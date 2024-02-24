트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3121

Valeriy Yastremskiy #:

물론 더 친절한 어조로 소통하길 바라는 것은 아닙니다.

행에서 평균을 내는 것 외에도 규칙적이지 않은 것을 골라내는 것이 훨씬 더 많지만 이는 또 다른 주제입니다.

내가 도와 주려고한다는 사실에 대해 생각하지 않았습니다.

P.Z..

길을 잃고 궁핍 한 사람들에게?

나는 글을 쓰고, 당신은 길을 잃고, 당신이 원하는대로.

오늘 어떤 외국인이 저에게 스크린샷을 보냈습니다:

봇 탭의 봇 기술이 어떻게 시작 페이지의 링크를 변경하는지 아는 사람 있나요? ) 분명히 어떤 종류의 취약점인 것 같습니다.

댓글 기능에 내 정보가 표시되지만 링크가 왼쪽으로 변경 되었기 때문에 디 컴파일이 아닌 것 같습니다. 그리고 올해는 2020 년입니다.

ss 봇은 무료이며 자유롭게 배포되며 시장에 구속되지 않습니다.

 
Maxim Dmitrievsky 댓글 기능이 내 정보를 표시하기 때문에 디 컴파일이 아닌 것 같지만 링크가 왼쪽으로 변경되었습니다.

"exe 파일에서 변경한다"는 것이 무슨 뜻인가요? :O
Andrey Dik #:

"exe 파일에"라니 무슨 뜻인가요?

잘 컴파일된 봇, 안녕 )

 
Maxim Dmitrievsky #:

안녕하세요)))

그래서 코드를 컴파일했지만 저작권이 빛나고 있습니까?

아니면 EXE가 있었고 어느 시점에서 왼쪽 저작권이 표시 되었습니까?

Andrey Dik #:

hello))

코드를 컴파일했지만 저작권이 빛나고 있나요?

아니면 exe 파일이 있었고 왼쪽의 어느 시점에서 복사본이 나타나기 시작 했습니까?

원래 제 저작권이었습니다. 제 이메일 주소도 몰라서 실수로 넣었을 수도 있겠네요 :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

아주 이상하네요.
 
Maxim Dmitrievsky #:

exe 파일에서 텍스트를 검색하는 프로그램이 있는데, 같은 길이의 다른 텍스트로 변경할 수 있습니다. 프로그램을 러싱하는 데 사용되었습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

운이 좋으면 보통 처음에 있습니다. 메모장으로 exe를 열고 비누를 찾은 다음 텍스트를 더 이상 이동하지 않고 변경합니다.

 
Lorarica #:

요점은 보온병(7학년 물리학)이 아니라 오해입니다.

여러분의 무기고에는 또 어떤 것이 있나요?

미끄러운 평균 말고요?

P.Z.

바로 그 점입니다.

조립 지점을 완전히 풀어주세요. 필터링하고, 근사치를 구하고, 추정할 수 있습니다. 다른 옵션은 없나요?

