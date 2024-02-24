트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3065

새 코멘트
[삭제]  
Aleksey Vyazmikin #:

제가 암호화폐를 공부하던 시절에 각 토큰의 배후에 있는 아이디어는 공허한 존재가 아니라 서명 대체, SWIFT 대체, 모든 국가의 스타트업 투자를 위한 범용 결제 토큰, 수수료 없는 상품 결제, 정보 저장을 위한 결제 및 기타 좋은 의도와 같은 일종의 유용성을 가지고 있었습니다. 그러나 실제로는 거래소에서 그 목적, 즉 인류에 대한 가치를 잊어버리고 있습니다. 비트코인은 본질적으로 달러에 대한 믿음으로 담보되는 약속어음, 즉 약속어음입니다. 일반적으로 저는 쓸모없는 암호화폐에 대해 큰 의구심을 가지고 있습니다....

파생상품은 거래소에서 거래되지만 비트코인은 상관하지 않습니다.
[삭제]  
fxsaber #:

스캘퍼 - 흥미롭네요.

스캘퍼는 현재로서는 일반 하드웨어에서 사용하기에는 비용이 많이 들지만 한번 시도해 보겠습니다. 모델 학습은 병목 현상이 발생하고 빅데이터에서는 속도가 느리며 응답 시간이 상대적으로 오래 걸립니다.
 
mytarmailS #:

블라디미르, 블로터 패키지를 사용하셨나요?

그건 그렇고, 이 책의 전략은 당일 거래, 주식에서 실제로 작동하지만 외환에서는 작동하지 않습니다.


등등. 많은 주식...


주식이있는 중개 센터의 데이터를 사용했기 때문에 모든 것이 가능하지만 ...

7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R
  • Ko Chiu Yu
  • bookdown.org
This is an introductory textbook that focuses on how to use R to do technical analysis.
 
Maxim Dmitrievsky #:
파생상품은 거래소에서 거래되지만 비트코인은 그것에 대해 신경 쓰지 않습니다.

물론 암호화폐 거래소에 대해 이야기하고 있었습니다.....

[삭제]  
Aleksey Vyazmikin #:

물론 암호화폐 거래소에 대해 이야기하고 있었습니다.....

그것 없이는 토큰을 교환할 수 없습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:
이 없이는 표지판을 교환할 수 없습니다.

교환이 있습니다. 그러나 일반적으로 이미 다른 것에 대한 무언가 ... 토큰은 시간이 지남에 따라 원래의 의미가 사라지고 환율 만 남는다는 것을 의미합니다. 그리고 그 안에는 경제적 의미가 없기 때문에 가격은 투기적일 뿐입니다. 비트코인이 본질적으로 어두운 행위에 사용되고 있다는 것은 분명하며, 그것이 바로 비트코인의 가치입니다.

 
Aleksey Vyazmikin #:

SR이란 무엇인가요 - 제공된 목록에 없는 이유는 무엇인가요? 어떤 용도로 사용하나요?

sr 패키지는 "
... 감마 테스트를 사용하여 좋은 예후 입력 선택 ...

... 를 사용하여 시계열의 지연을 결정합니다. 신호가 얼마나 앞서 나타날까요? 이것은 입력 변수 중 예측 변수인 어떤 것이 실제로 예측 가능한지 알아내는 문제의 전형적인 예입니다. 이 문제는 비선형적이고 다변량적인 문제입니다. 이것이 바로 감마 테스트가 해결하는 문제입니다.

... 시계열 데이터에서 인과 관계를 찾고, 최적의 지연 및 첨부 파일을 결정하고, 신경망의 성능을 조정하는 데 감마를 사용하는 방법을 보여드립니다. "

목록에서 누락되었습니다. 위의 사용 목적.

 
mytarmailS #:

절망)))

당연하죠.

블로터 패키지가 적용되지 않았습니다. 현재 CRAN에 없습니다.

[삭제]  

칸딘스키에게 패키지를 든 상인을 그려달라고 요청했습니다.


 
Vladimir Perervenko #:

패키지 sr - "
... 감마 테스트를 사용하여 좋은 예측 입력 선택 ...

... 시계열의 지연을 식별합니다. 신호가 얼마나 앞서 나타나는가? 이것은 입력 변수 중 어떤 것이 실제로 예측 변수인지 파악하는 문제의 전형적인 예입니다. 이 문제는 비선형적이고 다변량적인 문제입니다. 이것이 바로 감마 테스트가 해결하는 문제입니다.

... 시계열 데이터에서 인과 관계를 찾고, 최적의 지연 및 첨부 파일을 결정하고, 신경망의 성능을 조정하는 데 감마를 사용하는 방법을 보여드립니다. "

목록에서 누락되었습니다. 위의 사용 목적.

설명으로 판단하면 유용한 것 같습니다.

샘플에서 테스트하기 위해 실행하는 방법 - 대중을 위해 코드를 공유할 수 있나요?

1...305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072...3399
새 코멘트