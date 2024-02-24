트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3122

새 코멘트
[삭제]  

예비적으로 두 번째 버전은 첫 번째 버전과 크게 다르지 않습니다. 어딘가 더 나은 곳, 어딘가 더 나쁜 곳. 더 자세히 조사해야 합니다.

두 번째 변형 결과의 예


Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
  • 2023.06.26
  • www.mql5.com
А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам
 
Rorschach #:

어셈블리 포인트를 완전히 흔들어 보세요. 필터링, 근사치, 추정할 수 있습니다. 다른 옵션은 없나요?

외부 신호에 연결) 물론 복잡하긴 하지만 가격 시리즈만으로는 비전문가인 제가 보기에는 너무 정보가 부족합니다))))

 

는 물론 2010년 이후입니다.

섹션 개요: 브라운과 머서는 시장 협상 및 거래 비용과 같은 거래의 현실적인 측면을 모델링해야 할 필요성을 깨달았습니다.

Nyah)))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

예비적으로 두 번째 버전은 첫 번째 버전과 크게 다르지 않습니다. 어딘가 더 나은 곳, 어딘가 더 나쁜 곳. 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

두 번째 변형의 결과 예


OOS의 인출 기간은 얼마나 되나요? 각각 1~1.5년입니다.
[삭제]  
Forester #:
오오스를 얼마나 오래 사용했나요? 1년에서 1년 반 정도 됐어요.

예, 아니오 등 다양한 변수가 있습니다. 많은 모델을 뱉어내고 있어요.

모델이 하나뿐인가요?

 
Maxim Dmitrievsky #:

일부는 예, 일부는 아니오로 많은 변형이 있습니다. 수많은 모델을 뱉어냅니다.

모델이 하나뿐인가요?

수천 개요. 이 긴 하락을 없앨 수 없습니다. 그리고 그들과의 거래는 1.5 년 동안 슬프게 될 것입니다. 한 달 이상 인내하지 못하고 계정을 해지할까 봐 두렵습니다.

[삭제]  
Forester #:

수천. 그렇게 긴 하락을 없앨 수 없습니다. 그리고 그들과의 거래는 1.5 년 동안 슬프게 될 것입니다. 한 달 이상 인내하지 못하고 계정을 해지할까 봐 두렵습니다.

그 부분이 다른 부분과 어떻게 다른지 이해하면 좋을 것입니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

그 부분이 다른 부분과 어떻게 다른지 알면 좋을 것 같습니다.

저는 5년 동안 2편을 만들었습니다. 1년과 1.5년이죠. 시장 변동성 때문인지 모든 것이 완전히 무작위화되었습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:

그 부분이 다른 부분과 어떻게 다른지 이해하면 좋을 것 같습니다.

행의 매개 변수를 생성할 수 있나요?)
 
Valeriy Yastremskiy #:

외부 신호에 연결))))))) 물론 복잡하지만, 비전문가인 제 생각에는 너무 많은 가격이 정보가 부족합니다)))))

이 모든 것을 보는 것이 얼마나 지루한가 : 시스템의 연구, 퍼즐 및 검색....

1970년에는 시장 시세의 논리가 복잡할 수 없었습니다.

당시 무릎에서, 연필로 쓴 종이에서 시세가 시작되고 계좌에서 계산되었다면 신경망은 그것과 어떤 관련이 있을까요?

50년이 지났다면 어떨까요?

알고리즘은 변경되지 않았으며 100 % 그대로 확인했습니다!

글쎄요, 1970 년에 한 남자가 인간이 이해할 수없는 것을 발명 할 수 없었고, 그는 할 수 없었습니다!

1...311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129...3399
새 코멘트