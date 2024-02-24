트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1553 1...154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560...3399 새 코멘트 [삭제] 2019.10.18 17:20 #15521 알렉세이 비아즈미킨 : 기능 측면에서 - 증분을 선택하기 위해 임의의 것보다 다른 선형 공식을 시도하는 것이 더 낫지 않습니까? 1에서 10까지의 오프셋이 있는 3개의 반환과 10에서 50까지의 오프셋이 있는 30개의 반환이 필요할 수 있습니다. 무작위가 아니며 평균을 n 포인트만큼 이동합니다. 음, 시장은 랜덤 워크입니다. 어떤 모델을 선택해야 할까요? 그냥 랜덤) Mihail Marchukajtes 2019.10.18 20:33 #15522 Max는 훌륭한 접근 방식입니다. 답을 적어야 합니다. 스트리밍 방법을 알려주실 수 있나요? 이것은 하나의 비디오이지만 많은 것을 다루려고 노력할 것입니다. Roffild 2019.10.18 22:19 #15523 이 포럼을 스트리밍 포털로 바꿀 수 있습니까? 우리는 코드의 일부를 배치하고 음악에 그것을 읽을 것입니다 ... 기부를 잊지 마세요! 기부도 없이 왠지 모르게 ... [삭제] 2019.10.18 23:36 #15524 마이클 마르쿠카이테스 : Max는 훌륭한 접근 방식입니다. 답을 적어야 합니다. 스트리밍 방법을 알려주실 수 있나요? 이것은 하나의 비디오이지만 많은 것을 다루려고 노력할 것입니다. 스트리밍용 프로그램을 다운로드하고 스트리밍할 수 있는 YouTube로 전달합니다. 나는 광고하지 않을 것입니다, 당신은 스스로 찾을 것입니다 Mihail Marchukajtes 2019.10.19 13:29 #15525 막심 드미트리예프스키 : 스트리밍용 프로그램을 다운로드하고 스트리밍할 수 있는 YouTube로 전달합니다. 나는 광고하지 않을 것입니다, 당신은 스스로 찾을 것입니다 그렇게 하되 우선 이 때를 위하여 백성이 모일 수 있도록 시냇물을 위한 시간을 정하여 준비하겠다. Max를 따라 데이터를 훈련하는 방법도 보여 드리겠습니다. 당연히 핵심 공식은 없으며 희망조차 갖지 않지만 여기에 구성의 중요한 요점이 있으며 일반적으로 MO 이론이 있습니다. 그러므로 나는 즉시 이렇게 말하겠습니다. 경험이 있는 사람은 방종하십시오. 아이들이 우리를 보고 있기 때문입니다. 인내심을 갖고 스스로 생각하게 만드는 새로운 것을 배우게 될 것입니다. 장담합니다. 일단 Forex를 떠나 철저하게 FORTS로 갈아타고, 한 악기의 배우이기 때문에 결론을 내린다고 바로 말씀드리고 싶습니다. 대략적인 방송이 언제인지 묻는다면 나는 이렇게 말할 것입니다. FORTS 및 최소 통계에서 거래를 시작한 후. 즉, NG를 냅니다. 결국 나는 정직한 사람들 앞에서 스스로를 회복하고 내가 보통의 성배 가 아니라는 것을 증명해야 한다 :-) 그땐 나를 어떻게 생각해 !!!!! EURUSD - 동향, 예측 투표: 승자의 잔액 전 세계의 고문 Igor Makanu 2019.10.19 13:48 #15526 마이클 마르쿠카이테스 : 그렇게 하되 우선 이 때를 위하여 백성이 모일 수 있도록 시냇물을 위한 시간을 정하여 준비하겠다. Max를 따라 데이터를 훈련하는 방법도 보여 드리겠습니다. 당연히 핵심 공식은 없으며 희망조차 갖지 않지만 여기에 구성의 중요한 요점이 있으며 일반적으로 MO 이론이 있습니다. 그러므로 나는 즉시 이렇게 말하겠습니다. 경험이 있는 사람은 방종하십시오. 아이들이 우리를 보고 있기 때문입니다. 인내심을 갖고 스스로 생각하게 만드는 새로운 것을 배우게 될 것입니다. 장담합니다. 일단 Forex를 떠나 철저하게 FORTS로 갈아타고, 한 악기의 배우이기 때문에 결론을 내린다고 바로 말씀드리고 싶습니다. 대략적인 방송이 언제인지 묻는다면 나는 이렇게 말할 것입니다. FORTS 및 최소 통계에서 거래를 시작한 후. 즉, NG를 냅니다. 결국 나는 정직한 사람들 앞에서 스스로를 회복하고 내가 보통의 성배가 아니라는 것을 증명해야 한다 :-) 그땐 나를 어떻게 생각해 !!!!! 추신: 제가 최후의 수단이라고 말하지는 않겠습니다. 그러나 제 관찰에 따르면 RuNet에서 거래에 관련된 사람들의 수는 매우 적고 심각하게 관여하는 사람들은 훨씬 더 적습니다. 그리고 나머지 . .. 글쎄, 얼마나 많은 사람들이 MO에 참여하고 있는지 파악하고 아직 알려지지 않은 사람의 말을들을 준비가되어 있다면 ... IMHO, 실제 거래에서 수익성있는 지분 만 청취자의 청중을 얻을 수 있습니다. 또는 적어도 벼룩을 얻으십시오 Mihail Marchukajtes 2019.10.19 14:02 #15527 이고르 마카누 : 추신: 제가 최후의 수단이라고 말하지는 않겠습니다. 그러나 제 관찰에 따르면 RuNet에서 거래에 관련된 사람들의 수는 매우 적고 심각하게 관여하는 사람들은 훨씬 더 적습니다. 그리고 나머지 . .. 글쎄, 얼마나 많은 사람들이 MO에 참여하고 있는지 파악하고 아직 알려지지 않은 사람의 말을들을 준비가되어 있다면 ... IMHO, 실제 거래에서 수익성있는 지분 만 청취자의 청중을 얻을 수 있습니다. 또는 적어도 벼룩을 얻으십시오 당신이 말했듯이 왜 벼룩이 필요합니까? 나는 아무에게도 설득하지 않을 것입니다, 나는 단지 내 경우를 말하고 싶습니다. 하지만 저를 믿으세요. 사람들은 저와 소통을 중단함으로써 많은 것을 잃습니다. [삭제] 2019.10.19 14:05 #15528 마이클 마르쿠카이테스 : 그렇게 하되 우선 이 때를 위하여 백성이 모일 수 있도록 시냇물을 위한 시간을 정하여 준비하겠다. Max를 따라 데이터를 훈련하는 방법도 보여 드리겠습니다. 당연히 핵심 공식은 없으며 희망조차 갖지 않지만 여기에 구성의 중요한 요점이 있으며 일반적으로 MO 이론이 있습니다. 그러므로 나는 즉시 이렇게 말하겠습니다. 경험이 있는 사람은 방종하십시오. 아이들이 우리를 보고 있기 때문입니다. 인내심을 갖고 스스로 생각하게 만드는 새로운 것을 배우게 될 것입니다. 장담합니다. 일단 Forex를 떠나 철저하게 FORTS로 갈아타고, 한 악기의 배우이기 때문에 결론을 내린다고 바로 말씀드리고 싶습니다. 대략적인 방송이 언제인지 묻는다면 나는 이렇게 말할 것입니다. FORTS 및 최소 통계에서 거래를 시작한 후. 즉, NG를 냅니다. 결국 나는 정직한 사람들 앞에서 스스로를 회복하고 내가 보통의 성배가 아니라는 것을 증명해야 한다 :-) 그땐 나를 어떻게 생각해 !!!!! smradlab에 공지사항을 게시하면 관심이 있는 경우 최대 1000명이 쉽게 갈 수 있습니다. 더 기부할 수 있나요? :) 가장 중요한 것은 - 더 간단하게 말하고, 사람들에게 더 가까이, 즐겁게 하십시오. 그들은 똑똑한 것을 좋아하지 않습니다. 시스템을 촬영할 필요가 없으므로 일반적으로 30분 동안 촬영합니다. 또한 마술사와 Kesha를 지원하여 어려운시기에 항상 도움을 줄 것입니다 (그러나 이것은 정확하지 않습니다) Mihail Marchukajtes 2019.10.19 14:22 #15529 막심 드미트리예프스키 : smradlab에 공지사항을 게시하면 관심이 있는 경우 최대 1000명이 쉽게 갈 수 있습니다. 더 기부할 수 있나요? :) 가장 중요한 것은 - 더 간단하게 말하고, 사람들에게 더 가까이, 즐겁게 하십시오. 그들은 똑똑한 것을 좋아하지 않습니다. 시스템을 촬영할 필요가 없으므로 일반적으로 30분 동안 촬영합니다. 또한 마술사와 Kesha를 지원하여 어려운시기에 항상 도움을 줄 것입니다 (그러나 이것은 정확하지 않습니다) 기부 자체가 목표는 아니지만 많은 사람들이 당신의 말에 진심으로 귀를 기울이고 있다는 것을 알기 위해 당신이 한 말에 대해 책임을 져야 합니다. 1000명의 사람들은 꿈도 꾸지 않지만 우리는 보게 될 것입니다. 흥미를 가지려면 잘 준비해야 합니다. :-) [삭제] 2019.10.19 14:28 #15530 마이클 마르쿠카이테스 : 기부가 목표 자체는 아니지만 많은 사람들이 당신의 말에 진정으로 귀를 기울인다는 것을 알기 위해서는 당신이 한 말에 대해 어떻게든 책임을 져야 합니다. 1000명의 사람들은 꿈도 꾸지 않지만 우리는 보게 될 것입니다. 흥미를 가지려면 잘 준비해야 합니다. :-) 글쎄, 교육 활동은 모호한 목표입니다. 사람들은 당신이 온 이유를 이해해야 합니다. 희망을 주고, 기부금을 모으고, 훈련을 받을 수도 있습니다. 1...154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
기능 측면에서 - 증분을 선택하기 위해 임의의 것보다 다른 선형 공식을 시도하는 것이 더 낫지 않습니까? 1에서 10까지의 오프셋이 있는 3개의 반환과 10에서 50까지의 오프셋이 있는 30개의 반환이 필요할 수 있습니다.
무작위가 아니며 평균을 n 포인트만큼 이동합니다.
음, 시장은 랜덤 워크입니다. 어떤 모델을 선택해야 할까요? 그냥 랜덤)
Max는 훌륭한 접근 방식입니다. 답을 적어야 합니다. 스트리밍 방법을 알려주실 수 있나요? 이것은 하나의 비디오이지만 많은 것을 다루려고 노력할 것입니다.
이 포럼을 스트리밍 포털로 바꿀 수 있습니까? 우리는 코드의 일부를 배치하고 음악에 그것을 읽을 것입니다 ...
기부를 잊지 마세요! 기부도 없이 왠지 모르게 ...
Max는 훌륭한 접근 방식입니다. 답을 적어야 합니다. 스트리밍 방법을 알려주실 수 있나요? 이것은 하나의 비디오이지만 많은 것을 다루려고 노력할 것입니다.
스트리밍용 프로그램을 다운로드하고 스트리밍할 수 있는 YouTube로 전달합니다. 나는 광고하지 않을 것입니다, 당신은 스스로 찾을 것입니다
스트리밍용 프로그램을 다운로드하고 스트리밍할 수 있는 YouTube로 전달합니다. 나는 광고하지 않을 것입니다, 당신은 스스로 찾을 것입니다
그렇게 하되 우선 이 때를 위하여 백성이 모일 수 있도록 시냇물을 위한 시간을 정하여 준비하겠다. Max를 따라 데이터를 훈련하는 방법도 보여 드리겠습니다. 당연히 핵심 공식은 없으며 희망조차 갖지 않지만 여기에 구성의 중요한 요점이 있으며 일반적으로 MO 이론이 있습니다. 그러므로 나는 즉시 이렇게 말하겠습니다. 경험이 있는 사람은 방종하십시오. 아이들이 우리를 보고 있기 때문입니다. 인내심을 갖고 스스로 생각하게 만드는 새로운 것을 배우게 될 것입니다. 장담합니다.
일단 Forex를 떠나 철저하게 FORTS로 갈아타고, 한 악기의 배우이기 때문에 결론을 내린다고 바로 말씀드리고 싶습니다. 대략적인 방송이 언제인지 묻는다면 나는 이렇게 말할 것입니다. FORTS 및 최소 통계에서 거래를 시작한 후. 즉, NG를 냅니다. 결국 나는 정직한 사람들 앞에서 스스로를 회복하고 내가 보통의 성배 가 아니라는 것을 증명해야 한다 :-) 그땐 나를 어떻게 생각해 !!!!!
그렇게 하되 우선 이 때를 위하여 백성이 모일 수 있도록 시냇물을 위한 시간을 정하여 준비하겠다. Max를 따라 데이터를 훈련하는 방법도 보여 드리겠습니다. 당연히 핵심 공식은 없으며 희망조차 갖지 않지만 여기에 구성의 중요한 요점이 있으며 일반적으로 MO 이론이 있습니다. 그러므로 나는 즉시 이렇게 말하겠습니다. 경험이 있는 사람은 방종하십시오. 아이들이 우리를 보고 있기 때문입니다. 인내심을 갖고 스스로 생각하게 만드는 새로운 것을 배우게 될 것입니다. 장담합니다.
일단 Forex를 떠나 철저하게 FORTS로 갈아타고, 한 악기의 배우이기 때문에 결론을 내린다고 바로 말씀드리고 싶습니다. 대략적인 방송이 언제인지 묻는다면 나는 이렇게 말할 것입니다. FORTS 및 최소 통계에서 거래를 시작한 후. 즉, NG를 냅니다. 결국 나는 정직한 사람들 앞에서 스스로를 회복하고 내가 보통의 성배가 아니라는 것을 증명해야 한다 :-) 그땐 나를 어떻게 생각해 !!!!!
추신: 제가 최후의 수단이라고 말하지는 않겠습니다. 그러나 제 관찰에 따르면 RuNet에서 거래에 관련된 사람들의 수는 매우 적고 심각하게 관여하는 사람들은 훨씬 더 적습니다. 그리고 나머지 . .. 글쎄, 얼마나 많은 사람들이 MO에 참여하고 있는지 파악하고 아직 알려지지 않은 사람의 말을들을 준비가되어 있다면 ... IMHO, 실제 거래에서 수익성있는 지분 만 청취자의 청중을 얻을 수 있습니다. 또는 적어도 벼룩을 얻으십시오
추신: 제가 최후의 수단이라고 말하지는 않겠습니다. 그러나 제 관찰에 따르면 RuNet에서 거래에 관련된 사람들의 수는 매우 적고 심각하게 관여하는 사람들은 훨씬 더 적습니다. 그리고 나머지 . .. 글쎄, 얼마나 많은 사람들이 MO에 참여하고 있는지 파악하고 아직 알려지지 않은 사람의 말을들을 준비가되어 있다면 ... IMHO, 실제 거래에서 수익성있는 지분 만 청취자의 청중을 얻을 수 있습니다. 또는 적어도 벼룩을 얻으십시오
당신이 말했듯이 왜 벼룩이 필요합니까? 나는 아무에게도 설득하지 않을 것입니다, 나는 단지 내 경우를 말하고 싶습니다. 하지만 저를 믿으세요. 사람들은 저와 소통을 중단함으로써 많은 것을 잃습니다.
그렇게 하되 우선 이 때를 위하여 백성이 모일 수 있도록 시냇물을 위한 시간을 정하여 준비하겠다. Max를 따라 데이터를 훈련하는 방법도 보여 드리겠습니다. 당연히 핵심 공식은 없으며 희망조차 갖지 않지만 여기에 구성의 중요한 요점이 있으며 일반적으로 MO 이론이 있습니다. 그러므로 나는 즉시 이렇게 말하겠습니다. 경험이 있는 사람은 방종하십시오. 아이들이 우리를 보고 있기 때문입니다. 인내심을 갖고 스스로 생각하게 만드는 새로운 것을 배우게 될 것입니다. 장담합니다.
일단 Forex를 떠나 철저하게 FORTS로 갈아타고, 한 악기의 배우이기 때문에 결론을 내린다고 바로 말씀드리고 싶습니다. 대략적인 방송이 언제인지 묻는다면 나는 이렇게 말할 것입니다. FORTS 및 최소 통계에서 거래를 시작한 후. 즉, NG를 냅니다. 결국 나는 정직한 사람들 앞에서 스스로를 회복하고 내가 보통의 성배가 아니라는 것을 증명해야 한다 :-) 그땐 나를 어떻게 생각해 !!!!!
smradlab에 공지사항을 게시하면 관심이 있는 경우 최대 1000명이 쉽게 갈 수 있습니다. 더 기부할 수 있나요? :)
가장 중요한 것은 - 더 간단하게 말하고, 사람들에게 더 가까이, 즐겁게 하십시오. 그들은 똑똑한 것을 좋아하지 않습니다. 시스템을 촬영할 필요가 없으므로 일반적으로 30분 동안 촬영합니다.
또한 마술사와 Kesha를 지원하여 어려운시기에 항상 도움을 줄 것입니다 (그러나 이것은 정확하지 않습니다)
smradlab에 공지사항을 게시하면 관심이 있는 경우 최대 1000명이 쉽게 갈 수 있습니다. 더 기부할 수 있나요? :)
가장 중요한 것은 - 더 간단하게 말하고, 사람들에게 더 가까이, 즐겁게 하십시오. 그들은 똑똑한 것을 좋아하지 않습니다. 시스템을 촬영할 필요가 없으므로 일반적으로 30분 동안 촬영합니다.
또한 마술사와 Kesha를 지원하여 어려운시기에 항상 도움을 줄 것입니다 (그러나 이것은 정확하지 않습니다)
기부 자체가 목표는 아니지만 많은 사람들이 당신의 말에 진심으로 귀를 기울이고 있다는 것을 알기 위해 당신이 한 말에 대해 책임을 져야 합니다. 1000명의 사람들은 꿈도 꾸지 않지만 우리는 보게 될 것입니다. 흥미를 가지려면 잘 준비해야 합니다. :-)
기부가 목표 자체는 아니지만 많은 사람들이 당신의 말에 진정으로 귀를 기울인다는 것을 알기 위해서는 당신이 한 말에 대해 어떻게든 책임을 져야 합니다. 1000명의 사람들은 꿈도 꾸지 않지만 우리는 보게 될 것입니다. 흥미를 가지려면 잘 준비해야 합니다. :-)
글쎄, 교육 활동은 모호한 목표입니다. 사람들은 당신이 온 이유를 이해해야 합니다. 희망을 주고, 기부금을 모으고, 훈련을 받을 수도 있습니다.