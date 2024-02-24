트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3059 1...305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.05.06 13:36 #30581 Lilita Bogachkova #:AI 질문: 어떤 통화 쌍을 결합하는 것이 가장 좋을까요? 공식은 어디에서 나왔나요? 또한 답변에서도 나왔나요? Lilita Bogachkova 2023.05.06 13:39 #30582 mytarmailS #:이 공식은 어디서 얻으신 건가요? 답안에서도요? 아니요, 각 가치가 가격 책정에서 동일한 가중치를 갖도록 여러 통화 쌍을 조합했을 뿐입니다. mytarmailS 2023.05.06 13:44 #30583 Lilita Bogachkova #:아니요, 각 가치가 가격 책정에서 동일한 가중치를 갖도록 몇 가지 통화 쌍을 조합한 것뿐입니다. 흥미롭군요. 하지만 동일한 가중치보다는 계열의 고정성을 기준으로 공식을 만드는 것이 더 좋을 것 같은데 시도해 보셨나요? Lilita Bogachkova 2023.05.06 13:52 #30584 mytarmailS #:흥미로운... 그러나 동일한 가중치보다는 시리즈의 고정성을 기반으로 공식을 기반으로하는 것이 더 좋을 것입니다. 최대로 고정된 랜덤 가격 차트를 만들려면 소위 "상관관계가 약한" 통화쌍을 사용할 수 있습니다. 이러한 통화쌍은 서로 상관관계가 낮기 때문에 서로 독립성이 높습니다. 이러한 통화쌍의 예로는 AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY가 있습니다. 이러한 통화쌍은 서로 다른 특징과 특성을 가지고 있어 보다 안정적인 지수에 기여할 수 있습니다. 그러나 통화쌍 간의 상관관계는 시간이 지나고 거시경제 이벤트에 따라 달라질 수 있다는 점을 명심하세요. pow("AUDUSD",0.25)*pow("USDCAD",-0.25)*pow("USDCHF",-0.25)*pow("USDJPY",-0.25) pow("AUDUSD",-0.25)*pow("USDCAD",0.25)*pow("USDCHF",0.25)*pow("USDJPY",-0.25) 여기서는 상상력만이 결과를 제한할 수 있다고 생각합니다. mytarmailS 2023.05.06 13:56 #30585 Lilita Bogachkova #: 최대로 고정된 랜덤 그래프를 만들려면 다음과 같이 하세요. 차익거래를 위한 고정 계열을 만들려고 합니다. 그리고 무작위 계열을 만들려면 원칙적으로 통화가 필요하지 않습니다.) Lilita Bogachkova 2023.05.06 14:01 #30586 mytarmailS #: 차익 거래를 위해 고정 계열을 만들려고 합니다. AI 답변: 차익거래에 사용할 수 있는 고정 계열을 만들려면 상관관계가 높지만 일시적으로 서로 벗어날 수 있는 통화쌍을 선택해야 합니다. 통화쌍 간의 상관관계는 피어슨 상관계수를 사용하여 측정할 수 있습니다. 이 계수가 1에 가까울수록 상관관계가 높습니다. 상관관계가 높은 통화쌍으로는 EUR/USD와 GBP/USD, USD/CHF와 USD/JPY, AUD/USD와 NZD/USD, USD/CAD와 AUD/USD, USD/JPY와 EUR/JPY 등을 들 수 있습니다. 그러나 차익거래의 경우 상관관계뿐만 아니라 각 통화쌍의 변동성 및 유동성, 중앙은행 금리 및 경제 뉴스 등 다른 요인도 고려해야 합니다. 직접 사용하지 않습니다 Forecast of daily high Which currencies are traded PipInvestment-Day trading and Scalping Alexander Sevastyanov 2023.05.06 14:24 #30587 Lilita Bogachkova #:AI 답변: 차익거래에 사용할 수 있는 고정 계열을 만들려면 상관관계가 높지만 일시적으로 서로 벗어날 수 있는 통화쌍을 선택해야 합니다. AI는 무능합니다. 여기서 상관관계는 전혀 중요하지 않습니다. 필요한 것은 코인 통합입니다. Lilita Bogachkova 2023.05.06 14:53 #30588 Alexander Sevastyanov #: AI는 무능합니다. 상관관계는 전혀 중요하지 않습니다. 필요한 것은 코인 통합입니다. AI의 응답(ChatGPT 제외): 어떤 통화쌍이 동조화에 가장 자주 해당하는지 확인하려면 관련 환율 데이터를 기반으로 연구를 수행해야 합니다. 일반적으로 두 시계열 간의 공적분, 예를 들어 두 통화의 환율 간의 공적분을 결정하려면 다음 단계를 따라야 합니다: 분석하려는 두 통화 쌍의 시계열을 구합니다. 디키-풀러 검정과 같은 단위근 검정을 수행하여 시계열이 고정되어 있는지 확인합니다. 예를 들어 요한센 방법을 사용하여 시계열의 공분산 계수를 계산합니다. 예를 들어 결정 계수를 사용하여 공적분으로 설명되는 시계열의 총 변동 비율을 추정합니다. 공적분 관계가 발견되면 이 정보를 사용하여 적절한 투자 결정을 내립니다. 이전 답변은 ChatGPT에서 답변했습니다. Roman 2023.05.06 15:02 #30589 Lilita Bogachkova #:AI 답변: 차익거래에 사용할 수 있는 고정 계열을 만들려면 상관관계가 높지만 일시적으로 서로 벗어날 수 있는 통화쌍을 선택해야 합니다. 통화쌍 간의 상관관계는 피어슨 상관계수를 사용하여 측정할 수 있습니다. 이 계수가 1에 가까울수록 상관관계가 높습니다. 상관관계가 높은 통화쌍으로는 EUR/USD와 GBP/USD, USD/CHF와 USD/JPY, AUD/USD와 NZD/USD, USD/CAD와 AUD/USD, USD/JPY와 EUR/JPY 등이 있습니다. 그러나 차익거래는 상관관계뿐만 아니라 각 통화쌍의 변동성 및 유동성, 중앙은행 금리, 경제 뉴스 등 다른 요인도 고려해야 합니다. 직접 사용하지 않습니다 GBPUSD EURUSD GBPX EURX 분 3년 전. 새로운 데이터에 대한 표본 외 테스트, 3개월 된 분 mytarmailS 2023.05.06 15:57 #30590 Roman #: GBPUSD EURUSD GBPX EURX 분 단위는 3년입니다. 새 데이터에 대한 표본 외 테스트, 3개월 된 분 단위 여기에 계산된 내용을 먼저 적어 두는 것이 맞을까요? 상관관계? 공적분? 모델 오류? 1...305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니요, 각 가치가 가격 책정에서 동일한 가중치를 갖도록 여러 통화 쌍을 조합했을 뿐입니다.
흥미롭군요.
하지만 동일한 가중치보다는 계열의 고정성을 기준으로 공식을 만드는 것이 더 좋을 것 같은데 시도해 보셨나요?
최대로 고정된 랜덤 가격 차트를 만들려면 소위 "상관관계가 약한" 통화쌍을 사용할 수 있습니다. 이러한 통화쌍은 서로 상관관계가 낮기 때문에 서로 독립성이 높습니다.
이러한 통화쌍의 예로는 AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY가 있습니다. 이러한 통화쌍은 서로 다른 특징과 특성을 가지고 있어 보다 안정적인 지수에 기여할 수 있습니다. 그러나 통화쌍 간의 상관관계는 시간이 지나고 거시경제 이벤트에 따라 달라질 수 있다는 점을 명심하세요.
여기서는 상상력만이 결과를 제한할 수 있다고 생각합니다.
차익거래를 위한 고정 계열을 만들려고 합니다.
그리고 무작위 계열을 만들려면 원칙적으로 통화가 필요하지 않습니다.)
AI 답변:
차익거래에 사용할 수 있는 고정 계열을 만들려면 상관관계가 높지만 일시적으로 서로 벗어날 수 있는 통화쌍을 선택해야 합니다.
통화쌍 간의 상관관계는 피어슨 상관계수를 사용하여 측정할 수 있습니다. 이 계수가 1에 가까울수록 상관관계가 높습니다.
상관관계가 높은 통화쌍으로는 EUR/USD와 GBP/USD, USD/CHF와 USD/JPY, AUD/USD와 NZD/USD, USD/CAD와 AUD/USD, USD/JPY와 EUR/JPY 등을 들 수 있습니다.
그러나 차익거래의 경우 상관관계뿐만 아니라 각 통화쌍의 변동성 및 유동성, 중앙은행 금리 및 경제 뉴스 등 다른 요인도 고려해야 합니다.
AI는 무능합니다. 여기서 상관관계는 전혀 중요하지 않습니다. 필요한 것은 코인 통합입니다.
AI의 응답(ChatGPT 제외):
어떤 통화쌍이 동조화에 가장 자주 해당하는지 확인하려면 관련 환율 데이터를 기반으로 연구를 수행해야 합니다. 일반적으로 두 시계열 간의 공적분, 예를 들어 두 통화의 환율 간의 공적분을 결정하려면 다음 단계를 따라야 합니다:
분석하려는 두 통화 쌍의 시계열을 구합니다.
디키-풀러 검정과 같은 단위근 검정을 수행하여 시계열이 고정되어 있는지 확인합니다.
예를 들어 요한센 방법을 사용하여 시계열의 공분산 계수를 계산합니다.
예를 들어 결정 계수를 사용하여 공적분으로 설명되는 시계열의 총 변동 비율을 추정합니다.
공적분 관계가 발견되면 이 정보를 사용하여 적절한 투자 결정을 내립니다.
이전 답변은 ChatGPT에서 답변했습니다.
GBPUSD EURUSD GBPX EURX
분 3년 전.
새로운 데이터에 대한 표본 외 테스트, 3개월 된 분
여기에 계산된 내용을 먼저 적어 두는 것이 맞을까요?
상관관계? 공적분? 모델 오류?