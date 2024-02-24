트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3065 1...305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.05.08 16:05 #30641 Aleksey Vyazmikin #:제가 암호화폐를 공부하던 시절에 각 토큰의 배후에 있는 아이디어는 공허한 존재가 아니라 서명 대체, SWIFT 대체, 모든 국가의 스타트업 투자를 위한 범용 결제 토큰, 수수료 없는 상품 결제, 정보 저장을 위한 결제 및 기타 좋은 의도와 같은 일종의 유용성을 가지고 있었습니다. 그러나 실제로는 거래소에서 그 목적, 즉 인류에 대한 가치를 잊어버리고 있습니다. 비트코인은 본질적으로 달러에 대한 믿음으로 담보되는 약속어음, 즉 약속어음입니다. 일반적으로 저는 쓸모없는 암호화폐에 대해 큰 의구심을 가지고 있습니다.... 파생상품은 거래소에서 거래되지만 비트코인은 상관하지 않습니다. [삭제] 2023.05.08 16:15 #30642 fxsaber #:스캘퍼 - 흥미롭네요. 스캘퍼는 현재로서는 일반 하드웨어에서 사용하기에는 비용이 많이 들지만 한번 시도해 보겠습니다. 모델 학습은 병목 현상이 발생하고 빅데이터에서는 속도가 느리며 응답 시간이 상대적으로 오래 걸립니다. mytarmailS 2023.05.08 16:19 #30643 mytarmailS #:블라디미르, 블로터 패키지를 사용하셨나요? 그건 그렇고, 이 책의 전략은 당일 거래, 주식에서 실제로 작동하지만 외환에서는 작동하지 않습니다. 등등. 많은 주식... 주식이있는 중개 센터의 데이터를 사용했기 때문에 모든 것이 가능하지만 ... 7.7 Evaluating Trading Rules | Techincal Analysis with R Ko Chiu Yubookdown.org This is an introductory textbook that focuses on how to use R to do technical analysis. Aleksey Vyazmikin 2023.05.08 16:19 #30644 Maxim Dmitrievsky #: 파생상품은 거래소에서 거래되지만 비트코인은 그것에 대해 신경 쓰지 않습니다. 물론 암호화폐 거래소에 대해 이야기하고 있었습니다..... [삭제] 2023.05.08 16:22 #30645 Aleksey Vyazmikin #:물론 암호화폐 거래소에 대해 이야기하고 있었습니다..... 그것 없이는 토큰을 교환할 수 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.05.08 16:34 #30646 Maxim Dmitrievsky #: 이 없이는 표지판을 교환할 수 없습니다. 교환이 있습니다. 그러나 일반적으로 이미 다른 것에 대한 무언가 ... 토큰은 시간이 지남에 따라 원래의 의미가 사라지고 환율 만 남는다는 것을 의미합니다. 그리고 그 안에는 경제적 의미가 없기 때문에 가격은 투기적일 뿐입니다. 비트코인이 본질적으로 어두운 행위에 사용되고 있다는 것은 분명하며, 그것이 바로 비트코인의 가치입니다. Vladimir Perervenko 2023.05.08 16:38 #30647 Aleksey Vyazmikin #:SR이란 무엇인가요 - 제공된 목록에 없는 이유는 무엇인가요? 어떤 용도로 사용하나요? sr 패키지는 " ... 감마 테스트를 사용하여 좋은 예후 입력 선택 ... ... 를 사용하여 시계열의 지연을 결정합니다. 신호가 얼마나 앞서 나타날까요? 이것은 입력 변수 중 예측 변수인 어떤 것이 실제로 예측 가능한지 알아내는 문제의 전형적인 예입니다. 이 문제는 비선형적이고 다변량적인 문제입니다. 이것이 바로 감마 테스트가 해결하는 문제입니다. ... 시계열 데이터에서 인과 관계를 찾고, 최적의 지연 및 첨부 파일을 결정하고, 신경망의 성능을 조정하는 데 감마를 사용하는 방법을 보여드립니다. " 목록에서 누락되었습니다. 위의 사용 목적. Vladimir Perervenko 2023.05.08 16:56 #30648 mytarmailS #:절망))) 당연하죠. 블로터 패키지가 적용되지 않았습니다. 현재 CRAN에 없습니다. [삭제] 2023.05.08 18:32 #30649 칸딘스키에게 패키지를 든 상인을 그려달라고 요청했습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.05.08 18:51 #30650 Vladimir Perervenko #:패키지 sr - " ... 감마 테스트를 사용하여 좋은 예측 입력 선택 ... ... 시계열의 지연을 식별합니다. 신호가 얼마나 앞서 나타나는가? 이것은 입력 변수 중 어떤 것이 실제로 예측 변수인지 파악하는 문제의 전형적인 예입니다. 이 문제는 비선형적이고 다변량적인 문제입니다. 이것이 바로 감마 테스트가 해결하는 문제입니다. ... 시계열 데이터에서 인과 관계를 찾고, 최적의 지연 및 첨부 파일을 결정하고, 신경망의 성능을 조정하는 데 감마를 사용하는 방법을 보여드립니다. " 목록에서 누락되었습니다. 위의 사용 목적. 설명으로 판단하면 유용한 것 같습니다. 샘플에서 테스트하기 위해 실행하는 방법 - 대중을 위해 코드를 공유할 수 있나요? 1...305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제가 암호화폐를 공부하던 시절에 각 토큰의 배후에 있는 아이디어는 공허한 존재가 아니라 서명 대체, SWIFT 대체, 모든 국가의 스타트업 투자를 위한 범용 결제 토큰, 수수료 없는 상품 결제, 정보 저장을 위한 결제 및 기타 좋은 의도와 같은 일종의 유용성을 가지고 있었습니다. 그러나 실제로는 거래소에서 그 목적, 즉 인류에 대한 가치를 잊어버리고 있습니다. 비트코인은 본질적으로 달러에 대한 믿음으로 담보되는 약속어음, 즉 약속어음입니다. 일반적으로 저는 쓸모없는 암호화폐에 대해 큰 의구심을 가지고 있습니다....
스캘퍼 - 흥미롭네요.
블라디미르, 블로터 패키지를 사용하셨나요?
그건 그렇고, 이 책의 전략은 당일 거래, 주식에서 실제로 작동하지만 외환에서는 작동하지 않습니다.
등등. 많은 주식...
주식이있는 중개 센터의 데이터를 사용했기 때문에 모든 것이 가능하지만 ...
파생상품은 거래소에서 거래되지만 비트코인은 그것에 대해 신경 쓰지 않습니다.
물론 암호화폐 거래소에 대해 이야기하고 있었습니다.....
이 없이는 표지판을 교환할 수 없습니다.
교환이 있습니다. 그러나 일반적으로 이미 다른 것에 대한 무언가 ... 토큰은 시간이 지남에 따라 원래의 의미가 사라지고 환율 만 남는다는 것을 의미합니다. 그리고 그 안에는 경제적 의미가 없기 때문에 가격은 투기적일 뿐입니다. 비트코인이 본질적으로 어두운 행위에 사용되고 있다는 것은 분명하며, 그것이 바로 비트코인의 가치입니다.
SR이란 무엇인가요 - 제공된 목록에 없는 이유는 무엇인가요? 어떤 용도로 사용하나요?
블로터 패키지가 적용되지 않았습니다. 현재 CRAN에 없습니다.
칸딘스키에게 패키지를 든 상인을 그려달라고 요청했습니다.
패키지 sr - "
... 감마 테스트를 사용하여 좋은 예측 입력 선택 ...
... 시계열의 지연을 식별합니다. 신호가 얼마나 앞서 나타나는가? 이것은 입력 변수 중 어떤 것이 실제로 예측 변수인지 파악하는 문제의 전형적인 예입니다. 이 문제는 비선형적이고 다변량적인 문제입니다. 이것이 바로 감마 테스트가 해결하는 문제입니다.
... 시계열 데이터에서 인과 관계를 찾고, 최적의 지연 및 첨부 파일을 결정하고, 신경망의 성능을 조정하는 데 감마를 사용하는 방법을 보여드립니다. "
목록에서 누락되었습니다. 위의 사용 목적.
설명으로 판단하면 유용한 것 같습니다.
샘플에서 테스트하기 위해 실행하는 방법 - 대중을 위해 코드를 공유할 수 있나요?