6991 산산이치 포멘코 : 그가 성배를 두드렸다는 것이 밝혀졌다. 진실은 내가 이해하지 못하고 아무도 이해하지 못하는 사용법입니다. 좋아, TV를 볼 시간이야. 아무도 당신이 거절했다는 것을 이해하지 못합니다. 2바이트를 보내는 방법. Newton의 이항식 (c)를 생각해 보십시오. Mykola Demko 2018.02.20 18:57 #6992 시비르크 : 아니요, 예측할 때 어디선가 SanSanych가 암시적으로 미래 가치를 엿보고 있다고 생각합니다. 따라서 주머니를 청소하기에는 너무 이르다. +100500 그러나 당신은 그것을 무시해서는 안됩니다. 갑자기 사람이 갑자기 통찰력을 발휘했습니다. СанСаныч Фоменко 2018.02.20 19:12 #6993 니콜라이 뎀코 : +100500 그러나 당신은 그것을 무시해서는 안됩니다. 갑자기 사람이 갑자기 통찰력을 발휘했습니다. 조명은 머리에 물건이 떨어지면? 비밀은 없습니다. 게시된 결과는 마샤가 아닙니다. 이것은 상태 공간 모델로 표현되는 ARIMA 모델을 통해 값이 계산되는 SMA입니다. 간단히 말해서, 핸드셰이크와 달리 모델은 오류를 고려합니다. 공식은 다음과 같습니다. 비밀은 없습니다: smooth::sma 패키지 피팅과 예측 결과가 생각보다 복잡하기 때문에 제가 착각한 것일 수도 있습니다. sibirqk 2018.02.20 19:36 #6994 산산이치 포멘코 : 조명은 머리에 물건이 떨어지면? 비밀은 없습니다. 게시된 결과는 마샤가 아닙니다. 이것은 상태 공간 모델로 표현되는 ARIMA 모델을 통해 값이 계산되는 SMA입니다. 간단히 말해서, 핸드셰이크와 달리 모델은 오류를 고려합니다. 공식은 다음과 같습니다. 비밀은 없습니다: smooth::sma 패키지 피팅과 예측 결과가 생각보다 복잡하기 때문에 제가 착각한 것일 수도 있습니다. <yt>는 가격 값입니까 아니면 SMA입니까? Dr. Trader 2018.02.20 23:01 #6995 https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf 페이지 57 시작은 분명한 것 같습니다. Yt는 t번째 막대의 가격입니다. n - 자기회귀 기간? j - 막대 반복자 나머지(w,v,e,f,g)는 AR 모델이며 지금은 여기까지입니다. Mihail Marchukajtes 2018.02.21 07:23 #6996 마법사_ : 박사님, 떼가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 젠크가 이미 서로 붙어 있습니다. Fa, 오늘 밤까지 일기예보를 확인하십시오. Max, 맥주 마시러 운전, 그렇지 않으면 친구 Yurik이 약속했습니다. 들어와, 70%를 예측하는 자동차를 가르쳐 주세요))) 미샤! 벌써 수요일입니다! 일요일에 약속된 신호는 어디에 있습니까?))) 거래가 활발하지만 아직 이익을 얻지는 못하지만 고갈되지도 않습니다. 신호의 오랜 역사로 인해 꼬리가 보이지 않습니다 .... 이제 수익이 나기 시작할 것이라고 생각합니다. 가끔 처음에는 짓밟았다가 만회하는 경우가 있다!!!! 차량 성능에 대한 평가 중 하나는 조스터를 통해 배수되지 않는다는 것입니다. 기본 전략의 불리한 시나리오에도 균형을 유지하는 방법을 알고 있습니다. [삭제] 2018.02.21 07:28 #6997 마법사_ : 박사님, 떼가 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 젠크가 이미 서로 붙어 있습니다. Fa, 오늘 밤까지 일기예보를 확인하십시오. Max, 맥주 마시러 운전, 그렇지 않으면 친구 Yurik이 약속했습니다. 들어와, 70%를 예측하는 자동차를 가르쳐 주세요))) 미샤! 벌써 수요일입니다! 일요일에 약속된 신호는 어디에 있습니까?))) oh fu, 난 이미 이 과학에 지쳤어, 똑같아, 그래, 왜냐면 deep multi-agent cooling nnada 메모리가 있는 모든 종류의 Markov 상태가 있습니다. https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf Mihail Marchukajtes 2018.02.21 07:34 #6998 어제는 출력 변수에 맞게 샘플의 최대 길이를 사용하여 최대 데이터 세트에 대한 검색을 구성하는 방법에 대해서도 생각했습니다. 어제 저녁에 대본을 던졌는데 R이 뭔가 잘못했습니다. 오늘 다시 시작했고 작동했습니다. 더 많은 테스트가 필요합니다!!!!! Mihail Marchukajtes 2018.02.21 13:55 #6999 여기서 말할 수 있는 것은 세미, 세미니치....... [삭제] 2018.02.21 14:12 #7000 마이클 마르쿠카이테스 : 여기서 말할 수 있는 것은 세미, 세미니치....... 당신은 votka 한 병을 가지고 재규어와 섞고 맛을 내기 위해 baltika 9를 추가합니다 당신은 술을 마시고 손을 올린 다음 급격히 내립니다 ... :))) 1...693694695696697698699700701702703704705706707...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그가 성배를 두드렸다는 것이 밝혀졌다.
진실은 내가 이해하지 못하고 아무도 이해하지 못하는 사용법입니다.
좋아, TV를 볼 시간이야.
아무도 당신이 거절했다는 것을 이해하지 못합니다.
2바이트를 보내는 방법. Newton의 이항식 (c)를 생각해 보십시오.
아니요, 예측할 때 어디선가 SanSanych가 암시적으로 미래 가치를 엿보고 있다고 생각합니다. 따라서 주머니를 청소하기에는 너무 이르다.
그러나 당신은 그것을 무시해서는 안됩니다. 갑자기 사람이 갑자기 통찰력을 발휘했습니다.
https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf 페이지 57
시작은 분명한 것 같습니다.
Yt는 t번째 막대의 가격입니다.
n - 자기회귀 기간?
j - 막대 반복자
나머지(w,v,e,f,g)는 AR 모델이며 지금은 여기까지입니다.
거래가 활발하지만 아직 이익을 얻지는 못하지만 고갈되지도 않습니다. 신호의 오랜 역사로 인해 꼬리가 보이지 않습니다 ....
이제 수익이 나기 시작할 것이라고 생각합니다. 가끔 처음에는 짓밟았다가 만회하는 경우가 있다!!!!
차량 성능에 대한 평가 중 하나는 조스터를 통해 배수되지 않는다는 것입니다. 기본 전략의 불리한 시나리오에도 균형을 유지하는 방법을 알고 있습니다.
oh fu, 난 이미 이 과학에 지쳤어, 똑같아, 그래, 왜냐면
deep multi-agent cooling nnada 메모리가 있는 모든 종류의 Markov 상태가 있습니다.
https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf
어제는 출력 변수에 맞게 샘플의 최대 길이를 사용하여 최대 데이터 세트에 대한 검색을 구성하는 방법에 대해서도 생각했습니다. 어제 저녁에 대본을 던졌는데 R이 뭔가 잘못했습니다. 오늘 다시 시작했고 작동했습니다. 더 많은 테스트가 필요합니다!!!!!
