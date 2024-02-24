트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2871 1...286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2022.12.30 10:36 #28701 mytarmailS #: 글쎄, 그들은 단지 매수 및 매도 포지션의 백분율 비율이라고 씁니다. 포지션에 관한 것이지만 그림에서는 최근에 개설된 주문에 관한 것입니다. MT4 또는 MT5의 의미의 주문입니까? 모든 포지션을 고려한 건가요 아니면 최근 변경된 포지션만 고려한 건가요? Aleksei Kuznetsov 2022.12.30 10:37 #28702 mytarmailS #:다음은 어제 및 전날의 사진으로, 어제와 오늘 모두 가격 상승의 원인이 될 수 있는 누적을 보여줍니다. 군중이 저렴한 가격 (처음 2 개 플롯)으로 판매하게 된 이유가 궁금합니다. 싸면 사야한다는 것은 논리적이지 않습니다. 나는이 차트가 군중을 유혹하기 위해 특별히 그려지지 않아서 사람들이 원칙에 따라 행동 할까봐 두렵다 : 모두가 팔고 나는 팔 것이다. mytarmailS 2022.12.30 11:16 #28703 Aleksey Nikolayev #:포지션에 대해 이야기하고 있지만 그림은 최근에 개설된 주문을 보여줍니다. MT4 또는 MT5의 의미의 주문인가요? 모든 포지션 또는 최근 변경 사항이 고려되나요? 그렇게 말하진 않겠지만 사이트에서는 주문이 아닌 포지션을 의미한다고 확신합니다(그냥 그렇게 썼습니다). 제재는 DC에서 드물지 않으며 하나의 템플릿에 따라 계산하며 항상 그런 것은 아니지만 대부분의 경우 동일합니다. elibrarius #: 군중이 낮은 가격에 판매하게 된 이유가 궁금합니다 (처음 2 개 플롯). 싸면 사야한다는 것은 비논리적인 것 같습니다. 나는이 차트가 군중을 유혹하기 위해 특별히 그려진 것이 아니기 때문에 사람들이 원칙에 따라 행동하는 것이 두렵다 : 모두가 팔고 나는 팔 것이다. 더 큰 기간에 진입 할 수 있고 센티먼트에는 TF에 대한 링크가 없으며 모든 TF의 트레이더를 한 번에 살펴 봅니다. mytarmailS 2022.12.30 11:24 #28704 착각인지 모르겠지만 제재가 시장을 더 잘 느낄 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 저는 지금 거래하고 있습니다. 1) 판매 2) 추가 손절 (가격을 추측하지 않음) 포지션을 변경했습니다. 숏을 닫았습니다. 3) 매수, 스 톱( 가격 추측 실패 ) 4) 다시 매수 작은 스탑으로 꽤 괜찮은 거래라고 생각합니다. [삭제] 2022.12.30 11:31 #28705 이제 500페이지에 걸쳐 RSI에 대해 논의하겠습니다 :) 오늘의 MO에 대해 논의 할 흥미로운 상대는 언제있을까요? 류 빔카가 다시 벨트 아래로 밀려났습니다.루빔카, 비공개 메시지로 저에게 편지를 보내 주시면 보여 드리겠습니다.23 일에는 모두가 AI가되기를 바랍니다. Aleksey Nikolayev 2022.12.30 11:35 #28706 Maxim Dmitrievsky #: 이제 500페이지에 걸쳐 RSI에 대해 논의하겠습니다 :) 오늘의 MO에 대해 논의 할 흥미로운 상대는 언제있을까요? 페이버릿이 다시 벨트 아래로 밀려났습니다 23일에는 모두가 인공지능이 되길 바랍니다. 곧 GPT가 우리 모두를 덤프로 보낼 것입니다) 적어도 마지막으로 충분히 부풀려 보겠습니다). [삭제] 2022.12.30 11:37 #28707 Aleksey Nikolayev #:곧 GPT가 우리 모두를 덤프로 보낼 것입니다) 마지막으로 충분히 공기를 빼겠습니다.) 네 번째는 전혀 인상적이지 않았습니다. 새로운 것에는 1,700억 개의 매개 변수가 있습니다. 이건 1억 7천만 개, 아무것도 아닙니다. Aleksey Nikolayev 2022.12.30 11:38 #28708 mytarmailS #:그렇게 말하진 않겠지만, 사이트에서는 주문이 아니라 직책을 의미했을 것입니다(그냥 그렇게 썼을 뿐입니다). 산티먼트는 DC에서 드물지 않으며 항상 그런 것은 아니지만 대부분의 경우 하나의 템플릿에 따라 계산합니다. 지표가 얼마나 빨리 그리고 얼마나 많이 변하는지에 따라 판단하면 누적 된 모든 포지션을 설명하는 것이 아니라 주어진 기간 동안의 변화에 관한 것입니다. Aleksei Kuznetsov 2022.12.30 11:39 #28709 mytarmailS #: 더 큰 시간대에 입력 할 수 있지만 감정은 TF와 관련이 없으며 모든 TF의 트레이더를 한 번에 봅니다. 일반적으로이 차트는 M1에 반응하는 것처럼 보이며 가격의 모든 재채기는 즉시 감정으로 이동합니다. 가격이 M1에 있었다면 더 큰 TF에서는 훨씬 더 많았고 엄청난 수의 계정이 판매되었습니다. 큰 TF에서는 그럴 이유가 없습니다. 저는 이 차트를 믿지 않습니다. 싸게 파는 것은 어리석은 짓입니다. 누군가가 팔도록 설득하기 위한 조작입니다. 아무도 스스로 생각하지 않지만 군중을 따라갈 수 있습니다. mytarmailS 2022.12.30 11:44 #28710 Maxim Dmitrievsky #: 네 번째에 대해 살펴 보겠습니다. 이것은 전혀 인상적이지 않았습니다. 새로운 것은 1,700 억 개의 매개 변수를 가질 것입니다. 이건 1억 7천만 개, 아무것도 아니에요. . 1...286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 그들은 단지 매수 및 매도 포지션의 백분율 비율이라고 씁니다.
포지션에 관한 것이지만 그림에서는 최근에 개설된 주문에 관한 것입니다. MT4 또는 MT5의 의미의 주문입니까? 모든 포지션을 고려한 건가요 아니면 최근 변경된 포지션만 고려한 건가요?
다음은 어제 및 전날의 사진으로, 어제와 오늘 모두 가격 상승의 원인이 될 수 있는 누적을 보여줍니다.
포지션에 대해 이야기하고 있지만 그림은 최근에 개설된 주문을 보여줍니다. MT4 또는 MT5의 의미의 주문인가요? 모든 포지션 또는 최근 변경 사항이 고려되나요?
그렇게 말하진 않겠지만 사이트에서는 주문이 아닌 포지션을 의미한다고 확신합니다(그냥 그렇게 썼습니다).
제재는 DC에서 드물지 않으며 하나의 템플릿에 따라 계산하며 항상 그런 것은 아니지만 대부분의 경우 동일합니다.
군중이 낮은 가격에 판매하게 된 이유가 궁금합니다 (처음 2 개 플롯). 싸면 사야한다는 것은 비논리적인 것 같습니다. 나는이 차트가 군중을 유혹하기 위해 특별히 그려진 것이 아니기 때문에 사람들이 원칙에 따라 행동하는 것이 두렵다 : 모두가 팔고 나는 팔 것이다.
더 큰 기간에 진입 할 수 있고 센티먼트에는 TF에 대한 링크가 없으며 모든 TF의 트레이더를 한 번에 살펴 봅니다.
착각인지 모르겠지만 제재가 시장을 더 잘 느낄 수 있도록 도와줍니다.
예를 들어, 저는 지금 거래하고 있습니다.
1) 판매
2) 추가 손절 (가격을 추측하지 않음)
포지션을 변경했습니다.
숏을 닫았습니다.
3) 매수, 스 톱( 가격 추측 실패 )
4) 다시 매수
작은 스탑으로 꽤 괜찮은 거래라고 생각합니다.
이제 500페이지에 걸쳐 RSI에 대해 논의하겠습니다 :) 오늘의 MO에 대해 논의 할 흥미로운 상대는 언제있을까요? 페이버릿이 다시 벨트 아래로 밀려났습니다
곧 GPT가 우리 모두를 덤프로 보낼 것입니다) 적어도 마지막으로 충분히 부풀려 보겠습니다).
곧 GPT가 우리 모두를 덤프로 보낼 것입니다) 마지막으로 충분히 공기를 빼겠습니다.)
그렇게 말하진 않겠지만, 사이트에서는 주문이 아니라 직책을 의미했을 것입니다(그냥 그렇게 썼을 뿐입니다).
산티먼트는 DC에서 드물지 않으며 항상 그런 것은 아니지만 대부분의 경우 하나의 템플릿에 따라 계산합니다.
지표가 얼마나 빨리 그리고 얼마나 많이 변하는지에 따라 판단하면 누적 된 모든 포지션을 설명하는 것이 아니라 주어진 기간 동안의 변화에 관한 것입니다.
더 큰 시간대에 입력 할 수 있지만 감정은 TF와 관련이 없으며 모든 TF의 트레이더를 한 번에 봅니다.
일반적으로이 차트는 M1에 반응하는 것처럼 보이며 가격의 모든 재채기는 즉시 감정으로 이동합니다.
가격이 M1에 있었다면 더 큰 TF에서는 훨씬 더 많았고 엄청난 수의 계정이 판매되었습니다. 큰 TF에서는 그럴 이유가 없습니다. 저는 이 차트를 믿지 않습니다. 싸게 파는 것은 어리석은 짓입니다. 누군가가 팔도록 설득하기 위한 조작입니다. 아무도 스스로 생각하지 않지만 군중을 따라갈 수 있습니다.
네 번째에 대해 살펴 보겠습니다. 이것은 전혀 인상적이지 않았습니다. 새로운 것은 1,700 억 개의 매개 변수를 가질 것입니다. 이건 1억 7천만 개, 아무것도 아니에요.
.