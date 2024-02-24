트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3110 1...310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.06.16 10:05 #31091 Valeriy Yastremskiy #:이 기간은 몇 년 동안 테스트가 그렇게 좋지 않았습니다. 모든 곳에서 똑같습니다. 뉴질랜드인이 아닌 유로화를위한 것입니다. Valeriy Yastremskiy 2023.06.16 10:17 #31092 Maxim Dmitrievsky #:모든 곳에서 동일합니다. 뉴질랜드인이 아닌 유로 사용자를 위한 서비스입니다. 시간이 되면 여러 통화 버전을 출시할 예정입니다. 그 동안 저는 새로운 연구에 몰두하고 있습니다. 밥을 먹고 싶지는 않지만 연구를 좀 하고 싶어요. 제가 가진 것과 같은 것이라면 19 년부터 오늘까지 유로 달러이므로 350 TP, 5200 SL, 최적화를 통해 얻었습니다. [삭제] 2023.06.16 10:25 #31093 Valeriy Yastremskiy #:제가 가지고있는 것과 같은 것이라면 19 년부터 오늘까지 유로 달러이므로 350 TP, 5200 SL, 최적화에서 가져 왔습니다. 뉴질랜드 달러를 드렸습니다. 다른 유로화의 경우 여기에도 던졌거나 내 카트에서 훔칠 수 있습니다. 여기서 더 이상 아무것도 찾을 수 없습니다. Valeriy Yastremskiy 2023.06.16 13:42 #31094 Maxim Dmitrievsky #: 뉴질랜드 지폐를 드렸잖아요. 유로화는 여기 던져 놓았거나 제 카트에서 훔쳐도 될 것 같아요. 더 이상 아무것도 찾을 수 없어요. 네, 이게 더 낫네요. [삭제] 2023.06.16 13:53 #31095 Valeriy Yastremskiy #:네, 이게 더 낫네요. 더 긴 정차, 더 짧은 테이크 아웃. 위에 이유를 적었습니다.둘 다 2000으로 길지만 거래가 거의 없습니다.곧 모든 종류의 다른 알고리즘을 가져올 것입니다. 아직 봇을 만들 시간이 없습니다. [삭제] 2023.06.16 14:05 #31096 자신만의 조건/필터를 추가할 소스가 필요한 사람이 있으면 작성해 주세요. 그냥 ONNX를 가지고 놀고 싶었습니다. Valeriy Yastremskiy 2023.06.16 14:06 #31097 Maxim Dmitrievsky #: 정지는 더 길고 테이크다운은 더 짧습니다. 위에 이유를 적었습니다. 둘 다 2000으로 길지만 거래가 거의 없습니다. 곧 모든 종류의 다른 알고리즘을 가져올 것이며 아직 봇을 만들 시간이 없습니다. 커미션 스프레드 마이너스 스왑을 이길 수있는 충분한 테이크에 대한 진입 점이 정확해야 작동합니다. 그리고 중지는 설명되지 않은 요인에 대한 보험입니다)))) Valeriy Yastremskiy 2023.06.16 14:09 #31098 Maxim Dmitrievsky #: 자신만의 조건/필터를 추가할 소스가 필요한 사람이 있으면 작성해 주세요. 그냥 ONNX를 가지고 놀고 싶었어요. send) [삭제] 2023.06.16 14:10 #31099 Valeriy Yastremskiy #:보내다) ONNX 보내드릴게요 ) СанСаныч Фоменко 2023.06.16 16:16 #31100 Maxim Dmitrievsky #:5월 15일에 여기에 던진 봇을 테스트했는데 한 달이 지났습니다. sl과 tp가 다른 결과는 다르지만 평균적으로 모두 성장했습니다. 포지션이 있는 시세가 잔고 차트와 일치하지는 않지만, 정신적으로 이동하면 잔고 차트는 오버시팅이 있는 전형적인 TS 차트입니다. 1...310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 기간은 몇 년 동안 테스트가 그렇게 좋지 않았습니다.
모든 곳에서 똑같습니다. 뉴질랜드인이 아닌 유로화를위한 것입니다.
시간이 되면 여러 통화 버전을 출시할 예정입니다.
그 동안 저는 새로운 연구에 몰두하고 있습니다. 밥을 먹고 싶지는 않지만 연구를 좀 하고 싶어요.
제가 가진 것과 같은 것이라면 19 년부터 오늘까지 유로 달러이므로 350 TP, 5200 SL, 최적화를 통해 얻었습니다.
뉴질랜드 지폐를 드렸잖아요. 유로화는 여기 던져 놓았거나 제 카트에서 훔쳐도 될 것 같아요. 더 이상 아무것도 찾을 수 없어요.
네, 이게 더 낫네요.
정지는 더 길고 테이크다운은 더 짧습니다. 위에 이유를 적었습니다.
커미션 스프레드 마이너스 스왑을 이길 수있는 충분한 테이크에 대한 진입 점이 정확해야 작동합니다. 그리고 중지는 설명되지 않은 요인에 대한 보험입니다))))
자신만의 조건/필터를 추가할 소스가 필요한 사람이 있으면 작성해 주세요. 그냥 ONNX를 가지고 놀고 싶었어요.
send)
5월 15일에 여기에 던진 봇을 테스트했는데 한 달이 지났습니다. sl과 tp가 다른 결과는 다르지만 평균적으로 모두 성장했습니다.
포지션이 있는 시세가 잔고 차트와 일치하지는 않지만, 정신적으로 이동하면 잔고 차트는 오버시팅이 있는 전형적인 TS 차트입니다.