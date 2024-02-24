트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3085 1...307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.05.28 22:02 #30841 Viktor Kudriavtsev #: 여기에는 전문가가 없으니 누구의 말도 듣지 마세요. mytarmailS 2023.05.28 23:07 #30842 https://youtube.com/watch?v=IpSnASeb8XI& feature=share8 [삭제] 2023.05.29 04:33 #30843 Viktor Kudriavtsev #: 저는 유전적 및 진화적 방법을 사용하여이주기에서 EA를 훈련하려고했습니다 (기사 30 및 31). 저자는 매개 변수에 1000 개의 시대를 가지고 있습니다. 내가 알기로 인구는 에포크 당 50 명입니다. 훈련 할 때 최상의 결과가 로그에 표시됩니다. 따라서 200 개의 에포크 동안이 최상의 결과는 초기 결과와 관련하여 변경되지 않았습니다. 나는 또한 100 명의 인구를 넣고 약 150 개의 에포크를 훈련했습니다. 결과는 동일했습니다. 그래서 저는 이 방법을 포기하고 새로운 방법으로 넘어갔습니다. 그리고 새로운 것들은 제대로 훈련되지 않았나요? ) 솔직히 정상적인 백 테스트가없는 30 개 이상의 기사를 읽고 싶지 않습니다. 이것은 무엇입니까? 마지막 기사에서 :) Viktor Kudriavtsev 2023.05.29 07:02 #30844 Maxim Dmitrievsky #:새로운 사람들은 제대로 훈련되지 않았나요? ) 솔직히 정상적인 백테스트가 없는 30개 이상의 기사를 읽고 싶지 않습니다. 이게 뭐죠? 지난 기사부터 :) 이 기사 (및 이전 기사)에서 저자는 모델 앙상블 (에이전트 10 개 + 비평가 1 개 + 스케줄러 1 개)의 알고리즘을 구현했습니다. 먼저 예제 데이터베이스를 수집 한 다음 (먼저 무작위 뉴런을 사용한 다음 훈련 된 뉴런을 사용) 다른 고문이이 데이터베이스에서 모델을 훈련합니다. 저자의 설명에 따르면 "스케줄러"는 모든 에이전트를 균등하게 사용해야 합니다. 그러나 제 경우에는 에이전트 하나 (그리고 아무것도하지 않음) 또는 두 개 (하나의 거래를 열고 테스트 시간이 다 떨어지거나 균형이 맞을 때까지 기다림)를 사용합니다. 모든 에이전트를 사용하도록 만드는 방법을 이해하지 못합니다. 일반적으로 (42) 기사의 저자는 (41)의 변형에서도 이러한 문제가 있었지만 (42)에서 수정하여 이제 모든 에이전트를 사용한다고 썼습니다. .... 글쎄요, 모델에 모든 에이전트를 사용하도록 강제할 수는 없습니다. 그러나 모든 실험 중에 모델이 실수로 3 ~ 4 개의 에이전트를 사용했으며 실제로 거래를 마감하고 거래를 성사시킬 수있었습니다. 추신 : 댓글의 기사 아래에있는 저자에게 모델을 어떻게 훈련했는지 설명하고 그림으로 자세히 작성해달라고 요청했습니다. 그는 데이터베이스에 몇 개의 예제를 수집 했습니까? 그는 얼마나 많은 훈련 패스를 만들었습니까? 최소한 무엇에 집중해야하는지에 대한 구체적인 데이터..... 그러나 어떤 이유로 저자는 질문을 무시합니다. 아무것도 사용할 수 없다면 전체 기사 시리즈를 작성하는 이유는 무엇입니까? 자기 홍보라고 생각한다면? 하지만 저자는 아무것도 팔지 않는데 왜 광고가 필요합니까.... 주릭 가격 패턴(가틀리, 나비, 박쥐,...) 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 [삭제] 2023.05.29 07:20 #30845 Viktor Kudriavtsev #:이 글과 이전 글에서 저자는 일종의 모델 앙상블(에이전트 10명 + 비평가 1명 + 스케줄러 1명)의 알고리즘을 구현했습니다. 먼저 예제 데이터베이스를 수집한 다음(먼저 무작위 뉴런을 사용한 다음 훈련된 뉴런을 사용) 다른 어드바이저가 이 데이터베이스에서 모델을 훈련합니다. 저자의 설명에 따르면 '스케줄러'는 모든 에이전트를 고르게 사용해야 합니다. 그러나 실제로는 에이전트를 하나만 사용하거나(아무것도 하지 않음), 두 개만 사용합니다(하나의 거래를 개시하고 테스트 시간이 다 되거나 잔액이 될 때까지 기다림). 모든 에이전트를 사용하도록 만드는 방법을 이해하지 못합니다. 일반적으로 (42)의 작성자는 (41)의 변형에서도 이러한 문제가 있었지만 (42)에서 수정하여 이제 모든 에이전트를 사용한다고 썼습니다. .... 글쎄요, 모델에 모든 에이전트를 사용하도록 강제할 수는 없습니다. 그러나 모든 실험을 하는 동안 모델이 실수로 3~4명의 에이전트를 사용한 적이 몇 번 있었는데 실제로 거래를 체결하고 거래를 성사시킬 수 있었습니다. 추신 : 댓글의 기사 아래에있는 저자에게 모델을 어떻게 훈련했는지 설명하고 그림으로 자세히 작성해달라고 요청했습니다. 그는 데이터베이스에 몇 개의 예제를 수집 했습니까? 그는 얼마나 많은 훈련 패스를 만들었습니까? 최소한 무엇에 집중해야하는지에 대한 구체적인 데이터..... 그러나 어떤 이유로 저자는 질문을 무시합니다. 아무것도 사용할 수 없다면 전체 기사 시리즈를 작성하는 이유는 무엇입니까? 자기 홍보라고 생각한다면? 하지만 저자는 아무것도 팔지 않는데 왜 광고가 필요합니까.... 아마도 저자는 자신으로 가득 차서 (수행 한 작업이 정말 엄청나 기 때문에) 더 이상 단순한 필사자의 질문에 대답하지 않을 것입니다 :). 안타깝게도 다른 것에 관심이 있기 때문에이 모든 것을 확인할 기회가 없습니다. 새로운 데이터에 대한 결과는 평범했습니다. 이는 이러한 알고리즘이 모든 종류의 변화와 드리프트를 고려하지 않고 그러한 정보를 통합하는 방법이 명확하지 않기 때문입니다. 기사 중에 몇 가지 해결책이 있을지도 모르지만 저는 살펴보지 않았습니다. Andrey Dik 2023.05.31 19:10 #30846 친구 여러분, 안녕하세요! 전투가 있습니다, 환영합니다, 시끄러워요!!! Чемпионат Алгоритмов Оптимизации. 2022.12.04www.mql5.com Чемпионат алгоритмов оптимизации задуман как соревнование для людей ищущих, любознательных, для которых стоять на месте означает движение назад... JeeyCi 2023.06.02 07:46 #30847 <관리자에 의해 삭제된 게시물 본문> mytarmailS 2023.06.02 07:54 #30848 오, 얼마나 보고 싶었는지)))))) [삭제] 2023.06.02 07:59 #30849 여보, 오늘 하루 정말 즐거웠어요. Andrey Dik 2023.06.02 08:03 #30850 JeeyCi #:... 안녕하세요 JeeCi! 좋은 하루 되세요! 나는 당신을 챔피언십에 초대하고 참여하고 즐기십시오). 1...307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저는 유전적 및 진화적 방법을 사용하여이주기에서 EA를 훈련하려고했습니다 (기사 30 및 31). 저자는 매개 변수에 1000 개의 시대를 가지고 있습니다. 내가 알기로 인구는 에포크 당 50 명입니다. 훈련 할 때 최상의 결과가 로그에 표시됩니다. 따라서 200 개의 에포크 동안이 최상의 결과는 초기 결과와 관련하여 변경되지 않았습니다. 나는 또한 100 명의 인구를 넣고 약 150 개의 에포크를 훈련했습니다. 결과는 동일했습니다. 그래서 저는 이 방법을 포기하고 새로운 방법으로 넘어갔습니다.
그리고 새로운 것들은 제대로 훈련되지 않았나요? ) 솔직히 정상적인 백 테스트가없는 30 개 이상의 기사를 읽고 싶지 않습니다.
이것은 무엇입니까? 마지막 기사에서 :)
이 기사 (및 이전 기사)에서 저자는 모델 앙상블 (에이전트 10 개 + 비평가 1 개 + 스케줄러 1 개)의 알고리즘을 구현했습니다. 먼저 예제 데이터베이스를 수집 한 다음 (먼저 무작위 뉴런을 사용한 다음 훈련 된 뉴런을 사용) 다른 고문이이 데이터베이스에서 모델을 훈련합니다. 저자의 설명에 따르면 "스케줄러"는 모든 에이전트를 균등하게 사용해야 합니다. 그러나 제 경우에는 에이전트 하나 (그리고 아무것도하지 않음) 또는 두 개 (하나의 거래를 열고 테스트 시간이 다 떨어지거나 균형이 맞을 때까지 기다림)를 사용합니다.
모든 에이전트를 사용하도록 만드는 방법을 이해하지 못합니다. 일반적으로 (42) 기사의 저자는 (41)의 변형에서도 이러한 문제가 있었지만 (42)에서 수정하여 이제 모든 에이전트를 사용한다고 썼습니다. .... 글쎄요, 모델에 모든 에이전트를 사용하도록 강제할 수는 없습니다. 그러나 모든 실험 중에 모델이 실수로 3 ~ 4 개의 에이전트를 사용했으며 실제로 거래를 마감하고 거래를 성사시킬 수있었습니다.
추신 : 댓글의 기사 아래에있는 저자에게 모델을 어떻게 훈련했는지 설명하고 그림으로 자세히 작성해달라고 요청했습니다. 그는 데이터베이스에 몇 개의 예제를 수집 했습니까? 그는 얼마나 많은 훈련 패스를 만들었습니까? 최소한 무엇에 집중해야하는지에 대한 구체적인 데이터..... 그러나 어떤 이유로 저자는 질문을 무시합니다. 아무것도 사용할 수 없다면 전체 기사 시리즈를 작성하는 이유는 무엇입니까? 자기 홍보라고 생각한다면? 하지만 저자는 아무것도 팔지 않는데 왜 광고가 필요합니까....
아마도 저자는 자신으로 가득 차서 (수행 한 작업이 정말 엄청나 기 때문에) 더 이상 단순한 필사자의 질문에 대답하지 않을 것입니다 :).
안타깝게도 다른 것에 관심이 있기 때문에이 모든 것을 확인할 기회가 없습니다.
새로운 데이터에 대한 결과는 평범했습니다. 이는 이러한 알고리즘이 모든 종류의 변화와 드리프트를 고려하지 않고 그러한 정보를 통합하는 방법이 명확하지 않기 때문입니다.
기사 중에 몇 가지 해결책이 있을지도 모르지만 저는 살펴보지 않았습니다.

