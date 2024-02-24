트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3120 1...311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127...3399 새 코멘트 Evgeni Gavrilovi 2023.06.30 15:07 #31191 СанСаныч Фоменко #:감사합니다! 이것이 계산의 결과로 얻게 되는 예측자의 '중요도'와 어떤 관련이 있나요? 중요도 계산의 일부입니다. 이 경우 두 개의 부호의 묶음이 표시되며, 가장 큰 가중치는 예측 Close[i+1]-Close[i]에 대한 기간 74 및 137의 두 이동 평균의 관계입니다. Renat Akhtyamov 2023.06.30 15:34 #31192 Lorarica #:좋은 생각이 떠올랐어요. 우리는 곰과 황소라는 두 개의 미끄러운 평균을 취합니다. 곰은 파란색으로, 황소는 갈색으로 만듭니다. 이를 혼동하지 않기 위해 우리는 멋진 결과를 얻을 때까지 이 시장을 오르락내리락합니다. 폴리나 즐로토바. 틱 사용. 그리고 MT5 거래 분석기의 틱 하나만 사용합니다. 누구나 이 기발한 아이디어로 시작합니다. 때때로 그들은 돌아와서 그리고는 영원히 잊어버립니다. lynxntech 2023.06.30 15:41 #31193 Renat Akhtyamov #:모두가 이 기발한 아이디어로 시작합니다. 때때로 돌아와 영원히 잊어버리기도 합니다. 처음에 여자에게 맛을 보여주세요. 훨씬 더 나빴을 것이고 무서운 미치광이가 그녀를 가게에서 데려 갔을 것입니다. СанСаныч Фоменко 2023.06.30 16:47 #31194 Evgeni Gavrilovi #:중요도 계산의 구성 요소입니다. 이 경우 두 개의 부호의 묶음이 표시되며, 가장 큰 가중치는 예측 Close[i+1]-Close[i]에 대한 기간 74 및 137의 두 이동 평균의 관계입니다. 이것은 훌륭한 예입니다. 이동 평균은 가격 상승에 대한 예측력이 없다는 것, 즉 목표 가격 상승에 대해 이동 평균은 잡음에 불과하다는 것을 잘 알고 있습니다. 캣버스트와 다른 패키지는 이 두 노이즈 예측 변수 간의 중요도를 계산하고 관계를 설정했습니다! 이것은 모델에서 중요도의 의미에 대한 고전적인 예시입니다. 예측자를 제거하면 완전히 쓸모없을 뿐만 아니라 해로운 예측자에 대해 가장 높은 중요도를 쉽게 얻을 수 있습니다. 첫 번째 게시물에서 예측자 간의 관계를 지정할 수 있는 모델을 모른다고 썼을 때, 저는 그 관계를 모델을 맞추는 데 사용할 입력으로 의미했습니다. 귀하의 예는 입력 데이터가 아니라 결과입니다. 페어 트레이딩과 다중 통화 지표를 무료로 작성해 드립니다 베이지안 회귀 - 이 mytarmailS 2023.06.30 17:33 #31195 СанСаныч Фоменко #: 이동 평균은 가격 상승에 대한 예측력이 없다는 것, 즉 목표 가격 상승에 대해 이동 평균은 노이즈일 뿐이라는 것을 잘 알고 있습니다. 5년 전과 10년 전에도 같은 생각을 했습니다.... 이제 나는 그것을 다르게보고, 혼돈은 내 이해 부족의 척도이며, 당신이 무언가를 이해하지 못한다면 그것은 혼돈이 아니라 이해하지 못하는 당신이라는 것을 이해합니다..... 파리를 "있는 그대로"놓으면 물론 아무 일도 일어나지 않을 것이지만 생각하고 싶지 않은 다른 옵션이 수십억 개 있습니다 ... 입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다. 입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다. Vladimir Perervenko 2023.07.01 09:04 #31196 mytarmailS #:5년 전과 10년 전에도 같은 생각을 했어요..... 이제 나는 그것을 다르게보고, 혼란은 내 이해 부족의 척도이며 당신이 무언가를 이해하지 못한다면 그것은 혼란이 아니라 이해하지 못하는 당신이라는 것을 깨닫습니다..... 마쉬카를 "있는 그대로"주면 물론 아무 일도 일어나지 않을 것이지만 생각하고 싶지 않은 다른 옵션이 수십억 개 있습니다.... 입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다. 입력 - 주요 신호 중 하나의 이동 평균입니다. 경험을 통해 시장은 조화롭다는 것을 알 수 있습니다. 혼돈은 사람의 머릿속에 있습니다. [삭제] 2023.07.01 12:38 #31197 요점은 보온병(7학년 물리학)이 아니라 오해입니다. 여러분의 무기고에는 또 어떤 것이 있나요? 미끄러운 평균 말고요? P.Z.. 그게 요점입니다 . Valeriy Yastremskiy 2023.07.01 13:21 #31198 Lorarica #:요점은 보온병(7학년 물리학)이 아니라 오해입니다. 여러분의 무기고에는 또 어떤 것이 있나요? 미끄러운 평균 말고요? P.Z. 바로 그 점입니다. 급수의 파생물은 무한히 많을 수 있습니다. 평균이 가장 간단합니다. 그리고 급수는 대부분의 사람들이 이해할 수 없는 별도의 과학입니다))))) 폴린, 그만해)))) [삭제] 2023.07.01 13:49 #31199 Valeriy Yastremskiy #:급수의 파생물은 무한히 많을 수 있습니다. 평균이 가장 간단합니다. 그리고 급수는 대부분의 사람들이 이해할 수 없는 별도의 과학입니다))))) 폴린, 그만해)))) 이것은 오해입니다. 좀 더 구체적으로 예를 들어보겠습니다. 아레이 구덩이를 던지고 싶다고요. P.Z. 당신이 그들의 요점을 이해하는 한 나는 괜찮습니다. 그리고 __ 폴린, 그만해)))))) 위협인가요? 아니면 그냥 무례한 건가요? Valeriy Yastremskiy 2023.07.01 14:06 #31200 Lorarica #:이는 오해입니다. 좀 더 구체적으로 예를 들어보겠습니다. 아레이에게 구덩이를 던지고 싶다고요? P.Z. 그 본질을 이해한다면 상관없어. 그리고 __ 폴린은 그만둬))))) 위협인가요? 아니면 그냥 무례한 건가요? 아니요, 물론 의사 소통에서 더 친절한 어조에 대한 소원입니다. 줄에서 평균을 내는 것 외에도 규칙적이지 않은 것을 골라내야 할 것이 더 많지만 이는 또 다른 주제입니다. 1...311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
감사합니다!
이것이 계산의 결과로 얻게 되는 예측자의 '중요도'와 어떤 관련이 있나요?
중요도 계산의 일부입니다.
이 경우 두 개의 부호의 묶음이 표시되며, 가장 큰 가중치는 예측 Close[i+1]-Close[i]에 대한 기간 74 및 137의 두 이동 평균의 관계입니다.
좋은 생각이 떠올랐어요.
우리는 곰과 황소라는 두 개의 미끄러운 평균을 취합니다.
곰은 파란색으로, 황소는 갈색으로 만듭니다.
이를 혼동하지 않기 위해 우리는 멋진 결과를 얻을 때까지 이 시장을 오르락내리락합니다.
폴리나 즐로토바.
틱 사용. 그리고 MT5 거래 분석기의 틱 하나만 사용합니다.
누구나 이 기발한 아이디어로 시작합니다.
때때로 그들은 돌아와서
그리고는 영원히 잊어버립니다.
모두가 이 기발한 아이디어로 시작합니다.
때때로 돌아와
영원히 잊어버리기도 합니다.
처음에 여자에게 맛을 보여주세요.
훨씬 더 나빴을 것이고 무서운 미치광이가 그녀를 가게에서 데려 갔을 것입니다.
중요도 계산의 구성 요소입니다.
이 경우 두 개의 부호의 묶음이 표시되며, 가장 큰 가중치는 예측 Close[i+1]-Close[i]에 대한 기간 74 및 137의 두 이동 평균의 관계입니다.
이것은 훌륭한 예입니다.
이동 평균은 가격 상승에 대한 예측력이 없다는 것, 즉 목표 가격 상승에 대해 이동 평균은 잡음에 불과하다는 것을 잘 알고 있습니다.
캣버스트와 다른 패키지는 이 두 노이즈 예측 변수 간의 중요도를 계산하고 관계를 설정했습니다! 이것은 모델에서 중요도의 의미에 대한 고전적인 예시입니다. 예측자를 제거하면 완전히 쓸모없을 뿐만 아니라 해로운 예측자에 대해 가장 높은 중요도를 쉽게 얻을 수 있습니다.
첫 번째 게시물에서 예측자 간의 관계를 지정할 수 있는 모델을 모른다고 썼을 때, 저는 그 관계를 모델을 맞추는 데 사용할 입력으로 의미했습니다. 귀하의 예는 입력 데이터가 아니라 결과입니다.
이동 평균은 가격 상승에 대한 예측력이 없다는 것, 즉 목표 가격 상승에 대해 이동 평균은 노이즈일 뿐이라는 것을 잘 알고 있습니다.
5년 전과 10년 전에도 같은 생각을 했습니다....
이제 나는 그것을 다르게보고, 혼돈은 내 이해 부족의 척도이며, 당신이 무언가를 이해하지 못한다면 그것은 혼돈이 아니라 이해하지 못하는 당신이라는 것을 이해합니다.....
파리를 "있는 그대로"놓으면 물론 아무 일도 일어나지 않을 것이지만 생각하고 싶지 않은 다른 옵션이 수십억 개 있습니다 ...
입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다.
입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다.
5년 전과 10년 전에도 같은 생각을 했어요.....
이제 나는 그것을 다르게보고, 혼란은 내 이해 부족의 척도이며 당신이 무언가를 이해하지 못한다면 그것은 혼란이 아니라 이해하지 못하는 당신이라는 것을 깨닫습니다.....
마쉬카를 "있는 그대로"주면 물론 아무 일도 일어나지 않을 것이지만 생각하고 싶지 않은 다른 옵션이 수십억 개 있습니다....
입력-이동 평균은 주요 징후 중 하나입니다.
입력 - 주요 신호 중 하나의 이동 평균입니다.
요점은 보온병(7학년 물리학)이 아니라 오해입니다.
여러분의 무기고에는 또 어떤 것이 있나요?
미끄러운 평균 말고요?
P.Z..
그게 요점입니다 .
요점은 보온병(7학년 물리학)이 아니라 오해입니다.
여러분의 무기고에는 또 어떤 것이 있나요?
미끄러운 평균 말고요?
P.Z.
바로 그 점입니다.
급수의 파생물은 무한히 많을 수 있습니다. 평균이 가장 간단합니다. 그리고 급수는 대부분의 사람들이 이해할 수 없는 별도의 과학입니다)))))
폴린, 그만해))))
급수의 파생물은 무한히 많을 수 있습니다. 평균이 가장 간단합니다. 그리고 급수는 대부분의 사람들이 이해할 수 없는 별도의 과학입니다)))))
폴린, 그만해))))
이것은 오해입니다.
좀 더 구체적으로 예를 들어보겠습니다.
아레이 구덩이를 던지고 싶다고요.
P.Z.
당신이 그들의 요점을 이해하는 한 나는 괜찮습니다.
그리고 __ 폴린, 그만해))))))
위협인가요? 아니면 그냥 무례한 건가요?
이는 오해입니다.
좀 더 구체적으로 예를 들어보겠습니다.
아레이에게 구덩이를 던지고 싶다고요?
P.Z.
그 본질을 이해한다면 상관없어.
그리고 __ 폴린은 그만둬)))))
위협인가요? 아니면 그냥 무례한 건가요?
아니요, 물론 의사 소통에서 더 친절한 어조에 대한 소원입니다.
줄에서 평균을 내는 것 외에도 규칙적이지 않은 것을 골라내야 할 것이 더 많지만 이는 또 다른 주제입니다.