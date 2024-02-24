트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3107

이러한 객체를 그룹화하는 가장 좋은 클러스터링 방법은 무엇인가요?

기본적으로 매트릭스가 있으며 전체적으로 유사성을 평가하는 것이 중요합니다. 그리고 어떤 이유에서인지 K-평균은 모든 것을 평균화할 것이라고 생각합니다.

 

흥미로운 읽기

https://quant.stackexchange.com/questions/1004/how-are-cryptography-and-speech-recognition-technology-applied-to-forecasting-fi


예, 일반적으로 전체[퀀트 거래 전략] 태그는매우 흥미 롭습니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

리뷰를 기대하는 선물

 
Aleksey Vyazmikin #:

채팅-GPT:

"

행렬이 3차원 객체에 대한 설명이라면 3차원 데이터의 구조를 고려한 클러스터링 방법을 사용하여 행렬을 그룹화할 수 있습니다. 다음은 유용한 몇 가지 접근 방식입니다:

  1. 밀도 기반 클러스터링 방법: 데이터의 밀도를 고려하는 DBSCAN(잡음이 있는 애플리케이션의 밀도 기반 공간 클러스터링)은 좋은 선택입니다. 근접도 측정값이나 3차원 공간에서 점 사이의 거리를 사용하여 3차원 행렬에 DBSCAN을 적용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 3차원 공간에서 조밀하고 밀집된 영역을 형성하는 클러스터를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  2. 스펙트럼 클러스터링: 스펙트럼 클러스터링 방법은 3차원 행렬을 클러스터링하는 데 유용할 수 있습니다. 3차원 데이터에 스펙트럼 변환을 적용한 다음 클러스터링 방법(예: K-평균)을 사용하여 클러스터로 분리할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 데이터의 구조를 고려하고 3차원 공간에서 유사한 그룹을 식별할 수 있습니다.

  3. 계층적 클러스터링: 계층적 클러스터링을 3차원 행렬에 적용하여 계층적 구조의 클러스터를 구축할 수 있습니다. 행렬 간의 유사도 또는 거리 측정값을 사용하고 이러한 측정값에 따라 클러스터를 병합하거나 분리할 수 있습니다. 이 접근 방식은 3차원 행렬 그룹 간의 계층적 관계를 탐색하는 데 도움이 됩니다.

특정 데이터 집합의 특성을 고려하고 목표와 요구 사항에 가장 적합한 클러스터링 방법을 선택하는 것도 중요합니다. 다양한 방법과 매개 변수를 실험하여 작업에 가장 적합한 접근 방식을 찾으세요.

"

 
Aleksey Vyazmikin #:

Chat-GPT:

Aleksey Vyazmikin #:

...

플라스크 휘파람))

 
mytarmailS #:

...

플라스크가 휘파람을 불고 있습니다.)

강함-하나의 중심. 그리고 나는 실제로 고정 좌표가있는 여러 개를 생각하고있었습니다...... 그러나 나는 누구와 이야기하고 있습니까-기성품 솔루션 애호가.....

СанСаныч Фоменко #:

리뷰를 기대하는 선물

훌륭합니다, 감사합니다. 내용은 다른 책과 거의 동일합니다. 섹션 9-10과 크로스핏에 대한 첫 번째 기사 논문을 보면 크로스핏이 무엇을 왜 가르치는지 이해할 수 있습니다.
나중에 자세히 읽어보겠습니다.

Aleksey Vyazmikin #:

https://habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/467745/
 
Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/467745/

링크에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 없습니다.

