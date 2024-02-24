트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3303 1...329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310...3399 새 코멘트 Rorschach 2023.10.14 11:57 #33021 fxsaber #: 더 복잡하다고 생각합니다. 예를 들어, 마켓에 실제 진드기와 테스터가 생성한 진드기에 대해 서로 다른 결과를 보여주는 전문가 조언자가 있습니다. 그 이유를 알 수 없습니다. 전문가 어드바이저를 다운로드하고 업데이트를 허용하지 않은 다음 일주일 후에 새로운 틱에서 확인하세요. 또는 기록에서 시간을 이동하면 캐치가 있어야합니다. fxsaber 2023.10.14 12:34 #33022 fxsaber #: 더 복잡하다고 생각합니다. 예를 들어, 마켓에 실제 진드기와 테스터가 생성한 진드기에 대해 서로 다른 결과를 보여주는 전문가 조언자가 있습니다. 그 이유를 알 수 없습니다. 이 형용사를 잘못 이해했습니다. 생성된 진드기에서는 성배, 실제 진드기에서는 자두. [삭제] 2023.10.14 13:09 #33023 fxsaber #:그 형용사는 오해의 소지가 있습니다. 생성된 진드기 - 성배, 실제 진드기 - 자두. 글쎄, 그리고 실제 거래에서는 조건이 훨씬 더 까다롭기 때문에 그것은 배수구가 될 것입니다. 시장은 바꿀 수 없습니다. 그들은 항상 일반 TS가 아닌 사진을 구매할 것입니다 :) fxsaber 2023.10.14 13:44 #33024 Maxim Dmitrievsky #:그리고 실제 생활에서는 조건이 훨씬 더 힘들기 때문에 낭비가 될 것입니다. 시장은 변할 수 없습니다. 그들은 항상 일반 TC가 아닌 사진을 구매할 것입니다.) 그게 요점이 아닙니다. 원래 질문은 스프레드를 추가 할 때 매화에 관한 것이 었습니다. 그리고 여기에서는 훨씬 더 복잡합니다-스프레드가 있고 그라 랄릿이 있지만 생성됩니다. [삭제] 2023.10.14 15:33 #33025 fxsaber #:그게 요점이 아닙니다. 원래 질문은 스프레드를 추가 할 때 배수하는 것에 관한 것이 었습니다. 그리고 여기에서는 훨씬 더 복잡합니다. 스프레드가 존재하고 그랄릿이 있지만 생성됩니다. 그라릿인지 어떻게 알 수 있나요? 데모 모니터링이 좋지 않습니다. 하지만 토스터의 사진은 아름답습니다. 일반적인 틱 그레일이며 OOS에서도 작동합니다. fxsaber 2023.10.14 18:07 #33026 Maxim Dmitrievsky #:일반 티크 그레일, OOS에서도 작동합니다. 백테스트 거래 내역을 살펴봤습니다. 지나간 일입니다. Sergey Chalyshev 2023.10.14 20:21 #33027 지루하지 않으세요? ? 모든 브로커 또는 큰 예치금을 가진 트레이더는 당신의 신경망을 무너뜨릴 것입니다! mytarmailS 2023.10.14 20:28 #33028 Sergey Chalyshev #:지루하지 않으세요? ? 모든 브로커 또는 큰 예치금을 가진 트레이더는 당신의 신경망을 무너뜨릴 것입니다! 네, 외환 거래에서요) [삭제] 2023.10.14 21:34 #33029 fxsaber #:백테스트의 거래 내역. 과거. 소규모 TF에서 자동 파티셔닝의 특성이라는 것을 알아냈습니다. Petros Shatakhtsyan 2023.10.14 21:41 #33030 fxsaber #:그게 요점이 아닙니다. 원래 질문은 스프레드를 추가 할 때 배수하는 것에 관한 것이 었습니다. 그리고 여기에서는 훨씬 더 복잡합니다. 스프레드가 존재하고 그랄릿이 있지만 생성됩니다. 놀랐다니 놀랍군요. 약 10년 전 MQL5로 첫 로봇을 개발했을 때 테스터로 수백만 달러를 벌었습니다. 하지만 믿을 수 없다고 생각해서 무엇이 잘못되었는지 찾기 시작했습니다. 그때는 '모든 틱' 이 실제 틱이 아니라 생성된 틱이라는 사실을 몰랐어요. 이 사이트에는 이러한 틱을 생성하는 알고리즘과 계획이 있습니다. 당시 브로커는 아직 틱 값을 수집하지 않았습니다. 그리고 제가 직접 했습니다. 실제 틱을 수집하여 약 6개월 동안 파일에 부분적으로 저장했습니다. 테스터에 적용했더니 완전히 다른 그림이 나왔습니다. 스프레드는 HFT 거래나 스캘퍼가 아니라면 아무런 관련이 없습니다. 설정을 최적화하는 동안 로봇이 생성 된 틱과 동기식으로 작동하기 시작할 때 이러한 매개 변수 조합을 찾는 것은 어렵지 않습니다. 즉, 여기처럼 틱 생성 패턴을 포착합니다: 모두가 알고 있다고 생각합니다. 최고의 스캘퍼 엔트리 솔루션 엘리엇 파동 이론에 기반한 기고글 토론 "MetaTrader5가 주는 1...329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
더 복잡하다고 생각합니다. 예를 들어, 마켓에 실제 진드기와 테스터가 생성한 진드기에 대해 서로 다른 결과를 보여주는 전문가 조언자가 있습니다. 그 이유를 알 수 없습니다.
전문가 어드바이저를 다운로드하고 업데이트를 허용하지 않은 다음 일주일 후에 새로운 틱에서 확인하세요.
또는 기록에서 시간을 이동하면 캐치가 있어야합니다.
이 형용사를 잘못 이해했습니다.
생성된 진드기에서는 성배, 실제 진드기에서는 자두.
글쎄, 그리고 실제 거래에서는 조건이 훨씬 더 까다롭기 때문에 그것은 배수구가 될 것입니다.시장은 바꿀 수 없습니다. 그들은 항상 일반 TS가 아닌 사진을 구매할 것입니다 :)
그게 요점이 아닙니다. 원래 질문은 스프레드를 추가 할 때 매화에 관한 것이 었습니다. 그리고 여기에서는 훨씬 더 복잡합니다-스프레드가 있고 그라 랄릿이 있지만 생성됩니다.
그라릿인지 어떻게 알 수 있나요? 데모 모니터링이 좋지 않습니다. 하지만 토스터의 사진은 아름답습니다.일반적인 틱 그레일이며 OOS에서도 작동합니다.
백테스트 거래 내역을 살펴봤습니다. 지나간 일입니다.
지루하지 않으세요? ?
모든 브로커 또는 큰 예치금을 가진 트레이더는 당신의 신경망을 무너뜨릴 것입니다!
네, 외환 거래에서요)
소규모 TF에서 자동 파티셔닝의 특성이라는 것을 알아냈습니다.
놀랐다니 놀랍군요.
약 10년 전 MQL5로 첫 로봇을 개발했을 때 테스터로 수백만 달러를 벌었습니다. 하지만 믿을 수 없다고 생각해서 무엇이 잘못되었는지 찾기 시작했습니다.
그때는 '모든 틱' 이 실제 틱이 아니라 생성된 틱이라는 사실을 몰랐어요. 이 사이트에는 이러한 틱을 생성하는 알고리즘과 계획이 있습니다.
당시 브로커는 아직 틱 값을 수집하지 않았습니다. 그리고 제가 직접 했습니다. 실제 틱을 수집하여 약 6개월 동안 파일에 부분적으로 저장했습니다. 테스터에 적용했더니 완전히 다른 그림이 나왔습니다.
스프레드는 HFT 거래나 스캘퍼가 아니라면 아무런 관련이 없습니다.
설정을 최적화하는 동안 로봇이 생성 된 틱과 동기식으로 작동하기 시작할 때 이러한 매개 변수 조합을 찾는 것은 어렵지 않습니다.
즉, 여기처럼 틱 생성 패턴을 포착합니다:
모두가 알고 있다고 생각합니다.