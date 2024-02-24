트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2872 1...286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879...3399 새 코멘트 [삭제] 2022.12.30 11:46 #28711 mytarmailS #: . 착하지, 순서를 잘못 들었네요, 비극적이죠.그리고 곧 출시될 다른 곳에서는 다르게 작성되었습니다. mytarmailS 2022.12.30 12:01 #28712 Aleksey Nikolayev #:지표가 얼마나 빨리 그리고 얼마나 많이 변하는지에 따라 판단하는 것은 누적된 모든 포지션을 설명하는 것이 아니라 주어진 기간 동안의 변동에 관한 것입니다. 5 분에 한 번 +- 전혀 빠르지는 않지만 (이것이 사이트에서 데이터를 업데이트하는 방식입니다) 상황은 매초마다 바뀝니다. 그래서 지연이 너무 길어서 참가자의 거래 / 행동을 직접 시뮬레이션 할 생각을했지만 ... 엘리바리우스 #: 일반적으로 이 차트는 M1에 정확히 반응하는 것처럼 보이며, 가격의 모든 재채기는 즉시 제재로 들어갑니다. 가격이 M1에 있었다면 더 큰 TF에서는 훨씬 더 많았고 엄청난 수의 계정이 판매되었습니다. 대규모 TF에서는 그럴 이유가 없습니다. 저는 이 차트를 믿지 않습니다. 싸게 파는 것은 어리석은 짓입니다. 누군가가 팔도록 설득하기 위한 조작입니다. 아무도 스스로 생각하지 않지만 군중을 따라갈 수 있습니다. 글쎄요, 제가 말할 수있는 것은 누구에게도 설득하지 않고 저도 잘 모르겠습니다. 저는이 주제에 대한 흥미로운 (제 생각에) 관찰과 생각을 공유 할뿐입니다. [삭제] 2022.12.30 12:07 #28713 예전에는 거래에서 거래량으로 거래하는 것이 유행했습니다. 많은 정보 강좌가 있었고 VolFix와 같은 프로그램도 있었습니다(아직 살아있는지 모르겠습니다). 저는 이 모든 것이 아니라 증권 거래소에서 실제 거래량을 가져 왔습니다. 나는 그것을 빌 렸지만 실험 결과 쓰레기로 나타났습니다. 그리고 통화 선물 (그리고 dts에서 훨씬 더 많은 거래량)은 가격에 영향을 미치지 않기 때문입니다.이미 몇 번이나 썼는지 잊어 버렸습니다. 그러나 여기 청중은 매우 완고합니다.그리고 네, 그들은 여전히 살아 있습니다. 여기에서이 모자의 데모를 다운로드하고 정상적으로 실행하십시오. 하지만 일반적으로 그런 짐을 가진 TC를 어떻게 생각해 낼 수 있을지 궁금합니다. 절망에서 DC에서 무언가를 가져 오는 것은 절망에서해야 할 마지막 일입니다. 수익 생성기 EA Meta Trader에서 스프레드 거래 찻주전자의 질문 mytarmailS 2022.12.30 12:08 #28714 파서 관련 경험이 있는 사람과 이야기하면 좋을 것 같습니다. [삭제] 2022.12.30 12:14 #28715 의식이 완전히 망가진 상태여야 합니다. mytarmailS 2022.12.30 12:16 #28716 Maxim Dmitrievsky #: 예전에는 거래에서 거래량으로 거래하는 것이 유행했습니다. 많은 정보 강좌가 있었고 VolFix와 같은 프로그램도 있었습니다(아직 살아있는지 모르겠습니다). 저는 이 모든 것이 아니라 증권 거래소에서 실제 거래량을 가져 왔습니다. 나는 그것을 빌 렸지만 실험 결과 쓰레기로 나타났습니다. 그리고 통화 선물 (그리고 dts에서 훨씬 더 많은 거래량)은 가격에 영향을 미치지 않기 때문입니다. 이미 몇 번이나 썼는지 잊어 버렸습니다. 그러나 여기 청중은 매우 완고합니다. 그리고 네, 그들은 여전히 살아 있습니다. 이 모자의 데모를 다운로드하고 정상적으로 실행하세요. 저는 약 9 년 전에 이러한 프로그램에 질려서 볼륨이 충분하지 않았습니다. 여기 입력의 품질이 있습니다! 유로돌은 가장 복잡한 이혼 도구입니다. 볼륨이 없습니다. 유리도 없습니다. 비현실적인 스프레드와 때로는 가격의 악취가 나는 외환에서. 그런 스탑으로 거래 할 수 있습니까? 네. 결국에는 기울어지면 거래가 끝납니다. [삭제] 2022.12.30 12:17 #28717 mytarmailS #:저는 약 9년 전에 이러한 프로그램에 질려서 볼륨이 충분하지 않았습니다. 입력의 품질을 평가하세요! 유로돌은 가장 복잡한 이혼 도구입니다. 볼륨이 없습니다. 비커 없음 비현실적인 스프레드와 때로는 가격의 악취가 나는 외환 거래. 그런 스톱으로 거래하는 방법을 아세요? 네. 네. 많은 것을 할 수 있습니다. RSI를 가지고 똑같이 해보세요. mytarmailS 2022.12.30 12:19 #28718 Maxim Dmitrievsky #: 많은 일을 할 수 있습니다. R시를 가지고 같은 일을 해보세요. 많은 것에 대해 물어본 게 아니라 특정한 것에 대해 물어봤어요... 됐어요, 적어도 5페이지가 될 거예요. mytarmailS 2022.12.30 12:20 #28719 mytarmailS #: 파서 문제에 경험이 많은 사람과 이야기하는 것이 좋을 것입니다. 그런 사람이 있으면 연락주세요 ) [삭제] 2022.12.30 12:22 #28720 mytarmailS #:많은 것에 대해 물어본 것이 아니라 특정 사안에 대해 물어본 것입니다. 신경 쓰지 마세요, 적어도 5페이지 이상은 될 거예요. 구체적으로 RSI와 비교한 그림을 보세요. 같은 수준입니다. 그냥 지루해서 쓰는 거예요.국방부만 하시고 다른 건 하지 마세요. 1...286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
지표가 얼마나 빨리 그리고 얼마나 많이 변하는지에 따라 판단하는 것은 누적된 모든 포지션을 설명하는 것이 아니라 주어진 기간 동안의 변동에 관한 것입니다.
5 분에 한 번 +- 전혀 빠르지는 않지만 (이것이 사이트에서 데이터를 업데이트하는 방식입니다) 상황은 매초마다 바뀝니다.
그래서 지연이 너무 길어서 참가자의 거래 / 행동을 직접 시뮬레이션 할 생각을했지만 ...
일반적으로 이 차트는 M1에 정확히 반응하는 것처럼 보이며, 가격의 모든 재채기는 즉시 제재로 들어갑니다.
가격이 M1에 있었다면 더 큰 TF에서는 훨씬 더 많았고 엄청난 수의 계정이 판매되었습니다. 대규모 TF에서는 그럴 이유가 없습니다. 저는 이 차트를 믿지 않습니다. 싸게 파는 것은 어리석은 짓입니다. 누군가가 팔도록 설득하기 위한 조작입니다. 아무도 스스로 생각하지 않지만 군중을 따라갈 수 있습니다.
글쎄요, 제가 말할 수있는 것은 누구에게도 설득하지 않고 저도 잘 모르겠습니다. 저는이 주제에 대한 흥미로운 (제 생각에) 관찰과 생각을 공유 할뿐입니다.
예전에는 거래에서 거래량으로 거래하는 것이 유행했습니다. 많은 정보 강좌가 있었고 VolFix와 같은 프로그램도 있었습니다(아직 살아있는지 모르겠습니다). 저는 이 모든 것이 아니라 증권 거래소에서 실제 거래량을 가져 왔습니다. 나는 그것을 빌 렸지만 실험 결과 쓰레기로 나타났습니다. 그리고 통화 선물 (그리고 dts에서 훨씬 더 많은 거래량)은 가격에 영향을 미치지 않기 때문입니다.
저는 약 9 년 전에 이러한 프로그램에 질려서 볼륨이 충분하지 않았습니다.
여기 입력의 품질이 있습니다!
유로돌은 가장 복잡한 이혼 도구입니다.
볼륨이 없습니다.
유리도 없습니다.
비현실적인 스프레드와 때로는 가격의 악취가 나는 외환에서.
그런 스탑으로 거래 할 수 있습니까? 네.
결국에는 기울어지면 거래가 끝납니다.
많은 일을 할 수 있습니다. R시를 가지고 같은 일을 해보세요.
파서 문제에 경험이 많은 사람과 이야기하는 것이 좋을 것입니다.
그런 사람이 있으면 연락주세요 )
