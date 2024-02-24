트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2053

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

그래서 catbust는 동일한 데이터에 대해 훈련되었습니다(5초 이내).

52: 학습: 0.7964708 테스트: 0.7848837 최고: 0.7860866 (27) 총: 604ms 남음: 5.09초

소스 데이터세트:

훈련된 모델(거래의 후반부는 테스트 세트임):


물론 샘플링에 따라 항상 그런 것은 아닙니다(그리고 그것은 무작위입니다. 즉, 검색이 필요합니다). 때때로 다음과 같이:

34: 학습: 0.5985972 테스트: 0.5915832 최고: 0.5927856 (9) 총: 437ms 남음: 5.81초



Maxim, 질문이 있습니다. 값에 대한 축의 그래프에 무엇이 있습니까? 그리고 당신은 네트워크의 수렴에 대한 일정을했는지???

[삭제]  
알렉산더 알렉세비치 :

Maxim, 질문이 있습니다. 값에 대한 축의 차트에 무엇이 있습니까?

거래 수, y 이익(포인트)

metak에서 모델을 구문 분석하고 테스터에서 확인해야 합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

거래 수, y 이익(포인트)

마지막으로 자동차에 대한 대화가 있었던 때를 기억합니까? 같은 날 공부하기로 한 패턴에 따르면, 여전히 공부하고 있다. 얼마나 오래.

[삭제]  
알렉산더 알렉세비치 :

마지막으로 자동차에 대한 대화가 있었던 때를 기억합니까? 같은 날 공부하기로 한 패턴에 따르면, 여전히 공부하고 있다. 얼마나 오래.

메타 트레이더로 작성된 네트워크? ) 이 주제에 대해 이미 댓글을 달았습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

메타 트레이더로 작성된 네트워크? ) 이 주제에 대해 이미 댓글을 달았습니다.

메타에 있지만 플러스가 있습니다))) 재교육하지 않음) 네트워크 오류의 그래프를 만들고 싶습니다)

 
막심 드미트리예프스키 :

그래서 catbust는 동일한 데이터에 대해 훈련되었습니다(5초 이내).

52: 학습: 0.7964708 테스트: 0.7848837 최고: 0.7860866 (27) 총: 604ms 남음: 5.09초

소스 데이터세트:

훈련된 모델(거래의 후반부는 테스트 세트임):


물론 샘플링에 따라 항상 그런 것은 아닙니다(그리고 그것은 무작위입니다. 즉, 검색이 필요합니다). 때때로 다음과 같이:

34: 학습: 0.5985972 테스트: 0.5915832 최고: 0.5927856 (9) 총: 437ms 남음: 5.81초

정확한 결과 0.59


시계열 샘플링할 수는 없습니다. 이것은 Fisher의 붓꽃이 아닙니다.)))

당신은 미래를 내다본다 ... 당신은 엄격하게 훈련을 샘플링 할 수 있습니다, 먼저 그들을 나눈 다음 샘플링

당신처럼 그 반대가 아니라

[삭제]  
알렉산더 알렉세비치 :

메타에 있지만 플러스가 있습니다))) 재교육하지 않음) 네트워크 오류의 그래프를 만들고 싶습니다)

배우는 데 너무 오래 걸리는 알고리즘은 사용할 수 없습니다 .. 그래서 회색으로 변할 수 있습니다


[삭제]  
mytarmailS :

정확한 결과 0.59


시계열 샘플링할 수는 없습니다. 이것은 피셔의 붓꽃이 아닙니다.)))

당신은 미래를 내다본다 ... 당신은 엄격하게 훈련을 샘플링 할 수 있습니다, 먼저 그들을 나눈 다음 샘플링

당신처럼 그 반대가 아니라

올바른 결과는 무엇입니까? 이것은 다른 데이터 세트에 대한 오류입니다.

시계열 이 아니라 레이블이 샘플링됩니다. 동영상 보기
 
막심 드미트리예프스키 :

배우는 데 너무 오래 걸리는 알고리즘은 사용할 수 없습니다 .. 그래서 회색으로 변할 수 있습니다


내가 알기로는 아쿠라시는 예측의 정확성인가? 그리고 로고로스? 테스트에 대한 교육이 없어야 하고 통과 횟수에 관계없이 오류가 동일해야 합니까? 글쎄, 또는 적어도 -+이지만 감소해서는 안됩니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

올바른 결과는 무엇입니까? 이것은 다른 데이터 세트에 대한 오류입니다.

시계열이 아니라 레이블이 샘플링됩니다. 동영상 보기

나는 당신이 시계열 을 예측하도록 네트워크를 훈련시킨다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까?

1...204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060...3399
새 코멘트