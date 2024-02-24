트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2773 1...276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780...3399 새 코멘트 mytarmailS 2022.10.03 09:25 #27721 Ivan Butko #:아니요, 전혀요. 다른 방법을 모르겠어요. 시중의 신경망을 사용하려고 하는데... 그것도 전망이 없는 것 같아요. 시장은 확실히... 수학에 능숙하다면 MO에 관한 영리한 책을 읽어보세요... 이 스레드를 읽는 것보다 1000 배 더 유용 할 것입니다.... Aleksey Nikolayev 2022.10.03 11:22 #27722 Evgeni Gavrilovi 그라디언트 부스팅은 샘플에서 우수한 결과를 보여주지만 그 이상에서는 오차가 즉시 증가합니다. 그 이유는 공식이 매우 간단하기 때문입니다. 통화 시장의 복잡한 관계에 대해 뭐라고 말할 수 있을까요?) 이 알고리즘이 OOS에서 좋은 결과를 보이게 하려면 어떻게 해야 할까요? 선형 회귀가 필요한 경우) Aleksey Nikolayev 2022.10.03 11:28 #27723 СанСаныч Фоменко #:저에게는 쉽지 않은 일이지만 정말 흥미로워서 한번 살펴봐야겠다고 생각했습니다. 알려진 명시적인 알고리즘/공식(예: 지표)을 사용하여 시세에서 시그널을 생성하나요, 아니면 머신 러닝을 사용하여 시그널을 구성하나요? СанСаныч Фоменко 2022.10.03 16:04 #27724 mytarmailS #: 그런 다음 코드에 오류가 있을 가능성이 있으므로 실제 따옴표로 테스트하거나 시뮬레이션을 해야 합니다..... 나는 최근에 그것을 가지고 있었고, 표시는 +1 막대를 보았고, 그것은 전혀 명백한 오류가 아니었고, 분류하는 데 30 분이 걸렸습니다..... 검은 색-롱, 녹색-숏. 한 발 앞선 예측. JeeyCi 2022.10.03 18:06 #27725 증명해야 했기 때문입니다: 큰 캔들은 단순히 결정됩니다 (심지어 시가가 아니라 종가에서도). 추세는 작동하지만 플랫은 작동하지 않습니다 (그림에서 볼 수 있듯이). 예측하는 것이 아니라 실제 움직임을 말하는 것입니다. ... 이 움직임에 추세 영역이 있고 추세가 변하지 않기 때문에 뒤늦은 의사 예측이 실현되는 것은 운이 좋은 것입니다 ... 그리고 그것이 변하지 않는 한 ... 그리고 그것이 변하지 않는 한 (반전을 예측할 수 없다는 것을 분명히 알 수 있습니다). 추신 왜 당신이 여전히 당신이 예측하는 모든 사람을 속이려고하는지 불분명합니다... 아마도 당신은 감정적으로 인식되는 거짓말을하지 말고 적절한 이름으로 사물을 불러서 결론을 도출해야합니다... 논리로 논쟁하려는 거짓말 쟁이가 필요한 사람 (사용 된 방법과 재료의 본질을 오해 한 사람).... mytarmailS 2022.10.04 10:50 #27726 СанСаныч Фоменко #:검은색은 롱, 녹색은 숏입니다. 한 발 앞서 나가세요. 코드를 볼 수 있나요? СанСаныч Фоменко 2022.10.04 11:45 #27727 mytarmailS #: 코드를 볼 수 있나요? 코드요? 2,000줄이 넘는 R 코드? 12개 이상의 패키지를 사용하시나요? 그리고 동시에 이 코드를 사용하는 MQL4의 코드도요? 돈이 있는 협탁의 열쇠는 어떨까요? 아니면블라디미르 페레르벤코가 씹어 먹은 것만으로도 충분할지도 모르죠. 게시된 결과는 2017년의 결과입니다. 그 후 저는 이 작업을 하지 않았고, 수준이 높아져서 사람들이 "예측 능력"이라는 단어의 의미를 이해하고 주식 시장에서 의미 있는 일을 시작하기를 바랐습니다. Vladimir Perervenko www.mql5.com Профиль трейдера mytarmailS 2022.10.04 12:16 #27728 СанСаныч Фоменко #:코드? 2,000줄이 넘는 R? 12개의 패키지? 그리고 동시에 이 코드를 사용하는 MQL4의 코드? 글쎄요, R로 된 2000 줄의 코드와 15 개의 패키지는 알고리즘의 복잡성보다 작성자의 비전문성에 대해 더 많이 말합니다. 산산치 포멘코 #: 돈이있는 협탁의 열쇠는 어떻습니까? 나는 당신의 협탁과 열쇠에 대해 똥 신경 쓰지 않습니다. 이렇게 이야기 할 거라면 당장 돈을 줘요. 산산치 포멘코 #: 게시된 결과는 2017년의 결과입니다. 그 후 나는 이것을하지 않았고, 나는 레벨이 올라 가기를 계속 바랐습니다. 네, 멋져요.... 2017년 이후에는 하지 않도록 작동하는 알고리즘을 만들었나요, 아니면 알고리즘이 작동하지 않나요? 그 탁상용 스탠드가 있든 없든 마음을 정하고 평범한 사람들의 머리를 건드리지 말아야합니다.... СанСаныч Фоменко 2022.10.04 12:24 #27729 mytarmailS #:글쎄, R의 2000 줄의 코드와 15 개의 패킷은 알고리즘의 복잡성보다 작성자의 비전문성에 대해 더 많이 말합니다. 나는 당신의 스탠드와 열쇠에 대해 신경 쓰지 않습니다. 이런 식으로 이야기 할 거라면 당장 돈을 줘요. 네, 멋지네요.... 2017 년 이후에는 할 필요가 없도록 작동하는 알고리즘을 만들었습니까, 아니면 알고리즘이 작동하지 않습니까? 그 스탠드가 있는지 아닌지 결정하고 평범한 사람들의 머리를 건드리지 마십시오 ... 당신이 속한 사회에 충실할 만큼 친절하세요. 넌 배우지 못한 사람이야. mytarmailS 2022.10.04 12:40 #27730 СанСаныч Фоменко #:자신이 목양하는 커뮤니티에 충실할 수 있도록 친절하게 대해주세요. 당신은 배우지 못한 사람입니다. 네... 대화의 본질에 대해 할 말이 없을 때(그리고 제가 본질에 대해 명확하게 설명해 드렸는데도) "왜 모자를 안 쓰고 있니?" 같은 잔소리를 하기 시작하죠. 그리고 집에서 고양이를 훈련시킬 것입니다... 1...276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니요, 전혀요. 다른 방법을 모르겠어요. 시중의 신경망을 사용하려고 하는데... 그것도 전망이 없는 것 같아요.
시장은 확실히...
수학에 능숙하다면 MO에 관한 영리한 책을 읽어보세요... 이 스레드를 읽는 것보다 1000 배 더 유용 할 것입니다....
그 이유는 공식이 매우 간단하기 때문입니다. 통화 시장의 복잡한 관계에 대해 뭐라고 말할 수 있을까요?)
이 알고리즘이 OOS에서 좋은 결과를 보이게 하려면 어떻게 해야 할까요?
선형 회귀가 필요한 경우)
저에게는 쉽지 않은 일이지만 정말 흥미로워서 한번 살펴봐야겠다고 생각했습니다.
알려진 명시적인 알고리즘/공식(예: 지표)을 사용하여 시세에서 시그널을 생성하나요, 아니면 머신 러닝을 사용하여 시그널을 구성하나요?
그런 다음 코드에 오류가 있을 가능성이 있으므로 실제 따옴표로 테스트하거나 시뮬레이션을 해야 합니다.....
검은 색-롱, 녹색-숏. 한 발 앞선 예측.
증명해야 했기 때문입니다:
큰 캔들은 단순히 결정됩니다 (심지어 시가가 아니라 종가에서도).
추세는 작동하지만 플랫은 작동하지 않습니다 (그림에서 볼 수 있듯이).
예측하는 것이 아니라 실제 움직임을 말하는 것입니다.
... 이 움직임에 추세 영역이 있고 추세가 변하지 않기 때문에 뒤늦은 의사 예측이 실현되는 것은 운이 좋은 것입니다 ... 그리고 그것이 변하지 않는 한 ... 그리고 그것이 변하지 않는 한 (반전을 예측할 수 없다는 것을 분명히 알 수 있습니다).
추신
왜 당신이 여전히 당신이 예측하는 모든 사람을 속이려고하는지 불분명합니다... 아마도 당신은 감정적으로 인식되는 거짓말을하지 말고 적절한 이름으로 사물을 불러서 결론을 도출해야합니다... 논리로 논쟁하려는 거짓말 쟁이가 필요한 사람 (사용 된 방법과 재료의 본질을 오해 한 사람)....
검은색은 롱, 녹색은 숏입니다. 한 발 앞서 나가세요.
코드를 볼 수 있나요?
코드요? 2,000줄이 넘는 R 코드? 12개 이상의 패키지를 사용하시나요? 그리고 동시에 이 코드를 사용하는 MQL4의 코드도요?
돈이 있는 협탁의 열쇠는 어떨까요?
아니면블라디미르 페레르벤코가 씹어 먹은 것만으로도 충분할지도 모르죠.
게시된 결과는 2017년의 결과입니다. 그 후 저는 이 작업을 하지 않았고, 수준이 높아져서 사람들이 "예측 능력"이라는 단어의 의미를 이해하고 주식 시장에서 의미 있는 일을 시작하기를 바랐습니다.
