fxsaber #:

아니요.

그럴 수도 있죠.

mytarmailS #:

같은 벽에 머리를 몇 번이나 부딪힐 수 있으며 벽에 다른 벽지가 있다고 해서 어떤 차이가 있을까요?

벌써 휴가를 떠나야 할 것 같네요))

사만다 클라인버그의 "왜"라는 좋은 책이 있습니다. 이 책을 읽은 다음, 예를 들어 새로운 레벨을 그릴 때 스스로에게 이 질문을 해보세요.
 
Maxim Dmitrievsky #:

제가 하는 일을 이해하신다면 기뻐서 비명을 지르실 겁니다....

시장에서 레벨을 부정한다는 것은 진입과 청산 가격이 특정 가격에 있었다는 것을 부정한다는 뜻입니다.

그것은 순수하고 단순한 치매입니다.

 
mytarmailS #:

장식이 아닌 컨셉을 바꾸세요.

수익성 있는 알고리즘 트레이더가 콘셉트를 바꾼 기억이 없습니다. 그러나 나는 시장 전문가 고문 저자들 사이에서 그것을 보았습니다. 좁은 전문가보다 제너럴리스트 딜레탕트가 되는 것이 더 수익성이 높을 것입니다. 그러나 심각한 변화를 결정한 것은 멋지다.

mytarmailS #:

저는 이미 여러분이 글을 올릴 때마다 비명을 지르고 있습니다.)

 
fxsaber #:

수익성 있는 알고리즘 트레이더가 개념을 바꾼 기억이 없습니다.

정의 :

전문가 - 특정 직업 (사업)을 직업으로 삼은 사람; 어떤 활동 분야에서 고급 전문가가 된 사람; 특정 분야에서 일할 준비가 잘되어 있고 기술, 자격을 갖춘 전문가 어쩌고 저쩌고 - 어쩌고 저쩌고

정의 :

직업-사람의 직업, 일반적으로 생계 수단은 노동이며 그 사람이 수입을 얻는 것입니다.



따라서 전문 트레이더는 시장에서 거래하여 돈을 벌고 그로부터 생활하는 트레이더라는 것이 밝혀졌습니다.

그렇다면 왜 그가 전문 트레이더(수익성 있는 트레이더)가 개념을 변경해야 하는가 ????????.


내가 뭘 썼어?


 
Maxim Dmitrievsky #:

게시물을 올릴 때마다 벌써 비명을 지르고 있습니다.)

정신 차리면 극복할 수 있을 겁니다.

 
fxsaber #:

최근에 OOS에 대해 몇 번 언급했던 것 같습니다. 하지만 거기서 좋은 OOS는 여러분의 용어에 따르면 "별도의 파일"이었습니다.

멀티 패스 학습 (다음 단계에서 이전 단계의 계산을 사용)을 사용하면 "엿보기"확률이 높습니다. 일반적인 레시피는 없지만 한 가지 경우에 다음을 수행했습니다.


계산 속도를 높이려면 불필요한 틱을 제거해야 했습니다. 예를 들어 틱 수를 10배 줄이면 계산이 같은 양만큼 빨라집니다. 이는 매우 요구되는 조치입니다.

제 경우에는 어떤 틱이 필요하고 어떤 틱이 거의 필요하지 않은지 알고 있었습니다. 어쨌든 사용자 지정 심볼을 만들고 사용자 지정 심볼과 원본 심볼에 대한 백테스트를 시작했습니다.

여기서 중요한 것은 괴상함을 켜고 99% 이상의 일치율을 달성하는 것이었습니다. 처음에는 너무 많은 것을 버렸고 다른 결과를 얻었습니다 (물론 원본보다 낫습니다).


결국 원본보다 적게 버리기 시작했고 모든 것이 일치하기 시작했습니다. 그래서 실제로 저는 훈련할 때 투패스 방식을 사용합니다.


따라서 아마도 이전 패스 후 엿보기를 감지하기 위해 심각한 계산 전에도 위에서 설명한 검사를 사용할 수 있습니다. 글쎄, 그리고 할아버지의 앞을 보는 것을 감지하는 방법도 있습니다- "사실이 되기에는 너무 좋다"입니다. 초보자는 멋진 결과에 기뻐하는 반면 성숙한 사람들은 자신의 오류를 오랫동안 검색해야한다는 것을 깨닫기 때문에 화를냅니다.

확인, 확인, 그리고 분명합니다. 새 파일을 가져와 결과를 비교합니다.

교사와 예측자 사이에는 그러한 불쾌한 결과를 초래하는 일종의 "관계"가 있습니다. 다시 한 번, 무작위 샘플링으로 얻은 파일에 대해 가르치고 무작위 샘플링의 잔여 물, 즉 예측 값의 무작위 시퀀스를 확인한다는 점을 상기시켜드립니다. 다른 것이 필요한 것처럼 보일 것입니다. 그러나 아니요, 일반 파일로 전환하면 완전히 다른 결과를 얻습니다.

 
СанСаныч Фоменко #:

무작위로 샘플링된 파일에 대해 가르치는 경우, 나머지 무작위 샘플을 확인합니다.

이 용어에 대한 여러 가지 해석을 보았습니다.
mytarmailS #:

정신 차리면 극복할 수 있습니다.

저 노란 물체가 왜 후진하는지 이유를 찾아봐요.


