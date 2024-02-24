트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3120

새 코멘트
 
СанСаныч Фоменко #:

감사합니다!

이것이 계산의 결과로 얻게 되는 예측자의 '중요도'와 어떤 관련이 있나요?

중요도 계산의 일부입니다.

이 경우 두 개의 부호의 묶음이 표시되며, 가장 큰 가중치는 예측 Close[i+1]-Close[i]에 대한 기간 74 및 137의 두 이동 평균의 관계입니다.

 
Lorarica #:

좋은 생각이 떠올랐어요.

우리는 곰과 황소라는 두 개의 미끄러운 평균을 취합니다.

곰은 파란색으로, 황소는 갈색으로 만듭니다.

이를 혼동하지 않기 위해 우리는 멋진 결과를 얻을 때까지 이 시장을 오르락내리락합니다.

폴리나 즐로토바.

틱 사용. 그리고 MT5 거래 분석기의 틱 하나만 사용합니다.

누구나 이 기발한 아이디어로 시작합니다.

때때로 그들은 돌아와서

그리고는 영원히 잊어버립니다.

 
Renat Akhtyamov #:

모두가 이 기발한 아이디어로 시작합니다.

때때로 돌아와

영원히 잊어버리기도 합니다.

처음에 여자에게 맛을 보여주세요.

훨씬 더 나빴을 것이고 무서운 미치광이가 그녀를 가게에서 데려 갔을 것입니다.

 
Evgeni Gavrilovi #:

중요도 계산의 구성 요소입니다.

이 경우 두 개의 부호의 묶음이 표시되며, 가장 큰 가중치는 예측 Close[i+1]-Close[i]에 대한 기간 74 및 137의 두 이동 평균의 관계입니다.

이것은 훌륭한 예입니다.

이동 평균은 가격 상승에 대한 예측력이 없다는 것, 즉 목표 가격 상승에 대해 이동 평균은 잡음에 불과하다는 것을 잘 알고 있습니다.

캣버스트와 다른 패키지는 이 두 노이즈 예측 변수 간의 중요도를 계산하고 관계를 설정했습니다! 이것은 모델에서 중요도의 의미에 대한 고전적인 예시입니다. 예측자를 제거하면 완전히 쓸모없을 뿐만 아니라 해로운 예측자에 대해 가장 높은 중요도를 쉽게 얻을 수 있습니다.


첫 번째 게시물에서 예측자 간의 관계를 지정할 수 있는 모델을 모른다고 썼을 때, 저는 그 관계를 모델을 맞추는 데 사용할 입력으로 의미했습니다. 귀하의 예는 입력 데이터가 아니라 결과입니다.

 
СанСаныч Фоменко #:

이동 평균은 가격 상승에 대한 예측력이 없다는 것, 즉 목표 가격 상승에 대해 이동 평균은 노이즈일 뿐이라는 것을 잘 알고 있습니다.

5년 전과 10년 전에도 같은 생각을 했습니다....

이제 나는 그것을 다르게보고, 혼돈은 내 이해 부족의 척도이며, 당신이 무언가를 이해하지 못한다면 그것은 혼돈이 아니라 이해하지 못하는 당신이라는 것을 이해합니다.....

파리를 "있는 그대로"놓으면 물론 아무 일도 일어나지 않을 것이지만 생각하고 싶지 않은 다른 옵션이 수십억 개 있습니다 ...


입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다.


입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다.

 
mytarmailS #:

5년 전과 10년 전에도 같은 생각을 했어요.....

이제 나는 그것을 다르게보고, 혼란은 내 이해 부족의 척도이며 당신이 무언가를 이해하지 못한다면 그것은 혼란이 아니라 이해하지 못하는 당신이라는 것을 깨닫습니다.....

마쉬카를 "있는 그대로"주면 물론 아무 일도 일어나지 않을 것이지만 생각하고 싶지 않은 다른 옵션이 수십억 개 있습니다....


입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다.


입력 - 주요 신호 중 하나의 이동 평균입니다.

경험을 통해 시장은 조화롭다는 것을 알 수 있습니다. 혼돈은 사람의 머릿속에 있습니다.


[삭제]  

요점은 보온병(7학년 물리학)이 아니라 오해입니다.

여러분의 무기고에는 또 어떤 것이 있나요?

미끄러운 평균 말고요?

P.Z..

그게 요점입니다 .

 
Lorarica #:

요점은 보온병(7학년 물리학)이 아니라 오해입니다.

여러분의 무기고에는 또 어떤 것이 있나요?

미끄러운 평균 말고요?

P.Z.

바로 그 점입니다.

급수의 파생물은 무한히 많을 수 있습니다. 평균이 가장 간단합니다. 그리고 급수는 대부분의 사람들이 이해할 수 없는 별도의 과학입니다)))))

폴린, 그만해))))

[삭제]  
Valeriy Yastremskiy #:

급수의 파생물은 무한히 많을 수 있습니다. 평균이 가장 간단합니다. 그리고 급수는 대부분의 사람들이 이해할 수 없는 별도의 과학입니다)))))

폴린, 그만해))))

이것은 오해입니다.

좀 더 구체적으로 예를 들어보겠습니다.

아레이 구덩이를 던지고 싶다고요.

P.Z.

당신이 그들의 요점을 이해하는 한 나는 괜찮습니다.

그리고 __ 폴린, 그만해))))))

위협인가요? 아니면 그냥 무례한 건가요?

 
Lorarica #:

이는 오해입니다.

좀 더 구체적으로 예를 들어보겠습니다.

아레이에게 구덩이를 던지고 싶다고요?

P.Z.

그 본질을 이해한다면 상관없어.

그리고 __ 폴린은 그만둬)))))

위협인가요? 아니면 그냥 무례한 건가요?

아니요, 물론 의사 소통에서 더 친절한 어조에 대한 소원입니다.

줄에서 평균을 내는 것 외에도 규칙적이지 않은 것을 골라내야 할 것이 더 많지만 이는 또 다른 주제입니다.

1...311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127...3399
새 코멘트