이 논리에 맞지 않습니다:
1) 투기적이지 않은 대규모 플레이어의 영향력. 이들은 우선 주정부와 주정부 간 조직입니다.
2) 예상치 못한 뉴스의 영향력.
3) 국가가 예기치 않은 뉴스에 예기치 않은 방식으로 반응하는 첫 번째 요인의 조합.
포인트 1,2,3은 가격에 거의 영향을 미치지 않으며 참가자의 새로 개설 된 포지션에 큰 영향을 미치며 상태와 지갑 크기는 중요하지 않다는 의견이 있습니다.
다음은 고객의 포지션을 브로드캐스팅하는 9개 외환 브로커의 매수/매도델타 (총합)입니다.
상관관계 평가...
이를 통해 참가자의 포지션이 결정적인 가치가 있다는 결론을 내립니다.
참가자의 행동을 어떻게 예측할 수 있을까요? 트레이딩을 모델링하는 방법도 있지만, 어떻게 모델링할 수 있을까요? 모든 사람을 모델링할 수는 없고 모든 사람의 전략을 알 수는 없지만 모든 전략에는 과거 데이터에서 지금까지 성장하는 자본 곡선이라는 하나의 공통점이 있다는 것을 확실히 알고 있습니다.
수천 개의 전략을 자본 성장으로 모델링하여 모든 참여자를 (이론상) 큰 수의 법칙으로 근사화할 수 있습니다.
=====================================================================
모델을 통해 첫 번째 초안을 만들었습니다(실제 실행하는 것이 아니라 테스트 실행).
다양한 성장 영역에 대해 약 200 개의 모델, 즉 200 명의 TC 구매자, 최고 가격 및 최저 구매자와 같은 구매자를 훈련했습니다.
========================================================
차트에서 볼 수 있듯이 많은 모델이 성장-매수라고 말하면 가격이 하락하고 위의 그림과 동일한 상관 관계가 외환과 동일하게 나타납니다.
상관관계는 가격을 추종하는 트레이더에 관한 것일 가능성이 높 다는 삭제된 메시지를 반복하겠습니다. 즉, 가격이 기본이고 델타는 부차적입니다.
상관관계는 아마도 트레이더가 가격을 추종하는 것에 관한 것일 것입니다. 즉, 가격이 주요 요인이고 델타는 보조 요인입니다.
일부는 트렌드에 반대하지만 대부분은 트렌드가 당신의 친구라고 생각합니다.
제 게임 모델에서 저는 항상 두 가지 공리에서 진행했습니다. (1) 가격은 소수가 선택한 방향으로 움직일 가능성이 더 높고, (2) 방향을 추측하지 않는 사람들 중 추측하는 사람들의 비율이 추측하는 사람들보다 더 많은 비율로 의견을 바꾼다는 것입니다. 첫 번째 공리는 시장의 불공정성에 대해 이야기하고, 두 번째 공리는 군중의 평균적인 행동에 대해 이야기합니다. 이 공리들은 버리기에는 너무 당연해 보입니다.
완전한 시장 모델에서는 뉴스와 국가의 행동을 고려하지 않기 때문에 이러한 공리가 당연히 빠져 있습니다.
저는 사람들이 추세를 거스르는 거래를 원하지 않는다고 생각합니다. 가격이 낮을수록 더 비싸게 팔기 위해 더 많은 사람들이 사고 싶어 하고, 가격이 높을수록 더 많은 사람들이 팔고 싶어 합니다. 이것이 시장 거래의 기본입니다. 그래서 가격과 상관관계가 있습니다.
국가는 다른 이유로 가격을 움직이고 다른 목표(인플레이션, 사회, 정치)를 달성하기 위해 의식적으로 일시적인 손실을 낼 수도 있습니다.
뉴스는 별도의 이야기입니다.
고래는 큰 움직임으로 군중을 이혼할 수 있습니다.
고래에게 정보를 유출하는 거래소, DC 및 내부자는 고객이 멈추는 곳에서 가격을 더 크게 움직일 수 있습니다.
햄스터 군중은 항상 패배하고 소수의 고래만이 성공합니다.