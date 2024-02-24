트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 217

mytarmailS :
나는 당신을 들었습니다, 나는 동의하지 않습니다, 그러나 이것은 나의 의견이며 반드시 사실은 아닙니다
비슷하게.
 
드미트리 :
이러한 "진정한" 수준에 대한 통계가 있습니까?

실제로 통계가 있습니다.

그림은 시간에 따른 가격 변동의 확률 분포의 역학을 보여줍니다. 실제 견적을 기반으로 한 계산. 구성을 단순화하기 위해 따옴표의 시작 부분을 0으로 줄입니다.

X - 시간, Y - 가격, Z - 확률 밀도. 피크는 확률 분포의 최대값입니다. 분명히 그들은 그것들을 수준으로 이해합니다.

지수는 대부분 정점에서 정점으로 이동합니다.

 
유리 아사울렌코 :

그들은 누구인가? :)

당신의 이해 수준은 무엇입니까? ))
 
고양이 리디는 레벨에서 일합니다.

레벨에 대해서는 더 잘 아실 겁니다.) 객관적인 그림만 보여드렸어요.

 
당신은 일부 수준의 통계를 제공하지만, 당신이 수준에 대해 무엇을 의미하는지 더 잘 알죠? :) 벌써 재미있다..

 
글쎄, 그것은 수준이 아니라 나에게 차이가 없습니다. 그림은 - 확률 분포 의 최대값을 말합니다.)

당신이 쓴 것처럼 스스로 계산할 수 없습니다.))

mytarmailS :
통계가 없습니다. 그런 것은 아직 등록할 수 없기 때문에 이전에 썼던 것이므로 정말 증거가 필요하면 내 일기에서 실제 거래를 보여줄 수 있습니다.
레벨을 이해할 수 없다면 레벨이란 무엇을 의미합니까?
 
유리 아사울렌코 :

글쎄, 그것은 수준이 아니라 나에게 차이가 없습니다. 그림에는 확률 분포의 최대값이 나와 있습니다.)

당신이 쓴 것처럼 스스로 계산할 수 없습니다.))

레벨을 이해할 수 없다면 레벨이란 무엇을 의미합니까?
나에게 이것을 말하는 요점이 무엇입니까?
 
도망가?

 
예 아니요, 그들은 도망치지 않았습니다 ... 나는 우리가 다르게 생각한다는 것을 이해합니다. 내가 긴장하고 내 자신을 증명하기 시작하더라도 당신은 당신의 것을 증명할 것이고 결과적으로 당신은 어리석고 뻔뻔스럽고 진부한 논쟁을 얻게 될 것입니다. 통계에 관한 것 처럼. 포럼의 7 페이지 동안 끌어온 배포, 그리고 사실 아무도 필요로 하지 않는 이 논쟁, 그 본질, 결과는 결국 모두가 자신의 것으로 남을 것이므로 자제하는 것이 좋습니다. 어떻게 끝날지 미리 알고 ...

 
나는 이미 썼다

