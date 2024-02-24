트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3111 1...310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.06.16 16:27 #31101 СанСаныч Фоменко #:포지션이 있는 시세가 잔고 차트와 같지는 않지만, 정신적으로 이동하면 잔고 차트는 전형적인 과포화 TC 차트입니다. 안정성에 대해서는 아무 말도 하지 않는 특이한 차트입니다. 안정성은 새로운 데이터(10년)로 테스트되었지만 람보와 요트도 마찬가지입니다. 테스터가 아닌 모델을 관찰하는 것은 흥미롭지 만 실제 생활에서 어떻게 작동하는지 관찰하는 것은 흥미 롭습니다. СанСаныч Фоменко 2023.06.16 16:58 #31102 Maxim Dmitrievsky #:지속 가능성에 대해 아무 말도 하지 않는 기능일 뿐입니다. 안정성은 새로운 데이터 (10 년)에 대해 테스트되었지만 이것조차도 람보와 요트를 약속하지는 않습니다. 테스터가 아닌 모델을 관찰하는 것은 흥미롭지 만 실제 생활에서 어떻게 작동하는지 관찰하는 것은 흥미 롭습니다. 상단 그림에서 모든 드로 다운이 크고 06.01 경에는 8 개의 수익 중 약 7 파운드로 드로 다운이 발생했습니다. 한 달 동안 10,000에 13 쿼드-이것은 아무것도 아니며 로트를 늘려야하며 그러한 기회는 실제로 100 배로 사용할 수있는 것처럼 보이며 이는 보증금을 상당히 수용 할 수있는 로딩으로 이어질 것입니다. 그런 다음 인출은 잔액의 수십 퍼센트가 될 것이며, 이는 "적어도 무언가를 저장"하는 이유로 손실을 수정하게 될 것입니다. 멀티 로트 스캘퍼 EA FOREX - 동향, 예측 구독자 1200명!! [삭제] 2023.06.16 18:00 #31103 СанСаныч Фоменко #:상단 그림에서 모든 드로다운이 크고 06.01경 드로다운은 8개의 수익 중 약 7파운드였습니다. 한 달 동안 10,000에 13 파운드는 아무것도 아니며 로트를 늘릴 필요가 있으며 그러한 기회는 실제로 100 배로 사용할 수있는 것처럼 보이며 이는 보증금을 상당히 수용 할 수있는 로딩으로 이어질 것입니다. 그런 다음 인출은 잔액의 수십 퍼센트가 될 것이며, 이는 "적어도 무언가를 저장"하는 이유로 손실을 수정하게 될 것입니다. 누구나 위험에 대한 주관적인 이해가 있습니다. 저는 강력한 모델과 이를 확보할 수 있는 방법에 더 관심이 많습니다. 나는 80%의 착륙으로 거래하거나 0으로 배수하는 사람들을 알고 있지만 때로는 수천 %를 벌기도합니다. 저는 차익거래에서만 위험 없이 수천을 벌었고 다른 모든 거래에는 항상 위험이 수반됩니다. [삭제] 2023.06.17 15:10 #31104 아주 영리한 사람 Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf의 작품을 읽었습니다. 첫 페이지부터 저를 놀라게 한 것은 그가 자전거를 오토바이에 볼트로 고정하기 시작했다는 점입니다. 이론이 3차원 공간에서 펼쳐지는 것을 보는 것이 재미있었습니다. 30페이지에서 가장 멋진 작품이 완성되었는데, 예제 하나 없이 실제 적용 사례만 있었습니다. 알고 트레이딩과 S.B. 덕분에 더 재미있었어요. 2대의 차가 같은 방향으로 기고글 토론 "MQL5 소개: [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] [삭제] 2023.06.17 15:13 #31105 Lorarica #:나는 가장 똑똑한 사람 가브리엘 오카사의 작품을 읽었다 2201 .12692.pdf 첫 페이지부터 그가 자전거를 오토바이에 볼트로 고정하기 시작했다는 점이 인상적이었습니다. 이론이 입체적으로 펼쳐지는 것을 보는 것이 재미있었어요. 가장 위대한 작품은 30페이지에서 완성되었고, 단 하나의 예시도 없이 실제 애플리케이션으로 완성되었습니다. 알고리즘 트레이딩과 S.B.가 더 재미있었습니다. 이것은 포럼의 순전히 이론적 인 지점이라는 것을 잊지 마십시오 :). 그건 그렇고, 21 년 만에 "이것들"의 누군가가 "유사한"작업으로 노벨상을 받았습니다. 그리고 그것은 누구에게나 주어지는 것으로 알려져 있으므로 모든 것이 맞습니다. [삭제] 2023.06.17 19:09 #31106 어제 화장실에 갔다가 문득 떠올라서 이렇게 썼어요! 유리잔에 립스틱으로. E=S*M*S . Aleksey Nikolayev 2023.06.17 19:16 #31107 Lorarica #:E=C*M*C 삼항식이 텐서 형식인가요? [삭제] 2023.06.18 10:06 #31108 [삭제] 2023.06.18 15:10 #31109 가르치세요! 가르치지 않겠습니다. 여러분은 제가 시장에서 여러분 모두를 상대로 일하고 있다는 것을 이해해야 합니다. 알고리즘 트레이딩은 가짜 시장 데이터를 기반으로 합니다. 간단합니다. 종가는 시장과 약간 일치하고, 고점 및 저점. 는 시장보다 훨씬 높은 분 차트로 이동합니다. 따라서 간단히 종가[1]보다 5핍 높은 가격에 매도합니다. 같은 방식으로 매수합니다. Close[1]보다 4~5핍 아래에 있으면 매수합니다. 도덕적인 이유 때문에 S.B.에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 저는 무광택으로 쓸 것이고 일찍 금지될 것입니다. Aleksey Nikolayev 2023.06.18 16:35 #31110 Lorarica #:가르치세요! 가르치지 않겠습니다. 내가 시장에서 여러분 모두를 상대로 일하고 있다는 것을 깨달아야 합니다. 알고리즘 트레이딩은 가짜 시장 데이터를 기반으로 합니다. 간단합니다. 종가는 시장과 약간 일치하고, 고점 및 저점. 는 시장보다 훨씬 높은 분 차트로 이동합니다. 따라서 간단히 종가[1]보다 5핍 높은 가격에 매도합니다. 같은 방식으로 매수합니다. Close[1]보다 4~5핍 아래에 있으면 매수합니다. 저는 도덕적인 이유로 S.B.에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 저는 무광택으로 쓸 것이고 일찍 금지될 것입니다. 1...310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
포지션이 있는 시세가 잔고 차트와 같지는 않지만, 정신적으로 이동하면 잔고 차트는 전형적인 과포화 TC 차트입니다.
안정성에 대해서는 아무 말도 하지 않는 특이한 차트입니다.
안정성은 새로운 데이터(10년)로 테스트되었지만 람보와 요트도 마찬가지입니다. 테스터가 아닌 모델을 관찰하는 것은 흥미롭지 만 실제 생활에서 어떻게 작동하는지 관찰하는 것은 흥미 롭습니다.
지속 가능성에 대해 아무 말도 하지 않는 기능일 뿐입니다.
안정성은 새로운 데이터 (10 년)에 대해 테스트되었지만 이것조차도 람보와 요트를 약속하지는 않습니다. 테스터가 아닌 모델을 관찰하는 것은 흥미롭지 만 실제 생활에서 어떻게 작동하는지 관찰하는 것은 흥미 롭습니다.
상단 그림에서 모든 드로 다운이 크고 06.01 경에는 8 개의 수익 중 약 7 파운드로 드로 다운이 발생했습니다. 한 달 동안 10,000에 13 쿼드-이것은 아무것도 아니며 로트를 늘려야하며 그러한 기회는 실제로 100 배로 사용할 수있는 것처럼 보이며 이는 보증금을 상당히 수용 할 수있는 로딩으로 이어질 것입니다. 그런 다음 인출은 잔액의 수십 퍼센트가 될 것이며, 이는 "적어도 무언가를 저장"하는 이유로 손실을 수정하게 될 것입니다.
상단 그림에서 모든 드로다운이 크고 06.01경 드로다운은 8개의 수익 중 약 7파운드였습니다. 한 달 동안 10,000에 13 파운드는 아무것도 아니며 로트를 늘릴 필요가 있으며 그러한 기회는 실제로 100 배로 사용할 수있는 것처럼 보이며 이는 보증금을 상당히 수용 할 수있는 로딩으로 이어질 것입니다. 그런 다음 인출은 잔액의 수십 퍼센트가 될 것이며, 이는 "적어도 무언가를 저장"하는 이유로 손실을 수정하게 될 것입니다.
누구나 위험에 대한 주관적인 이해가 있습니다. 저는 강력한 모델과 이를 확보할 수 있는 방법에 더 관심이 많습니다.나는 80%의 착륙으로 거래하거나 0으로 배수하는 사람들을 알고 있지만 때로는 수천 %를 벌기도합니다. 저는 차익거래에서만 위험 없이 수천을 벌었고 다른 모든 거래에는 항상 위험이 수반됩니다.
아주 영리한 사람 Gabriel Okasa 2201 .12692.pdf의 작품을 읽었습니다.
첫 페이지부터 저를 놀라게 한 것은 그가 자전거를 오토바이에 볼트로 고정하기 시작했다는 점입니다.
이론이 3차원 공간에서 펼쳐지는 것을 보는 것이 재미있었습니다.
30페이지에서 가장 멋진 작품이 완성되었는데, 예제 하나 없이 실제 적용 사례만 있었습니다.
알고 트레이딩과 S.B. 덕분에 더 재미있었어요.
나는 가장 똑똑한 사람 가브리엘 오카사의 작품을 읽었다 2201 .12692.pdf
첫 페이지부터 그가 자전거를 오토바이에 볼트로 고정하기 시작했다는 점이 인상적이었습니다.
이론이 입체적으로 펼쳐지는 것을 보는 것이 재미있었어요.
가장 위대한 작품은 30페이지에서 완성되었고, 단 하나의 예시도 없이 실제 애플리케이션으로 완성되었습니다.
알고리즘 트레이딩과 S.B.가 더 재미있었습니다.
.
어제 화장실에 갔다가 문득 떠올라서 이렇게 썼어요!
유리잔에 립스틱으로. E=S*M*S .
E=C*M*C
삼항식이 텐서 형식인가요?
가르치세요! 가르치지 않겠습니다. 여러분은 제가 시장에서 여러분 모두를 상대로 일하고 있다는 것을 이해해야 합니다.
알고리즘 트레이딩은 가짜 시장 데이터를 기반으로 합니다. 간단합니다. 종가는 시장과 약간 일치하고, 고점 및 저점. 는 시장보다 훨씬 높은 분 차트로 이동합니다. 따라서 간단히 종가[1]보다 5핍 높은 가격에 매도합니다. 같은 방식으로 매수합니다. Close[1]보다 4~5핍 아래에 있으면 매수합니다.
도덕적인 이유 때문에 S.B.에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 저는 무광택으로 쓸 것이고 일찍 금지될 것입니다.
가르치세요! 가르치지 않겠습니다. 내가 시장에서 여러분 모두를 상대로 일하고 있다는 것을 깨달아야 합니다.
알고리즘 트레이딩은 가짜 시장 데이터를 기반으로 합니다. 간단합니다. 종가는 시장과 약간 일치하고, 고점 및 저점. 는 시장보다 훨씬 높은 분 차트로 이동합니다. 따라서 간단히 종가[1]보다 5핍 높은 가격에 매도합니다. 같은 방식으로 매수합니다. Close[1]보다 4~5핍 아래에 있으면 매수합니다.
저는 도덕적인 이유로 S.B.에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 저는 무광택으로 쓸 것이고 일찍 금지될 것입니다.