제가 말하는 것이 바로 그런 것입니다. 처음 본 화면에서 발견했습니다. 어제 오후 3시에서 4시 사이에요.
아니요,이 주제에 대해 구체적으로 조사하지 않았습니다. 수동 거래를 시도했을 때 느린 성장 후 빠른 하락을 기억했습니다.
아마도 그것은 내 예금을 고갈 시켰기 때문에 감정에 기억되었을 것입니다. 나는 모든 것이 짝수이거나 그 반대라는 것을 배제하지 않습니다)))).
캣부스트가 있습니다.
https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance
예측자(입력 데이터)의 관계를 지정하는 방법을 찾지 못했습니다. 더 정확하게 설명해 주시겠어요?
예측 변수의 중요성은 모든 모델에서 전혀 언급할 필요가 없습니다.
하락 후 폭발적으로 상승하는 반전입니다.....
또는 m1에 가까운 근사치입니다.
따라서 모두 주관적입니다.
구문 분석기와 BNF 형식(백커스-나우라 형식)에 대해 아는 사람
좋은 생각이 떠올랐습니다.
곰과 황소라는 두 개의 미끄러운 평균을 구합니다.
곰은 파란색으로, 황소는 갈색으로 만듭니다.
혼동하지 않기 위해 우리는 멋진 결과를 얻을 때까지 이 시장을 위아래로 쫓아갑니다.
틱 사용. 그리고 MT5 거래 분석기의 틱 하나만 사용합니다.
예측자(입력 데이터)의 관계를 지정하는 방법을 찾지 못했습니다. 좀 더 구체적으로 설명해 주시겠어요?
상호작용은 관계입니다.
예측 변수의 '중요도'가 계산의 결과로 얻어지는 예측 변수의 '중요도'와 어떤 관련이 있나요? 계산의 조건으로 예측 변수의 상호 관계에 대한 게시물을 이해했습니다.
예측 변수의 중요도는 모델 피팅의 매우 일반적인 결과입니다. 저는 분류 오류를 줄이기 위해 "중요도"를 사용하여 "중요하지 않은" 예측자를 걸러내려고 여러 번 시도해 보았습니다. 어떤 예측자를 제거하면 나머지 예측자의 "중요도"는 항상 다시 계산됩니다. 말씀하신 매개 변수는 중요도에 따라 달라지는 예측자를 가리키는 것 같습니다.