트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3135

새 코멘트

[삭제] 2023.07.13 12:34 #31341

mytarmailS #:

mytarmailS 2023.07.13 12:35 #31342

Maxim Dmitrievsky #:

Andrey Dik 2023.07.13 12:47 #31343

СанСаныч Фоменко #:

아빠 돌고래가 아들에게 말합니다: "모든 돌고래의 역사를 보면 오직 돌고래만이 반향 위치를 이용해 최고의 물고기 무리를 찾을 수 있고, 다른 모든 돌고래는 우리 능력에 대한 빈약한 힌트를 사용한다고 합니다." (c) Papa Dolphin.

mytarmailS 2023.07.13 14:38 #31344

[삭제] 2023.07.13 14:43 #31345

Maxim Dmitrievsky #:

Aleksei Kuznetsov 2023.07.13 15:21 #31346

Maxim Dmitrievsky #:

Forester #:

Evgeni Gavrilovi 2023.07.13 15:35 #31347

spiderman8811 2023.07.13 15:42 #31348

Evgeni Gavrilovi #:

[삭제] 2023.07.13 15:45 #31349

Forester #:

Evgeni Gavrilovi 2023.07.13 15:46 #31350

무엇이 이상한지 설명해 주시겠어요? 저는 차원 축소라는 주제를 매우 피상적으로 알고 있습니다.
우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 저는 기본적으로 어떤 것에 제한되지 않는 모델에 대해 매우 복잡한 질적 기능을 생성하는 오토마톤에 대한 아이디어를 이야기하고 있습니다.
어떤 시퀀스가 학습되고, ==> 그 중에서 작업 패턴(규칙) 만 선택되어 ==> 모델이 학습되는 복잡한 규칙이 될 수 있습니다.
그리고 기본 모델의 경우 수백 가지 기능 중 하나에 불과할 수도 있습니다.
슈퍼컴퓨터를 구하는 것을 잊지 마세요.)
더 이상 동의할 수 없습니다.
인류의 모든 역사를 보면 인간만이 패턴을 찾을 수 있다는 것을 알 수 있습니다.
오늘날 그레이하운드 작가들은 이 능력을 과거 데이터의 외삽에서만 작동하는 인공지능의 덕분으로 돌립니다. 기껏해야 그게 전부입니다. 그리고 일반적으로 AI는 매우 빠른 검색 엔진에 지나지 않습니다.
여러분은 질적으로 다른 문제를 제기하고 있습니다. 즉, 인간과 유사한 인공지능을 만드는 것입니다. 그 사실을 깨닫는다면 그렇게 하세요.
여기서 나는 사악하게 웃으며 지켜보고 있습니다))))
한 거래에서 나는 4 분의 1을 다른 1 분의 5에서 가져갔습니다.
괜찮다고 생각하지만 두꺼비가 나를 질식시키고 있습니다.))))
트렌드를 잡기 시작하면 절대 잡을 수없고, 잡기를 멈 추면 바로 거기에 있습니다 ...
늦었어, 이미 만들었어 )) 외환 또는 시계열에만 해당됩니다.
영역마다 데이터 표현이 다르고 패턴의 표현도 다르기 때문에 엉망이 될 것입니다.
죄송합니다.
여기서 가장 똑똑한 사람인 줄 알았는데요.
저를 제자로 받아주세요
스승님
가능하다면 이미 만든 것 중에서 몇 줄만 써주세요.
안 될까? 안 돼 비밀인가요?
로그 규칙은 본질적으로 연관성이 있습니다. 물론 규칙을 설명할 수는 있지만 이러한 규칙의 신뢰성을 판단하기 위한 검증자가 필요합니다.
이것이 연관성에서 인과관계로 전환하는 주제입니다. 로그 규칙에 대한 이러한 매트릭스는 모르겠지만 아마도 회귀를 통해 수행되는 것과 비슷한 것이 있을 것입니다.
역사에 막대와 수익률의 형태로 인과관계가 있다고 생각하시나요? 1, 7 또는 39번째 막대에서요. 결국, 우리는 다른 것이 없기 때문에 그들에 대해 분할이 이루어질 것입니다.
뉴스의 이유, 정부, 중앙은행, 고래의 결정.
그 대가로 연관성조차 없지만 무언가가 일어나기 시작했다는 힌트만 있습니다.
그런 테이프를 어떻게 해석하시나요?
이상한 끌림) 보이지 않나요?
막대 형태의 이야기와 그 막대의 회귀에는 이유가 있다고 생각하시나요? 1, 7, 39번째 바에서요. 우리는 다른 것이 없기 때문에 분할이 이루어질 것입니다.
올바른 질문을하고 가급적이면 영어로 질문하십시오.
Google에서도 완전하지는 않지만 정상적인 답변을 얻을 수 있습니다.
올바른 질문인가요?