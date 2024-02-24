트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 624 1...617618619620621622623624625626627628629630631...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.01.29 09:32 #6231 시작되면 모델은 3000개의 막대에 대해 학습됩니다(녹색과 빨간색 선이 매우 잘 일치하고 분산이 최소화됨을 알 수 있습니다). 모든 달셰 - 앞으로. 그리고 이 편차로 인해 모델이 예측을 잘 하지 못하는 것이 분명합니다.. 하지만 그럼에도 불구하고 순전히 시각적으로 전방에 매우 잘 근사한다는 사실에 놀랐습니다. 이것이 페어 트레이딩에 효과가 있을지 모르겠지만 확인이 필요합니다. Igooor_45 2018.01.29 09:35 #6232 합당한 범위 내에서 교육 과정의 비용이 얼마인지 알려주십시오. 가능하면 실제 가격을 작성한 다음 실제 가격을 표시하십시오. [삭제] 2018.01.29 09:47 #6233 비디오에 잘못된 쌍을 넣었습니다. 파운드 대신 유로에 대한 프랑을 넣었습니다. 아래 차트 몇 개: СанСаныч Фоменко 2018.01.29 10:34 #6234 판매자 프로필: 판매자 프로필 '4567718'에 대한 새 댓글 [삭제] 2018.01.29 10:43 #6235 시작 가격 부터 스랄 СанСаныч Фоменко 2018.01.29 10:55 #6236 [삭제] 2018.01.29 11:28 #6237 형, 나는 그것이 올바르게 작동한다고 생각하지 않습니다 .. :( Aleksei Kuznetsov 2018.01.29 14:15 #6238 막심 드미트리예프스키 : 화면에서 빨간색으로 표시된 값은 현재 쌍의 지연이 55인 증분입니다. 무슨 뜻인가요? 0번봉과 55번봉의 가격차이는? [삭제] 2018.01.29 14:18 #6239 도서관 : 무슨 뜻인가요? 0번째 rar와 55번째 rar 가격차이는? 로그(닫기[0]/닫기[55]) 몫이 아닌 차이를 취할 수 있으며 일반적으로 원하는 방식으로 변환합니다. Yuriy는 2 mashka의 차이점에 대해 썼습니다. 가격에서 차를 뺄 수 있습니다. 그런 다음 내가 이해하는 한 원래 행을 복원할 수 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2018.01.29 14:20 #6240 막심 드미트리예프스키 : 로그(닫기[0]/닫기[55]) 그런 다음 내가 이해하는 한 원래 행을 복원할 수 있습니다. 왜 지금까지 복용하고 있습니까? 이웃과 함께 데려갈 필요가 있다고 생각했습니다 ... 1...617618619620621622623624625626627628629630631...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
시작되면 모델은 3000개의 막대에 대해 학습됩니다(녹색과 빨간색 선이 매우 잘 일치하고 분산이 최소화됨을 알 수 있습니다). 모든 달셰 - 앞으로. 그리고 이 편차로 인해 모델이 예측을 잘 하지 못하는 것이 분명합니다.. 하지만 그럼에도 불구하고 순전히 시각적으로 전방에 매우 잘 근사한다는 사실에 놀랐습니다. 이것이 페어 트레이딩에 효과가 있을지 모르겠지만 확인이 필요합니다.
비디오에 잘못된 쌍을 넣었습니다. 파운드 대신 유로에 대한 프랑을 넣었습니다.
아래 차트 몇 개:
화면에서 빨간색으로 표시된 값은 현재 쌍의 지연이 55인 증분입니다.
무슨 뜻인가요?
0번봉과 55번봉의 가격차이는?
0번째 rar와 55번째 rar 가격차이는?
로그(닫기[0]/닫기[55])
몫이 아닌 차이를 취할 수 있으며 일반적으로 원하는 방식으로 변환합니다. Yuriy는 2 mashka의 차이점에 대해 썼습니다. 가격에서 차를 뺄 수 있습니다.
그런 다음 내가 이해하는 한 원래 행을 복원할 수 있습니다.
왜 지금까지 복용하고 있습니까? 이웃과 함께 데려갈 필요가 있다고 생각했습니다 ...