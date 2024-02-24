트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2177

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

나는 시그를 추가했다. 내일 나는 발사할 것이다

어떤 종류의 다른 테스트에서 여러 트랜잭션이 있지만 계산되지 않습니다.

확인

나는 5-rku를 위해 그것을 다시 쓸 것이고 우리는 간다.

 
레나트 아크티아모프 :

확인

나는 5-rku를 위해 그것을 다시 쓸 것이고 우리는 간다.

성공적인 거래를 위해 최선을 다합니다. 그러나 몸 에 주입의 일요일 효과 에서 휴식을 취할 때입니다. 모든 합리적인 거래.

[삭제]  
웰리모른 :

도움이 될 수 있으면 적어주세요.

레이블에 따라 데이터 세트의 모든 기호에서 단순히 숫자를 더하거나 뺍니다. 이 모델은 통과해야 하는 역사에 대한 더 깊은 테스트가 되었습니다. 

pr.iloc[pr[pr.labels == 1 ].index, 1 :- 1 ] = pr.iloc[pr[pr.labels == 1 ].index, 1 :- 1 ] -   0.0001
pr.iloc[pr[pr.labels == 0 ].index, 1 :- 1 ] = pr.iloc[pr[pr.labels == 0 ].index, 1 :- 1 ] +   0.0001

이것은 처리해야 합니다. 일부 원시적인 것 같습니다. 여기에서 말하자면, 10개의 5자리 포인트, 그들은 단순히 클래스를 서로 떨어져 부숴버렸습니다. 기호의 값 범위가 다르기 때문에 어느 것이 더 나은지 모르겠습니다. 아마도 각 열에 대해 고유한 번호가 의미가 있을 것입니다. 아니면 아닐 수도 있습니다.

나중에 시각화하십시오.

아, 글쎄요

그것은

~가 되었다

중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다

 
막심 드미트리예프스키 :

레이블에 따라 데이터 세트의 모든 기호에서 단순히 숫자를 더하거나 뺍니다. 이 모델은 통과해야 하는 역사에 대한 더 깊은 테스트가 되었습니다.

이것은 처리해야 합니다. 일부 원시적인 것 같습니다. 여기에서 말하자면, 10개의 5자리 포인트, 그들은 단순히 클래스를 서로 떨어져 부숴버렸습니다. 기호의 값 범위가 다르기 때문에 어느 것이 더 나은지 모르겠습니다. 아마도 각 열에 대해 고유한 번호가 의미가 있을 것입니다. 아니면 아닐 수도 있습니다.

나중에 시각화하십시오.

아, 글쎄요

그것은

~가 되었다

중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다

사실 MA의 가격으로 터치를 없앴다?

[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

사실 MA의 가격으로 터치를 없앴다?

이동된 평균 증분

간단히 말해서, 모든 것이 작동합니다. 실제로 Mashki를 다른 Mashki로 교체하여 시도하는 것이 합리적입니다. 입력에 여러 이동 평균 이 있고 그게 전부입니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

이동된 평균 증분

증분은 MA(또는 OHLC?)의 델타입니다. 사실, 시각적으로 가격이 MA에 닿지 않는다는 것을 의미합니다. 또는 MA는 광대역이 되었습니다. 순전히 시각적. 나는 변화가 양방향으로 발생했다는 것을 이해합니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

간단히 말해서, 모든 것이 작동합니다. 실제로 Mashki를 다른 Mashki로 교체하여 시도하는 것이 합리적입니다. 입력에 여러 이동 평균이 있고 그게 전부입니다.

그리고 대상의 의미는 무엇입니까?

[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

증분은 MA(또는 OHLC?)의 델타입니다. 사실, 시각적으로 가격이 MA에 닿지 않는다는 것을 의미합니다. 또는 MA는 광대역이 되었습니다. 순전히 시각적. 나는 변화가 양방향으로 발생했다는 것을 이해합니다.

자동차와 가격의 차이

 
막심 드미트리예프스키 :

자동차와 가격의 차이

글쎄요, 그렇다면 내 머리 속의 시각화는 정확합니다.

비교 결과가 있습니까?
[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

글쎄요, 그렇다면 내 머리 속의 시각화는 정확합니다.

비교 결과가 있습니까?

오, 그럼 .. 피곤)) 모든 일반 사람들과 마찬가지로 주말에 쿵쾅 거리지 마십시오.

글쎄, 나는 2개월 동안 공부했고, 시험은 5년 동안이었다. 신뢰할 수 있는 모델이 되어야 하는 것처럼

그리고 그와 같은 것들 .. 때로는 2010 년부터 이미 작동하기 시작하여 몇 달 동안 교육을 받았습니다.


1...217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184...3399
새 코멘트