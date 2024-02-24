트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2184 1...217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.11.24 11:55 #21831 mytarmailS : 진지하게... 모든 것이 나에게 100배 더 쉽습니다. 저는 알고리즘을 사용하여 채널을 이미지로 봅니다. 지금까지는 더 쉽습니다. + 다른 TF로 확장할 수 있습니다. 예, 집계에 사용하는 것이 편리합니다. 가격 움직임의 본질을 설명하기 위해 ZZ를 기반으로 구축하는 것이 유용할 것이라고 생각합니다. mytarmailS : 그래서 무슨 컷? 뭔가를 예측? 놀랍게도 저는 현재 예측 변수의 글로벌 효과를 분석하고 있지 않습니다. 분석하는 동안 전략에도 의존성이 있음을 알 수 있습니다. 일반적으로 이제 나는 예측 변수 선택, 특정 차량에 대한 유용성에 대해 계속 연구하고 있습니다. quanta 분석에 따르면 4k 예측 변수 중 100개를 선택하고 결과는 비슷하지만 후자의 경우 훈련 없이 선택하기 때문에 이미 선택의 유효성을 이해합니다. 모든 모델 예측 변수에 대해 동일한 수의 퀀텀을 갖는 그리드를 열거하는 것보다 결과를 개선하는 목표가 항상 가능한 것은 아닙니다. 예를 들어, 예측 변수를 아주 간단하게 선택할 수 있습니다. 예측 변수를 사용하여 각 샘플(훈련 및 테스트 포함)의 각 양자에 대한 응답 변화(백분율 1)를 확인합니다. 각 양자의 평균 델타 모듈로 편차가 작으면 양자화가 정확하고 예측자가 유용하고, 그렇지 않은 경우 좋은 예측자도 쓸모가 없으며 아마도 유용하지 않을 것입니다. 피보나치 수위 규칙 :) 베이지안 회귀 - 이 푸리에 기반 가설 가장 평범한 거래 전략 Aleksey Vyazmikin 2020.11.24 11:57 #21832 발레리 야스트렘스키 : 여기서는 다릅니다. 132개의 막대로 된 모든 표준 TF를 살펴봅니다. (또는 제안된 대로 144). 1000바가 지나면 시리즈의 기억이 사라진 것 같아요. 저것들. 대형 TF 현황을 살펴볼 필요가 있다. 그러나 다른 TF에서 데이터를 준비하는 방법에 대한 생각은 아직 없습니다. 나는 다른 생각을 가지고 있습니다. 채널이 하루 동안 구축되고 있으며 큰 사람이 다시 구축해야 할 것입니다. :) Aleksey Vyazmikin 2020.11.24 11:57 #21833 레나트 아크티아모프 : MO 시리즈 테마인가요? 틀림없이. Aleksei Kuznetsov 2020.11.24 12:12 #21834 mytarmailS : 증분 대신에 ZZ와 밸런스 등등.. AMO 드로우 채널을 만들면 어떨까 하는 생각이 듭니다.. MO는 무엇입니까 - 알고 있습니다. 그러나 AMO는 무엇입니까? mytarmailS 2020.11.24 12:16 #21835 발레리 야스트렘스키 : 의미 있는 확장, 작은 TF는 더 큰 것의 디코딩입니다. 의미를 이해하지 못했다... 작은 것에서 나오는 것, 당신은 그것에 대해 논쟁 할 수 없습니다, 자연의 법칙, 공리 .. mytarmailS 2020.11.24 12:20 #21836 도서관 : MO는 무엇입니까 - 알고 있습니다. 그러나 AMO는 무엇입니까? 동일) AMO 머신 러닝 알고리즘 MO를 쓰는 것이 항상 옳은 것은 아닙니다. 예 - "MO" 클래스 레이블을 가르쳤습니다. 나는 "머신 러닝" 클래스 레이블을 훈련했습니다. 어떻게 풍수가 아닌거야? 그리고 AMO 주문으로. Valeriy Yastremskiy 2020.11.24 12:35 #21837 mytarmailS : 의미를 이해하지 못했다... 작은 것에서 나오는 것, 당신은 그것에 대해 논쟁 할 수 없습니다, 자연의 법칙, 공리 .. 극단값의 수동 논리에서))) 주니어 시간대의 극단값은 이전 시간대의 촛대 내부의 동작을 보여줍니다. 예를 들어 균일 하지 않은 경우, 즉 예를 들어, 혼란스럽고 트렌디하지 않으면 트렌드의 시작에 대한 신호가 없습니다. 오래된 기간의 추세는 젊은 기간의 상승 추세와 하락 추세로 구성됩니다. 이것은 좋은 확인입니다. 채널은 동일합니다. 하지만 데이터를 입력하는 방법은 말하지 않겠습니다. [삭제] 2020.11.24 12:58 #21838 레나트 아크티아모프 : MO 시리즈 테마인가요? 이것이 원숭이의 작품이라는 것은 이미 분명합니다. 사실 누구도 의심하지 않았다 이번 주에 원숭이가 병합되지 않으면 운이 좋다고 생각하십시오. 당신은 이미 아프다. 사실, 언제나처럼. Renat Akhtyamov 2020.11.24 12:59 #21839 막심 드미트리예프스키 : 이것이 원숭이의 작품이라는 것은 이미 분명합니다. 사실 누구도 의심하지 않았다 이번 주에 원숭이가 병합되지 않으면 운이 좋다고 생각하십시오. 당신은 이미 아프다. 사실, 언제나처럼. 젠장, 당신이 성배 라고 부르는 당신의 배수구를 보여주세요 당신의 운명은 기사를 쓰고, 다른 사람의 기사를 여기에 게시하고, 사람들의 두뇌를 망치고, 시장에서 아무것도 하지 않는 것입니다 ... 더군다나 내 머리를 두들겨 패지 마, 텅 비어 있어, 너와 화해하는 게 즐겁지 않아. ;) mytarmailS 2020.11.24 13:16 #21840 누군가는 여러 값을 여러 값으로 역변환할 가능성이 있는 하나로 표현하는 기술을 알고 있습니다. 정밀도 손실이 거의 또는 전혀 없이 1...217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저는 알고리즘을 사용하여 채널을 이미지로 봅니다. 지금까지는 더 쉽습니다. + 다른 TF로 확장할 수 있습니다.
예, 집계에 사용하는 것이 편리합니다. 가격 움직임의 본질을 설명하기 위해 ZZ를 기반으로 구축하는 것이 유용할 것이라고 생각합니다.
놀랍게도 저는 현재 예측 변수의 글로벌 효과를 분석하고 있지 않습니다. 분석하는 동안 전략에도 의존성이 있음을 알 수 있습니다.
일반적으로 이제 나는 예측 변수 선택, 특정 차량에 대한 유용성에 대해 계속 연구하고 있습니다. quanta 분석에 따르면 4k 예측 변수 중 100개를 선택하고 결과는 비슷하지만 후자의 경우 훈련 없이 선택하기 때문에 이미 선택의 유효성을 이해합니다. 모든 모델 예측 변수에 대해 동일한 수의 퀀텀을 갖는 그리드를 열거하는 것보다 결과를 개선하는 목표가 항상 가능한 것은 아닙니다.
예를 들어, 예측 변수를 아주 간단하게 선택할 수 있습니다. 예측 변수를 사용하여 각 샘플(훈련 및 테스트 포함)의 각 양자에 대한 응답 변화(백분율 1)를 확인합니다.
각 양자의 평균 델타 모듈로 편차가 작으면 양자화가 정확하고 예측자가 유용하고, 그렇지 않은 경우 좋은 예측자도 쓸모가 없으며 아마도 유용하지 않을 것입니다.
여기서는 다릅니다. 132개의 막대로 된 모든 표준 TF를 살펴봅니다. (또는 제안된 대로 144). 1000바가 지나면 시리즈의 기억이 사라진 것 같아요. 저것들. 대형 TF 현황을 살펴볼 필요가 있다. 그러나 다른 TF에서 데이터를 준비하는 방법에 대한 생각은 아직 없습니다.
나는 다른 생각을 가지고 있습니다. 채널이 하루 동안 구축되고 있으며 큰 사람이 다시 구축해야 할 것입니다. :)
증분 대신에 ZZ와 밸런스 등등.. AMO 드로우 채널을 만들면 어떨까 하는 생각이 듭니다..
의미 있는 확장, 작은 TF는 더 큰 것의 디코딩입니다.
동일) AMO 머신 러닝 알고리즘
MO를 쓰는 것이 항상 옳은 것은 아닙니다.
예 - "MO" 클래스 레이블을 가르쳤습니다.
나는 "머신 러닝" 클래스 레이블을 훈련했습니다.
어떻게 풍수가 아닌거야?
그리고 AMO 주문으로.
극단값의 수동 논리에서))) 주니어 시간대의 극단값은 이전 시간대의 촛대 내부의 동작을 보여줍니다. 예를 들어 균일 하지 않은 경우, 즉 예를 들어, 혼란스럽고 트렌디하지 않으면 트렌드의 시작에 대한 신호가 없습니다. 오래된 기간의 추세는 젊은 기간의 상승 추세와 하락 추세로 구성됩니다. 이것은 좋은 확인입니다.
채널은 동일합니다. 하지만 데이터를 입력하는 방법은 말하지 않겠습니다.
누군가는 여러 값을 여러 값으로 역변환할 가능성이 있는 하나로 표현하는 기술을 알고 있습니다.
정밀도 손실이 거의 또는 전혀 없이