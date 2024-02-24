트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2192 1...218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.11.25 13:20 #21911 자, 논쟁은 그만 ... 이해하는 사람은 이해합니다 [삭제] 2020.11.25 13:24 #21912 올렉 자동판매기 : 즉, 과학과 아무 관련이 없는 설명적인 "물"을 제외하고는 실질적으로 아무것도 없습니다. 예, 하지만 이것도 tsos 보다 거래에 가깝습니다. [삭제] 2020.11.25 13:24 #21913 mytarmailS : 자, 논쟁은 그만 ... 이해하는 사람은 이해합니다 아마도 이해는 다른 사람에게 올 것입니다. [삭제] 2020.11.25 13:25 #21914 막심 드미트리예프스키 : 예, 하지만 이것도 tsos 보다 거래에 가깝습니다. 글쎄, 이것은 그것의 머리에 차례입니다. mytarmailS 2020.11.25 13:29 #21915 올렉 자동판매기 : 아마도 이해는 다른 사람에게 올 것입니다. 이해하기 위해서는 최소한 간략하게 공부해야합니다 .... 기능을 사용하는 모든 조작은 이미 DSP임을 이해하려면!! 필터링, 예측, 처리, 변조, 패턴 찾기, 분석... 동일한 신경망, 이들은 디지털 필터 이고 디지털 필터는 DSP 섹션입니다. 여기 있는 모든 사람들은 DSP가 일종의 무선 신호이고 pz..c라는 개념을 가지고 있습니다. [삭제] 2020.11.25 13:54 #21916 mytarmailS : 이해하기 위해서는 최소한 간략하게 공부해야합니다 .... 기능을 사용하는 모든 조작은 이미 DSP임을 이해하려면!! 필터링, 예측, 처리, 변조, 패턴 찾기, 분석... 동일한 신경망, 이들은 디지털 필터 이고 디지털 필터는 DSP 섹션입니다. 여기 있는 모든 사람들은 DSP가 일종의 무선 신호이고 pz..c라는 개념을 가지고 있습니다. 네. 가격(견적)이 연속 함수가 아니기 때문에(시간적으로 이산적이고 수준에서 양자화됨) 이미 이것 때문에 DSP의 규칙에 따라 처리가 수행되어야 합니다. Renat Akhtyamov 2020.11.25 13:55 #21917 올렉 자동판매기 : 네. 가격 (견적)이 연속 함수가 아니기 때문에( 시간적 으로 이산적이고 수준에서 양자화됨) 이미 이것으로 인해 DSP의 규칙에 따라 처리가 수행되어야 합니다. + Renat Akhtyamov 2020.11.25 14:00 #21918 막심 드미트리예프스키 : 나는 그것을 추세에 반대한다고 본다. 오늘의 거래는 내일만 가능합니다 이제 일주일도 아니고 더 이상 경쟁이 아닙니다 .... 가입자 마. Valeriy Yastremskiy 2020.11.25 14:25 #21919 올렉 자동판매기 : 네. 가격(견적)이 연속 함수가 아니기 때문에(시간적으로 이산적이고 수준에서 양자화됨) 이미 이것으로 인해 DSP의 규칙에 따라 처리가 수행되어야 합니다. 온도도 개별적으로 측정됩니다. 란이 좋습니다. DSP와 EKM은 둘 다 기초 과학이 아니라 응용 과학입니다. 왜 논쟁. 마그네트론, 클라이스트론, 빗살 필터가 있는 전자레인지가 세는 것 같았지만 어쨌든 필터는 저에게 가라앉지 않았습니다.))) 글쎄, 그들은 전혀 가라앉지 않았습니다))) 필터의 장단점, 다방향 빗을 기억했습니다) mytarmailS 2020.11.25 15:12 #21920 그런 주제 채널 빔을 예측하고 싶습니다. 채널을 구축하려면 세 가지 매개변수가 필요합니다. 1) tt로부터의 높이(현재 지점) 2) tt에서 바닥 3) 채널 기울기 딱 세가지 의미... 회귀 모델을 훈련시키기 위해 이 세 가지 값을 하나로 바꿔야 합니다... 그 후 수신된 예측값에서 다시 3개의 값으로 변환해야 합니다(채널 파라미터) PCA를 통해 차원을 하나의 구성 요소로 줄이고 예측에서 역변환을 수행하는 것으로 생각했습니다 ... 그러나 하나의 구성 요소로 세 가지 매개 변수를 설명할 수 없었습니다. 정보가 너무 많이 손실되었습니다. 하나의 구성 요소로는 충분하지 않습니다. Karoch는 문제를 해결해야 합니다. 회귀를 위해 3개의 출력(매개변수)이 있는 네트워크를 훈련하는 방법을 아는 사람은 누구입니까? 아니면 다른 제안 ..?? 추신. 훈련할 세 가지 모델은 선택 사항이 아닙니다. 눈사태 Neurotraders, 지나치지 마세요 :) 성배가 아니라 그냥 평범한 1...218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
즉, 과학과 아무 관련이 없는 설명적인 "물"을 제외하고는 실질적으로 아무것도 없습니다.
예, 하지만 이것도 tsos 보다 거래에 가깝습니다.
자, 논쟁은 그만 ... 이해하는 사람은 이해합니다
아마도 이해는 다른 사람에게 올 것입니다.
예, 하지만 이것도 tsos 보다 거래에 가깝습니다.
글쎄, 이것은 그것의 머리에 차례입니다.
아마도 이해는 다른 사람에게 올 것입니다.
이해하기 위해서는 최소한 간략하게 공부해야합니다 ....
기능을 사용하는 모든 조작은 이미 DSP임을 이해하려면!!
필터링, 예측, 처리, 변조, 패턴 찾기, 분석...
동일한 신경망, 이들은 디지털 필터 이고 디지털 필터는 DSP 섹션입니다.
여기 있는 모든 사람들은 DSP가 일종의 무선 신호이고 pz..c라는 개념을 가지고 있습니다.
네. 가격(견적)이 연속 함수가 아니기 때문에(시간적으로 이산적이고 수준에서 양자화됨) 이미 이것 때문에 DSP의 규칙에 따라 처리가 수행되어야 합니다.
나는 그것을 추세에 반대한다고 본다. 오늘의 거래는 내일만 가능합니다
이제 일주일도 아니고 더 이상 경쟁이 아닙니다 ....
가입자 마.
온도도 개별적으로 측정됩니다. 란이 좋습니다. DSP와 EKM은 둘 다 기초 과학이 아니라 응용 과학입니다. 왜 논쟁. 마그네트론, 클라이스트론, 빗살 필터가 있는 전자레인지가 세는 것 같았지만 어쨌든 필터는 저에게 가라앉지 않았습니다.))) 글쎄, 그들은 전혀 가라앉지 않았습니다))) 필터의 장단점, 다방향 빗을 기억했습니다)
그런 주제
채널 빔을 예측하고 싶습니다.
채널을 구축하려면 세 가지 매개변수가 필요합니다.
1) tt로부터의 높이(현재 지점)
2) tt에서 바닥
3) 채널 기울기
딱 세가지 의미...
회귀 모델을 훈련시키기 위해 이 세 가지 값을 하나로 바꿔야 합니다...
그 후 수신된 예측값에서 다시 3개의 값으로 변환해야 합니다(채널 파라미터)
PCA를 통해 차원을 하나의 구성 요소로 줄이고 예측에서 역변환을 수행하는 것으로 생각했습니다 ...
그러나 하나의 구성 요소로 세 가지 매개 변수를 설명할 수 없었습니다. 정보가 너무 많이 손실되었습니다. 하나의 구성 요소로는 충분하지 않습니다.
Karoch는 문제를 해결해야 합니다. 회귀를 위해 3개의 출력(매개변수)이 있는 네트워크를 훈련하는 방법을 아는 사람은 누구입니까?
아니면 다른 제안 ..??
추신. 훈련할 세 가지 모델은 선택 사항이 아닙니다.