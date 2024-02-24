트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2862 1...285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869...3399 새 코멘트 [삭제] 2022.12.25 18:54 #28611 거기에 API가 있습니다. Aleksey Nikolayev 2022.12.25 19:02 #28612 우리는 포럼에 우리 자신의 ChatGPT 아날로그가 있습니다 - 그들이 장난치는 성배의 현실에 대한 스레드에서 심지어 우편 번호) [삭제] 2022.12.25 19:08 #28613 Aleksey Nikolayev 성배의 현실에 대한 스레드에서 그들은 장난을 치고 심지어 우편 번호까지 게시합니다) 포럼에 우리 자신의 ChatGPT 아날로그가 있습니다. 대사는 저녁 임금을 받고 코냑을 마시며 일하고 있습니다. Andrey Miguzov 2022.12.25 19:14 #28614 Aleksey Vyazmikin #:과도한 훈련을 줄이는 방법에 대한 문제가 해결되지 않은 이유는 무엇인가요? 따라서 최적화할 매개변수의 수를 최소화해야 하며, 이를 위해 알고리즘에서 NS를 제외해야 한다고 결정했습니다. 이해에 대해. 일부 데이터가 가격에 영향을 미치는 이유를 알지 못하고 네트워크에 이에 대한 정보가 없으면 다른 참가자들도 알지 못할 가능성이 큽니다. 따라서 그들은 필요하지 않습니다 - 아무도 거래에서 그들을 고려하지 않습니다. 막심 드미트리예프스키 #: 글쎄, GPT에게 물어 봅시다 Renat Akhtyamov 2022.12.25 19:23 #28615 Aleksey Nikolayev 성배의 실체에 대한 스레드에 장난을 치고 심지어 코드를 게시하는 사람들도 있습니다). 어떤 난해한 문제도 10줄 이하의 코드 몇 줄로 표현할 수 있습니다. 그러나 저는 엿보지 않고 직접 생각해 냈습니다. Aleksey Vyazmikin 2022.12.25 19:55 #28616 Andrey Miguzov #:따라서 최적화된 매개변수의 수를 최소화해야 하며, 이를 위해 알고리즘에서 NS를 제외해야 합니다. 수익성 있는 거래의 55%를 제공하는 기본 아이디어가 있지만 재정적 측면에서는 약 0으로 판명되었다고 가정해 보겠습니다. 그리고 여기서 수익성있는 거래의 수를 늘리고 싶습니다-당신의 행동은 무엇입니까? 안드레이 미구조프 #: 이해에 대해. 일부 데이터가 가격에 영향을 미치는 이유 + 네트워크에 대한 정보가없는 이유를 알지 못하면 캐롤라인 다른 참가자도 알지 못할 가능성이 큽니다. 따라서, 그들은 필요하지 않습니다 - 아무도 무역에서 그들을 고려하지 않습니다. 그리고 다른 사람들이 거래에서 고려하는 것의 파생물을 발견했다면? 그리고 일반적으로 누가 무엇을 고려하는지는 매우 다양합니다.... 그들이 고려하지 않는 것을 찾기가 더 어렵습니다. 오실레이터를 예측 지표로 삼고 많은 사람들이 사용하는 패턴을 발견했는데, 이 패턴이 바로 신뢰할 수 있는 패턴인가요? Andrey Miguzov 2022.12.25 20:57 #28617 Aleksey Vyazmikin #:수익성 있는 거래의 55%를 제공하는 기본 아이디어가 있지만 재무적 측면에서 보면 0에 가까운 것으로 판명되었다고 가정해 보겠습니다. 여기서 수익성 있는 거래의 수를 늘리고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 여기에 제가 취한 실제 단계가 있습니다. 그리고 현물과 선물을 거래하는 전문가 고문을 쓰기 위해 앉아서 옆 섹션에서 프로 스토 트레이더가 쓴 내용을 썼습니다. 지난 주에 완성했는데 MT5에서 더 이상 개선할 수 있는 부분이 없습니다. 글을 쓰고 거래하는 과정에서 많은 아이디어가 떠올랐습니다. 이제 저는 그 아이디어에 밀접하게 관여하고 있습니다. 하지만 모든 것은 시장 중립적입니다. 방향성 트레이딩으로 돌아갈 계획은 없습니다. 주목할만한 무언가를 얻으면 그 결과를 확실히 보고할 것입니다. 하지만 내 속도로는 곧 일어나지 않을 것입니다.... Aleksey Vyazmikin 2022.12.25 21:24 #28618 Andrey Miguzov #:제가 취한 실제 조치는 다음과 같습니다. 그리고 옆 섹션에서 프로 트레이더가 쓴 현물과 선물을 거래하는 전문가 조언을 작성하기 위해 앉았습니다. 지난 주에 완성했는데 MT5에서 더 이상 개선할 수 있는 부분이 없습니다. 글을 쓰고 거래하는 과정에서 많은 아이디어가 떠올랐습니다. 이제 저는 그들과 긴밀히 협력하고 있습니다. 하지만 모든 것은 시장 중립적입니다. 다시 다이렉트 트레이딩으로 돌아갈 계획은 없습니다. 주목할만한 무언가를 얻는 즉시 결과를보고 할 것입니다. 하지만 내 속도로는 곧 일어나지 않을 것입니다.... 음, 방향성 거래를 포기했다고 말했어야 했어요. 브로커가 MT5에서 EBS를 제공합니까? 그리고 CS는 어떻습니까? 데포를 달러로 유지하는 것이 금지되어 있지 않습니까? 인위적인 레버리지도 의미가 있잖아요, 그렇죠? Andrey Miguzov 2022.12.25 22:04 #28619 Aleksey Vyazmikin #:브로커가 MT5에서 EBS를 제공하나요? 그리고 CS는 어떻습니까? 달러로 데포 보유를 금지하지 않았나요? 요점은 인위적인 레버리지잖아요, 그렇죠? 피암, EBS는 제공합니다. 저는 주로 루블 CS를 가지고 있습니다. 외환 후 레버리지를 사용하면 모든 것이 인도적이지 않으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 나는 모든 뉘앙스에 대답하지 않을 것입니다-그것들은 정말로 많이 있습니다. 지점이 있으며 모든 것이 자세히 설명되어 있습니다. 합계에 대한 진입 임계 값은 외환보다 훨씬 높습니다. 그리고이 전략은 그다지 저렴하지 않습니다. 오히려 은행 예금에 대한 대안이자 증권 거래소 거래에서 귀중한 경험을 얻을 수있는 좋은 기회입니다. 하지만 실수만 하지 않는다면 손실은 없습니다 :) Aleksey Nikolayev 2022.12.26 17:53 #28620 mytarmailS #: 시장 참여자의 행동을 시뮬레이션할 아이디어가 있는데... 서로 상관관계가 없는 기간 동안 수익을 내는 수천 개의 전략을 생성하면 어떨까요? 그러면 전략을 통해 시장에 대한 일종의 군중의 관점을 얻을 수 있습니다. 다수의 법칙에 따라 이러한 통계는 신뢰할 수 있습니다.... 가장 흥미로운 것은 아마도 대부분의 전략이 진입 신호를 보내는 순간일 것입니다. 이 논리는 맞지 않습니다: 1) 비투기적 대형 플레이어의 영향력. 이는 주로 국가와 정부 간 조직입니다. 2) 예상치 못한 뉴스의 영향. 3) 국가가 예상치 못한 뉴스에 예상치 못한 방식으로 반응할 때 첫 번째 요인의 조합. 1...285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
과도한 훈련을 줄이는 방법에 대한 문제가 해결되지 않은 이유는 무엇인가요?
따라서 최적화할 매개변수의 수를 최소화해야 하며, 이를 위해 알고리즘에서 NS를 제외해야 한다고 결정했습니다.
이해에 대해. 일부 데이터가 가격에 영향을 미치는 이유를 알지 못하고 네트워크에 이에 대한 정보가 없으면 다른 참가자들도 알지 못할 가능성이 큽니다. 따라서 그들은 필요하지 않습니다 - 아무도 거래에서 그들을 고려하지 않습니다.
글쎄, GPT에게 물어 봅시다
어떤 난해한 문제도 10줄 이하의 코드 몇 줄로 표현할 수 있습니다.
그러나 저는 엿보지 않고 직접 생각해 냈습니다.
수익성 있는 거래의 55%를 제공하는 기본 아이디어가 있지만 재정적 측면에서는 약 0으로 판명되었다고 가정해 보겠습니다. 그리고 여기서 수익성있는 거래의 수를 늘리고 싶습니다-당신의 행동은 무엇입니까?
그리고 다른 사람들이 거래에서 고려하는 것의 파생물을 발견했다면?
그리고 일반적으로 누가 무엇을 고려하는지는 매우 다양합니다.... 그들이 고려하지 않는 것을 찾기가 더 어렵습니다. 오실레이터를 예측 지표로 삼고 많은 사람들이 사용하는 패턴을 발견했는데, 이 패턴이 바로 신뢰할 수 있는 패턴인가요?
여기에 제가 취한 실제 단계가 있습니다. 그리고 현물과 선물을 거래하는 전문가 고문을 쓰기 위해 앉아서 옆 섹션에서 프로 스토 트레이더가 쓴 내용을 썼습니다. 지난 주에 완성했는데 MT5에서 더 이상 개선할 수 있는 부분이 없습니다. 글을 쓰고 거래하는 과정에서 많은 아이디어가 떠올랐습니다. 이제 저는 그 아이디어에 밀접하게 관여하고 있습니다. 하지만 모든 것은 시장 중립적입니다. 방향성 트레이딩으로 돌아갈 계획은 없습니다.
주목할만한 무언가를 얻으면 그 결과를 확실히 보고할 것입니다. 하지만 내 속도로는 곧 일어나지 않을 것입니다....
음, 방향성 거래를 포기했다고 말했어야 했어요.
브로커가 MT5에서 EBS를 제공합니까? 그리고 CS는 어떻습니까? 데포를 달러로 유지하는 것이 금지되어 있지 않습니까? 인위적인 레버리지도 의미가 있잖아요, 그렇죠?
피암, EBS는 제공합니다.
저는 주로 루블 CS를 가지고 있습니다. 외환 후 레버리지를 사용하면 모든 것이 인도적이지 않으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
나는 모든 뉘앙스에 대답하지 않을 것입니다-그것들은 정말로 많이 있습니다. 지점이 있으며 모든 것이 자세히 설명되어 있습니다.
합계에 대한 진입 임계 값은 외환보다 훨씬 높습니다. 그리고이 전략은 그다지 저렴하지 않습니다. 오히려 은행 예금에 대한 대안이자 증권 거래소 거래에서 귀중한 경험을 얻을 수있는 좋은 기회입니다. 하지만 실수만 하지 않는다면 손실은 없습니다 :)
시장 참여자의 행동을 시뮬레이션할 아이디어가 있는데...
이 논리는 맞지 않습니다:
1) 비투기적 대형 플레이어의 영향력. 이는 주로 국가와 정부 간 조직입니다.
2) 예상치 못한 뉴스의 영향.
3) 국가가 예상치 못한 뉴스에 예상치 못한 방식으로 반응할 때 첫 번째 요인의 조합.