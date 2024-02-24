트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2177 1...217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184...3399 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2020.11.22 20:59 #21761 막심 드미트리예프스키 : 나는 시그를 추가했다. 내일 나는 발사할 것이다 어떤 종류의 다른 테스트에서 여러 트랜잭션이 있지만 계산되지 않습니다. 확인 나는 5-rku를 위해 그것을 다시 쓸 것이고 우리는 간다. Uladzimir Izerski 2020.11.22 21:07 #21762 레나트 아크티아모프 : 확인 나는 5-rku를 위해 그것을 다시 쓸 것이고 우리는 간다. 성공적인 거래를 위해 최선을 다합니다. 그러나 몸 에 주입의 일요일 효과 에서 휴식을 취할 때입니다. 모든 합리적인 거래. [삭제] 2020.11.22 22:14 #21763 웰리모른 : 도움이 될 수 있으면 적어주세요. 레이블에 따라 데이터 세트의 모든 기호에서 단순히 숫자를 더하거나 뺍니다. 이 모델은 통과해야 하는 역사에 대한 더 깊은 테스트가 되었습니다. pr.iloc[pr[pr.labels == 1 ].index, 1 :- 1 ] = pr.iloc[pr[pr.labels == 1 ].index, 1 :- 1 ] - 0.0001 pr.iloc[pr[pr.labels == 0 ].index, 1 :- 1 ] = pr.iloc[pr[pr.labels == 0 ].index, 1 :- 1 ] + 0.0001 이것은 처리해야 합니다. 일부 원시적인 것 같습니다. 여기에서 말하자면, 10개의 5자리 포인트, 그들은 단순히 클래스를 서로 떨어져 부숴버렸습니다. 기호의 값 범위가 다르기 때문에 어느 것이 더 나은지 모르겠습니다. 아마도 각 열에 대해 고유한 번호가 의미가 있을 것입니다. 아니면 아닐 수도 있습니다. 나중에 시각화하십시오. 아, 글쎄요 그것은 ~가 되었다 중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다 Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:10 #21764 막심 드미트리예프스키 : 레이블에 따라 데이터 세트의 모든 기호에서 단순히 숫자를 더하거나 뺍니다. 이 모델은 통과해야 하는 역사에 대한 더 깊은 테스트가 되었습니다. 이것은 처리해야 합니다. 일부 원시적인 것 같습니다. 여기에서 말하자면, 10개의 5자리 포인트, 그들은 단순히 클래스를 서로 떨어져 부숴버렸습니다. 기호의 값 범위가 다르기 때문에 어느 것이 더 나은지 모르겠습니다. 아마도 각 열에 대해 고유한 번호가 의미가 있을 것입니다. 아니면 아닐 수도 있습니다. 나중에 시각화하십시오. 아, 글쎄요 그것은 ~가 되었다 중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다 사실 MA의 가격으로 터치를 없앴다? [삭제] 2020.11.22 23:12 #21765 알렉세이 비아즈미킨 : 사실 MA의 가격으로 터치를 없앴다? 이동된 평균 증분 간단히 말해서, 모든 것이 작동합니다. 실제로 Mashki를 다른 Mashki로 교체하여 시도하는 것이 합리적입니다. 입력에 여러 이동 평균 이 있고 그게 전부입니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:19 #21766 막심 드미트리예프스키 : 이동된 평균 증분 증분은 MA(또는 OHLC?)의 델타입니다. 사실, 시각적으로 가격이 MA에 닿지 않는다는 것을 의미합니다. 또는 MA는 광대역이 되었습니다. 순전히 시각적. 나는 변화가 양방향으로 발생했다는 것을 이해합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:21 #21767 막심 드미트리예프스키 : 간단히 말해서, 모든 것이 작동합니다. 실제로 Mashki를 다른 Mashki로 교체하여 시도하는 것이 합리적입니다. 입력에 여러 이동 평균이 있고 그게 전부입니다. 그리고 대상의 의미는 무엇입니까? [삭제] 2020.11.22 23:21 #21768 알렉세이 비아즈미킨 : 증분은 MA(또는 OHLC?)의 델타입니다. 사실, 시각적으로 가격이 MA에 닿지 않는다는 것을 의미합니다. 또는 MA는 광대역이 되었습니다. 순전히 시각적. 나는 변화가 양방향으로 발생했다는 것을 이해합니다. 자동차와 가격의 차이 Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:21 #21769 막심 드미트리예프스키 : 자동차와 가격의 차이 글쎄요, 그렇다면 내 머리 속의 시각화는 정확합니다. 비교 결과가 있습니까? [삭제] 2020.11.22 23:23 #21770 알렉세이 비아즈미킨 : 글쎄요, 그렇다면 내 머리 속의 시각화는 정확합니다. 비교 결과가 있습니까? 오, 그럼 .. 피곤)) 모든 일반 사람들과 마찬가지로 주말에 쿵쾅 거리지 마십시오. 글쎄, 나는 2개월 동안 공부했고, 시험은 5년 동안이었다. 신뢰할 수 있는 모델이 되어야 하는 것처럼 그리고 그와 같은 것들 .. 때로는 2010 년부터 이미 작동하기 시작하여 몇 달 동안 교육을 받았습니다. 1...217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 시그를 추가했다. 내일 나는 발사할 것이다
어떤 종류의 다른 테스트에서 여러 트랜잭션이 있지만 계산되지 않습니다.
확인
나는 5-rku를 위해 그것을 다시 쓸 것이고 우리는 간다.
확인
나는 5-rku를 위해 그것을 다시 쓸 것이고 우리는 간다.
성공적인 거래를 위해 최선을 다합니다. 그러나 몸 에 주입의 일요일 효과 에서 휴식을 취할 때입니다. 모든 합리적인 거래.
도움이 될 수 있으면 적어주세요.
레이블에 따라 데이터 세트의 모든 기호에서 단순히 숫자를 더하거나 뺍니다. 이 모델은 통과해야 하는 역사에 대한 더 깊은 테스트가 되었습니다.
이것은 처리해야 합니다. 일부 원시적인 것 같습니다. 여기에서 말하자면, 10개의 5자리 포인트, 그들은 단순히 클래스를 서로 떨어져 부숴버렸습니다. 기호의 값 범위가 다르기 때문에 어느 것이 더 나은지 모르겠습니다. 아마도 각 열에 대해 고유한 번호가 의미가 있을 것입니다. 아니면 아닐 수도 있습니다.
나중에 시각화하십시오.
아, 글쎄요
그것은
~가 되었다
중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다
레이블에 따라 데이터 세트의 모든 기호에서 단순히 숫자를 더하거나 뺍니다. 이 모델은 통과해야 하는 역사에 대한 더 깊은 테스트가 되었습니다.
이것은 처리해야 합니다. 일부 원시적인 것 같습니다. 여기에서 말하자면, 10개의 5자리 포인트, 그들은 단순히 클래스를 서로 떨어져 부숴버렸습니다. 기호의 값 범위가 다르기 때문에 어느 것이 더 나은지 모르겠습니다. 아마도 각 열에 대해 고유한 번호가 의미가 있을 것입니다. 아니면 아닐 수도 있습니다.
나중에 시각화하십시오.
아, 글쎄요
그것은
~가 되었다
중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다
사실 MA의 가격으로 터치를 없앴다?
사실 MA의 가격으로 터치를 없앴다?
이동된 평균 증분
간단히 말해서, 모든 것이 작동합니다. 실제로 Mashki를 다른 Mashki로 교체하여 시도하는 것이 합리적입니다. 입력에 여러 이동 평균 이 있고 그게 전부입니다.
이동된 평균 증분
증분은 MA(또는 OHLC?)의 델타입니다. 사실, 시각적으로 가격이 MA에 닿지 않는다는 것을 의미합니다. 또는 MA는 광대역이 되었습니다. 순전히 시각적. 나는 변화가 양방향으로 발생했다는 것을 이해합니다.
간단히 말해서, 모든 것이 작동합니다. 실제로 Mashki를 다른 Mashki로 교체하여 시도하는 것이 합리적입니다. 입력에 여러 이동 평균이 있고 그게 전부입니다.
그리고 대상의 의미는 무엇입니까?
증분은 MA(또는 OHLC?)의 델타입니다. 사실, 시각적으로 가격이 MA에 닿지 않는다는 것을 의미합니다. 또는 MA는 광대역이 되었습니다. 순전히 시각적. 나는 변화가 양방향으로 발생했다는 것을 이해합니다.
자동차와 가격의 차이
자동차와 가격의 차이
글쎄요, 그렇다면 내 머리 속의 시각화는 정확합니다.비교 결과가 있습니까?
글쎄요, 그렇다면 내 머리 속의 시각화는 정확합니다.비교 결과가 있습니까?
오, 그럼 .. 피곤)) 모든 일반 사람들과 마찬가지로 주말에 쿵쾅 거리지 마십시오.
글쎄, 나는 2개월 동안 공부했고, 시험은 5년 동안이었다. 신뢰할 수 있는 모델이 되어야 하는 것처럼
그리고 그와 같은 것들 .. 때로는 2010 년부터 이미 작동하기 시작하여 몇 달 동안 교육을 받았습니다.