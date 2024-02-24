트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2867 1...286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2022.12.29 11:40 #28661 GPT는 아무것도 실행하지 않습니다. 어떻게 테스트하고 비교할 수 있을까요? 아니면 여전히 API를 통해 무언가를 빌드할 수 있을까요? mytarmailS 2022.12.29 11:51 #28662 예, Gpt3는 강력한 AI를 구축하기 위한 다음 단계입니다.물론 아는 사람들은 지능이 없는 거대한 분류기일 뿐이라는 것을 알고 있지만, 음성을 완벽하게 구축할 수 있습니다.컨볼루션 네트워크라는 눈이 있습니다.음성도 있습니다 - gpt3.이제 뭐가 남았나요?청각움직임생각.우리는 아직 여정의 시작 단계에 있지만 그 성장은 기하급수적입니다. Valeriy Yastremskiy 2022.12.29 11:58 #28663 Aleksey Nikolayev #: GPT는 아무것도 실행하지 않습니다. 어떻게 테스트하고 비교할 수 있을까요? 아니면 API를 통해 무언가를 구축할 수 있을까요? 주제에 대한 애드온용 자체 API를 만든다면 가능할 수도 있습니다. Alexander Ivanov 2022.12.29 12:09 #28664 안녕하세요! 성경에서 인공지능을 만들기 위한 아이디어를 찾고 있습니다..... Aleksey Nikolayev 2022.12.29 12:19 #28665 Alexander Ivanov #:안녕하세요! 성경에서 인공지능을 만들기 위한 아이디어를 찾고 있습니다..... 구약성경과 신약성경? Alexander Ivanov 2022.12.29 12:24 #28666 Aleksey Nikolayev #:구약성경이나 신약성경에서? 여기 뭔가가 있습니다... 태초에, 앞이 보이지 않는 혼돈? 하지만 신은 명령했다... Alexander Ivanov 2022.12.29 12:51 #28667 물론 당신은 어떤 사람들을 판단하고 다른 사람들을 칭찬합니다... 하지만 인공지능을 만드는 것은 신을 만드는 것입니다.... 하나님의 피조물인데 누가 신을 소프트웨어 형태로 창조할 수 있을까요? 피조물은 누군가에 의해 창조됩니다. 하지만 여기서 우리는 신이나 프로그래머가 창조한 것을 의미합니다. " 성배" 또는 AI 또는 GNN(심층 신경망)의 창조는 수십억 달러를 가리키고 벌 수 있는 "신"의 창조입니다. 맥심이 인터넷에서 '신'을 만들 수 있다고 가정해 보시죠. 아닐 것 같네요. 저도 그럴 수 없죠. 하지만 열심히 노력하고 있습니다. [삭제] 2022.12.29 13:01 #28668 Alexander Ivanov ' 성배' 또는 AI 또는 GNN(심층 신경망)의 창조는 수십억 달러를 가리키고 벌 수 있는 '신'의 창조입니다. 맥심이 인터넷에서 '신'을 창조할 수 있다고 가정해 볼까요? 아닐 것 같네요. 저 역시 불가능하죠. 하지만 열심히 노력하고 있어요. 어떤 신을 만들고 계신가요? 브라만요.예를 들어 아무것도 만들지 않아도 브라만이 되죠. 윈윈이죠 Aleksei Kuznetsov 2022.12.29 13:22 #28669 과장하지 마세요! 모든 인공지능은 빠른 액세스와 데이터 그룹을 하나의 셀로 결합하는 일반화(예: 나무의 잎사귀)가 가능한 데이터베이스라고 할 수 있습니다. 자가 학습 시스템도 데이터베이스이지만 교사 대신 학습 환경과의 상호 작용을 모델링하고 환경의 반응을 교사처럼 받아들입니다. 그리고 그것은 동일한 데이터베이스입니다. Alexander Ivanov 2022.12.29 13:25 #28670 Maxim Dmitrievsky #: 어떤 신을 창조하고 있나요? 나는 브라만입니다 예를 들어, 아무것도 만들지 않아도 브라만을 얻을 수 있습니다. 윈윈이죠. 상인을 위한 "신"을 만들지만... 하지만 당신 자신은 신의 피조물입니다. 신을 뛰어넘었나요? 아직은 아니야. 도달할 수 없다고 생각해요. 1...286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
GPT는 아무것도 실행하지 않습니다. 어떻게 테스트하고 비교할 수 있을까요? 아니면 API를 통해 무언가를 구축할 수 있을까요?
주제에 대한 애드온용 자체 API를 만든다면 가능할 수도 있습니다.
안녕하세요!
성경에서 인공지능을 만들기 위한 아이디어를 찾고 있습니다.....
안녕하세요!
성경에서 인공지능을 만들기 위한 아이디어를 찾고 있습니다.....
구약성경과 신약성경?
구약성경이나 신약성경에서?
여기 뭔가가 있습니다...
태초에, 앞이 보이지 않는 혼돈?
하지만 신은 명령했다...
물론 당신은 어떤 사람들을 판단하고 다른 사람들을 칭찬합니다...
하지만 인공지능을 만드는 것은 신을 만드는 것입니다....
하나님의 피조물인데 누가 신을 소프트웨어 형태로 창조할 수 있을까요?
피조물은 누군가에 의해 창조됩니다. 하지만 여기서 우리는 신이나 프로그래머가 창조한 것을 의미합니다.
" 성배" 또는 AI 또는 GNN(심층 신경망)의 창조는 수십억 달러를 가리키고 벌 수 있는 "신"의 창조입니다.
맥심이 인터넷에서 '신'을 만들 수 있다고 가정해 보시죠. 아닐 것 같네요. 저도 그럴 수 없죠. 하지만 열심히 노력하고 있습니다.
맥심이 인터넷에서 '신'을 창조할 수 있다고 가정해 볼까요? 아닐 것 같네요. 저 역시 불가능하죠. 하지만 열심히 노력하고 있어요.
과장하지 마세요!
모든 인공지능은 빠른 액세스와 데이터 그룹을 하나의 셀로 결합하는 일반화(예: 나무의 잎사귀)가 가능한 데이터베이스라고 할 수 있습니다.
자가 학습 시스템도 데이터베이스이지만 교사 대신 학습 환경과의 상호 작용을 모델링하고 환경의 반응을 교사처럼 받아들입니다. 그리고 그것은 동일한 데이터베이스입니다.
어떤 신을 창조하고 있나요? 나는 브라만입니다
상인을 위한 "신"을 만들지만... 하지만 당신 자신은 신의 피조물입니다.
신을 뛰어넘었나요?
아직은 아니야. 도달할 수 없다고 생각해요.