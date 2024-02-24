트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2053 1...204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060...3399 새 코멘트 Александр Алексеевич 2020.10.29 08:01 #20521 막심 드미트리예프스키 : 그래서 catbust는 동일한 데이터에 대해 훈련되었습니다(5초 이내). 52: 학습: 0.7964708 테스트: 0.7848837 최고: 0.7860866 (27) 총: 604ms 남음: 5.09초 소스 데이터세트: 훈련된 모델(거래의 후반부는 테스트 세트임): 물론 샘플링에 따라 항상 그런 것은 아닙니다(그리고 그것은 무작위입니다. 즉, 검색이 필요합니다). 때때로 다음과 같이: 34: 학습: 0.5985972 테스트: 0.5915832 최고: 0.5927856 (9) 총: 437ms 남음: 5.81초 Maxim, 질문이 있습니다. 값에 대한 축의 그래프에 무엇이 있습니까? 그리고 당신은 네트워크의 수렴에 대한 일정을했는지??? [삭제] 2020.10.29 08:01 #20522 알렉산더 알렉세비치 : Maxim, 질문이 있습니다. 값에 대한 축의 차트에 무엇이 있습니까? 거래 수, y 이익(포인트) metak에서 모델을 구문 분석하고 테스터에서 확인해야 합니다. Александр Алексеевич 2020.10.29 08:04 #20523 막심 드미트리예프스키 : 거래 수, y 이익(포인트) 마지막으로 자동차에 대한 대화가 있었던 때를 기억합니까? 같은 날 공부하기로 한 패턴에 따르면, 여전히 공부하고 있다. 얼마나 오래. [삭제] 2020.10.29 08:05 #20524 알렉산더 알렉세비치 : 마지막으로 자동차에 대한 대화가 있었던 때를 기억합니까? 같은 날 공부하기로 한 패턴에 따르면, 여전히 공부하고 있다. 얼마나 오래. 메타 트레이더로 작성된 네트워크? ) 이 주제에 대해 이미 댓글을 달았습니다. Александр Алексеевич 2020.10.29 08:08 #20525 막심 드미트리예프스키 : 메타 트레이더로 작성된 네트워크? ) 이 주제에 대해 이미 댓글을 달았습니다. 메타에 있지만 플러스가 있습니다))) 재교육하지 않음) 네트워크 오류의 그래프를 만들고 싶습니다) mytarmailS 2020.10.29 08:16 #20526 막심 드미트리예프스키 : 그래서 catbust는 동일한 데이터에 대해 훈련되었습니다(5초 이내). 52: 학습: 0.7964708 테스트: 0.7848837 최고: 0.7860866 (27) 총: 604ms 남음: 5.09초 소스 데이터세트: 훈련된 모델(거래의 후반부는 테스트 세트임): 물론 샘플링에 따라 항상 그런 것은 아닙니다(그리고 그것은 무작위입니다. 즉, 검색이 필요합니다). 때때로 다음과 같이: 34: 학습: 0.5985972 테스트: 0.5915832 최고: 0.5927856 (9) 총: 437ms 남음: 5.81초 정확한 결과 0.59 시계열 을 샘플링할 수는 없습니다. 이것은 Fisher의 붓꽃이 아닙니다.))) 당신은 미래를 내다본다 ... 당신은 엄격하게 훈련을 샘플링 할 수 있습니다, 먼저 그들을 나눈 다음 샘플링 당신처럼 그 반대가 아니라 [삭제] 2020.10.29 08:30 #20527 알렉산더 알렉세비치 : 메타에 있지만 플러스가 있습니다))) 재교육하지 않음) 네트워크 오류의 그래프를 만들고 싶습니다) 배우는 데 너무 오래 걸리는 알고리즘은 사용할 수 없습니다 .. 그래서 회색으로 변할 수 있습니다 [삭제] 2020.10.29 08:31 #20528 mytarmailS : 정확한 결과 0.59 시계열 을 샘플링할 수는 없습니다. 이것은 피셔의 붓꽃이 아닙니다.))) 당신은 미래를 내다본다 ... 당신은 엄격하게 훈련을 샘플링 할 수 있습니다, 먼저 그들을 나눈 다음 샘플링 당신처럼 그 반대가 아니라 올바른 결과는 무엇입니까? 이것은 다른 데이터 세트에 대한 오류입니다. 시계열 이 아니라 레이블이 샘플링됩니다. 동영상 보기 Александр Алексеевич 2020.10.29 08:37 #20529 막심 드미트리예프스키 : 배우는 데 너무 오래 걸리는 알고리즘은 사용할 수 없습니다 .. 그래서 회색으로 변할 수 있습니다 내가 알기로는 아쿠라시는 예측의 정확성인가? 그리고 로고로스? 테스트에 대한 교육이 없어야 하고 통과 횟수에 관계없이 오류가 동일해야 합니까? 글쎄, 또는 적어도 -+이지만 감소해서는 안됩니다. Александр Алексеевич 2020.10.29 08:38 #20530 막심 드미트리예프스키 : 올바른 결과는 무엇입니까? 이것은 다른 데이터 세트에 대한 오류입니다. 시계열이 아니라 레이블이 샘플링됩니다. 동영상 보기 나는 당신이 시계열 을 예측하도록 네트워크를 훈련시킨다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 1...204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그래서 catbust는 동일한 데이터에 대해 훈련되었습니다(5초 이내).
52: 학습: 0.7964708 테스트: 0.7848837 최고: 0.7860866 (27) 총: 604ms 남음: 5.09초
소스 데이터세트:
훈련된 모델(거래의 후반부는 테스트 세트임):
물론 샘플링에 따라 항상 그런 것은 아닙니다(그리고 그것은 무작위입니다. 즉, 검색이 필요합니다). 때때로 다음과 같이:
34: 학습: 0.5985972 테스트: 0.5915832 최고: 0.5927856 (9) 총: 437ms 남음: 5.81초
거래 수, y 이익(포인트)
metak에서 모델을 구문 분석하고 테스터에서 확인해야 합니다.
마지막으로 자동차에 대한 대화가 있었던 때를 기억합니까? 같은 날 공부하기로 한 패턴에 따르면, 여전히 공부하고 있다. 얼마나 오래.
메타에 있지만 플러스가 있습니다))) 재교육하지 않음) 네트워크 오류의 그래프를 만들고 싶습니다)
정확한 결과 0.59
시계열 을 샘플링할 수는 없습니다. 이것은 Fisher의 붓꽃이 아닙니다.)))
당신은 미래를 내다본다 ... 당신은 엄격하게 훈련을 샘플링 할 수 있습니다, 먼저 그들을 나눈 다음 샘플링
당신처럼 그 반대가 아니라
올바른 결과는 무엇입니까? 이것은 다른 데이터 세트에 대한 오류입니다.시계열 이 아니라 레이블이 샘플링됩니다. 동영상 보기
내가 알기로는 아쿠라시는 예측의 정확성인가? 그리고 로고로스? 테스트에 대한 교육이 없어야 하고 통과 횟수에 관계없이 오류가 동일해야 합니까? 글쎄, 또는 적어도 -+이지만 감소해서는 안됩니다.
나는 당신이 시계열 을 예측하도록 네트워크를 훈련시킨다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?