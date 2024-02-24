트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 435 1...428429430431432433434435436437438439440441442...3399 새 코멘트 [삭제] 2017.06.30 16:06 #4341 도서관 : 그리고 단순 NN(단순 MLP)은 어떤 원칙에 따라 예측을 작성합니까? 그것은 일반적인 상관 관계에있는 것 같습니다 - tk. 뉴런 간의 연결 가중치는 NS의 동일한 응답으로 이 라인을 따라 신호를 반복하는 횟수에서 증가합니다. 라인이 +에 있었다면 - 0에 가깝게 유지될 것입니다. 이는 본질적으로 일반적인 평균입니다. 그런 다음 이 가중치를 사용하여 예측 변수의 입력 조합과 훈련 기간 동안의 평균의 유사성을 찾습니다. 대략적인 기능 [삭제] 2017.06.30 16:09 #4342 지금 : 남은 옵션은 하나뿐입니다. 신랑에게 도움을 요청하십시오) 그는 실제 남자가 거래하는 방법을 가르 칠 것입니다 .... 결국 패턴과 과학은 중요하지 않지만 용기와 힘 ... 그리고 실제 체첸 수염은 필요합니다 ... 그러면 시장은 융통성없고 원칙적인 전사를 저항하지 않을 것입니다 ... 카흐 스타일 거래 규칙 ........... 신랑은 자신을 구루로 착각하고 심리를 통해 시장을 극복하기로 결심한 불행한 인물이다. 이것은 무지의 첫 번째 단계이며 앞으로 더 많은 것이 있습니다.. 멍청한 놈에서 더 유능한 놈으로 바뀌는 행운을 빕니다 Женя 2017.06.30 16:16 #4343 막심 드미트리예프스키 : 신랑은 자신을 구루로 착각하고 심리를 통해 시장을 극복하기로 결심한 불행한 인물이다. 이것은 무지의 첫 번째 단계이며 앞으로 더 많은 것이 있습니다.. 나는 그가 멍청한 사람에서 더 유능한 사람으로 변하는 행운을 빕니다 그러나 그는 그럼에도 불구하고 당신의 선생님, 그는 어딘가에 썼습니다. 그래서 그는 당신이 그에게 돈을 지불하면 유용한 것을 알려줍니다. [삭제] 2017.06.30 16:18 #4344 제냐 : 그러나 그는 그럼에도 불구하고 당신의 선생님, 그는 어딘가에 썼습니다. 그래서 그는 당신이 그에게 돈을 지불하면 유용한 것을 알려줍니다. 그는 ... t, 그는 그것에 대해 꿈을 꾸었을 것입니다. 그러나 나는 이미 서신을 버렸습니다 .. 이것은 아픈 사람입니다. 저것들. 그는 그가 나에게 뭔가를 가르치고 있다고 생각합니다. 당연히 나는 그에게 돈을 지불하지 않았다. 이 riffraff는 목욕 시트처럼 붙어 있었고, 그 후 나는 그를 금지했습니다. Женя 2017.06.30 16:31 #4345 막심 드미트리예프스키 : 그는 ... t, 그는 그것에 대해 꿈을 꾸었을 것입니다. 그러나 나는 이미 서신을 버렸습니다 .. 이것은 아픈 사람입니다. 저것들. 그는 그가 나에게 뭔가를 가르치고 있다고 생각합니다. 장난처럼 보입니다. 누군가가 신경 쓰지 않고 진지하게 쓰지 않을 것입니다. 스스로 생각하십시오. 여기서 진정한 "신랑"이 무엇을해야합니까? 그러나 그럼에도 불구하고 "퇴적물이 남아있다"고 말했듯이 이제 당신은 그의 학생이며 용기와 성인 거래에 대한 신랑과 그의 가르침과 관련이 있습니다. [삭제] 2017.06.30 16:34 #4346 제냐 : 장난처럼 보입니다. 누군가가 그것을 신경 쓰지 않고 진지하게 쓸 것 같지 않습니다. 스스로 생각하십시오. 진짜 신랑은 여기서 대체 무엇을하고 있습니까? 나는 상관없어요. 그는 그냥 말도 안되는 소리로 내 시간을 낭비할 뿐입니다.) 그가 여기서 무엇을 잊었는지 물어보세요. 나는 관심이 없습니다. 다시 한 번: 그는 내 친구도, 형제도, 중매인도, 선생님도, 아무도 아닙니다. 이 리프래프가 왜 자신을 선생님이라고 생각하고 기분을 상하게 하는지 모르겠습니다. [삭제] 2017.06.30 17:19 #4347 도서관 : 당신이 말하는 것을 올바르게 이해했다면 찾은 옵션 후에 20 막대로 근처에 서있는 모든 사람들을 걸러냅니다. 아니요, 패턴을 찾고 부분으로 나눈 다음 이 부분이 예측으로 어떻게 작동했는지 살펴보고 모든 부분을 살펴보고 평균 오류를 확인하는 것과 비슷합니다. 음, 거의 신경망에서와 같습니다. 또는 서로 이어지는 여러 패턴을 찾은 다음 이러한 모든 패턴이 어떻게 작동하는지 확인합니다. 평균 오류가 낮으면 다음 예측을 신뢰할 수 있습니다. 즉, 한 패턴이 다른 패턴에 상호 영향을 미치는 요인이 여전히 존재하므로 컨텍스트와 같은 다른 것을 분석합니다. 이러한 패턴이 서로에 대해 어떤 위치에 있는지, 이론적으로 이것은 예측의 품질을 높여야 합니다. 한편, 이러한 패턴들을 어떻게 분리할 것인가, 현재 차트와의 상관관계가 좋다면 하나의 큰 것으로 나타낼 수도 있다.. 여기 내가 한 일이 있습니다. 회귀 기울기와 함께 mb가 유용할 것입니다. 시각화 도우미에서 실행하면 예측이 표시됩니다. 빨간색 차트는 실제 차트를 나타내고 녹색 차트는 기울기가 변경된 차트를 보여 해당 패턴을 찾은 다음 예측을 빨간색으로 전환합니다. 예측 정확도는 덜 설정될 수 있고 스케일링도 중지될 수 있습니다. 그렇지 않으면 견적이 충분하지 않을 수 있습니다. 그것은 승수 기간의 무리를 구축합니다. 때로는 멋진 예측, 때로는 우유) 파일: ScaleInvarianceMultiTF.mq5 36 kb 엘리트 지표 :) 중재 선형 회귀 표시기 Aleksei Kuznetsov 2017.06.30 17:37 #4348 막심 드미트리예프스키 : 아니요, 패턴을 찾고 부분으로 나눈 다음 이 부분이 예측으로 어떻게 작동했는지 살펴보고 모든 부분을 살펴보고 평균 오류를 확인하는 것과 비슷합니다. 음, 거의 신경망에서와 같습니다. 또는 서로 이어지는 여러 패턴을 찾은 다음 이러한 모든 패턴이 어떻게 작동하는지 확인합니다. 평균 오류가 낮으면 다음 예측을 신뢰할 수 있습니다. 즉, 한 패턴이 다른 패턴에 상호 영향을 미치는 요인이 여전히 존재하므로 컨텍스트와 같은 다른 것을 분석합니다. 이러한 패턴이 서로에 대해 어떤 위치에 있는지, 이론적으로 이것은 예측의 품질을 높여야 합니다. 한편, 이러한 패턴들을 어떻게 분리할 것인가, 현재 차트와의 상관관계가 좋다면 하나의 큰 것으로 나타낼 수도 있다.. 여기 내가 한 일이 있습니다. 회귀 기울기와 함께 mb가 유용할 것입니다. 시각화 도우미에서 실행하면 예측이 표시됩니다. 빨간색 차트는 실제 차트를 나타내고 녹색 차트는 기울기가 변경된 차트를 보여 해당 패턴을 찾은 다음 예측을 빨간색으로 전환합니다. 예측 정확도가 덜 설정되고 스케일링도 중지될 수 있습니다. 그렇지 않으면 견적이 충분하지 않을 수 있습니다. 그것은 승수 기간의 무리를 구축합니다. 흥미롭지만 #include <MT4Orders.mqh>가 누락되었으며 주석 처리하면 ScaleInvarianceMultiTF(EURUSD,M1) 배열이 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5'(79,55)의 범위를 벗어납니다. [삭제] 2017.06.30 17:37 #4349 도서관 : 흥미롭지만 #include <MT4Orders.mqh>가 누락되었으며 주석 처리하면 ScaleInvarianceMultiTF(EURUSD,M1) 배열이 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5'(79,55)의 범위를 벗어납니다. https://www.mql5.com/ru/code/16006 범위를 벗어남 - 따옴표 기록이 충분하지 않습니다. 예를 들어 크기 조정 중지 설정을 50 미만으로 설정합니다. 즉, 1분 동안 100마디의 패턴을 취하면 모든 신디사이저를 구축할 수 있습니다. 시간 프레임, 그는 100*50 기록 막대가 필요하며 일반적으로 100*1440 비용이 듭니다. MT4Orders 투표: 352016.08.05fxsaberwww.mql5.com Параллельное использование ордерных систем MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Aleksei Kuznetsov 2017.06.30 17:45 #4350 막심 드미트리예프스키 : https://www.mql5.com/ru/code/16006 범위를 벗어남 - 따옴표 기록이 충분하지 않습니다. 예를 들어 크기 조정 중지 설정을 50 미만으로 설정합니다. 즉, 1분 동안 100마디의 패턴을 취하면 모든 신디사이저를 구축할 수 있습니다. 시간 프레임, 그는 100*50 기록 막대가 필요하며 일반적으로 100*1440 비용이 듭니다. 효과가 있었습니다. 감사합니다! 하셨다니 흥미롭네요... 가장 유사한 1개의 옵션을 찾습니까, 아니면 여러 옵션에 대해 평균을 내고 있습니까? 분명히 1 베스트를 찾습니다. 10개 또는 100개 옵션으로 평균 예측을 찾아야 하는 것 같습니다(옵티마이저가 정확한 수를 결정해야 함). 1...428429430431432433434435436437438439440441442...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 단순 NN(단순 MLP)은 어떤 원칙에 따라 예측을 작성합니까?
그것은 일반적인 상관 관계에있는 것 같습니다 - tk. 뉴런 간의 연결 가중치는 NS의 동일한 응답으로 이 라인을 따라 신호를 반복하는 횟수에서 증가합니다. 라인이 +에 있었다면 - 0에 가깝게 유지될 것입니다. 이는 본질적으로 일반적인 평균입니다. 그런 다음 이 가중치를 사용하여 예측 변수의 입력 조합과 훈련 기간 동안의 평균의 유사성을 찾습니다.
대략적인 기능
남은 옵션은 하나뿐입니다. 신랑에게 도움을 요청하십시오) 그는 실제 남자가 거래하는 방법을 가르 칠 것입니다 .... 결국 패턴과 과학은 중요하지 않지만 용기와 힘 ... 그리고 실제 체첸 수염은 필요합니다 ... 그러면 시장은 융통성없고 원칙적인 전사를 저항하지 않을 것입니다 ...
카흐 스타일 거래 규칙 ...........
신랑은 자신을 구루로 착각하고 심리를 통해 시장을 극복하기로 결심한 불행한 인물이다. 이것은 무지의 첫 번째 단계이며 앞으로 더 많은 것이 있습니다..
멍청한 놈에서 더 유능한 놈으로 바뀌는 행운을 빕니다
신랑은 자신을 구루로 착각하고 심리를 통해 시장을 극복하기로 결심한 불행한 인물이다. 이것은 무지의 첫 번째 단계이며 앞으로 더 많은 것이 있습니다..
나는 그가 멍청한 사람에서 더 유능한 사람으로 변하는 행운을 빕니다
그러나 그는 그럼에도 불구하고 당신의 선생님, 그는 어딘가에 썼습니다. 그래서 그는 당신이 그에게 돈을 지불하면 유용한 것을 알려줍니다.
그러나 그는 그럼에도 불구하고 당신의 선생님, 그는 어딘가에 썼습니다. 그래서 그는 당신이 그에게 돈을 지불하면 유용한 것을 알려줍니다.
그는 ... t, 그는 그것에 대해 꿈을 꾸었을 것입니다. 그러나 나는 이미 서신을 버렸습니다 .. 이것은 아픈 사람입니다. 저것들. 그는 그가 나에게 뭔가를 가르치고 있다고 생각합니다.
당연히 나는 그에게 돈을 지불하지 않았다. 이 riffraff는 목욕 시트처럼 붙어 있었고, 그 후 나는 그를 금지했습니다.
그는 ... t, 그는 그것에 대해 꿈을 꾸었을 것입니다. 그러나 나는 이미 서신을 버렸습니다 .. 이것은 아픈 사람입니다. 저것들. 그는 그가 나에게 뭔가를 가르치고 있다고 생각합니다.
장난처럼 보입니다. 누군가가 신경 쓰지 않고 진지하게 쓰지 않을 것입니다. 스스로 생각하십시오. 여기서 진정한 "신랑"이 무엇을해야합니까? 그러나 그럼에도 불구하고 "퇴적물이 남아있다"고 말했듯이 이제 당신은 그의 학생이며 용기와 성인 거래에 대한 신랑과 그의 가르침과 관련이 있습니다.
장난처럼 보입니다. 누군가가 그것을 신경 쓰지 않고 진지하게 쓸 것 같지 않습니다. 스스로 생각하십시오. 진짜 신랑은 여기서 대체 무엇을하고 있습니까?
나는 상관없어요. 그는 그냥 말도 안되는 소리로 내 시간을 낭비할 뿐입니다.) 그가 여기서 무엇을 잊었는지 물어보세요. 나는 관심이 없습니다.
다시 한 번: 그는 내 친구도, 형제도, 중매인도, 선생님도, 아무도 아닙니다. 이 리프래프가 왜 자신을 선생님이라고 생각하고 기분을 상하게 하는지 모르겠습니다.
당신이 말하는 것을 올바르게 이해했다면 찾은 옵션 후에 20 막대로 근처에 서있는 모든 사람들을 걸러냅니다.
아니요, 패턴을 찾고 부분으로 나눈 다음 이 부분이 예측으로 어떻게 작동했는지 살펴보고 모든 부분을 살펴보고 평균 오류를 확인하는 것과 비슷합니다. 음, 거의 신경망에서와 같습니다.
또는 서로 이어지는 여러 패턴을 찾은 다음 이러한 모든 패턴이 어떻게 작동하는지 확인합니다. 평균 오류가 낮으면 다음 예측을 신뢰할 수 있습니다.
즉, 한 패턴이 다른 패턴에 상호 영향을 미치는 요인이 여전히 존재하므로 컨텍스트와 같은 다른 것을 분석합니다. 이러한 패턴이 서로에 대해 어떤 위치에 있는지, 이론적으로 이것은 예측의 품질을 높여야 합니다. 한편, 이러한 패턴들을 어떻게 분리할 것인가, 현재 차트와의 상관관계가 좋다면 하나의 큰 것으로 나타낼 수도 있다..
여기 내가 한 일이 있습니다. 회귀 기울기와 함께 mb가 유용할 것입니다. 시각화 도우미에서 실행하면 예측이 표시됩니다. 빨간색 차트는 실제 차트를 나타내고 녹색 차트는 기울기가 변경된 차트를 보여 해당 패턴을 찾은 다음 예측을 빨간색으로 전환합니다.
예측 정확도는 덜 설정될 수 있고 스케일링도 중지될 수 있습니다. 그렇지 않으면 견적이 충분하지 않을 수 있습니다. 그것은 승수 기간의 무리를 구축합니다.
때로는 멋진 예측, 때로는 우유)
아니요, 패턴을 찾고 부분으로 나눈 다음 이 부분이 예측으로 어떻게 작동했는지 살펴보고 모든 부분을 살펴보고 평균 오류를 확인하는 것과 비슷합니다. 음, 거의 신경망에서와 같습니다.
또는 서로 이어지는 여러 패턴을 찾은 다음 이러한 모든 패턴이 어떻게 작동하는지 확인합니다. 평균 오류가 낮으면 다음 예측을 신뢰할 수 있습니다.
즉, 한 패턴이 다른 패턴에 상호 영향을 미치는 요인이 여전히 존재하므로 컨텍스트와 같은 다른 것을 분석합니다. 이러한 패턴이 서로에 대해 어떤 위치에 있는지, 이론적으로 이것은 예측의 품질을 높여야 합니다. 한편, 이러한 패턴들을 어떻게 분리할 것인가, 현재 차트와의 상관관계가 좋다면 하나의 큰 것으로 나타낼 수도 있다..
여기 내가 한 일이 있습니다. 회귀 기울기와 함께 mb가 유용할 것입니다. 시각화 도우미에서 실행하면 예측이 표시됩니다. 빨간색 차트는 실제 차트를 나타내고 녹색 차트는 기울기가 변경된 차트를 보여 해당 패턴을 찾은 다음 예측을 빨간색으로 전환합니다.
예측 정확도가 덜 설정되고 스케일링도 중지될 수 있습니다. 그렇지 않으면 견적이 충분하지 않을 수 있습니다. 그것은 승수 기간의 무리를 구축합니다.
흥미롭지만 #include <MT4Orders.mqh>가 누락되었으며 주석 처리하면 ScaleInvarianceMultiTF(EURUSD,M1) 배열이 'ScaleInvarianceMultiTF.mq5'(79,55)의 범위를 벗어납니다.
https://www.mql5.com/ru/code/16006
범위를 벗어남 - 따옴표 기록이 충분하지 않습니다. 예를 들어 크기 조정 중지 설정을 50 미만으로 설정합니다.
즉, 1분 동안 100마디의 패턴을 취하면 모든 신디사이저를 구축할 수 있습니다. 시간 프레임, 그는 100*50 기록 막대가 필요하며 일반적으로 100*1440 비용이 듭니다.
https://www.mql5.com/ru/code/16006
범위를 벗어남 - 따옴표 기록이 충분하지 않습니다. 예를 들어 크기 조정 중지 설정을 50 미만으로 설정합니다.
즉, 1분 동안 100마디의 패턴을 취하면 모든 신디사이저를 구축할 수 있습니다. 시간 프레임, 그는 100*50 기록 막대가 필요하며 일반적으로 100*1440 비용이 듭니다.
가장 유사한 1개의 옵션을 찾습니까, 아니면 여러 옵션에 대해 평균을 내고 있습니까? 분명히 1 베스트를 찾습니다. 10개 또는 100개 옵션으로 평균 예측을 찾아야 하는 것 같습니다(옵티마이저가 정확한 수를 결정해야 함).