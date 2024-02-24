트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 622 1...615616617618619620621622623624625626627628629...3399 새 코멘트 Alexander_K2 2018.01.28 14:07 #6211 유리 아사울렌코 : Pts 조차 강하게.) 나는 인트라데이를 가지고 있다. 하루 이상 복용하면 유리잔이나 테이프가 전혀 필요하지 않습니다. 하루에 10번의 거래는 그것 없이는 불가능합니다. Fore에서 이 작업을 수행하는 방법을 모르겠습니다.) 아무것도 아니야, 유리. 확률 밀도 함수 는 10,000개 이상의 샘플 크기로 Forex에서 작업해야 하는 것과 같습니다. 사실 - 당일. 증분에 의해 형성되는 분포는 안정적이고 무한히 나눌 수 있습니다. 따라서 많은 사람들이 시장의 프랙탈리티를 본 후 몇 분 동안 거래를 서두르고 시장을 교회 쥐보다 더 가난하게 내버려 둡니다. 그리고 일일 거래에서 - 예, 비록 당신의 방법이 절대적으로 정확하더라도 많은 거래가 없을 것입니다. 오늘 나는 마침내 이것에 대해 확신했습니다(내가 무슨 말을 하는지 이해합니까? - 그러므로 나는 그것에 대해 이야기하지 않을 것입니다. 세부 사항 - 어떻게 든)

Yuriy Asaulenko 2018.01.28 14:39 #6212

Alexander_K2 :

아무것도 아니야, 유리. 확률 밀도 함수 는 10,000개 이상의 샘플 크기로 Forex에서 작업해야 하는 것과 같습니다. 사실 - 당일. 증분에 의해 형성되는 분포는 안정적이고 무한히 나눌 수 있습니다. 따라서 많은 사람들이 시장의 프랙탈리티를 본 후 몇 분 동안 거래를 서두르고 시장을 교회 쥐보다 더 가난하게 내버려 둡니다. 그리고 일일 거래에서 - 예, 비록 당신의 방법이 절대적으로 정확하더라도 많은 거래가 없을 것입니다. 오늘 나는 마침내 이것에 대해 확신했습니다(내가 무슨 말을 하는지 이해합니까? - 그러므로 나는 그것에 대해 이야기하지 않을 것입니다. 세부 사항 - 어떻게 든)

나, 그래서 단기 (일 이상) 막 다른 옵션을 고려합니다. 그럼에도 불구하고 불분명한 근거가 있습니다.) 단 몇 분, 하루 중 스캘핑이 산재되어 있습니다. 이것은 주식 시장을 위한 것입니다. 나는 Forex에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 그러나 사람들은 일종의 성공적으로 핍니다. 그리고 내가 아는 한 대부분의 작업 전략은 증권 거래소와 Forex 모두에서 스캘핑 또는 유사한 방법입니다.

toxic 2018.01.28 14:59 #6213

유리 아사울렌코 :

왜 파이썬이 아닌지 궁금합니다. 엠비. 같은 R? 젠장 이해가 안가네요.

나는 Mikhail에 대해 이야기하지 않겠습니다. 그는 자신의 선택에 대해 논쟁할 수 있지만 아마도 Python과 R이 고급 언어를 해석하기 때문에 그들은 Matlab 또는 "수학"과 같은 라이브러리 집합에 대한 인터페이스와 비슷하다고 가정할 수 있습니다. 커맨드 라인은 언어 자체보다 리뷰용으로 매우 훌륭하지만 프로덕션에서는 독점 알고리즘과 싸워야 할 때 기회가 없습니다. 스쿠터에서 공식 1을 물리치는 것과 같습니다.

toxic 2018.01.28 15:06 #6214

산산이치 포멘코 :

정말로. 지식에 대한 갈망이 있기 때문에 평가를 받고 정상에서 보이는 것을 연구합니다. "TOP"는 기본적으로 누가 형성하는지, github에 학생 출판물 수와 초보 과학자의 기사가 한 가지이며, 진지한 투자 캔터(은행, 헤지 펀드 등)가 머신 러닝에 대해 어떤 코드를 작성하는지 이해하고 다루어야 합니다. 알고리즘(은행, 헤지 펀드 등), 샘플링 " TOP"은 전자로 이동합니다. 후자는 상단 또는 심지어 산만하고 우아한 막다른 골목으로 이어지는 경우를 제외하고는 실제로 무엇을, 어떻게 하는지를 광고하지 않기 때문입니다.

Yuriy Asaulenko 2018.01.28 15:22 #6215

독성 :

나는 Mikhail에 대해 이야기하지 않겠습니다. 그는 자신의 선택에 대해 논쟁할 수 있지만 아마도 Python과 R이 고급 언어를 해석하기 때문에 그들은 Matlab 또는 "수학"과 같은 라이브러리 집합에 대한 인터페이스와 비슷하다고 가정할 수 있습니다. 커맨드 라인은 언어 자체보다 리뷰용으로 매우 훌륭하지만 프로덕션에서는 독점 알고리즘과 싸워야 할 때 기회가 없습니다. 스쿠터에서 공식 1을 물리치는 것과 같습니다.

이미 잊었다. 우리가 Jave에 대해 이야기하고 있었던 것 같다? 따라서 Java는 해석된 언어이기도 합니다. 기계어로 컴파일되지 않고 JVM에서 실행됩니다. R은 또한 스크립팅 언어이며 대부분의 작업은 컴파일된 C++ 패키지에서 수행됩니다. 일반적으로 Java는 다소 느립니다. 포뮬러 1 같은 느낌이 전혀 들지 않습니다.) 그가 그것에 빠졌는지 모르겠습니다.) 저에게 전략이 스캘핑-핍스(scalping-pipsing)가 아니라면 아무도 이길 필요가 없고 속도가 장난이 아닙니다. 전혀 역할. 마이클은 이것이 그의 선택입니다. 마치 우리가 언어에 대해 토론하는 것과 같습니다.) ZY Somewhere는 다른 언어에 대한 MO 알고리즘의 고속 성능 비교를 보았습니다. Java와 Python이 근처에 있습니다.

СанСаныч Фоменко 2018.01.28 15:28 #6216

막심 드미트리예프스키 :

이제 링크나 설명의 형태로 가능합니까? :) Forex로 할 수 있어, 둘러봐

가장 널리 적용되는 경우 특정 결과가 중요하며 가정이 아닙니다. 코인 거래에 대해 인터넷에서 찾은 모든 것. 도구 - 모든 것을 했다 항상 그렇듯이 VAR, VECM, vars 패키지를 찾아야 합니다. 여기에는 링크가 있습니다. SETAR별 입장 제한 나는 그것을 첨부했고 그래서 구글에 도움말 - 문학 및 특정 응용 프로그램 .... 확산을 극복했다면 공유할 수도 있습니다. 그런 아름다움이 없으면 눈을 뗄 수가 없다.

[삭제] 2018.01.28 15:36 #6217

산산이치 포멘코 :

항상 그렇듯이 VAR, VECM, vars 패키지를 찾아야 합니다. 여기에는 링크가 있습니다. SETAR별 입장 제한 나는 그것을 첨부했고 그래서 구글에 도움말 - 문학 및 특정 응용 프로그램 .... 확산을 극복했다면 공유할 수도 있습니다. 그런 아름다움이 없으면 눈을 뗄 수가 없다.

감사합니다. 살펴보겠습니다. 이상한 점 - 쌍 거래의 스프레드는 문제가 된 적이 없는 것 같습니다. AAA .. 이것은 autoregression + multiple regression .. 그와 같은 것입니다. .. 흥미롭습니다. 직접 휘저을 수 있습니다. 나중에 들어갈게.

Alexander_K2 2018.01.28 15:36 #6218

유리 아사울렌코 :

나, 그래서 단기 (일 이상) 막 다른 옵션을 고려합니다. 그럼에도 불구하고 불분명한 근거가 있습니다.) 단 몇 분, 하루 중 스캘핑이 산재되어 있습니다. 이것은 주식 시장을 위한 것입니다. 나는 Forex에 대해 아무 말도 할 수 없습니다. 그러나 사람들은 일종의 성공적으로 핍니다. 그리고 내가 아는 한 대부분의 작업 전략은 증권 거래소와 Forex에서 스캘핑 또는 유사한 방법입니다.

USDJPY 쌍의 증분 분포를 다시 살펴보십시오. 오른쪽 그래프는 "메모리"입니다. 증분 >=17핍에서만 사라집니다. 그리고 +-17핍에 대한 신뢰 구간은 이 분포의 약 99.5% 또는 28.900틱입니다. 이것은 거래에 필요한 양입니다. 다른 모든 것은 이 거대한 분포의 특별한 경우일 뿐이며 분명히 패배로 СанСаныч Фоменко 2018.01.28 15:44 #6220 독성 : 나는 Mikhail에 대해 이야기하지 않겠습니다. 그는 자신의 선택에 대해 논쟁할 수 있지만 아마도 Python과 R이 고급 언어를 해석하기 때문에 그들은 Matlab 또는 "수학"과 같은 라이브러리 집합에 대한 인터페이스와 비슷하다고 가정할 수 있습니다. 커맨드 라인은 언어 자체보다 리뷰용으로 매우 훌륭하지만 프로덕션에서는 독점 알고리즘과 싸워야 할 때 기회가 없습니다. 스쿠터에서 공식 1을 물리치는 것과 같습니다. 독성 : "TOP"는 기본적으로 누가 형성하는지, github에 학생 출판물 수와 초보 과학자의 기사가 한 가지이며, 진지한 투자 캔터(은행, 헤지 펀드 등)가 머신 러닝에 대해 어떤 코드를 작성하는지 이해하고 다루어야 합니다. 알고리즘(은행, 헤지 펀드 등), 샘플링 " TOP"은 전자로 이동합니다. 후자는 상단 또는 심지어 산만하고 우아한 막다른 골목으로 이어지는 경우를 제외하고는 실제로 무엇을, 어떻게 하는지를 광고하지 않기 때문입니다. 고전에서 배웠듯이 우리는 항상 뿌리를 봐야 합니다. 그리고 R의 속도는 큰 문제입니다. 통역사의 표면에. 연구에 좋은 아이템. 내 경험상 디버거는 전혀 필요하지 않습니다. 그러나 속도는 최고를 원합니다. 그러나 이것은 단지 외관일 뿐입니다. 우리는 뿌리를 볼 것입니다. 속도 뉘앙스. 1. 연산능력이 있는 R 패키지를 택하면, R은 Fortran과 C 라이브러리인 라이브러리에 대한 참조만 작성하게 되는데, 이 선택은 최고 속도를 위한 것이고 이를 능가할 수 있을지는 의문이다. 2. 또한 C.R에서 이주하는 사람들에게 "스칼라"라는 개념이 결여된 매트릭스 언어입니다. 벡터 및 행렬 연산 뒤에는 Intel 라이브러리가 있습니다. 또한 이 때문에 R 코드 자체가 매우 방대합니다. 3. 컴퓨터의 모든 코어와 프로세서를 로드하는 것은 적절한 도구를 사용하는 것이 일반적입니다. 4. Java와 마찬가지로 Python도 가상 머신 에서 컴파일되고 유사하게 실행됩니다. 파이썬은 말 그대로 스크립팅 언어라는 장점이 있으며 모든 라이브러리는 이미 컴파일된 C ++에 있습니다. 그리고 파이썬에서 가치 있는 것은 파이썬 자체가 아니라 광범위한 라이브러리입니다. R은 또한 스크립팅 언어이며 대부분의 작업은 컴파일된 C++ 패키지에서 수행됩니다.
