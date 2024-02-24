트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2859 1...285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866...3399 새 코멘트 Andrey Miguzov 2022.12.25 09:33 #28581 Aleksey Vyazmikin #: 1."목요일 16시에 판매, 일일 바가 증가하면 판매"와 같은 규칙과 같이 복잡한 구조를 가진 규칙을 가장 자주 건너뜁니다. 이것은 복잡한 구조가 아니라 앞으로 반복/반복되지 않을 우연입니다(P=0.5). 이것이 제가 내린 결론입니다. 이론적 정당성이 없는 모든 '복잡한' 비선형 관계는 허구입니다. 데이터 위에 알고리즘을 덧씌운 것일 뿐입니다. 시장 참여자들은 이러한 "복잡한" 관계를 인식하지 못합니다. 즉, 이 관계는 가격 변동에 아무런 영향을 미치지 않습니다. "목요일 오후 4시에 일봉이 상승하면 매도" 에 대한 이론적 근거가 있는지는 또 다른 문제입니다. 아래를 참조하세요.

Aleksey Vyazmikin #:

2. 여기서 "진짜 이유"가 무엇을 의미하는지 명확하지 않습니다.

글쎄요, 오래된 예입니다. 지금은 이와 같지 않지만 그 의미는 분명 할 것입니다.

단일 경제 주체의 관점에서 볼 때 러시아의 주요 활동은 문명의 이익을 위해 천연 자원을 교환하는 것으로 특징 지을 수 있습니다. 이 경우 이러한 교환의 기본 통화 단위는 달러입니다 (보편적으로 통용되는 세계 통화이기 때문에). 즉, 천연 자원에 대한 수익금은 달러로 지급됩니다. 동시에 모든 국가 내 활동은 루블과 연결됩니다. 그리고 중요한 것은 모든 국내 정부 지출도 루블로 이루어집니다. 지출에 대한 자금을 확보하기 위해 주정부는 임대 회사로부터 MET 세금의 형태로 수익의 일부를 빼앗습니다. 따라서이 체인에는 임대 회사가 달러를 루블로 강제 교환합니다. 강제는 시장 입찰을 통해 가격을 움직일 준비가 된 당사자가 있다는 것을 의미하기 때문에 강제는 항상 좋은 것입니다.

모든 세금 납부와 마찬가지로 MET 납부는 엄격하게 규제됩니다. 우리에게는 세금이 한 달에 한 번 납부되고 전월의 세금은 당월 25 일 이전에 납부되는 것이 중요합니다.또한 모든 것이 항상 마지막 순간에 이루어지는 것으로 알려져 있습니다.세금을 납부하기 위해 퀴드를 루블로 교환하는 것도 예외는 아닙니다 (게다가 퀴드를 더 오래 보유해야하는 다른 이유가 있습니다). 따라서 퇴직세가 부과되는 회사/개인은 매월 25일 직전 기간에 달러를 루블로 환전할 가능성이 매우 높 습니다.따라서 매월 25일 이전에 달러-루블을 매도하는 것이 아이디어입니다.

이론적 이자율의 계산도 여기에서 확인할 수 있습니다.

Aleksey Vyazmikin #:

3. 모든 전략에는 장기화 될 수있는 불리한 기간이 있으므로 그러한 전략의 동물원이 있어야하며 수동으로 만드는 것은 천재이거나 아주 오래 살아야합니다. 저는 약 2 년이 걸린 천재적인 전략을 개발 한 후 MO에 들어갔고, 그 모든 재채기를 논리적으로 정당화 할 수 있었고, 그것을 작동 시켰을 때 테스터의 조정 된 데이터에서 부드럽게 된 불리한 기간을 발견했습니다.

두 번째 요점으로 돌아가서 저는 가까운 미래에도 계속 유효할 이진 예측자의 행동에서 유사점을 찾고자 합니다. 이를 위해 특정 예측 변수를 식별하고 싶습니다. 제가 아는 어떤 오토마타 모델도 하지 않는 예측 변수 간의 관계의 주기성을 고려해야 한다는 점을 인정합니다.

제가 말하고자 하는 요점은 예측 변수가 중요하다는 것입니다. 그리고 예측이 정상이면 MO는 더 이상 필요하지 않습니다.

10년 전 OpenCL로 신경망을 가르치면서 엄청난 노력과 시간을 투자했지만 아무런 수익도 얻지 못했기 때문에 이 논의는 그만두겠습니다. 여러분은 성공할 것입니다. [삭제] 2022.12.25 10:20 #28583

RU GPT의 경우 우리는 open.ai에서 우편으로 VPN (독일어 사용)을 통해 등록하고 온라인으로 등록합니다. 그 후 우리는 6 루블에 네덜란드 번호를 구입하고 SMS를 받고 코드를 입력합니다. 작동합니다.

나는 이것을 시도했다: "파이썬 코드 바이낸스에서 비트코인 가격 받기" 응답:

[삭제] 2022.12.25 10:25 #28584

3~4회 요청 후 팝업이 표시되었습니다: 1시간 동안 요청이 너무 많습니다. 나중에 다시 시도하세요. :D 정상적으로 플레이할 수 없습니다. Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 11:11 #28585

Maxim Dmitrievsky #:

RU GPT의 경우 open.ai에서 우편으로 VPN(저는 독일어를 사용했습니다)을 통해 등록하고, 온라인심에 등록합니다. 그 후 우리는 6 루블에 네덜란드 번호를 구입하고 SMS를 받고 코드를 입력합니다. 작동합니다.

나는 이것을 시도했다: "파이썬 코드 바이낸스에서 비트코인 가격 받기". 응답을 받았습니다:

제가 직접 생각해 낸 것 같지는 않습니다. 인터넷 어딘가에서 복사했을 가능성이 높습니다. 깃허브, 스택오버플로우 또는 다른 곳에서요. 즉, 검색 엔진.

Aleksey Nikolayev 2022.12.25 11:40 #28586

elibrarius #:

그가 직접 생각해 낸 것 같지는 않습니다. 인터넷 어딘가에서 복사했을 가능성이 높습니다. 깃허브, 스택오버플로우 또는 다른 곳에서요. 즉, 검색 엔진.

검색 엔진도 그렇지만 그뿐이 아닙니다. 나는 다소 좁은 주제에 대해 질문했습니다. 대답은 의미 있고 독창적 이었지만 (Google에서이 텍스트를 찾을 수 없음) 매우 일반적이고 간소화되었으며 그다지 유익하지 않았습니다. Aleksei Kuznetsov 2022.12.25 12:16 #28587

Aleksey Nikolayev #:

검색 엔진도 마찬가지입니다. 다소 좁은 주제에 대해 질문했는데 답변은 의미 있고 독창적 이었지만 (Google에서이 텍스트를 찾을 수 없음) 매우 일반적이고 간소화되었으며 그다지 유익하지 않았습니다.

분명히 텍스트의 출처를 찾지 못하도록 텍스트를 고유화하는 옵션이 있는 것 같습니다.

AI가 특정 주제에 대한 고유 한 기사를 사이트에 작성한다는 스팸을받습니다. Google은 고유 한 텍스트를 좋아하고 검색 엔진에서 사이트를 올립니다. 나는 한때 동의어를 사용하여 기사를 가져 와서 일부 단어를 동의어로 대체했습니다. 때로는 대체가 주제에 있지 않았고 매우 이상했습니다))))))

mytarmailS 2022.12.25 12:38 #28588

elibrarius #:

그가 직접 생각해 낸 것 같지는 않습니다. 인터넷 어딘가에서 복사했을 가능성이 높습니다. 깃허브, 스택오버플로우 또는 다른 곳에서요. 제 말은, 검색 엔진이요.

Gpt가 복사했다고요? 제가 제대로 읽은 건가요?

Evgeniy Chumakov 2022.12.25 12:41 #28589

elibrarius #:

Google은 고유한 텍스트를 좋아하고 검색 엔진 순위에서 사이트를 올립니다.

뿐만 아니라

Aleksey Nikolayev 2022.12.25 13:03 #28590

elibrarius #:

텍스트의 출처를 찾지 못하도록 텍스트를 고유하게 만드는 옵션이 있는 것 같습니다.

AI가 특정 주제에 대해 사이트에 고유한 기사를 작성한다는 스팸을 받습니다. 제가 직접 생각해 낸 것 같지는 않습니다. 인터넷 어딘가에서 복사했을 가능성이 높습니다. 깃허브, 스택오버플로우 또는 다른 곳에서요. 즉, 검색 엔진.
검색 엔진도 그렇지만 그뿐이 아닙니다. 나는 다소 좁은 주제에 대해 질문했습니다. 대답은 의미 있고 독창적 이었지만 (Google에서이 텍스트를 찾을 수 없음) 매우 일반적이고 간소화되었으며 그다지 유익하지 않았습니다.
분명히 텍스트의 출처를 찾지 못하도록 텍스트를 고유화하는 옵션이 있는 것 같습니다.
AI가 특정 주제에 대한 고유 한 기사를 사이트에 작성한다는 스팸을받습니다. Google은 고유 한 텍스트를 좋아하고 검색 엔진에서 사이트를 올립니다. 나는 한때 동의어를 사용하여 기사를 가져 와서 일부 단어를 동의어로 대체했습니다. 때로는 대체가 주제에 있지 않았고 매우 이상했습니다))))))
하지만 거기서는 조금 다릅니다. 대답은 주어진 좁은 주제 (특정 일본 무술)에 대한 텍스트와 스타일이 전혀 일치하지 않았지만 더 넓은 주제 (스포츠 훈련)의 틀 안에서 보면 매우 적합합니다. 즉, 개념이 일반화되고 더 넓은 범위로 이전되어 더 모호한 대답을 허용합니다. 어떤 종류의 시뮬레이션 된 사고가 여전히 존재하므로 유용성 측면에서 반드시 한 단계 올라간 것은 아니지만 Google에서 다음 단계라고 생각합니다.)
근거 없는 주장은 아닙니다. 질문:
가토리 신도 류에서 마키 우치를 훈련하는 방법은 무엇인가요?
답변:
마키우치는 검술에 중점을 둔 일본 전통 무술인 가토리 신도 류의 한 기술입니다. 마키우치를 배우려면 올바른 자세와 기술을 가르쳐 줄 수 있는 자격을 갖춘 강사를 찾는 것이 중요합니다.
다음은 가토리 신도 류에서 마키우치 수련을 시작하기 위해 따를 수 있는 몇 가지 일반적인 단계입니다:
자격을 갖춘 강사 찾기: 거주 지역의 가토리 신도 류 도장(트레이닝 센터)을 찾아 수업과 강사에 대해 문의하세요. 가토리 신도 류에서 제대로 훈련받고 자격증을 취득한 강사를 찾는 것이 중요합니다.
정기적으로 수업에 참석하기: 강사를 찾고 수업에 등록했다면, 정기적으로 출석하여 실력을 쌓고 수련을 진행하세요.
집에서 연습하기: 수업에 참석하는 것 외에도 집에서 혼자서 마키우치를 연습해 보세요. 이렇게 하면 기술을 향상하고 근육 기억력을 키우는 데 도움이 될 수 있습니다.
추가 자료 찾기: 마키우치와 가토리 신도 류의 다른 기술에 대해 자세히 배울 수 있는 책, 동영상 또는 기타 자료가 있을 수 있습니다. 평판이 좋은 출처를 찾아보고 새로운 것을 시도하기 전에 반드시 강사와 상의하세요.
무술 수련은 육체적으로 힘들 수 있으므로 자신의 몸에 귀를 기울이고 필요에 따라 휴식을 취해야 한다는 점을 기억하세요. 또한 강사의 지도를 따르고 준비가 되지 않은 기술은 절대 시도하지 않는 것이 중요합니다. 연습과 정성을 다하면 가토리 신도 류에서 마키 우치와 다른 기술을 배울 수 있습니다.