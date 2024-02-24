트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 217 1...210211212213214215216217218219220221222223224...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:12 #2161 mytarmailS : 나는 당신을 들었습니다, 나는 동의하지 않습니다, 그러나 이것은 나의 의견이며 반드시 사실은 아닙니다 비슷하게. Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:36 #2162 드미트리 : 이러한 "진정한" 수준에 대한 통계가 있습니까? 실제로 통계가 있습니다. 그림은 시간에 따른 가격 변동의 확률 분포의 역학을 보여줍니다. 실제 견적을 기반으로 한 계산. 구성을 단순화하기 위해 따옴표의 시작 부분을 0으로 줄입니다. X - 시간, Y - 가격, Z - 확률 밀도. 피크는 확률 분포의 최대값입니다. 분명히 그들은 그것들을 수준으로 이해합니다. 지수는 대부분 정점에서 정점으로 이동합니다. mytarmailS 2016.11.18 15:41 #2163 유리 아사울렌코 : 실제로 통계가 있습니다. X - 시간, Y - 가격, Z - 확률 밀도. 피크 - 분포 최대값. 분명히 그들은 그것들을 수준으로 이해합니다. 그들은 누구인가? :) 당신의 이해 수준은 무엇입니까? )) Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:46 #2164 mytarmailS : 그들은 누구인가? :) 당신의 이해 수준은 무엇입니까? )) 고양이 리디는 레벨에서 일합니다. 레벨에 대해서는 더 잘 아실 겁니다.) 객관적인 그림만 보여드렸어요. mytarmailS 2016.11.18 15:50 #2165 유리 아사울렌코 : 고양이 리디는 레벨에서 일합니다. 레벨에 대해 더 잘 알고 있습니다.) 당신은 일부 수준의 통계를 제공하지만, 당신이 수준에 대해 무엇을 의미하는지 더 잘 알죠? :) 벌써 재미있다.. Yuriy Asaulenko 2016.11.18 15:53 #2166 mytarmailS : 당신은 일부 수준의 통계를 제공하지만, 당신이 수준에 대해 무엇을 의미하는지 더 잘 알죠? :) 벌써 재미있다.. 글쎄, 그것은 수준이 아니라 나에게 차이가 없습니다. 그림은 - 확률 분포 의 최대값을 말합니다.) 당신이 쓴 것처럼 스스로 계산할 수 없습니다.)) mytarmailS : 통계가 없습니다. 그런 것은 아직 등록할 수 없기 때문에 이전에 썼던 것이므로 정말 증거가 필요하면 내 일기에서 실제 거래를 보여줄 수 있습니다. 레벨을 이해할 수 없다면 레벨이란 무엇을 의미합니까? mytarmailS 2016.11.18 16:13 #2167 유리 아사울렌코 : 글쎄, 그것은 수준이 아니라 나에게 차이가 없습니다. 그림에는 확률 분포의 최대값이 나와 있습니다.) 당신이 쓴 것처럼 스스로 계산할 수 없습니다.)) 레벨을 이해할 수 없다면 레벨이란 무엇을 의미합니까? 나에게 이것을 말하는 요점이 무엇입니까? Yuriy Asaulenko 2016.11.18 16:15 #2168 mytarmailS : 나에게 이것을 말하는 의미가 무엇입니까? 다 알면서 나한테 질문하는 게 무슨 소용이야?) 도망가? mytarmailS 2016.11.18 16:40 #2169 유리 아사울렌코 : 다 알면서 나한테 질문하는 게 무슨 소용이야?) 도망가? 예 아니요, 그들은 도망치지 않았습니다 ... 나는 우리가 다르게 생각한다는 것을 이해합니다. 내가 긴장하고 내 자신을 증명하기 시작하더라도 당신은 당신의 것을 증명할 것이고 결과적으로 당신은 어리석고 뻔뻔스럽고 진부한 논쟁을 얻게 될 것입니다. 통계에 관한 것 처럼. 포럼의 7 페이지 동안 끌어온 배포, 그리고 사실 아무도 필요로 하지 않는 이 논쟁, 그 본질, 결과는 결국 모두가 자신의 것으로 남을 것이므로 자제하는 것이 좋습니다. 어떻게 끝날지 미리 알고 ... Yuriy Asaulenko 2016.11.18 16:55 #2170 mytarmailS : 예 아니요, 그들은 도망치지 않았습니다 ... 나는 우리가 다르게 생각한다는 것을 이해합니다. 내가 긴장하고 내 자신을 증명하기 시작하더라도 당신은 당신의 것을 증명할 것이고 결과적으로 당신은 어리석고 뻔뻔스럽고 진부한 논쟁을 얻게 될 것입니다. 통계에 관한 것 처럼. 포럼의 7 페이지 동안 끌어온 배포, 그리고 사실 아무도 필요로 하지 않는 이 논쟁, 그 본질, 결과는 결국 모두가 자신의 것으로 남을 것이므로 자제하는 것이 좋습니다. 어떻게 끝날지 미리 알고 ... 나는 이미 썼다 유리 아사울렌코 : 당신은 무언가를 통제하는 "상위 세력"의 존재 또는 부재를 증명하는 것이 근본적으로 불가능하다는 것을 아주 잘 이해하고 있습니다. 당신은 그들을 믿을 수 있습니다 - 당신이 좋든 믿지 않든. 그건 그렇고, 나는 당신을 설득 할 생각조차하지 않았습니다.) 그리고 우리는 이것에 대해 결정했습니다. 그리고 일반적으로 드미트리에게 대답했습니다.) 그리고 7페이지가 아니라 1페이지입니다.) 1...210211212213214215216217218219220221222223224...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 당신을 들었습니다, 나는 동의하지 않습니다, 그러나 이것은 나의 의견이며 반드시 사실은 아닙니다
이러한 "진정한" 수준에 대한 통계가 있습니까?
실제로 통계가 있습니다.
그림은 시간에 따른 가격 변동의 확률 분포의 역학을 보여줍니다. 실제 견적을 기반으로 한 계산. 구성을 단순화하기 위해 따옴표의 시작 부분을 0으로 줄입니다.
X - 시간, Y - 가격, Z - 확률 밀도. 피크는 확률 분포의 최대값입니다. 분명히 그들은 그것들을 수준으로 이해합니다.
지수는 대부분 정점에서 정점으로 이동합니다.
실제로 통계가 있습니다.
X - 시간, Y - 가격, Z - 확률 밀도. 피크 - 분포 최대값. 분명히 그들은 그것들을 수준으로 이해합니다.
그들은 누구인가? :)당신의 이해 수준은 무엇입니까? ))
그들은 누구인가? :)당신의 이해 수준은 무엇입니까? ))
고양이 리디는 레벨에서 일합니다.
레벨에 대해서는 더 잘 아실 겁니다.) 객관적인 그림만 보여드렸어요.
고양이 리디는 레벨에서 일합니다.
레벨에 대해 더 잘 알고 있습니다.)
당신은 일부 수준의 통계를 제공하지만, 당신이 수준에 대해 무엇을 의미하는지 더 잘 알죠? :) 벌써 재미있다..
당신은 일부 수준의 통계를 제공하지만, 당신이 수준에 대해 무엇을 의미하는지 더 잘 알죠? :) 벌써 재미있다..
글쎄, 그것은 수준이 아니라 나에게 차이가 없습니다. 그림은 - 확률 분포 의 최대값을 말합니다.)
당신이 쓴 것처럼 스스로 계산할 수 없습니다.))
통계가 없습니다. 그런 것은 아직 등록할 수 없기 때문에 이전에 썼던 것이므로 정말 증거가 필요하면 내 일기에서 실제 거래를 보여줄 수 있습니다.
글쎄, 그것은 수준이 아니라 나에게 차이가 없습니다. 그림에는 확률 분포의 최대값이 나와 있습니다.)
당신이 쓴 것처럼 스스로 계산할 수 없습니다.))레벨을 이해할 수 없다면 레벨이란 무엇을 의미합니까?
나에게 이것을 말하는 의미가 무엇입니까?
다 알면서 나한테 질문하는 게 무슨 소용이야?)
도망가?
다 알면서 나한테 질문하는 게 무슨 소용이야?)
도망가?
예 아니요, 그들은 도망치지 않았습니다 ... 나는 우리가 다르게 생각한다는 것을 이해합니다. 내가 긴장하고 내 자신을 증명하기 시작하더라도 당신은 당신의 것을 증명할 것이고 결과적으로 당신은 어리석고 뻔뻔스럽고 진부한 논쟁을 얻게 될 것입니다. 통계에 관한 것 처럼. 포럼의 7 페이지 동안 끌어온 배포, 그리고 사실 아무도 필요로 하지 않는 이 논쟁, 그 본질, 결과는 결국 모두가 자신의 것으로 남을 것이므로 자제하는 것이 좋습니다. 어떻게 끝날지 미리 알고 ...
예 아니요, 그들은 도망치지 않았습니다 ... 나는 우리가 다르게 생각한다는 것을 이해합니다. 내가 긴장하고 내 자신을 증명하기 시작하더라도 당신은 당신의 것을 증명할 것이고 결과적으로 당신은 어리석고 뻔뻔스럽고 진부한 논쟁을 얻게 될 것입니다. 통계에 관한 것 처럼. 포럼의 7 페이지 동안 끌어온 배포, 그리고 사실 아무도 필요로 하지 않는 이 논쟁, 그 본질, 결과는 결국 모두가 자신의 것으로 남을 것이므로 자제하는 것이 좋습니다. 어떻게 끝날지 미리 알고 ...
나는 이미 썼다
당신은 무언가를 통제하는 "상위 세력"의 존재 또는 부재를 증명하는 것이 근본적으로 불가능하다는 것을 아주 잘 이해하고 있습니다. 당신은 그들을 믿을 수 있습니다 - 당신이 좋든 믿지 않든.
그건 그렇고, 나는 당신을 설득 할 생각조차하지 않았습니다.)
그리고 우리는 이것에 대해 결정했습니다. 그리고 일반적으로 드미트리에게 대답했습니다.)
그리고 7페이지가 아니라 1페이지입니다.)