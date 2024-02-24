트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3264

어쨌든요. 제 요점이 누군가에게 도움이 되었다면 다행입니다.
mytarmailS #:
이제 매트릭스에서 상관관계가 없는 패턴을 찾아 두 전략이 어떻게 상호 작용하는지 살펴보겠습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

확인해야 할 것은 수학적으로 명백합니다...

노이즈 행에 일반적인 상승 추세 (TC 수익) 가 있는 경우 노이즈를 추가하면 서로를 억제하고 추세만 남습니다.

노이즈가 시리즈에서 상관 관계가 없다는 전제하에 말입니다.

 
Renat Fatkhullin #:

레나트, 대회에 대해 자세히 알려주세요.

모델 트레이닝의 규정/조건에 대해 궁금합니다.


1) 어떤 데이터로, 어떤 기간 동안, 어떤 방식으로 모델을 학습시켜야 하는지 규칙이 있나요?

2) 모델에 대한 제한이 있나요? 예를 들어 신경망 이외의 다른 것을 사용할 수 있나요?

3) 아니면 onnx 파일과 그 안에 어떤 모델이 있고 어떤 데이터가 중요하지 않은지 제공하면 되나요?

 
fxsaber #:

지금까지는 간단한 가정용 컴퓨터에서 백만 단위의 행렬을 세는 데 기술적 장애물은 보이지 않습니다.

MQL5에서 이러한 행렬의 요소는 제 이전 컴퓨터에서 약 55시간 만에 계산됩니다. 메모리 소비가 최소화됩니다.

행의 길이는 100입니다.
fxsaber #:

틱에 체가 아니라 가득 차 있나요?

 
Maxim Dmitrievsky #:

꽉 찼습니다. 진드기와는 아무 관련이 없으며 이중 매트릭스일 뿐입니다.

fxsaber #:

지금은 제쳐두고 결과는 MO보다 낫지 않지만 MO도 균형의 부드러움 측면에서 절름발이입니다.

5분, 절반의 훈련.


 
Maxim Dmitrievsky #:

5분

문자열의 길이? 계산하는 데 시간이 얼마나 걸렸나요?
fxsaber #:
국방부입니다.

1...325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271...3399
