트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3113 1...310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120...3399 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2023.06.23 17:34 #31121 mytarmailS #: MT 패키지에 대한 새로운 소식이 있나요? 아직 손에 넣을 수 없습니다. lynxntech 2023.06.23 17:53 #31122 Renat Fatkhullin #:아직은 손에 넣을 수 없습니다. 리네이트, 모두가 모든 패스에 대해 하나의 풀린 심볼을 기다리고 있습니다. 엄청나게 어렵다면 얼마나 오래 기다릴 수 있는지, 어떤 종류의 의견을 제시하십시오. Renat Fatkhullin 2023.06.23 18:04 #31123 lynxntech #:리네이트, 모두가 모든 패스의 언패킹 가능한 캐릭터 하나를 기다리고 있습니다. 엄청나게 어렵다면 얼마나 오래 기다릴 수 있는지, 어떤 종류의 의견을 제시하십시오. 질문의 요지를 잘 이해하지 못했습니다. 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? lynxntech 2023.06.23 18:31 #31124 Renat Fatkhullin #:질문의 요점을 제대로 파악하지 못했습니다. 좀 더 자세히 설명해 주시겠어요? 모두 그렇게 생각했습니다. 멀티 심볼에 있고 메모리에 압축 해제 된 것과 동일한 것이 사용됩니다. lynxntech 2023.06.23 18:36 #31125 말할 필요도 없이, 첫 번째 스레드에 압축이 풀린..... lynxntech 2023.06.23 18:48 #31126 다르게, 문자별로 하나씩 사용되며 스레드 전체에 걸쳐 마사지되지 않습니다. СанСаныч Фоменко 2023.06.23 19:08 #31127 mytarmailS #: 원래 목적은 GARCH라는 단어를 몇 번이나 말했는지 세는 것이 었습니다. 50 개가 아니라 그 이하가 아닌 것 같기 때문입니다))))) 하지만 포럼에서 메시지를 구문 분석하는 방법을 배우는 동안 내가 무엇을 위해 그것을하고 있는지 잊고 잊어 버렸습니다.... 비밀로 두십시오))) 저는 GARCH의 지지자나 반대자가 아닙니다. 저는 그 어떤 것도 지지하거나 반대하지 않습니다. 저는 문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 도구를 선택하고 있을 뿐입니다. Garch는 시그니피컨스를 예측하고, 터미널 "매수-매도" 주문에서는 더 적절하게 MO를 예측합니다. 저는 보통 순진한 수준에서 몫의 비고정성을 완전히 무시하고 몫 통계를 모델링하려고 할 때 게시물에 대한 반응으로 GARCH를 언급합니다. 그리고 GARCH의 비정형성 모델링은 최고 수준입니다. Renat Akhtyamov 2023.06.23 19:21 #31128 Aleksey Nikolayev #:삼항식은 텐서 형식인가요? em-ze-square ;) 그는 물리학자입니다. lynxntech 2023.06.23 20:42 #31129 Renat Akhtyamov #:em-tsu-square ;) 그는 물리학자입니다. 레나, 그만 뛰어. 이웃집 수영장은 네 거야. [삭제] 2023.06.24 00:35 #31130 СанСаныч Фоменко #:저는 GARCH의 지지자나 반대자가 아닙니다. 저는 그 어떤 것도 지지하거나 반대하지 않습니다. 저는 문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 도구를 선택하고 있습니다. 가치는 시그니피컨스를 예측하고, 터미널 "매수-매도" 주문에서 더 적절한 MO를 예측합니다. 저는 보통 순진한 수준에서 몫의 비고정성을 완전히 무시하고 몫 통계를 모델링하려고 할 때 게시물에 대한 반응으로 GARCH를 언급합니다. 그리고 GARCH의 비정형성 모델링은 최고 수준입니다. GARCH가 예측하는 시그니피컨스가 무엇인지 알고 계신가요? 알고 있다면 출력에서 이를 어떻게 활용할 수 있을까요? 옵션 매도? 최소한 대략적으로 무엇을 했고 무엇이 효과가 없었는지 설명하세요. 아니면 일반적으로 무엇을 하려고/상상했나요? ZY garch도 MO입니다. 1...310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MT 패키지에 대한 새로운 소식이 있나요?
아직 손에 넣을 수 없습니다.
아직은 손에 넣을 수 없습니다.
리네이트, 모두가 모든 패스에 대해 하나의 풀린 심볼을 기다리고 있습니다.
엄청나게 어렵다면 얼마나 오래 기다릴 수 있는지, 어떤 종류의 의견을 제시하십시오.
리네이트, 모두가 모든 패스의 언패킹 가능한 캐릭터 하나를 기다리고 있습니다.
엄청나게 어렵다면 얼마나 오래 기다릴 수 있는지, 어떤 종류의 의견을 제시하십시오.
질문의 요지를 잘 이해하지 못했습니다.
좀 더 자세히 설명해 주시겠어요?
질문의 요점을 제대로 파악하지 못했습니다.
좀 더 자세히 설명해 주시겠어요?
모두 그렇게 생각했습니다. 멀티 심볼에 있고 메모리에 압축 해제 된 것과 동일한 것이 사용됩니다.
원래 목적은 GARCH라는 단어를 몇 번이나 말했는지 세는 것이 었습니다. 50 개가 아니라 그 이하가 아닌 것 같기 때문입니다)))))
저는 GARCH의 지지자나 반대자가 아닙니다. 저는 그 어떤 것도 지지하거나 반대하지 않습니다.
저는 문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 도구를 선택하고 있을 뿐입니다. Garch는 시그니피컨스를 예측하고, 터미널 "매수-매도" 주문에서는 더 적절하게 MO를 예측합니다.
저는 보통 순진한 수준에서 몫의 비고정성을 완전히 무시하고 몫 통계를 모델링하려고 할 때 게시물에 대한 반응으로 GARCH를 언급합니다. 그리고 GARCH의 비정형성 모델링은 최고 수준입니다.
삼항식은 텐서 형식인가요?
em-ze-square
;)
그는 물리학자입니다.
em-tsu-square
;)
그는 물리학자입니다.
레나, 그만 뛰어.
이웃집 수영장은 네 거야.
저는 GARCH의 지지자나 반대자가 아닙니다. 저는 그 어떤 것도 지지하거나 반대하지 않습니다.
저는 문제를 파악하고 이를 해결하기 위한 도구를 선택하고 있습니다. 가치는 시그니피컨스를 예측하고, 터미널 "매수-매도" 주문에서 더 적절한 MO를 예측합니다.
저는 보통 순진한 수준에서 몫의 비고정성을 완전히 무시하고 몫 통계를 모델링하려고 할 때 게시물에 대한 반응으로 GARCH를 언급합니다. 그리고 GARCH의 비정형성 모델링은 최고 수준입니다.
GARCH가 예측하는 시그니피컨스가 무엇인지 알고 계신가요? 알고 있다면 출력에서 이를 어떻게 활용할 수 있을까요? 옵션 매도?
최소한 대략적으로 무엇을 했고 무엇이 효과가 없었는지 설명하세요. 아니면 일반적으로 무엇을 하려고/상상했나요?
ZY garch도 MO입니다.