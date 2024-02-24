트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2860 1...285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 13:13 #28591 mytarmailS #: Gpt가 복사되었나요? 제가 제대로 이해했나요? 어떻게 작동하는지 알아내려고요. 어디선가 정보를 얻어서 보여줄 거예요. 옴의 법칙을 발명하진 않겠지? 그냥 교과서에 있는 내용을 보여줄 거예요. 어쩌면 그는 독창적인 텍스트를 만들 수도 있겠죠.. 알렉세이 니콜라예프 #: 거기는 조금 다릅니다. 대답은 주어진 좁은 주제 (특정 일본 무술)에 대한 텍스트와 스타일이 전혀 일치하지 않았지만 더 넓은 주제 (스포츠 훈련)의 틀 안에서 보면 상당히 적합합니다. 즉, 개념이 일반화되고 더 넓은 범위로 이전되어 더 모호한 대답을 허용합니다. 사고의 일부 모방이 여전히 존재하므로 유용성 측면에서 반드시 한 단계 올라간 것은 아니지만 Google에서 다음 단계라고 생각합니다.) 답은 알고리즘에 따라 가장 좋은 답은 단 하나뿐입니다. 즉, 인터넷이 아닌 검증된 정보만 사용해야 합니다. 그리고 누구나 편집할 수 있는 위키피디아도 사용해서는 안 됩니다. 분명히 코드 작성의 변형에 대한 교과서 (다른 것도 있음), 기술 문서 및 코드 샘플 만 있습니다. 답이 1 개뿐이라는 사실의 마이너스는 대안이 부족하다는 것입니다. 언제든지 Google에서 다른 변형을 찾거나 작업에 가장 적합한 변형을 컴파일 할 수 있습니다. MQL4에 대한 질문입니다. BrainSystem: 거래 시스템 개발 백테스트에서 훌륭한 EA! mytarmailS 2022.12.25 13:21 #28592 библиотекарь #: 어떻게 작동하는지 이해하려고 노력 중입니다. 어디선가 정보를 얻어서 여러분에게 보여줄 겁니다. 옴의 법칙을 발명하진 않겠죠? 그냥 교과서에 있는 내용을 보여줄 거예요. 어쩌면 독창적인 텍스트를 만들 수도 있겠죠.. 대화 내용을 보면 그가 GPT에 전화하면 인터넷에서 가장 그럴듯한 답을 찾기 시작한다고 생각하시는 게 맞나요? Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:23 #28593 elibrarius #: 어떻게 작동하는지 이해하려고 노력 중입니다. 그는 당신에게 보여주기 위해 어딘가에서 정보를 얻어야 합니다. 알고리즘이 가장 좋다고 생각하는 정답은 단 하나뿐입니다. 따라서 그는 인터넷이 아닌 검증된 정보만 사용해야 합니다. 그리고 누구나 편집할 수 있는 위키피디아도 사용해서는 안 됩니다. 분명히 교과서 (다른 것도 있음), 기술 문서 및 코드 샘플 만 코드 작성의 변형에 대해 답이 1 개뿐이라는 사실의 마이너스는 대안이 부족하다는 것입니다. 언제든지 Google에서 다른 변형을 찾거나 작업에 가장 적합한 변형을 컴파일 할 수 있습니다. 하나의 답변에는 답변 목록이 포함될 수 있습니다. 다시 말하지만, 답변에는 주제에 대한 간단한 참조와 동일한 Google의 검색 결과에 대한 링크가 포함될 수 있습니다. 봇이 구글의 지능형 인터페이스가 되는 것을 막는 것은 아무것도 없습니다. 어쨌든 잠재적 인 유연성은 검색 엔진보다 훨씬 높습니다. 나는 이것이 분명하게 유용 할 것이라고 말할 수는 없지만 smm 사용자의 삶은 훨씬 더 복잡해질 수 있습니다). Evgeny Dyuka 2022.12.25 13:32 #28594 Andrey Miguzov #:나는 여기서 MO 덕분에 거래에서 엄청난 돈을 벌었고 당신은 단지 루저라고 말할 사람을 만나고 싶습니다.... 가급적이면 브로커 보고서 스크린샷과 + 1000% 미만의 차트를 첨부해 주세요. 하지만 지금까지 나는 그들 중 어느 것도 보지 못했습니다 ... 하나를 본다면 믿을 수 있을 것 같습니다 :) 첫 30일간의 실제 시장 테스트. 신경망이 포지션을 열고 닫습니다. 레버리지 없이 +10% 입금. 하루 2-3 거래. 좋거나 나쁘다고 평가할 필요 없이 오늘 내가 가진 것을 보여줍니다. mytarmailS 2022.12.25 13:38 #28595 elibrarius #: 인터넷의 정보를 믿지 않고 문서에 대해 썼습니다 .... 아니요, 질문한 것뿐입니다:내가 이걸 올바르게 이해하고 있나... 기타 [삭제] 2022.12.25 13:41 #28596 elibrarius #:그가 직접 생각해 낸 것 같지는 않습니다. 인터넷 어딘가에서 복사했을 가능성이 높습니다. 깃허브, 스택오버플로우 또는 다른 곳에서요. 즉, 검색 엔진. 생성 네트워크와 같이 유추하여 새로운 것을 생성하고 쿼리에 따라 템플릿을 생성합니다. Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:45 #28597 elibrarius #: 구글도 어려움을 겪을 것입니다. AI가 생성한 기사를 제공하는 사이트가 급증할 것입니다. 스팸 제안은 이미 오고 있습니다.... 전체 사이트는 올라가고 좋은 사이트는 내려갈 것입니다. 그리고 그러한 페이지에 도달하면 사용자로서 우리는 더 힘들어질 것입니다. 또한 사용자는 콘텐츠를 검색하고 필터링하는 더 지능적인 수단을 사용해야 할 것입니다. 그리고 여러분이 생각하는 것처럼 다양한 참고서와 교과서에 연결된다면 꽤 좋을 것입니다. [삭제] 2022.12.25 14:00 #28598 "1시간 동안 너무 많은 요청을 받았습니다. 나중에 다시 시도하세요."라는 메시지가 표시되나요? 많은 국가가 채팅gpt를 개방하지 않기 때문에 많은 사람들이 VPN을 사용하여 로그인하는 경우, VPN IP가 데이터센터 IP인 경우 쉽게 식별되므로 "1시간 동안 너무 많은 요청이 발생했습니다. 나중에 다시 시도하세요."라는 메시지가 표시되며, 주거용 IP를 사용하는 경우 복원되어 여러 번 사용할 수 있습니다. [삭제] 2022.12.25 14:10 #28599 1년 동안의 비트코인 가격 클러스터링 결과 스크린샷 보여주세요. 죄송하지만 이미지나 실시간 데이터와 같은 외부 리소스에 액세스할 수 없습니다. 하지만 클러스터링에 대한 정보와 비트코인 가격 분석에 클러스터링을 어떻게 사용할 수 있는지 알려드릴 수 있습니다. 클러스터링은 데이터 분석의 한 기법으로, 데이터 포인트 집합을 유사성에 따라 클러스터로 그룹화하는 것입니다. 비트코인 가격의 경우 클러스터링을 사용하여 1년과 같은 특정 기간 동안 데이터의 패턴이나 추세를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 클러스터링 알고리즘은 비트코인 가격이 급등 또는 급락하는 기간과 같이 비슷한 움직임을 보인 며칠 또는 몇 주 동안의 클러스터를 식별할 수 있습니다. 비트코인 가격 데이터에 대해 클러스터링을 수행하려면 일정 기간의 일별 또는 시간별 가격이 포함된 데이터 세트와 데이터를 처리할 클러스터링 알고리즘이 필요합니다. 사용 가능한 클러스터링 알고리즘은 여러 가지가 있으며, 각각 고유한 장점과 한계가 있습니다. 일반적으로 사용되는 클러스터링 알고리즘에는 K-평균, 계층적 클러스터링, 밀도 기반 클러스터링이 있습니다. 클러스터링 알고리즘으로 데이터를 처리한 후에는 결과를 시각화하여 데이터의 패턴과 추세를 파악할 수 있습니다. 분산형 차트, 선 그래프, 히트 맵 등 다양한 방법을 통해 시각화할 수 있습니다. 이 정보가 도움이 되었기를 바랍니다! 다른 질문이 있으시면 언제든지 알려주세요. 엘리엇 파동 이론에 기반한 Billy, 내 돈은 어디에 시간대별로 막대/촛대를 분석해야 합니까? Andrey Miguzov 2022.12.25 14:25 #28600 Evgeny Dyuka #:실제 시장에서의 첫 30일간의 테스트. 신경망으로 포지션 개시 및 청산. 레버리지 없이 +10% 입금. 하루 2~3회 거래. 좋고 나쁨을 평가할 필요 없이 오늘 내가 가진 것을 보여줍니다. 나는 평가를하지 않을 것입니다-나는 그런 그래프가 없다고 말할 것입니다 :) 3월 말부터 시간 가중 평균 자산에 +10% 수익이 발생했습니다. 사실, 거의 하락없이. 그러나 그것은 MO와는 아무 관련이 없습니다. 개발 성공! 공유에 대한 존중. 그래서 화성에는 생명이 있고, 나는 단지 잘 떨어지지 않았습니다. 1...285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Gpt가 복사되었나요? 제가 제대로 이해했나요?
거기는 조금 다릅니다. 대답은 주어진 좁은 주제 (특정 일본 무술)에 대한 텍스트와 스타일이 전혀 일치하지 않았지만 더 넓은 주제 (스포츠 훈련)의 틀 안에서 보면 상당히 적합합니다. 즉, 개념이 일반화되고 더 넓은 범위로 이전되어 더 모호한 대답을 허용합니다. 사고의 일부 모방이 여전히 존재하므로 유용성 측면에서 반드시 한 단계 올라간 것은 아니지만 Google에서 다음 단계라고 생각합니다.)
답은 알고리즘에 따라 가장 좋은 답은 단 하나뿐입니다. 즉, 인터넷이 아닌 검증된 정보만 사용해야 합니다. 그리고 누구나 편집할 수 있는 위키피디아도 사용해서는 안 됩니다. 분명히 코드 작성의 변형에 대한 교과서 (다른 것도 있음), 기술 문서 및 코드 샘플 만 있습니다.
답이 1 개뿐이라는 사실의 마이너스는 대안이 부족하다는 것입니다. 언제든지 Google에서 다른 변형을 찾거나 작업에 가장 적합한 변형을 컴파일 할 수 있습니다.
어떻게 작동하는지 이해하려고 노력 중입니다. 어디선가 정보를 얻어서 여러분에게 보여줄 겁니다. 옴의 법칙을 발명하진 않겠죠? 그냥 교과서에 있는 내용을 보여줄 거예요. 어쩌면 독창적인 텍스트를 만들 수도 있겠죠.
대화 내용을 보면 그가 GPT에 전화하면 인터넷에서 가장 그럴듯한 답을 찾기 시작한다고 생각하시는 게 맞나요?
어떻게 작동하는지 이해하려고 노력 중입니다. 그는 당신에게 보여주기 위해 어딘가에서 정보를 얻어야 합니다.
알고리즘이 가장 좋다고 생각하는 정답은 단 하나뿐입니다. 따라서 그는 인터넷이 아닌 검증된 정보만 사용해야 합니다. 그리고 누구나 편집할 수 있는 위키피디아도 사용해서는 안 됩니다. 분명히 교과서 (다른 것도 있음), 기술 문서 및 코드 샘플 만 코드 작성의 변형에 대해
답이 1 개뿐이라는 사실의 마이너스는 대안이 부족하다는 것입니다. 언제든지 Google에서 다른 변형을 찾거나 작업에 가장 적합한 변형을 컴파일 할 수 있습니다.
하나의 답변에는 답변 목록이 포함될 수 있습니다. 다시 말하지만, 답변에는 주제에 대한 간단한 참조와 동일한 Google의 검색 결과에 대한 링크가 포함될 수 있습니다. 봇이 구글의 지능형 인터페이스가 되는 것을 막는 것은 아무것도 없습니다. 어쨌든 잠재적 인 유연성은 검색 엔진보다 훨씬 높습니다. 나는 이것이 분명하게 유용 할 것이라고 말할 수는 없지만 smm 사용자의 삶은 훨씬 더 복잡해질 수 있습니다).
나는 여기서 MO 덕분에 거래에서 엄청난 돈을 벌었고 당신은 단지 루저라고 말할 사람을 만나고 싶습니다.... 가급적이면 브로커 보고서 스크린샷과 + 1000% 미만의 차트를 첨부해 주세요.
하지만 지금까지 나는 그들 중 어느 것도 보지 못했습니다 ...
하나를 본다면 믿을 수 있을 것 같습니다 :)
첫 30일간의 실제 시장 테스트. 신경망이 포지션을 열고 닫습니다. 레버리지 없이 +10% 입금. 하루 2-3 거래.
좋거나 나쁘다고 평가할 필요 없이 오늘 내가 가진 것을 보여줍니다.
인터넷의 정보를 믿지 않고 문서에 대해 썼습니다 ....
그가 직접 생각해 낸 것 같지는 않습니다. 인터넷 어딘가에서 복사했을 가능성이 높습니다. 깃허브, 스택오버플로우 또는 다른 곳에서요. 즉, 검색 엔진.
구글도 어려움을 겪을 것입니다. AI가 생성한 기사를 제공하는 사이트가 급증할 것입니다. 스팸 제안은 이미 오고 있습니다.... 전체 사이트는 올라가고 좋은 사이트는 내려갈 것입니다. 그리고 그러한 페이지에 도달하면 사용자로서 우리는 더 힘들어질 것입니다.
또한 사용자는 콘텐츠를 검색하고 필터링하는 더 지능적인 수단을 사용해야 할 것입니다. 그리고 여러분이 생각하는 것처럼 다양한 참고서와 교과서에 연결된다면 꽤 좋을 것입니다.
"1시간 동안 너무 많은 요청을 받았습니다. 나중에 다시 시도하세요."라는 메시지가 표시되나요?
많은 국가가 채팅gpt를 개방하지 않기 때문에 많은 사람들이 VPN을 사용하여 로그인하는 경우, VPN IP가 데이터센터 IP인 경우 쉽게 식별되므로 "1시간 동안 너무 많은 요청이 발생했습니다. 나중에 다시 시도하세요."라는 메시지가 표시되며, 주거용 IP를 사용하는 경우 복원되어 여러 번 사용할 수 있습니다.
1년 동안의 비트코인 가격 클러스터링 결과 스크린샷 보여주세요.
죄송하지만 이미지나 실시간 데이터와 같은 외부 리소스에 액세스할 수 없습니다. 하지만 클러스터링에 대한 정보와 비트코인 가격 분석에 클러스터링을 어떻게 사용할 수 있는지 알려드릴 수 있습니다.
클러스터링은 데이터 분석의 한 기법으로, 데이터 포인트 집합을 유사성에 따라 클러스터로 그룹화하는 것입니다. 비트코인 가격의 경우 클러스터링을 사용하여 1년과 같은 특정 기간 동안 데이터의 패턴이나 추세를 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 클러스터링 알고리즘은 비트코인 가격이 급등 또는 급락하는 기간과 같이 비슷한 움직임을 보인 며칠 또는 몇 주 동안의 클러스터를 식별할 수 있습니다.
비트코인 가격 데이터에 대해 클러스터링을 수행하려면 일정 기간의 일별 또는 시간별 가격이 포함된 데이터 세트와 데이터를 처리할 클러스터링 알고리즘이 필요합니다. 사용 가능한 클러스터링 알고리즘은 여러 가지가 있으며, 각각 고유한 장점과 한계가 있습니다. 일반적으로 사용되는 클러스터링 알고리즘에는 K-평균, 계층적 클러스터링, 밀도 기반 클러스터링이 있습니다.
클러스터링 알고리즘으로 데이터를 처리한 후에는 결과를 시각화하여 데이터의 패턴과 추세를 파악할 수 있습니다. 분산형 차트, 선 그래프, 히트 맵 등 다양한 방법을 통해 시각화할 수 있습니다.
이 정보가 도움이 되었기를 바랍니다! 다른 질문이 있으시면 언제든지 알려주세요.
실제 시장에서의 첫 30일간의 테스트. 신경망으로 포지션 개시 및 청산. 레버리지 없이 +10% 입금. 하루 2~3회 거래.
좋고 나쁨을 평가할 필요 없이 오늘 내가 가진 것을 보여줍니다.
나는 평가를하지 않을 것입니다-나는 그런 그래프가 없다고 말할 것입니다 :)
3월 말부터 시간 가중 평균 자산에 +10% 수익이 발생했습니다. 사실, 거의 하락없이. 그러나 그것은 MO와는 아무 관련이 없습니다.
개발 성공! 공유에 대한 존중. 그래서 화성에는 생명이 있고, 나는 단지 잘 떨어지지 않았습니다.