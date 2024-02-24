트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2201

울라지미르 이제르스키 :

누가 실제 돈에 베팅하고 돈을 버는 것을 막습니까?

아니면 허락을 구하세요.?

난 인정해.

네, 고마워요...

이것은 단지 로컬 솔루션일 뿐이며 수천 개의 그러한 솔루션을 여전히 찾아야 합니다.

음, 여기에 수천 개의 M5가 준비되어 있습니다. 어떤 TF에서도 마찬가지입니다.

근거가 없습니다.)) 화살표는 새 막대 가 열릴 때만 나타납니다. 웃지도 않습니다.)

 
글쎄, 당신은 이미 신호에서 -10 %를 킥킥 웃었습니다))

귀하의 표시기는 100% 작동합니다))

 
그리고 10%의 감소는 충돌입니까?

많은 TC가 있습니다. 그리고 내가 당신을 조롱하는 데 사용하는 것은 중요하지 않습니다. 나에게 신호는 수익의 형태가 아닙니다.

귀하의 시스템 중 어느 것도 그러한 저장소를 사용하지 않고는 10번의 거래를 견딜 수 없다고 생각합니다.

당신은 다른 것을 증명하고 싶어합니다. 그것을 증명하십시오. 같이 웃자.)

 
한 현명한 사람은 이미 자신을 엉망으로 만들고 도망쳤습니다. 곧 당신은 도망칠 것입니다.

 
혹시....

여기 누가 남았어...

 
새로운 것이 올 것이다. Makhim과 Baksavs와 같은 많은 사람들이 있습니다. 교체합니다.

새로운 아이디어를 가져오세요.

