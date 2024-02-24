트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2870

새 코멘트
[삭제]  

이 무료 버전에서는 엔터테인먼트용 채팅 봇인 앨리스나 시리보다 조금 낫습니다.

러시아어로 운율을 맞출 수 없습니다.

 

그래서 저는 관심을 끌기 위해 알려진 외환 중개 센터의 웹 터미널에서 직접 스파링을했는데,이 중개 센터는 제가 이전에 던진 사이트에 없습니다.

결과적으로 그들은 +- 5 분마다 한 번씩 주식을 업데이트하는데, 이는 다른 DC에 비해 "자주"하지만 사용하기에는 느립니다....


어쩌면 누군가가보고 싶어 할 것입니다.


[삭제]  

마치 거꾸로 된 RSI처럼 멋지죠.

계속 노력하세요


 
mytarmailS #:

그래서 나는 웹 터미널에서 직접 알려진 외환 중개 센터의 제재를 직접 스파링했는데,이 중개 센터는 내가 이전에 던진 사이트에 있지 않습니다.

결과적으로 그들은 +- 5 분마다 한 번씩 주식을 업데이트하는데, 이는 다른 DC에 비해 "자주"하지만 사용하기에는 느립니다....


어쩌면 누군가가보고 싶어 할 것입니다.


9%의 가격 변동이 350%의 센티멘토 변동에 해당한다는 것은 당황스러운 일입니다. 가격이 유행에 민감할수록 상관관계가 낮게 나타난다는 것이 눈에 띕니다.

이 지표를 계산하는 알고리즘에 대한 정확한 설명을 보는 것이 유용할 것입니다.

 

ChatGPT와 파이썬으로 억만장자가 되는 방법)


[삭제]  
Aleksey Nikolayev #:

ChatGPT와 파이썬으로 억만장자가 되는 방법)

3000% 전략을 요청하기만 하면 됩니다.
 

ChatGPT에 대한 또 다른 기사. 누가 어떻게 플레이하는지에 대한 많은 의견)

왠지 마리아신의 책 "신의 로봇"이 생각났습니다) 봇에게 이 책에 대해 어떻게 생각하는지 물어봐야겠습니다).

ChatGPT. Новая парадигма, новый мир. Часть 1 — о профессиях
ChatGPT. Новая парадигма, новый мир. Часть 1 — о профессиях
  • 2022.12.28
  • habr.com
3 недели назад я написал инструкцию о том как получить доступ к ChatGPT в России. За это время она неожиданно набрала более 130т просмотров, что показывает явный интерес сообщества к этой теме. За последнее время я собрал достаточно много интересной информации вокруг этой технологии и очень хочу с вами всем этим поделиться. Я являюсь больше...
 

국방부 애호가를 위한 상징적인 선물

은화 - 인공 지능 (맥.) - 19. 발행 국가 - 마케도니아, 구 유고슬라비아 마케도니아 공화국. 은화 - 인공 지능 (맥.) - 19. 발행 국가 - 마케도니아, 구 유고슬라비아 마케도니아 공화국.

 
Aleksey Nikolayev #:

9% 이내의 가격 변동이 350% 이내의 백분위수 변동에 해당한다는 것은 당황스러운 일입니다. 가격이 추세적일수록 상관관계가 덜 두드러진다는 점이 눈에 띕니다.

이 지표를 계산하는 알고리즘에 대한 정확한 설명이 있으면 유용할 것 같습니다.

글쎄, 그들은 단순히 매수 및 매도 오픈 포지션의 백분율 비율이라고 씁니다.

 

한 가지 흥미로운 패턴도 강조 할 수 있습니다 ...

때로는 중심이 꾸준히 상승하거나 하락하는 경우가 있는데, 관찰 결과 가격도 중심과 꾸준히 반비례해야한다고 말할 수 있지만 그런 일은 일어나지 않고 가격은 평평하게 유지됩니다. 우리는이 순간에 비전문가를 희생시키면서 전문 참가자가 축적되고 있다고 가정 할 수 있으며 가설이 맞다면 축적 중에 축적되는 동안 축적되는 방향을 사후가 아닌 정확히 알 수 있습니다.


다음은 어제와 전날의 사진으로, 어제와 오늘 모두 가격 상승을 일으켰을 수있는 누적을 보여줍니다.

나는 이것을 오랫동안 관찰 해 왔지만 첫 번째 사이트의 데이터를 분석했을 때 큰 시간 프레임에서....


물론이 모든 것은 가설이고 어떤 사람들은 여기서 비꼬고 비웃을 것이지만 실제로이 사람들은 시장에 대한 가설이 전혀 없습니다,

하지만 가설이 있으면 확인하거나 반박하고 비판하고 (가설) 관점에서 시장을 바라 보는 등 ...

1...286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877...3399
새 코멘트