시작되면 모델은 3000개의 막대에 대해 학습됩니다(녹색과 빨간색 선이 매우 잘 일치하고 분산이 최소화됨을 알 수 있습니다). 모든 달셰 - 앞으로. 그리고 이 편차로 인해 모델이 예측을 잘 하지 못하는 것이 분명합니다.. 하지만 그럼에도 불구하고 순전히 시각적으로 전방에 매우 잘 근사한다는 사실에 놀랐습니다. 이것이 페어 트레이딩에 효과가 있을지 모르겠지만 확인이 필요합니다.


 
합당한 범위 내에서 교육 과정의 비용이 얼마인지 알려주십시오. 가능하면 실제 가격을 작성한 다음 실제 가격을 표시하십시오.
비디오에 잘못된 쌍을 넣었습니다. 파운드 대신 유로에 대한 프랑을 넣었습니다.

아래 차트 몇 개:


 
시작 가격 부터 스랄
 
형, 나는 그것이 올바르게 작동한다고 생각하지 않습니다 .. :(
 
막심 드미트리예프스키 :

화면에서 빨간색으로 표시된 값은 현재 쌍의 지연이 55인 증분입니다.

무슨 뜻인가요?

0번봉과 55번봉의 가격차이는?

도서관 :

무슨 뜻인가요?

0번째 rar와 55번째 rar 가격차이는?

로그(닫기[0]/닫기[55])

몫이 아닌 차이를 취할 수 있으며 일반적으로 원하는 방식으로 변환합니다. Yuriy는 2 mashka의 차이점에 대해 썼습니다. 가격에서 차를 뺄 수 있습니다.

그런 다음 내가 이해하는 한 원래 행을 복원할 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

로그(닫기[0]/닫기[55])

그런 다음 내가 이해하는 한 원래 행을 복원할 수 있습니다.

왜 지금까지 복용하고 있습니까? 이웃과 함께 데려갈 필요가 있다고 생각했습니다 ...

