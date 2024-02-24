트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 626 1...619620621622623624625626627628629630631632633...3399 새 코멘트 Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:04 #6251 막심 드미트리예프스키 : 아니 왜 나무를 많이 찍어서.. 10등으로 정상적으로 답을 줬다(몇개 넣었는지 기억이 안난다) 500은 모든 데이터 세트에 충분합니다. 그렇다면 왜 분수에 대한 그러한 오류가 있었습니까? .. 이상하다. 기계가 정확히 학습할 수 있을 거라고 예상했다.. 패턴의 경우(Forex에서) 모양이 모호하지 않은 것과는 거리가 멀다는 사실(구구단에서와 같이)이 좋은 것으로 밝혀졌습니다. 60%의 경우에 공정한 예측을 얻는다면. [삭제] 2018.01.29 15:06 #6252 아나톨리 자인치코프스키 : 그렇다면 왜 분수에 대한 그러한 오류가 있었습니까? .. 이상하다. 기계가 정확히 학습할 수 있을 거라고 예상했다.. 패턴의 경우(Forex에서) 모양이 모호하지 않은 것과는 거리가 멀다는 사실(구구단에서와 같이)이 좋은 것으로 밝혀졌습니다. 60%의 경우에 공정한 예측을 얻는다면. r 매개변수가 낮기 때문에 오류가 발생했습니다. 즉, 예제의 절반만 훈련에 사용되었고 이 절반은 트리의 절반에 대해 훈련되었음을 의미합니다. :) 거기에는 몇 가지 예제가 있습니다. 그것은 정확히 r ~ 1을 넣을 필요가 있습니다. 유사 정규화 및 out of bag 샘플에 대한 테스트에 사용 이 메커니즘을 구성할 수 있어야 한다는 것뿐입니다. 포리스트의 경우 2개의 설정만 얻습니다. 또한 NS(RF)는 curculator가 아니지만 f-th에 가깝고 많은 문제의 경우 정확도가 너무 높으면 좋은 것보다 훨씬 더 나쁘다는 것을 이해해야 합니다. PriceChannel 포물선 시스템 10포인트 3.mq4 금융 시리즈의 신경 예측(한 [삭제] 2018.01.29 15:09 #6253 도서관 : 네트워크의 회귀/예측이 기록에서 유사한 사이트/패턴에 대한 검색(3개월 전에 수행됨)과 거의 동일할 것 같아 걱정입니다. 글쎄, 분류는 더 좋지 않을 것입니다 :) 원칙은 동일하며 클래스로 나눕니다. Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:17 #6254 막심 드미트리예프스키 : r 매개변수가 낮기 때문에 오류가 발생했습니다. 즉, 예제의 절반만 훈련에 사용되었고 이 절반은 트리의 절반에 대해 훈련되었음을 의미합니다. :) 거기에는 몇 가지 예제가 있습니다. 그것은 정확히 r ~ 1을 넣을 필요가 있습니다. 유사 정규화 및 out of bag 샘플에 대한 테스트에 사용 이 메커니즘을 구성할 수 있어야 한다는 것뿐입니다. 포리스트의 경우 2개의 설정만 얻습니다. 즉, r이 1로 설정되면 모든 예제에서 훈련됩니다. 원칙적으로 이것이 필요한 것입니다. 그렇지 않으면 왜 예를 수집하고 보여줄 필요가 있었습니까? 다음은 앞으로의 확인이 어떻게 될 것인지입니다. [삭제] 2018.01.29 15:20 #6255 아나톨리 자인치코프스키 : 즉, r이 1로 설정되면 모든 예제에서 훈련됩니다. 원칙적으로 이것이 필요한 것입니다. 그렇지 않으면 왜 예를 수집하고 보여줄 필요가 있었습니까? 다음은 앞으로의 확인이 어떻게 될 것인지입니다. 어쨌든, 전혀, 모든 표시가 사용되는 것은 아니므로 일반적으로 모든 사람을 위한 모델의 수정이 있으며, 여기서 모든 것을 설정할 수 있습니다. 그러나 이것은 더 이상 권장되지 않습니다. 숲은 어리석게도 모든 옵션을 기억할 것입니다. 설정 선택은 종종 주관적인 일이므로 실험이 필요합니다. 1보다 작으면 나머지 파이머에서 모델의 유효성을 검사합니다(모델은 훈련 세트에 속하지 않는 데이터에 대해 평가됨). 고전에 따르면 r은 0.67로 설정되고 나머지 33%에서 검증됩니다. 물론 이것은 큰 샘플에 해당되며 곱셈표와 같이 작은 샘플의 경우에는 의미가 없으므로 1을 넣는 것이 좋습니다. 10포인트 3.mq4 패턴을 찾고 시장 상황 - 평평하거나 Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:29 #6256 막심 드미트리예프스키 : 어쨌든, 전혀, 모든 표시가 사용되는 것은 아니므로 일반적으로 모든 사람을 위한 모델의 수정이 있으며, 여기서 모든 것을 설정할 수 있습니다. 그러나 이것은 더 이상 권장되지 않습니다. 숲은 어리석게도 모든 옵션을 기억할 것입니다. 설정 선택은 종종 주관적인 일이므로 실험이 필요합니다. 1보다 작으면 나머지 파이머에서 모델의 유효성을 검사합니다(모델은 훈련 세트에 속하지 않는 데이터에 대해 평가됨). 고전에 따르면 r은 0.67로 설정되고 나머지 33%에서 검증됩니다. 일반적으로 시도한 다음 설정을 추가로 처리해야 합니다. 팁 감사합니다 망할께요) Vladimir Perervenko 2018.01.29 16:01 #6257 여기서 우연히 오래된 Python-MT4 API 개발을 발견했습니다. 누군가 최근에 이 주제를 다루었습니다. 도움이되는지 확인하십시오 https://github.com/zonquan/PyMT4 Aleksey Terentev 2018.01.30 07:19 #6258 기능 선택 약간의 데이터 마이닝. 특성 선택은 Chi^2 + KBest, RFE(재귀적 특성 제거) + (SGDClassifier, RidgeClassifier), L2(Ridge, RidgeClassifier), L1(올가미)을 통해 수행되었습니다. 릿지 정규화는 보다 정상적인 결과를 제공합니다. 몇 가지 차트: RFE + 릿지 및 SGD 능선 회귀자(L2) 능선 분류기(L2) 이 파일에는 매개변수 값 테이블과 기능 선택에 따른 선택 항목이 포함되어 있습니다. 가장 중요한 계수는 다음과 같습니다. 10, 11 - 종가, 델타(시가-종가) 18-20 - 파생상품 고가, 저가, 종가 24 - 로그 파생물 닫기 29, 30 - 로우스 33 - 마감 종료 - Lowess 35 - EMA 26(13 옵션) 40 - 파생상품 EMA 13 추신. 테이블의 Ridge Classifier 행은 단일 클래스를 기반으로 하며 다른 클래스에 대한 매개변수 종속성을 반영하지 않습니다. 스크립트에 대한 링크 . 파일: selected_features.zip 9 kb Machine learning in trading: 틱 데이터를 사용한 백테스팅 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 [삭제] 2018.01.30 07:38 #6259 새로운 네트워크 다이어그램을 그렸습니다. 이것이 첫 번째 설명입니다. 속편이 있을 것입니다(희망) https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html Идеальная нейронная сеть для финансовых рынков 2018.01.29rationatrix.blogspot.com.cy В данной статье, обсудим начало экспериментов с созданием нейронной сети, которая оптимальным образом подходила бы для работы на валютном рынке. Основной недостаток классических НС заключается в их статической/статистической природе, когда модель обучается на исторических данных и, впоследствии, рыночные закономерности меняются, а нейросеть... Aleksey Terentev 2018.01.30 07:41 #6260 막심 드미트리예프스키 : 새로운 네트워크 다이어그램을 그렸습니다. 이것이 첫 번째 설명입니다. 속편이 있을 것입니다(희망) https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html 그리고 첫글이 삭제된거 같은데요. 그는 도표를 블로그에 올렸습니다. =) 1...619620621622623624625626627628629630631632633...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니 왜 나무를 많이 찍어서.. 10등으로 정상적으로 답을 줬다(몇개 넣었는지 기억이 안난다)
500은 모든 데이터 세트에 충분합니다.
그렇다면 왜 분수에 대한 그러한 오류가 있었습니까? .. 이상하다. 기계가 정확히 학습할 수 있을 거라고 예상했다.. 패턴의 경우(Forex에서) 모양이 모호하지 않은 것과는 거리가 멀다는 사실(구구단에서와 같이)이 좋은 것으로 밝혀졌습니다. 60%의 경우에 공정한 예측을 얻는다면.
r 매개변수가 낮기 때문에 오류가 발생했습니다. 즉, 예제의 절반만 훈련에 사용되었고 이 절반은 트리의 절반에 대해 훈련되었음을 의미합니다. :) 거기에는 몇 가지 예제가 있습니다.
그것은 정확히 r ~ 1을 넣을 필요가 있습니다. 유사 정규화 및 out of bag 샘플에 대한 테스트에 사용
이 메커니즘을 구성할 수 있어야 한다는 것뿐입니다. 포리스트의 경우 2개의 설정만 얻습니다.
또한 NS(RF)는 curculator가 아니지만 f-th에 가깝고 많은 문제의 경우 정확도가 너무 높으면 좋은 것보다 훨씬 더 나쁘다는 것을 이해해야 합니다.
네트워크의 회귀/예측이 기록에서 유사한 사이트/패턴에 대한 검색(3개월 전에 수행됨)과 거의 동일할 것 같아 걱정입니다.
즉, r이 1로 설정되면 모든 예제에서 훈련됩니다. 원칙적으로 이것이 필요한 것입니다. 그렇지 않으면 왜 예를 수집하고 보여줄 필요가 있었습니까? 다음은 앞으로의 확인이 어떻게 될 것인지입니다.
어쨌든, 전혀, 모든 표시가 사용되는 것은 아니므로 일반적으로 모든 사람을 위한 모델의 수정이 있으며, 여기서 모든 것을 설정할 수 있습니다. 그러나 이것은 더 이상 권장되지 않습니다. 숲은 어리석게도 모든 옵션을 기억할 것입니다.
설정 선택은 종종 주관적인 일이므로 실험이 필요합니다.
1보다 작으면 나머지 파이머에서 모델의 유효성을 검사합니다(모델은 훈련 세트에 속하지 않는 데이터에 대해 평가됨). 고전에 따르면 r은 0.67로 설정되고 나머지 33%에서 검증됩니다. 물론 이것은 큰 샘플에 해당되며 곱셈표와 같이 작은 샘플의 경우에는 의미가 없으므로 1을 넣는 것이 좋습니다.
기능 선택
약간의 데이터 마이닝. 특성 선택은 Chi^2 + KBest, RFE(재귀적 특성 제거) + (SGDClassifier, RidgeClassifier), L2(Ridge, RidgeClassifier), L1(올가미)을 통해 수행되었습니다. 릿지 정규화는 보다 정상적인 결과를 제공합니다.
몇 가지 차트:
RFE + 릿지 및 SGD
능선 회귀자(L2)
능선 분류기(L2)
이 파일에는 매개변수 값 테이블과 기능 선택에 따른 선택 항목이 포함되어 있습니다.
가장 중요한 계수는 다음과 같습니다.
추신. 테이블의 Ridge Classifier 행은 단일 클래스를 기반으로 하며 다른 클래스에 대한 매개변수 종속성을 반영하지 않습니다.
- 10, 11 - 종가, 델타(시가-종가)
- 18-20 - 파생상품 고가, 저가, 종가
- 24 - 로그 파생물 닫기
- 29, 30 - 로우스
- 33 - 마감 종료 - Lowess
- 35 - EMA 26(13 옵션)
- 40 - 파생상품 EMA 13
스크립트에 대한 링크 .
새로운 네트워크 다이어그램을 그렸습니다. 이것이 첫 번째 설명입니다. 속편이 있을 것입니다(희망)
https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html
그리고 첫글이 삭제된거 같은데요. 그는 도표를 블로그에 올렸습니다. =)