트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3108

2023.06.15 14:24 #31071
Aleksey Vyazmikin #:링크에 답변된 질문이 보이지 않습니다.

제대로 된 질문에는 일반적으로 이미 답변이 포함되어 있습니다. 아직 그런 질문이 올라오지 않은 것 같습니다.전체적으로 유사성이란 무엇이며 클러스터링이 그것과 어떤 관련이 있는지 스스로에게 물어봐야 할 것 같습니다.분포의 확률 밀도를 추정해야하는 경우 (불명확 한 질문에서 추측하려고합니다) 커널 밀도 추정입니다.

Aleksey Vyazmikin 2023.06.15 16:17 #31072
Maxim Dmitrievsky #: 제대로 된 질문에는 일반적으로 이미 답변이 포함되어 있습니다. 아직 그런 질문이 올라오지 않은 것 같습니다. 전체적으로 유사성이란 무엇이며 클러스터링이 그것과 어떤 관련이 있는지 스스로에게 물어봐야 할 것입니다. 분포 밀도를 추정해야하는 경우 (불명확 한 질문에서 추측하려고합니다) 커널 밀도 추정입니다.

진심으로 도움을 원하신다면 문제의 세부 사항에 대해 부담을 드리겠습니다.

그래서 조건부 공식이 있습니다: P=A/(A+B)*100-x. 여기서 A와 B는 정수이며 1에서 1000까지라고 가정 해 보겠습니다. x는 일부 계수이며 단순성을 위해 고정 된 값을 가질 수 있으며 마음에서 제거 할 수 있습니다.

500개의 행이 있는 샘플이 있다고 가정해 보겠습니다. 각 행에 대해 P의 값을 계산합니다. 결과를 하나 또는 다른 방법으로 범위로 나누고 그 결과 경험적 분포를 얻습니다.

그러나 공식 자체는 본질적으로 인구의 백분율을 계산하기 때문에 논리적으로 A와 B의 다른 값에서 비슷한 값을 제공하므로 숫자 A를 수정하는 것이 중요하며이를 위해 공식에서 A의 값이 지정된 다른 공간이 만들어지고 경험적 다이어그램도 작성됩니다.

이렇게하면 매트릭스로 작성할 수있는 3D 다이어그램이 생성됩니다.

이러한 행렬이 약 10,000개 정도 있는데 유사도별로 그룹화하고 싶습니다.

그래서 이들을 그룹으로 모으는 클러스터링 방법이 필요합니다. 물론 개별 점뿐만 아니라 분포별로도 비슷했으면 좋겠습니다.

예를 들어, 각 계층의 분포를 비교(숫자 A로 분할)한 다음 유사한 분포의 비율을 계산할 수 있습니다. 하지만 좋은 해결책이 준비되어 있을 수도 있습니다.

문제의 본질을 명확하게 설명했나요?

[삭제] 2023.06.15 16:48 #31073
이것이 최적의 클러스터 수를 찾는 방법입니다. km 단위 대신 가우스 혼합을 사용해 볼 수 있습니다.

mytarmailS 2023.06.15 17:07 #31074
Aleksey Vyazmikin #:하지만 기성 솔루션 애호가.....

알렉세이 뱌즈미킨 #: 각 계층의 분포를 비교(숫자 A로 분할)한 다음 유사한 분포의 백분율을 계산할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 하지만 좋은 해결책이 준비되어 있을 수도 있습니다.

어떻게 할 수 있을까요? )))

Andrey Dik 2023.06.15 20:46 #31075
mytarmailS #:어떻게 그럴 수 있을까요? )))

그가 당신을 잡아서 기뻐하는 것처럼))))))

사용자 지정 솔루션을 만들 수있는 사람은 기성 솔루션을 사용할 수도 있습니다. 그러나 그 반대는 아닙니다.

그래서 저를 못 잡았군요.

[삭제] 2023.06.15 22:15 #31076
Andrey Dik #:잡힌 것 같아서 웃고 있네요.)

사용자 지정 솔루션을 만들 수 있는 사람은 기성 솔루션을 사용할 수도 있지만, 그 반대는 불가능합니다.

그래서 저를 못 잡으셨군요.

사람이 어디에나 있고 동시에 아무데도없는 것처럼 보이는 과잉 행동과 같은 현상이 있습니다. 마찬가지로, 통제되지 않은 패키지 사용은 최소한의 지식을 얻는 것보다 오히려 피로와 방향 감각 상실, 그리고 분노로 이어집니다 :)

Andrey Dik 2023.06.15 22:24 #31077
Maxim Dmitrievsky #: 사람이 어디에나 있고 동시에 아무데도없는 것처럼 보이는 과잉 행동과 같은 현상이 있습니다. 같은 방식으로, 통제되지 않은 패킷 사용은 최소한의 지식을 습득하기보다는 피로와 방향 감각 상실로 이어지고 분노로 이어집니다 :)).당신은 낙관주의자 맥스, 나는 그것이 훨씬 더 나쁘다고 생각합니다))).

[삭제] 2023.06.15 22:39 #31078
5월 15일에 여기에 던진 봇을 테스트했는데 한 달이 지났습니다. sl과 tp가 다른 결과는 다르지만 평균적으로 모두 성장했습니다.

mytarmailS 2023.06.15 23:18 #31079
Maxim Dmitrievsky #:5월 15일에 여기에 던진 봇을 테스트했는데 한 달이 지났습니다. sl과 tp가 다른 결과는 다르지만 평균적으로 모두 성장했습니다.

5 핍 중지 50 ?

[삭제] 2023.06.15 23:20 #31080
mytarmailS #: 5핍 스톱 50 ?

장기적인 패턴이며 신호가 한 방향으로 오랫동안 유지됩니다.

저는 20년 동안 1000회 이상 거래했습니다. 숏 테이크 아웃은 탈출구 중 하나이며 그렇지 않으면 거래가 거의 없을 것입니다.
링크에 답변된 질문이 보이지 않습니다.
제대로 된 질문에는 일반적으로 이미 답변이 포함되어 있습니다. 아직 그런 질문이 올라오지 않은 것 같습니다.
진심으로 도움을 원하신다면 문제의 세부 사항에 대해 부담을 드리겠습니다.
그래서 조건부 공식이 있습니다:
P=A/(A+B)*100-x.
여기서 A와 B는 정수이며 1에서 1000까지라고 가정 해 보겠습니다.
x는 일부 계수이며 단순성을 위해 고정 된 값을 가질 수 있으며 마음에서 제거 할 수 있습니다.
500개의 행이 있는 샘플이 있다고 가정해 보겠습니다.
각 행에 대해 P의 값을 계산합니다. 결과를 하나 또는 다른 방법으로 범위로 나누고 그 결과 경험적 분포를 얻습니다.
그러나 공식 자체는 본질적으로 인구의 백분율을 계산하기 때문에 논리적으로 A와 B의 다른 값에서 비슷한 값을 제공하므로 숫자 A를 수정하는 것이 중요하며이를 위해 공식에서 A의 값이 지정된 다른 공간이 만들어지고 경험적 다이어그램도 작성됩니다.
이렇게하면 매트릭스로 작성할 수있는 3D 다이어그램이 생성됩니다.
이러한 행렬이 약 10,000개 정도 있는데 유사도별로 그룹화하고 싶습니다.
그래서 이들을 그룹으로 모으는 클러스터링 방법이 필요합니다. 물론 개별 점뿐만 아니라 분포별로도 비슷했으면 좋겠습니다.
예를 들어, 각 계층의 분포를 비교(숫자 A로 분할)한 다음 유사한 분포의 비율을 계산할 수 있습니다. 하지만 좋은 해결책이 준비되어 있을 수도 있습니다.
문제의 본질을 명확하게 설명했나요?
하지만 기성 솔루션 애호가.....
각 계층의 분포를 비교(숫자 A로 분할)한 다음 유사한 분포의 백분율을 계산할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 하지만 좋은 해결책이 준비되어 있을 수도 있습니다.
어떻게 할 수 있을까요? )))
사용자 지정 솔루션을 만들 수있는 사람은 기성 솔루션을 사용할 수도 있습니다. 그러나 그 반대는 아닙니다.
사용자 지정 솔루션을 만들 수 있는 사람은 기성 솔루션을 사용할 수도 있지만, 그 반대는 불가능합니다.
사람이 어디에나 있고 동시에 아무데도없는 것처럼 보이는 과잉 행동과 같은 현상이 있습니다. 같은 방식으로, 통제되지 않은 패킷 사용은 최소한의 지식을 습득하기보다는 피로와 방향 감각 상실로 이어지고 분노로 이어집니다 :)).
5월 15일에 여기에 던진 봇을 테스트했는데 한 달이 지났습니다. sl과 tp가 다른 결과는 다르지만 평균적으로 모두 성장했습니다.
5핍 스톱 50 ?
장기적인 패턴이며 신호가 한 방향으로 오랫동안 유지됩니다.
저는 20년 동안 1000회 이상 거래했습니다. 숏 테이크 아웃은 탈출구 중 하나이며 그렇지 않으면 거래가 거의 없을 것입니다.