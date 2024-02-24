트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 542 1...535536537538539540541542543544545546547548549...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2017.12.09 22:58 #5411 유리 아사울렌코 : 이 스레드가 도움이 될지 모르겠습니다. 그녀는 여기 있어서 나를 도왔다. 똑똑한 사람들, 그리고 나는 그것을하지 않는 방법을 배웠습니다. 저는 그림을 그리지 않지만 직접 그립니다. 첫째, 비교가 가능하다. 둘째, 경험을 교환 셋째, 뭔가를 생각해내다 Mihail Marchukajtes 2017.12.10 14:59 #5412 여보세요!!!. 나는 여기서 한 가지를 생각해 냈고 그것을 테스트하려고합니다. 이렇게 하려면 역전파 기능이 있는 다층 퍼셉트론이 필요합니다. 그런 구조를 쉽게 구축하고 가르칠 수 있도록 어떤 소프트웨어 제품을 가져가야 할까요???? 또한 수학의 가능성 등 СанСаныч Фоменко 2017.12.10 17:15 #5413 유리 아사울렌코 : 사실 인프라는 가장 중요한 것이 아니며 때로는 모든 것을 포기하는 것이 더 나을 때도 있습니다. 쉽습니다. 세 번 던졌습니다.)) 그리고 아마도. 4개라도.) 나는 R을 위해 캠페인을 하는 것이 아니라 시작했고, 마스터했고, 그만뒀습니다. 엠비. R에는 다이아몬드가 있지만 이 체계화되지 않은 덤프 를 조사할 준비가 되지 않았습니다. 물론 삶이 나에게 강요하지 않는 한 나는 약속하지 않을 것입니다. 자, 줘! 나는 통계 분야에서 더 체계화된 시스템을 모릅니다(여기서 기계 학습은 통계로 간주됩니다). 모든 것이 교과서와 같습니다. 우수한 루브리케이터, 검색... 당신은 그것을 matlab과 혼동해야 합니다 - 그것은 우리와 전혀 관련이 없으며 모든 것이 너무 거기에 있다고 생각하지만 아무 것도 찾을 수 없습니다. Renat Akhtyamov 2017.12.10 20:52 #5414 막심 드미트리예프스키 : ...... Maxim, 당신은 차익 거래 차트를 그렸습니다 4에서 가능한가요? 그래프를 그릴 때 무엇을 사용했는지 알려주실 수 있습니까? 즉, 기성품 구성 점으로 그래프를 그리는 방법 에 관심이 있습니까? Renat Akhtyamov 2017.12.10 20:59 #5415 막심 드미트리예프스키 : chocho, 무슨 그래픽? ) 이미 MT4를 오래 사용하지 않아 무엇이 가능하고 무엇이 불가능할지조차 모릅니다. 그런 차트? 제가 직접 지표를 써보니.. 무슨 말을 사용? lin을 통한 공동 통합 포트폴리오의 표준 계산. 회귀 .. mb 나는 아주 표준적이지 않습니다, 나는 xs .. 그러나 그것을 좋아합니다) 예를 들어 다음은 지표가 아닙니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 다시 한 번, 차익 거래, 쌍 거래. 막심 드미트리예프 스키 , 2017.12.04 01:13 엔 .. fuena 가 가장 못된 회귀는 필요없어 나는 그래프를 만들어야 한다 [삭제] 2017.12.10 21:00 #5416 레나트 아크티아모프 : Maxim, 당신은 차익 거래 차트를 그렸습니다 4에서 가능한가요? 그래프를 그릴 때 무엇을 사용했는지 알려주실 수 있습니까? 즉, 기성품 구성 점으로 그래프를 그리는 방법 에 관심이 있습니까? 아, 알겠습니다.. GraphPlot()을 통해 출력합니다. https://www.mql5.com/ru/articles/2866 mt4에서 지원하는지 안하는지 모르겠네요 Визуализируй это! Графическая библиотека в MQL5 как аналог plot из R 2017.02.07MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com При исследовании и изучении закономерностей важную роль играет визуальное отображение с помощью графиков. В популярных среди научного сообщества языках программирования, таких как R и Python, для визуализации предназначена специальная функция plot, с помощью которой можно рисовать линии, точечные распределения и гистограммы для наглядного... Renat Akhtyamov 2017.12.10 21:01 #5417 막심 드미트리예프스키 : 아, 알겠습니다.. GraphPlot()을 통해 출력합니다. https://www.mql5.com/ru/articles/2866 mt4에서 지원하는지 안하는지 모르겠네요 감사합니다 화이팅 하러 갑니다... [삭제] 2017.12.10 21:03 #5418 레나트 아크티아모프 : 감사합니다 화이팅 하러 갑니다... 하지만 저처럼 인디케이터를 통해서 하는게 더 편해요.. Plot()은 조사나 디버깅할 때 빠른 시각화를 위해서만 사용하면 좋습니다. СанСаныч Фоменко 2017.12.13 07:59 #5419 기사 LIME을 사용한 머신 러닝 모델 예측 설명 가장 눈에 띄는 것은 이 사진입니다. 교집합은 줄일 수 없는 오류입니다. 그래서 : 모델에 그러한 사진이 동반되지 않으면이 모든 것이 숫자 게임 일뿐입니다. [삭제] 2017.12.16 11:50 #5420 할 일 없으신 분들.. 곧 시작됩니다 :) " 매장이 북적거리고 검색 로봇이 "올리비에 레시피"를 제공하는 경우가 많아지면 데이터 과학자들이 한자리에 모여 올해를 돌아봅니다. 2017년 12월에는 최근 NIPS에서 발표된 솔루션에 대해 논의하고 강화 학습 의 참신함에 대해 이야기할 예정입니다. , 올해의 서비스와 제품에 대해서도. 물론 앞으로 12개월 동안의 계획도 잊지 않을 것이다. " 1...535536537538539540541542543544545546547548549...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 스레드가 도움이 될지 모르겠습니다.
그녀는 여기 있어서 나를 도왔다. 똑똑한 사람들, 그리고 나는 그것을하지 않는 방법을 배웠습니다.
저는 그림을 그리지 않지만 직접 그립니다.
첫째, 비교가 가능하다.
둘째, 경험을 교환
셋째, 뭔가를 생각해내다
여보세요!!!. 나는 여기서 한 가지를 생각해 냈고 그것을 테스트하려고합니다. 이렇게 하려면 역전파 기능이 있는 다층 퍼셉트론이 필요합니다. 그런 구조를 쉽게 구축하고 가르칠 수 있도록 어떤 소프트웨어 제품을 가져가야 할까요???? 또한 수학의 가능성 등
사실 인프라는 가장 중요한 것이 아니며 때로는 모든 것을 포기하는 것이 더 나을 때도 있습니다. 쉽습니다. 세 번 던졌습니다.)) 그리고 아마도. 4개라도.)
나는 R을 위해 캠페인을 하는 것이 아니라 시작했고, 마스터했고, 그만뒀습니다. 엠비. R에는 다이아몬드가 있지만 이 체계화되지 않은 덤프 를 조사할 준비가 되지 않았습니다. 물론 삶이 나에게 강요하지 않는 한 나는 약속하지 않을 것입니다.
자, 줘!
나는 통계 분야에서 더 체계화된 시스템을 모릅니다(여기서 기계 학습은 통계로 간주됩니다). 모든 것이 교과서와 같습니다. 우수한 루브리케이터, 검색...
당신은 그것을 matlab과 혼동해야 합니다 - 그것은 우리와 전혀 관련이 없으며 모든 것이 너무 거기에 있다고 생각하지만 아무 것도 찾을 수 없습니다.
Maxim, 당신은 차익 거래 차트를 그렸습니다
4에서 가능한가요?
그래프를 그릴 때 무엇을 사용했는지 알려주실 수 있습니까?
즉, 기성품 구성 점으로 그래프를 그리는 방법 에 관심이 있습니까?
chocho, 무슨 그래픽? ) 이미 MT4를 오래 사용하지 않아 무엇이 가능하고 무엇이 불가능할지조차 모릅니다.
그런 차트? 제가 직접 지표를 써보니..
무슨 말을 사용? lin을 통한 공동 통합 포트폴리오의 표준 계산. 회귀 .. mb 나는 아주 표준적이지 않습니다, 나는 xs .. 그러나 그것을 좋아합니다)
예를 들어 다음은 지표가 아닙니다.
다시 한 번, 차익 거래, 쌍 거래.
막심 드미트리예프 스키 , 2017.12.04 01:13
엔 .. fuena 가 가장 못된
회귀는 필요없어
나는 그래프를 만들어야 한다
아, 알겠습니다.. GraphPlot()을 통해 출력합니다.
감사합니다 화이팅 하러 갑니다...
하지만 저처럼 인디케이터를 통해서 하는게 더 편해요.. Plot()은 조사나 디버깅할 때 빠른 시각화를 위해서만 사용하면 좋습니다.
LIME을 사용한 머신 러닝 모델 예측 설명
가장 눈에 띄는 것은 이 사진입니다.
교집합은 줄일 수 없는 오류입니다.
그래서 : 모델에 그러한 사진이 동반되지 않으면이 모든 것이 숫자 게임 일뿐입니다.
할 일 없으신 분들.. 곧 시작됩니다 :)
" 매장이 북적거리고 검색 로봇이 "올리비에 레시피"를 제공하는 경우가 많아지면 데이터 과학자들이 한자리에 모여 올해를 돌아봅니다. 2017년 12월에는 최근 NIPS에서 발표된 솔루션에 대해 논의하고 강화 학습 의 참신함에 대해 이야기할 예정입니다. , 올해의 서비스와 제품에 대해서도. 물론 앞으로 12개월 동안의 계획도 잊지 않을 것이다. "