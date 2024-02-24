트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3058 1...305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.05.06 12:07 #30571 Aleksey Vyazmikin #:아니요, 아닙니다. 각 버전마다 별도의 디렉터리가 생성되므로 버전이 혼동되고 파일이 혼동되었다는 생각은 이상해 보입니다.Rtools - 그게 뭐 죠? 그렇다면 더 이상 할 말이 없습니다. 왜 무엇을해야하는지 물어보고 수행하지 않고 논쟁을 벌일까요? Google 도움말, 저는 지원팀을 고용하지 않았습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.05.06 12:18 #30572 mytarmailS #:그렇다면 더 이상 할 말이 없습니다. 왜 해야 할 일을 묻고 실행하지 않고 논쟁을 벌일까요? R 개발자가 바보이고 병렬 작업 버전을 지원하는 방법을 모른다는 것을 인정하거나 일부 버전에서 패키지/라이브러리가 제대로 작동하지 않는다는 것을 인정하는 것 중 하나를 선택해야 했습니다. 저는 두 번째 옵션을 선택했는데, 이러한 라이브러리는 사용자가 작성한 것이므로 모든 버전과의 호환성을 제공하기가 어렵기 때문입니다. 실제로 모든 것이 올바르게 작동하는 것을 볼 수 있으므로 패키지 버전과 언어 자체의 버전이 호환되지 않는 것이었습니다. 본론으로 들어가 보겠습니다. MT5에 로드하면 이 데이터가 실제 데이터와 유사한지 여부를 알 수 있습니다. Maxim Kuznetsov 2023.05.06 12:38 #30573 파리 과학 아카데미처럼 영구 모바일 모델, 즉 HCS에서 '수익'을 얻는 알고리즘에 대한 고려를 금지해야 하지 않을까요? 유일하게 합리적인 포럼 스레드의 7페이지가 또다시 낭비되었습니다. Aleksei Kuznetsov 2023.05.06 12:41 #30574 Aleksey Vyazmikin #:R 개발자가 바보라서 병렬 작업 버전을 지원하는 방법을 모른다는 것을 인정하거나, 패키지/라이브러리가 일부 버전에서 제대로 작동하지 않는다는 것을 인정하는 것 중 하나를 선택해야 했습니다. 저는 두 번째 옵션을 선택했습니다. 이러한 라이브러리는 사용자가 작성하기 때문에 모든 버전과의 호환성을 보장하기 어렵기 때문입니다. 실제로 모든 것이 올바르게 작동하는 것을 볼 수 있으므로 패키지 버전과 언어 자체의 버전이 호환되지 않는 것이 었습니다. 본론으로 들어가 보겠습니다. MT5에 로드하면 이 데이터가 실제 데이터와 유사한지 여부를 알 수 있습니다. 물론 그렇지 않습니다. 랜덤은 쉽게 100과 -100으로 갈 것입니다. 예를 들어 EURUSD는 약 1-1.5 범위에 머물러 있습니다. 통화에 대한 국가의 영향은 무작위에 포함되지 않습니다. [삭제] 2023.05.06 12:54 #30575 슈뢰딩거의 알렉산더는 푸아송 흐름에서 SB에서는 쉽게 거래할 수 있었지만 외환에서는 롱테일이 방해가 되어 거래할 수 없었습니다. 그런 다음 그는 외환 거래도 할 수 있었고 신비하게 사라졌습니다. 분명히 그의 사위는 공개를 금지했습니다. mytarmailS 2023.05.06 12:56 #30576 Maxim Kuznetsov #:파리 과학 아카데미처럼 영구 모바일 모델, 즉 HCS에서 '수익'을 얻는 알고리즘에 대한 고려를 금지해야 하지 않을까요? 유일하게 합리적인 포럼 스레드의 7페이지가 또다시 낭비되었습니다. 그리고 누가 HSC에서 이익을 얻는다고 말했나요? 포레스터 #: 물론 아니죠. 랜덤은 쉽게 100과 -100으로 갈 것입니다. 예를 들어 EURUSD는 약 1-1.5 범위에 머물러 있습니다. 통화에 대한 국가의 영향은 무작위에 포함되지 않습니다. 예, 모델에 입력하기 전에 데이터가 n개의 캔들마다 정규화된다는 점을 고려할 때 이것은 매우 중요한 발언입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.05.06 13:15 #30577 Forester #: 물론 그렇지 않습니다. 랜덤은 쉽게 100과 -100으로 이동합니다. 예를 들어 EURUSD는 약 1-1.5의 범위에 머물러 있습니다. 통화에 대한 국가의 영향은 무작위에 포함되지 않습니다. 주식 시세를 생성하는 패키지가 있다는 것을 알고 있습니다. 통화 쌍을 고려할 필요는 없으며 주식도 고려할 수 있습니다. 그리고 EURUSD의 범위조차도 포인트가 상당히 큽니다. 그러나이 도구로 유사한 견적을 만들 수없는 경우 유사한 견적을 만들 수있는 도구가 필요합니다. 가장 먼저 할 일은 다양한 상품의 캔들 스틱 조합에 대한 통계를 수집하고이 분포에서 어떤 종류의 임의의 분포를 형성하는 것입니다. 한 방향으로의 추세를 제한하기 위해 ZZ 구조에 통계를 추가하여 더 복잡하게 만들 수 있습니다. 일반적으로 생각해 볼 가치가 있습니다. Lilita Bogachkova 2023.05.06 13:21 #30578 AI 질문: 가능한 가장 무작위적인 가격 차트를 만들기 위해 인덱스에서 어떤 통화 쌍을 가장 잘 조합할 수 있나요? - 가장 무작위적인 가격 차트를 만들기 위해 서로 상관관계가 높지 않은 통화쌍을 인덱스에 결합할 수 있습니다. 다음은 고려할 수 있는 몇 가지 통화쌍입니다: EUR/USD 및 AUD/JPY USD/CAD 및 GBP/CHF NZD/USD 및 EUR/JPY AUD/USD 및 USD/CHF GBP/USD 및 USD/JPY 이러한 통화쌍은 가격에 영향을 주는 펀더멘털 및 기술적 요인이 서로 다릅니다. 따라서 이러한 쌍을 인덱스에 결합하면 보다 무작위적인 가격 차트를 얻을 수 있습니다. 그러나 통화 시장은 예측이 매우 어려울 수 있으므로 완전히 무작위 가격 차트와 같은 것은 없다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 사용자 지정 금융상품 - 고급 사용자용 - 트레이딩 운영 - MetaTrader 5 도움말 pow("EURUSD",0.16)*pow("AUDJPY",0.16)*pow("USDCAD",0.16)*pow("GBPCHF",0.16)*pow("NZDUSD",0.16)*pow("EURJPY",0.17) 가장 평범한 거래 전략 10포인트 3.mq4 Machine learning in trading: [삭제] 2023.05.06 13:24 #30579 Lilita Bogachkova #:AI 질문: 가능한 가장 무작위적인 가격 차트를 만들기 위해 인덱스에 결합할 수 있는 최고의 통화쌍은 무엇인가 요? - 가장 무작위적인 가격 차트를 만들기 위해 서로 상관관계가 높지 않은 통화쌍을 인덱스에 결합할 수 있습니다. 다음은 고려할 수 있는 몇 가지 통화쌍입니다: EUR/USD 및 AUD/JPY USD/CAD 및 GBP/CHF NZD/USD 및 EUR/JPY AUD/USD 및 USD/CHF GBP/USD 및 USD/JPY 이러한 통화쌍은 가격에 영향을 미치는 펀더멘털 및 기술적 요인이 서로 다릅니다. 따라서 이러한 쌍을 인덱스에 결합하면 보다 무작위적인 가격 차트를 얻을 수 있습니다. 그러나 통화 시장은 예측이 매우 어려울 수 있으므로 완전히 무작위 가격 차트와 같은 것은 없다는 점을 기억할 필요가 있습니다. 사용자 지정 금융상품 - 고급 사용자용 - 트레이딩 운영 - MetaTrader 5 도움말 가능한 한 얽히고 설킨 (반 지속적) 것이 바람직합니다. Lilita Bogachkova 2023.05.06 13:26 #30580 Maxim Dmitrievsky #: 가능한 한 두툼한(비지속성) 것이 바람직합니다. 가능한 한 가장 비지속적인 가격 차트를 만들려면 가격 변동이 무작위적이고 불확실성이 높은 통화쌍을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 통화쌍에는 다음이 포함될 수 있습니다: USD/JPY 및 EUR/GBP USD/CHF 및 AUD/CAD NZD/USD 및 EUR/JPY GBP/USD 및 USD/CAD AUD/USD 및 USD/SGD 이러한 통화쌍은 상관관계가 낮고 가격 변동 간 상관관계가 약한 경향이 있습니다. 즉, 한 쌍의 움직임이 다른 쌍에 큰 영향을 미치지 않아 가격 차트가 더 복잡하고 일관되지 않을 수 있습니다. 그러나 비동조성이 금융 시장에서 성공을 보장하는 것은 아니며 트레이더는 항상 각 통화쌍을 신중하게 조사하고 위험과 잠재 수익을 고려해야 한다는 점을 기억할 필요가 있습니다. ))) 가장 평범한 거래 전략 위험 분산 위기: 우리가 상관합니까? 1...305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니요, 아닙니다. 각 버전마다 별도의 디렉터리가 생성되므로 버전이 혼동되고 파일이 혼동되었다는 생각은 이상해 보입니다.Rtools - 그게 뭐 죠?
왜 무엇을해야하는지 물어보고 수행하지 않고 논쟁을 벌일까요?
Google 도움말, 저는 지원팀을 고용하지 않았습니다.
R 개발자가 바보이고 병렬 작업 버전을 지원하는 방법을 모른다는 것을 인정하거나 일부 버전에서 패키지/라이브러리가 제대로 작동하지 않는다는 것을 인정하는 것 중 하나를 선택해야 했습니다. 저는 두 번째 옵션을 선택했는데, 이러한 라이브러리는 사용자가 작성한 것이므로 모든 버전과의 호환성을 제공하기가 어렵기 때문입니다.
실제로 모든 것이 올바르게 작동하는 것을 볼 수 있으므로 패키지 버전과 언어 자체의 버전이 호환되지 않는 것이었습니다.
본론으로 들어가 보겠습니다. MT5에 로드하면 이 데이터가 실제 데이터와 유사한지 여부를 알 수 있습니다.
그리고 누가 HSC에서 이익을 얻는다고 말했나요?
예, 모델에 입력하기 전에 데이터가 n개의 캔들마다 정규화된다는 점을 고려할 때 이것은 매우 중요한 발언입니다.
주식 시세를 생성하는 패키지가 있다는 것을 알고 있습니다. 통화 쌍을 고려할 필요는 없으며 주식도 고려할 수 있습니다. 그리고 EURUSD의 범위조차도 포인트가 상당히 큽니다.
그러나이 도구로 유사한 견적을 만들 수없는 경우 유사한 견적을 만들 수있는 도구가 필요합니다.
가장 먼저 할 일은 다양한 상품의 캔들 스틱 조합에 대한 통계를 수집하고이 분포에서 어떤 종류의 임의의 분포를 형성하는 것입니다. 한 방향으로의 추세를 제한하기 위해 ZZ 구조에 통계를 추가하여 더 복잡하게 만들 수 있습니다. 일반적으로 생각해 볼 가치가 있습니다.
AI 질문: 가능한 가장 무작위적인 가격 차트를 만들기 위해 인덱스에서 어떤 통화 쌍을 가장 잘 조합할 수 있나요?
가장 무작위적인 가격 차트를 만들기 위해 서로 상관관계가 높지 않은 통화쌍을 인덱스에 결합할 수 있습니다. 다음은 고려할 수 있는 몇 가지 통화쌍입니다:
이러한 통화쌍은 가격에 영향을 주는 펀더멘털 및 기술적 요인이 서로 다릅니다. 따라서 이러한 쌍을 인덱스에 결합하면 보다 무작위적인 가격 차트를 얻을 수 있습니다. 그러나 통화 시장은 예측이 매우 어려울 수 있으므로 완전히 무작위 가격 차트와 같은 것은 없다는 점을 기억할 필요가 있습니다.
가능한 한 두툼한(비지속성) 것이 바람직합니다.
가능한 한 가장 비지속적인 가격 차트를 만들려면 가격 변동이 무작위적이고 불확실성이 높은 통화쌍을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 통화쌍에는 다음이 포함될 수 있습니다:
이러한 통화쌍은 상관관계가 낮고 가격 변동 간 상관관계가 약한 경향이 있습니다. 즉, 한 쌍의 움직임이 다른 쌍에 큰 영향을 미치지 않아 가격 차트가 더 복잡하고 일관되지 않을 수 있습니다. 그러나 비동조성이 금융 시장에서 성공을 보장하는 것은 아니며 트레이더는 항상 각 통화쌍을 신중하게 조사하고 위험과 잠재 수익을 고려해야 한다는 점을 기억할 필요가 있습니다.
)))