같은 벽에 머리를 몇 번이나 부딪힐 수 있으며 벽에 다른 벽지가 있다고 해서 어떤 차이가 있을까요?
벌써 휴가를 떠나야 할 것 같네요))사만다 클라인버그의 "왜"라는 좋은 책이 있습니다. 이 책을 읽은 다음, 예를 들어 새로운 레벨을 그릴 때 스스로에게 이 질문을 해보세요.
제가 하는 일을 이해하신다면 기뻐서 비명을 지르실 겁니다....
시장에서 레벨을 부정한다는 것은 진입과 청산 가격이 특정 가격에 있었다는 것을 부정한다는 뜻입니다.
그것은 순수하고 단순한 치매입니다.
장식이 아닌 컨셉을 바꾸세요.
수익성 있는 알고리즘 트레이더가 콘셉트를 바꾼 기억이 없습니다. 그러나 나는 시장 전문가 고문 저자들 사이에서 그것을 보았습니다. 좁은 전문가보다 제너럴리스트 딜레탕트가 되는 것이 더 수익성이 높을 것입니다. 그러나 심각한 변화를 결정한 것은 멋지다.
저는 이미 여러분이 글을 올릴 때마다 비명을 지르고 있습니다.)
수익성 있는 알고리즘 트레이더가 개념을 바꾼 기억이 없습니다.
정의 :
전문가 - 특정 직업 (사업)을 직업으로 삼은 사람; 어떤 활동 분야에서 고급 전문가가 된 사람; 특정 분야에서 일할 준비가 잘되어 있고 기술, 자격을 갖춘 전문가 어쩌고 저쩌고 - 어쩌고 저쩌고
정의 :
직업-사람의 직업, 일반적으로 생계 수단은 노동이며 그 사람이 수입을 얻는 것입니다.
따라서 전문 트레이더는 시장에서 거래하여 돈을 벌고 그로부터 생활하는 트레이더라는 것이 밝혀졌습니다.
그렇다면 왜 그가 전문 트레이더(수익성 있는 트레이더)가 개념을 변경해야 하는가 ????????.
내가 뭘 썼어?
정신 차리면 극복할 수 있을 겁니다.
최근에 OOS에 대해 몇 번 언급했던 것 같습니다. 하지만 거기서 좋은 OOS는 여러분의 용어에 따르면 "별도의 파일"이었습니다.
멀티 패스 학습 (다음 단계에서 이전 단계의 계산을 사용)을 사용하면 "엿보기"확률이 높습니다. 일반적인 레시피는 없지만 한 가지 경우에 다음을 수행했습니다.
계산 속도를 높이려면 불필요한 틱을 제거해야 했습니다. 예를 들어 틱 수를 10배 줄이면 계산이 같은 양만큼 빨라집니다. 이는 매우 요구되는 조치입니다.
제 경우에는 어떤 틱이 필요하고 어떤 틱이 거의 필요하지 않은지 알고 있었습니다. 어쨌든 사용자 지정 심볼을 만들고 사용자 지정 심볼과 원본 심볼에 대한 백테스트를 시작했습니다.
여기서 중요한 것은 괴상함을 켜고 99% 이상의 일치율을 달성하는 것이었습니다. 처음에는 너무 많은 것을 버렸고 다른 결과를 얻었습니다 (물론 원본보다 낫습니다).
결국 원본보다 적게 버리기 시작했고 모든 것이 일치하기 시작했습니다. 그래서 실제로 저는 훈련할 때 투패스 방식을 사용합니다.
따라서 아마도 이전 패스 후 엿보기를 감지하기 위해 심각한 계산 전에도 위에서 설명한 검사를 사용할 수 있습니다. 글쎄, 그리고 할아버지의 앞을 보는 것을 감지하는 방법도 있습니다- "사실이 되기에는 너무 좋다"입니다. 초보자는 멋진 결과에 기뻐하는 반면 성숙한 사람들은 자신의 오류를 오랫동안 검색해야한다는 것을 깨닫기 때문에 화를냅니다.
확인, 확인, 그리고 분명합니다. 새 파일을 가져와 결과를 비교합니다.
교사와 예측자 사이에는 그러한 불쾌한 결과를 초래하는 일종의 "관계"가 있습니다. 다시 한 번, 무작위 샘플링으로 얻은 파일에 대해 가르치고 무작위 샘플링의 잔여 물, 즉 예측 값의 무작위 시퀀스를 확인한다는 점을 상기시켜드립니다. 다른 것이 필요한 것처럼 보일 것입니다. 그러나 아니요, 일반 파일로 전환하면 완전히 다른 결과를 얻습니다.
무작위로 샘플링된 파일에 대해 가르치는 경우, 나머지 무작위 샘플을 확인합니다.
저 노란 물체가 왜 후진하는지 이유를 찾아봐요.