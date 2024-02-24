트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2870 1...286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877...3399 새 코멘트 [삭제] 2022.12.29 17:55 #28691 이 무료 버전에서는 엔터테인먼트용 채팅 봇인 앨리스나 시리보다 조금 낫습니다. 러시아어로 운율을 맞출 수 없습니다. mytarmailS 2022.12.29 19:34 #28692 그래서 저는 관심을 끌기 위해 알려진 외환 중개 센터의 웹 터미널에서 직접 스파링을했는데,이 중개 센터는 제가 이전에 던진 사이트에 없습니다. 결과적으로 그들은 +- 5 분마다 한 번씩 주식을 업데이트하는데, 이는 다른 DC에 비해 "자주"하지만 사용하기에는 느립니다.... 어쩌면 누군가가보고 싶어 할 것입니다. [삭제] 2022.12.29 19:58 #28693 마치 거꾸로 된 RSI처럼 멋지죠. 계속 노력하세요 Aleksey Nikolayev 2022.12.29 20:36 #28694 mytarmailS #:그래서 나는 웹 터미널에서 직접 알려진 외환 중개 센터의 제재를 직접 스파링했는데,이 중개 센터는 내가 이전에 던진 사이트에 있지 않습니다. 결과적으로 그들은 +- 5 분마다 한 번씩 주식을 업데이트하는데, 이는 다른 DC에 비해 "자주"하지만 사용하기에는 느립니다.... 어쩌면 누군가가보고 싶어 할 것입니다. 9%의 가격 변동이 350%의 센티멘토 변동에 해당한다는 것은 당황스러운 일입니다. 가격이 유행에 민감할수록 상관관계가 낮게 나타난다는 것이 눈에 띕니다. 이 지표를 계산하는 알고리즘에 대한 정확한 설명을 보는 것이 유용할 것입니다. Aleksey Nikolayev 2022.12.29 20:53 #28695 ChatGPT와 파이썬으로 억만장자가 되는 방법) [삭제] 2022.12.29 20:57 #28696 Aleksey Nikolayev #:ChatGPT와 파이썬으로 억만장자가 되는 방법) 3000% 전략을 요청하기만 하면 됩니다. Aleksey Nikolayev 2022.12.29 21:29 #28697 ChatGPT에 대한 또 다른 기사. 누가 어떻게 플레이하는지에 대한 많은 의견) 왠지 마리아신의 책 "신의 로봇"이 생각났습니다) 봇에게 이 책에 대해 어떻게 생각하는지 물어봐야겠습니다). ChatGPT. Новая парадигма, новый мир. Часть 1 — о профессиях 2022.12.28habr.com 3 недели назад я написал инструкцию о том как получить доступ к ChatGPT в России. За это время она неожиданно набрала более 130т просмотров, что показывает явный интерес сообщества к этой теме. За последнее время я собрал достаточно много интересной информации вокруг этой технологии и очень хочу с вами всем этим поделиться. Я являюсь больше... Aleksey Vyazmikin 2022.12.29 23:00 #28698 국방부 애호가를 위한 상징적인 선물 mytarmailS 2022.12.30 09:20 #28699 Aleksey Nikolayev #:9% 이내의 가격 변동이 350% 이내의 백분위수 변동에 해당한다는 것은 당황스러운 일입니다. 가격이 추세적일수록 상관관계가 덜 두드러진다는 점이 눈에 띕니다. 이 지표를 계산하는 알고리즘에 대한 정확한 설명이 있으면 유용할 것 같습니다. 글쎄, 그들은 단순히 매수 및 매도 오픈 포지션의 백분율 비율이라고 씁니다. mytarmailS 2022.12.30 10:14 #28700 한 가지 흥미로운 패턴도 강조 할 수 있습니다 ... 때로는 중심이 꾸준히 상승하거나 하락하는 경우가 있는데, 관찰 결과 가격도 중심과 꾸준히 반비례해야한다고 말할 수 있지만 그런 일은 일어나지 않고 가격은 평평하게 유지됩니다. 우리는이 순간에 비전문가를 희생시키면서 전문 참가자가 축적되고 있다고 가정 할 수 있으며 가설이 맞다면 축적 중에 축적되는 동안 축적되는 방향을 사후가 아닌 정확히 알 수 있습니다. 다음은 어제와 전날의 사진으로, 어제와 오늘 모두 가격 상승을 일으켰을 수있는 누적을 보여줍니다. 나는 이것을 오랫동안 관찰 해 왔지만 첫 번째 사이트의 데이터를 분석했을 때 큰 시간 프레임에서.... 물론이 모든 것은 가설이고 어떤 사람들은 여기서 비꼬고 비웃을 것이지만 실제로이 사람들은 시장에 대한 가설이 전혀 없습니다, 하지만 가설이 있으면 확인하거나 반박하고 비판하고 (가설) 관점에서 시장을 바라 보는 등 ... EURUSD - 동향, 예측 계량경제학: 한 발 앞서 출시 후 다음 조건에서 1...286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 무료 버전에서는 엔터테인먼트용 채팅 봇인 앨리스나 시리보다 조금 낫습니다.
러시아어로 운율을 맞출 수 없습니다.
그래서 저는 관심을 끌기 위해 알려진 외환 중개 센터의 웹 터미널에서 직접 스파링을했는데,이 중개 센터는 제가 이전에 던진 사이트에 없습니다.
결과적으로 그들은 +- 5 분마다 한 번씩 주식을 업데이트하는데, 이는 다른 DC에 비해 "자주"하지만 사용하기에는 느립니다....
어쩌면 누군가가보고 싶어 할 것입니다.
마치 거꾸로 된 RSI처럼 멋지죠.
계속 노력하세요
9%의 가격 변동이 350%의 센티멘토 변동에 해당한다는 것은 당황스러운 일입니다. 가격이 유행에 민감할수록 상관관계가 낮게 나타난다는 것이 눈에 띕니다.
이 지표를 계산하는 알고리즘에 대한 정확한 설명을 보는 것이 유용할 것입니다.
ChatGPT와 파이썬으로 억만장자가 되는 방법)
ChatGPT에 대한 또 다른 기사. 누가 어떻게 플레이하는지에 대한 많은 의견)
왠지 마리아신의 책 "신의 로봇"이 생각났습니다) 봇에게 이 책에 대해 어떻게 생각하는지 물어봐야겠습니다).
한 가지 흥미로운 패턴도 강조 할 수 있습니다 ...
때로는 중심이 꾸준히 상승하거나 하락하는 경우가 있는데, 관찰 결과 가격도 중심과 꾸준히 반비례해야한다고 말할 수 있지만 그런 일은 일어나지 않고 가격은 평평하게 유지됩니다. 우리는이 순간에 비전문가를 희생시키면서 전문 참가자가 축적되고 있다고 가정 할 수 있으며 가설이 맞다면 축적 중에 축적되는 동안 축적되는 방향을 사후가 아닌 정확히 알 수 있습니다.
다음은 어제와 전날의 사진으로, 어제와 오늘 모두 가격 상승을 일으켰을 수있는 누적을 보여줍니다.
나는 이것을 오랫동안 관찰 해 왔지만 첫 번째 사이트의 데이터를 분석했을 때 큰 시간 프레임에서....
물론이 모든 것은 가설이고 어떤 사람들은 여기서 비꼬고 비웃을 것이지만 실제로이 사람들은 시장에 대한 가설이 전혀 없습니다,
하지만 가설이 있으면 확인하거나 반박하고 비판하고 (가설) 관점에서 시장을 바라 보는 등 ...