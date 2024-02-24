트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3107 1...310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2023.06.14 17:27 #31061 이러한 객체를 그룹화하는 가장 좋은 클러스터링 방법은 무엇인가요? 기본적으로 매트릭스가 있으며 전체적으로 유사성을 평가하는 것이 중요합니다. 그리고 어떤 이유에서인지 K-평균은 모든 것을 평균화할 것이라고 생각합니다. mytarmailS 2023.06.14 18:24 #31062 흥미로운 읽기 https://quant.stackexchange.com/questions/1004/how-are-cryptography-and-speech-recognition-technology-applied-to-forecasting-fi 예, 일반적으로 전체[퀀트 거래 전략] 태그는매우 흥미 롭습니다. СанСаныч Фоменко 2023.06.14 21:19 #31063 Maxim Dmitrievsky #: 리뷰를 기대하는 선물 파일: molak_a_causal_inference_and_discovery_in_python_unlock_the.zip 10448 kb Aleksey Vyazmikin 2023.06.14 22:01 #31064 Aleksey Vyazmikin #:이러한 개체를 그룹화하는 데 가장 적합한 클러스터링 방법은 무엇인가요? 기본적으로 매트릭스가 있으며 전체적으로 유사성을 평가하는 것이 중요합니다. 그리고 어떤 이유에서인지 K-평균은 모든 것을 평균화할 것이라고 생각합니다. 채팅-GPT: " 행렬이 3차원 객체에 대한 설명이라면 3차원 데이터의 구조를 고려한 클러스터링 방법을 사용하여 행렬을 그룹화할 수 있습니다. 다음은 유용한 몇 가지 접근 방식입니다: 밀도 기반 클러스터링 방법: 데이터의 밀도를 고려하는 DBSCAN(잡음이 있는 애플리케이션의 밀도 기반 공간 클러스터링)은 좋은 선택입니다. 근접도 측정값이나 3차원 공간에서 점 사이의 거리를 사용하여 3차원 행렬에 DBSCAN을 적용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 3차원 공간에서 조밀하고 밀집된 영역을 형성하는 클러스터를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 스펙트럼 클러스터링: 스펙트럼 클러스터링 방법은 3차원 행렬을 클러스터링하는 데 유용할 수 있습니다. 3차원 데이터에 스펙트럼 변환을 적용한 다음 클러스터링 방법(예: K-평균)을 사용하여 클러스터로 분리할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 데이터의 구조를 고려하고 3차원 공간에서 유사한 그룹을 식별할 수 있습니다. 계층적 클러스터링: 계층적 클러스터링을 3차원 행렬에 적용하여 계층적 구조의 클러스터를 구축할 수 있습니다. 행렬 간의 유사도 또는 거리 측정값을 사용하고 이러한 측정값에 따라 클러스터를 병합하거나 분리할 수 있습니다. 이 접근 방식은 3차원 행렬 그룹 간의 계층적 관계를 탐색하는 데 도움이 됩니다. 특정 데이터 집합의 특성을 고려하고 목표와 요구 사항에 가장 적합한 클러스터링 방법을 선택하는 것도 중요합니다. 다양한 방법과 매개 변수를 실험하여 작업에 가장 적합한 접근 방식을 찾으세요. " 트레이딩에서 OpenCL 랜덤 흐름 이론과 FOREX 코딩하는 방법? Aleksey Vyazmikin 2023.06.14 22:07 #31065 Aleksey Vyazmikin #:Chat-GPT: 저는 인접한 점의 평균을 통해 5 개의 점에서 행렬의 컨볼 루션을 만들고 이미 어떤 방법으로 유사성을 검색하려고 생각했습니다. mytarmailS 2023.06.14 22:14 #31066 Aleksey Vyazmikin #:그리고 어떤 이유에서인지 K-means가 평균을 많이 내고 있습니다. 알렉세이 비야즈미킨 #: 인접한 점의 평균을 통해 행렬을 5점 단위로 컨볼 루션하고 어떤 방법으로 유사성을 검색하는 데 사용하는 것을 생각하고있었습니다. ... 플라스크 휘파람)) Aleksey Vyazmikin 2023.06.14 23:44 #31067 mytarmailS #:... 플라스크가 휘파람을 불고 있습니다.) 강함-하나의 중심. 그리고 나는 실제로 고정 좌표가있는 여러 개를 생각하고있었습니다...... 그러나 나는 누구와 이야기하고 있습니까-기성품 솔루션 애호가..... [삭제] 2023.06.15 07:43 #31068 СанСаныч Фоменко #:리뷰를 기대하는 선물 훌륭합니다, 감사합니다. 내용은 다른 책과 거의 동일합니다. 섹션 9-10과 크로스핏에 대한 첫 번째 기사 논문을 보면 크로스핏이 무엇을 왜 가르치는지 이해할 수 있습니다. 나중에 자세히 읽어보겠습니다. [삭제] 2023.06.15 08:36 #31069 Aleksey Vyazmikin #:이러한 개체를 그룹화하는 데 가장 적합한 클러스터링 방법은 무엇인가요? 기본적으로 매트릭스가 있으며 전체적으로 유사성을 평가하는 것이 중요합니다. 그리고 어떤 이유에서인지 K-평균은 많은 것을 평균화할 것 같습니다.https://habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/467745/ Aleksey Vyazmikin 2023.06.15 14:22 #31070 Maxim Dmitrievsky #: h ttps:// habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/467745/ 링크에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 없습니다. 1...310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이러한 객체를 그룹화하는 가장 좋은 클러스터링 방법은 무엇인가요?
기본적으로 매트릭스가 있으며 전체적으로 유사성을 평가하는 것이 중요합니다. 그리고 어떤 이유에서인지 K-평균은 모든 것을 평균화할 것이라고 생각합니다.
흥미로운 읽기
https://quant.stackexchange.com/questions/1004/how-are-cryptography-and-speech-recognition-technology-applied-to-forecasting-fi
예, 일반적으로 전체[퀀트 거래 전략] 태그는매우 흥미 롭습니다.
채팅-GPT:
"
행렬이 3차원 객체에 대한 설명이라면 3차원 데이터의 구조를 고려한 클러스터링 방법을 사용하여 행렬을 그룹화할 수 있습니다. 다음은 유용한 몇 가지 접근 방식입니다:
밀도 기반 클러스터링 방법: 데이터의 밀도를 고려하는 DBSCAN(잡음이 있는 애플리케이션의 밀도 기반 공간 클러스터링)은 좋은 선택입니다. 근접도 측정값이나 3차원 공간에서 점 사이의 거리를 사용하여 3차원 행렬에 DBSCAN을 적용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 3차원 공간에서 조밀하고 밀집된 영역을 형성하는 클러스터를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스펙트럼 클러스터링: 스펙트럼 클러스터링 방법은 3차원 행렬을 클러스터링하는 데 유용할 수 있습니다. 3차원 데이터에 스펙트럼 변환을 적용한 다음 클러스터링 방법(예: K-평균)을 사용하여 클러스터로 분리할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 데이터의 구조를 고려하고 3차원 공간에서 유사한 그룹을 식별할 수 있습니다.
계층적 클러스터링: 계층적 클러스터링을 3차원 행렬에 적용하여 계층적 구조의 클러스터를 구축할 수 있습니다. 행렬 간의 유사도 또는 거리 측정값을 사용하고 이러한 측정값에 따라 클러스터를 병합하거나 분리할 수 있습니다. 이 접근 방식은 3차원 행렬 그룹 간의 계층적 관계를 탐색하는 데 도움이 됩니다.
특정 데이터 집합의 특성을 고려하고 목표와 요구 사항에 가장 적합한 클러스터링 방법을 선택하는 것도 중요합니다. 다양한 방법과 매개 변수를 실험하여 작업에 가장 적합한 접근 방식을 찾으세요.
"
Chat-GPT:
저는 인접한 점의 평균을 통해 5 개의 점에서 행렬의 컨볼 루션을 만들고 이미 어떤 방법으로 유사성을 검색하려고 생각했습니다.
그리고 어떤 이유에서인지 K-means가 평균을 많이 내고 있습니다.
인접한 점의 평균을 통해 행렬을 5점 단위로 컨볼 루션하고 어떤 방법으로 유사성을 검색하는 데 사용하는 것을 생각하고있었습니다.
강함-하나의 중심. 그리고 나는 실제로 고정 좌표가있는 여러 개를 생각하고있었습니다...... 그러나 나는 누구와 이야기하고 있습니까-기성품 솔루션 애호가.....
h ttps:// habr.com/ru/companies/jetinfosystems/articles/467745/
링크에서 질문에 대한 답변을 찾을 수 없습니다.