트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3113

새 코멘트
 
mytarmailS #:
MT 패키지에 대한 새로운 소식이 있나요?

아직 손에 넣을 수 없습니다.

 
Renat Fatkhullin #:

아직은 손에 넣을 수 없습니다.

리네이트, 모두가 모든 패스에 대해 하나의 풀린 심볼을 기다리고 있습니다.

엄청나게 어렵다면 얼마나 오래 기다릴 수 있는지, 어떤 종류의 의견을 제시하십시오.

 
lynxntech #:

리네이트, 모두가 모든 패스의 언패킹 가능한 캐릭터 하나를 기다리고 있습니다.

엄청나게 어렵다면 얼마나 오래 기다릴 수 있는지, 어떤 종류의 의견을 제시하십시오.

질문의 요지를 잘 이해하지 못했습니다.

좀 더 자세히 설명해 주시겠어요?

 
Renat Fatkhullin #:

질문의 요점을 제대로 파악하지 못했습니다.

좀 더 자세히 설명해 주시겠어요?

모두 그렇게 생각했습니다. 멀티 심볼에 있고 메모리에 압축 해제 된 것과 동일한 것이 사용됩니다.

 
말할 필요도 없이, 첫 번째 스레드에 압축이 풀린.....
 
다르게, 문자별로 하나씩 사용되며 스레드 전체에 걸쳐 마사지되지 않습니다.
 
mytarmailS #:
원래 목적은 GARCH라는 단어를 몇 번이나 말했는지 세는 것이 었습니다. 50 개가 아니라 그 이하가 아닌 것 같기 때문입니다)))))
하지만 포럼에서 메시지를 구문 분석하는 방법을 배우는 동안 내가 무엇을 위해 그것을하고 있는지 잊고 잊어 버렸습니다....

비밀로 두십시오)))

저는 GARCH의 지지자나 반대자가 아닙니다. 저는 그 어떤 것도 지지하거나 반대하지 않습니다.


저는 문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 도구를 선택하고 있을 뿐입니다. Garch는 시그니피컨스를 예측하고, 터미널 "매수-매도" 주문에서는 더 적절하게 MO를 예측합니다.


저는 보통 순진한 수준에서 몫의 비고정성을 완전히 무시하고 몫 통계를 모델링하려고 할 때 게시물에 대한 반응으로 GARCH를 언급합니다. 그리고 GARCH의 비정형성 모델링은 최고 수준입니다.

 
Aleksey Nikolayev #:

삼항식은 텐서 형식인가요?

em-ze-square

;)

그는 물리학자입니다.

 
Renat Akhtyamov #:

em-tsu-square

;)

그는 물리학자입니다.

레나, 그만 뛰어.

이웃집 수영장은 네 거야.

[삭제]  
СанСаныч Фоменко #:

저는 GARCH의 지지자나 반대자가 아닙니다. 저는 그 어떤 것도 지지하거나 반대하지 않습니다.

저는 문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 도구를 선택하고 있습니다. 가치는 시그니피컨스를 예측하고, 터미널 "매수-매도" 주문에서 더 적절한 MO를 예측합니다.

저는 보통 순진한 수준에서 몫의 비고정성을 완전히 무시하고 몫 통계를 모델링하려고 할 때 게시물에 대한 반응으로 GARCH를 언급합니다. 그리고 GARCH의 비정형성 모델링은 최고 수준입니다.

GARCH가 예측하는 시그니피컨스가 무엇인지 알고 계신가요? 알고 있다면 출력에서 이를 어떻게 활용할 수 있을까요? 옵션 매도?

최소한 대략적으로 무엇을 했고 무엇이 효과가 없었는지 설명하세요. 아니면 일반적으로 무엇을 하려고/상상했나요?

ZY garch도 MO입니다.

1...310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120...3399
새 코멘트