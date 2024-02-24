트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3129 1...312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2023.07.11 10:57 #31281 Maxim Dmitrievsky #: 이렇게 각 개인을 측정할 수 있습니다. 상상력에는 한계가 없습니다. 매트스탯과 MO만 있으면 됩니다. 이상값을 사용하면 더 쉽습니다. 코줄에 대해 아무것도 읽지 않은 분들에게는 더 이상 설명하지 않겠습니다. 제게 조언을 할 자리는 아닌 것 같네요. [삭제] 2023.07.11 11:05 #31282 Aleksey Vyazmikin #:제게 조언을 할 자리는 아닌 것 같아요. 유튜브에 그런 공원이 있는데, 처음에는 지나가는 사람에게 맥도날드에가는 방법을 물어보고 그에게 무엇을해야하는지 말하지 말라고 요청합니다.특성이 있는 훈련된 모델과 없는 훈련된 모델을 비교합니다. 그 차이를 ATE로 정의합니다. 점수 편향을 제거하려면 덱을 섞어야 합니다. 이론을 읽지 않으면 무슨 주문처럼 들립니다. Aleksey Vyazmikin 2023.07.11 11:29 #31283 Maxim Dmitrievsky #: 지나가는 행인에게 맥도날드 가는 방법을 물어본 다음, 어떻게 해야 하는지 알려주지 말아달라고 부탁하는 그런 파킹이 유튜브에 있습니다. 해당 특성이 있는 훈련된 모델과 없는 훈련된 모델을 비교합니다. 그 차이를 ATE로 정의합니다. 점수 편향을 제거하려면 덱을 섞어야 합니다. 이론을 읽지 않으면 무슨 주문처럼 들립니다. 모두가 오랫동안 알고 있고 처방해 온 것에 대해 이야기하고 있는 것이 요점입니다. 왜 최적이 아닌지, 왜 효과가 없는지 말하고 있지만 여러분은 듣지도 이해하지도 못합니다. [삭제] 2023.07.11 11:32 #31284 Aleksey Vyazmikin #:그게 문제입니다-당신은 오랫동안 알려져 있고 처방 된 것들에 대해 이야기하고 있습니다. 나는 그것이 최적이 아닌 이유와 작동하지 않는 이유를 말하지만 당신은 그것을 듣지 못하고 이해하지 못합니다. 그것은 작동하고 최적이며 정리가 입증되었으며 이미 언급 된 정리가 입증되었습니다. + 기사. 그러나 그것은 내가 당신에게 말하는 것이 아닙니다. Aleksey Vyazmikin 2023.07.11 12:00 #31285 Maxim Dmitrievsky #: 작동하고 최적이며, 이미 언급된 정리가 증명되었습니다. + 기사. 그러나 내가 당신에게 말하는 것은 아닙니다. 그리고 당신은 지적 할 필요가 없습니다. 건전한 대화를 나누고 당신의 입장을 주장 할 수 있습니다. 나는 그러한 방법이 모델 사용을 기반으로하므로 모든 측정은 단일 예측자가 아닌 모델과 관련이 있다고 썼는데 이것이 단점입니다. 제안한 방법의 효과를 보여주는 결과가 있으면 알려주세요. 토론에 흥미롭고 건설적인 도움이 될 것입니다. mytarmailS 2023.07.11 12:10 #31286 기능 구성에 대한 접근 방식을 재고해 보시기를 적극 권장합니다. 여기서 기능 변환은 작동하지 않습니다. 시장은 시계열이 아니기 때문입니다! 다음은 M1 진입점입니다. 여기에 진입 이유와 H1 진입 가격이 있습니다. ========================================= 그리고 마지막 5~10개의 캔들에서 패턴/곡선을 찾기만 하면 됩니다. 그보다 훨씬 더 복잡합니다. [삭제] 2023.07.11 12:11 #31287 Aleksey Vyazmikin #:지적할 필요 없이 냉정하게 대화를 나누고 자신의 입장을 주장하면 됩니다. 이러한 방법은 모델 사용을 기반으로 하므로 모든 측정값은 단일 예측 변수가 아닌 모델과 관련이 있다는 것이 단점입니다. 제안한 방법의 효과를 보여주는 결과가 있으면 알려주세요. 토론에 흥미롭고 건설적인 도움이 될 것입니다. 단일 예측 변수는 무엇을 통해 평가되나요? 예측자가 있다면 함수와 목표 함수가 있나요? ) spiderman8811 2023.07.11 12:24 #31288 mytarmailS #:기능 구성에 대한 접근 방식을 재고해 보시기를 적극 권장합니다. 여기서 기능 변환은 작동하지 않습니다. 시장은 시계열이 아닙니다! 다음은 M1 진입점입니다. 진입 이유와 진입 가격 H1은 다음과 같습니다. ========================================= 지난 5~10개의 캔들에서 패턴/곡선을 찾는 것입니다. 그보다 더 복잡합니다. 프랙탈 논리에 불과합니다. mytarmailS 2023.07.11 12:38 #31289 spiderman8811 #: 일반적인 프랙탈 로직이죠. 그런 걸 보여줄 수 있나요? 그렇게 흔하다면요. Aleksey Vyazmikin 2023.07.11 13:02 #31290 mytarmailS #:기능 구성에 대한 접근 방식을 재고해 볼 것을 적극 권장합니다. 여기서 기능 변환은 작동하지 않습니다. 시장은 시계열이 아닙니다! 다음은 M1 진입점입니다. 진입 이유와 진입 가격 H1은 다음과 같습니다. ========================================= 지난 5~10개의 캔들에서 패턴/곡선을 찾는 것입니다. 이보다 더 복잡합니다. 다른 사람이 무엇을 하고 있는지 어떻게 알 수 있나요? 그건 좀 자랑이죠. 지난 3개월 동안의 움직임을 고려한 징후가 있습니다. 1...312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이렇게 각 개인을 측정할 수 있습니다. 상상력에는 한계가 없습니다. 매트스탯과 MO만 있으면 됩니다.
제게 조언을 할 자리는 아닌 것 같네요.
지나가는 행인에게 맥도날드 가는 방법을 물어본 다음, 어떻게 해야 하는지 알려주지 말아달라고 부탁하는 그런 파킹이 유튜브에 있습니다.
모두가 오랫동안 알고 있고 처방해 온 것에 대해 이야기하고 있는 것이 요점입니다. 왜 최적이 아닌지, 왜 효과가 없는지 말하고 있지만 여러분은 듣지도 이해하지도 못합니다.
작동하고 최적이며, 이미 언급된 정리가 증명되었습니다. + 기사.
그리고 당신은 지적 할 필요가 없습니다. 건전한 대화를 나누고 당신의 입장을 주장 할 수 있습니다.
나는 그러한 방법이 모델 사용을 기반으로하므로 모든 측정은 단일 예측자가 아닌 모델과 관련이 있다고 썼는데 이것이 단점입니다.
제안한 방법의 효과를 보여주는 결과가 있으면 알려주세요. 토론에 흥미롭고 건설적인 도움이 될 것입니다.
기능 구성에 대한 접근 방식을 재고해 보시기를 적극 권장합니다. 여기서 기능 변환은 작동하지 않습니다. 시장은 시계열이 아니기 때문입니다!
다음은 M1 진입점입니다.
여기에 진입 이유와 H1 진입 가격이 있습니다.
그리고 마지막 5~10개의 캔들에서 패턴/곡선을 찾기만 하면 됩니다.
그보다 훨씬 더 복잡합니다.
단일 예측 변수는 무엇을 통해 평가되나요?예측자가 있다면 함수와 목표 함수가 있나요? )
일반적인 프랙탈 로직이죠.
다른 사람이 무엇을 하고 있는지 어떻게 알 수 있나요? 그건 좀 자랑이죠. 지난 3개월 동안의 움직임을 고려한 징후가 있습니다.