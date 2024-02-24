트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3257 1...325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264...3399 새 코멘트 fxsaber 2023.09.23 23:25 #32561 Forester #: 통계.mqh에서 함수 PearsonCorrM - 모든 행과 모든 행의 상관관계가 가장 빠릅니다. 어딘가 잘못되었지만 보이지 않습니다. #include <Math\Alglib\statistics.mqh> void OnStart() { const matrix<double> matrix1 = {{1, 2, 3}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3}}; const CMatrixDouble Matrix1(matrix1); CMatrixDouble Matrix2; if (CBaseStat::PearsonCorrM(Matrix1, 3, 3, Matrix2)) Print(Matrix2.ToMatrix()); } Aleksei Kuznetsov 2023.09.24 10:14 #32562 fxsaber #: 어딘가 잘못되었지만 보이지 않습니다. 하지만 다음 문자열에서는 작동합니다. const matrix<double> matrix1 = {{2, 2, 3}, {3, 2, 3}, {1, 2, 1}}; [[1,0,0.8660254037844387][0,0,0][0.8660254037844387,0,1]] 분명히 열의 모든 데이터가 동일하면 계산을 건너뜁니다. 두 번째 열에서는 모든 데이터를 2에 남겨두고 행렬의 두 번째 행은 0으로 유지했습니다. 대각선을 1로 채우는 것이 맞을 수도 있지만. 추신. 처음에는 Alglib의 버그라고 생각했습니다. 이전 코드에서 요소의 값은 m[row].Set(col, val); 그리고 이제 m.Set(row,col, val)을 통해 설정되었습니다; 이전 버전과의 호환성이 없다는 점이 아쉽습니다. 글쎄요, 저에게는 중요하지 않습니다. 저는 지금 Alglib을 통해 작업하고 있지 않으니까요. 누군가의 이전 코드가 작동을 멈추면 수정해야 할 것입니다. 가장 슬픈 것은 이전 버전의 m[row].Set(col, val); 는 오류 메시지를 작성하지 않고 아무 일도 하지 않는다는 것입니다. 사람들은 코드를 교체하지 않고 코드를 변경해야 한다는 사실도 모를 것입니다. 무언가를 계산하긴 하지만 변경되지 않은 행렬을 사용합니다. Machine learning in trading: MQL의 비동기 및 다중 최적화 중 일회성 어레이 fxsaber 2023.09.24 11:47 #32563 Forester #:열의 모든 데이터가 동일한 경우 계산을 건너뛰는 것이 당연합니다. 피어슨은 행 사이를 계산하지 않고 열 사이를 계산한다고요? 그런 것 같습니다. const matrix<double> matrix1 = {{1, 1, 1}, {2, 2, 2}, {3, 3, 3}}; 단일 행렬을 제공합니다. Aleksei Kuznetsov 2023.09.24 12:02 #32564 fxsaber #:피어슨은 행 사이가 아니라 열 사이를 계산하나요? ZY 그런 것 같습니다. 단위 행렬을 생성합니다. 전치할 수 있습니다. [삭제] 2023.09.25 12:48 #32565 Alglib은 좋은 라이브러리로, MO를 위한 모든 것을 갖추고 있습니다. 신경망은 초기 버전에서 매우 느렸습니다. fxsaber 2023.09.25 18:01 #32566 Forester #: 통계.mqh에서 PearsonCorrM - 모든 행과 모든 행의 상관 관계가 가장 빠릅니다. 이를 기반으로 상관 관계 행렬을 계산했습니다. #include <Math\Alglib\statistics.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/11077 const matrix<double> CorrMatrix( const matrix<double> &Matrix ) { matrix<double> Res = {}; const CMatrixDouble MatrixIn(Matrix); CMatrixDouble MatrixOut; if (CBaseStat::PearsonCorrM(MatrixIn, MatrixIn.Rows(), MatrixIn.Cols(), MatrixOut)) // https://www.mql5.com/ru/code/11077 Res = MatrixOut.ToMatrix(); return(Res); } 성능을 측정했습니다. #property script_show_inputs input int inRows = 100; // Длина строки input int inCols = 15000; // Количество строк void FillArray( double &Array[], const int Amount ) { for (uint i = ArrayResize(Array, Amount); (bool)i--;) Array[i] = MathRand(); } bool IsEqual( matrix<double> &Matrix1, const matrix<double> &Matrix2 ) { // return(MathAbs((Matrix1 - Matrix2).Mean()) < 1e-15); // Дорого по памяти. Matrix1 -= Matrix2; const bool Res = (MathAbs(Matrix1.Mean()) < 1 e-15); Matrix1 += Matrix2; return(Res); } #define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " " #define BENCH(A) \ StartMemory = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED); \ StartTime = GetMicrosecondCount(); \ A; \ Print(#A + " - " + (string)(GetMicrosecondCount() - StartTime) + " mcs, " + \ (string)(MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED) - StartMemory) + " MB"); void PrintCPU() { #ifdef _RELEASE Print("EX5: " + (string)__MQLBUILD__ + " " + __CPU_ARCHITECTURE__ + " Release."); #else // #ifdef _RELEASE Print("EX5: " + (string)__MQLBUILD__ + " " + __CPU_ARCHITECTURE__ + " Debug."); #endif // #ifdef _RELEASE #else Print(TOSTRING(TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME))); Print(TOSTRING(TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES))); Print(TOSTRING(TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE))); } void OnStart() { PrintCPU(); double Array[]; FillArray(Array, inRows * inCols); matrix<double> Matrix; Matrix.Assign(Array); Matrix.Init(inCols, inRows); Matrix = Matrix.Transpose(); ulong StartTime, StartMemory; Print(TOSTRING(inRows) + TOSTRING(inCols)); BENCH(matrix<double> Matrix1 = CorrMatrix(Matrix)) // https://www.mql5.com/ru/code/11077 BENCH(matrix<double> Matrix2 = Matrix.CorrCoef(false)); // https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/matrix_vector // BENCH(matrix<double> Matrix3 = CorrMatrix(Array, inRows)); // https://www.mql5.com/ru/code/17982 Print(TOSTRING(IsEqual(Matrix1, Matrix2))); // Print(TOSTRING(IsEqual(Matrix3, Matrix2))); } 결과. EX5: 3981 AVX Release. TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Core i7-2700 K @ 3.50 GHz TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 8 TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX inRows = 100 inCols = 15000 matrix<double> Matrix1 = CorrMatrix(Matrix) - 14732702 mcs, 1717 MB matrix<double> Matrix2 = Matrix.CorrCoef(false) - 40318390 mcs, 1717 MB IsEqual(Matrix1, Matrix2) = true 알글립이 표준 행렬 방식보다 행렬을 더 빠르게 계산하는 것을 알 수 있습니다. 그러나 패턴 검색의 경우 상관 관계 행렬을 계산하는 것은 RAM 소비 측면에서 미친 짓입니다. 위의 예에서와 같은 크기의 원본 행렬을 읽는 데 파이썬이 얼마나 걸리나요? Aleksei Kuznetsov 2023.09.25 19:32 #32567 fxsaber #:그러나 패턴을 찾기 위해 상관관계 행렬을 읽는 것은 RAM을 많이 소모하는 작업입니다. 제 내장 기능은 제 i7-6700에서 더 빠르게 작동했습니다. inRows = 100 inCols = 15000 matrix<double> Matrix1 = CorrMatrix(Matrix) - 14648864 mcs, 1717 MB matrix<double> Matrix2 = Matrix.CorrCoef(false) - 29589590 mcs, 1717 MB IsEqual(Matrix1, Matrix2) = true 네이티브가 느리다는 것이 이상합니다. 그냥 복사했을 수도 있습니다. Alglib에 라이선스에 따라 고유 한 가속 알고리즘이있을 가능성은 거의 없습니다. Alglib의 다른 두 가지 변형을 사용해 보셨나요? 모든 행에서 모든 행 또는 모든 행에서 모든 행으로 루프로 계산하면 메모리가 더 경제적입니다 (2 행 또는 1 행 + 매트릭스). 그러나 시간이 더 오래 걸릴 것이고 정확히 기억 나지 않지만 내장 함수보다 느릴 것이라고 생각합니다. 반전 또는 수정 포착 뒤로 물러나다 오류, 버그, 질문 Aleksei Kuznetsov 2023.09.25 20:17 #32568 fxsaber #:그러나 패턴을 찾기 위해 상관관계 행렬을 읽는 것은 RAM을 많이 소모하는 작업입니다. 메모리는 더 나쁩니다. 시작하기 전에 그리고 Alglibov PearsonCorrM 메모리가 항상 성장하고 있습니다 : 나는 화면에서 5g과 4.6을 보았습니다. 그리고 표준 매트릭스 작업 중에. 분명히 표준은 최소 메모리 사용량에 최적화되어 있고 Alglibov는 속도에 최적화되어 있습니다. fxsaber 2023.09.25 20:23 #32569 Forester #:i7-6700에서 더 빠르게 작업할 수 있도록 내장된 것을 사용했습니다. 코드에 CPU 및 EX5 명령어 데이터를 추가했습니다. fxsaber 2023.09.25 20:36 #32570 Forester #:그리고 Alglib의 PearsonCorrM을 실행하는 동안 메모리가 계속 증가하고 5기가가 보였고 4,6이 화면에 표시되었습니다. 이 라인으로 인해 소비량이 거의 두 배로 증가했습니다. 트레이딩, 자동매매 시스템 및 테스트 트레이딩 전략에 관한 포럼 트레이딩의 기계 학습 : 이론, 모델, 실습 및 알고리즘 트레이딩 fxsaber, 2023.09.25 18:01 #include <Math\Alglib\statistics.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/11077 const matrix<double> CorrMatrix( const matrix<double> &Matrix ) { matrix<double> Res = {}; const CMatrixDouble MatrixIn(Matrix); CMatrixDouble MatrixOut; if (CBaseStat::PearsonCorrM(MatrixIn, MatrixIn.Rows(), MatrixIn.Cols(), MatrixOut)) // https://www.mql5.com/ru/code/11077 Res = MatrixOut.ToMatrix(); return(Res); } 이것은 CMatrixDouble에서 matrix<double>로 전환 한 것입니다. 메모리 때문에 이 행렬 비교를 해야만 했습니다. 트레이딩, 자동매매 시스템 및 테스트 트레이딩 전략에 관한 포럼 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 fxsaber, 2023.09.25 18:01 bool IsEqual( matrix<double> &Matrix1, const matrix<double> &Matrix2 ) { // return(MathAbs((Matrix1 - Matrix2).Mean()) < 1e-15); // Дорого по памяти. 