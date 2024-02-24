트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2773

Ivan Butko #:

아니요, 전혀요. 다른 방법을 모르겠어요. 시중의 신경망을 사용하려고 하는데... 그것도 전망이 없는 것 같아요.

시장은 확실히...

수학에 능숙하다면 MO에 관한 영리한 책을 읽어보세요... 이 스레드를 읽는 것보다 1000 배 더 유용 할 것입니다....

 
Evgeni Gavrilovi 그라디언트 부스팅은 샘플에서 우수한 결과를 보여주지만 그 이상에서는 오차가 즉시 증가합니다.

그 이유는 공식이 매우 간단하기 때문입니다. 통화 시장의 복잡한 관계에 대해 뭐라고 말할 수 있을까요?)

이 알고리즘이 OOS에서 좋은 결과를 보이게 하려면 어떻게 해야 할까요?

선형 회귀가 필요한 경우)

 
СанСаныч Фоменко #:

저에게는 쉽지 않은 일이지만 정말 흥미로워서 한번 살펴봐야겠다고 생각했습니다.

알려진 명시적인 알고리즘/공식(예: 지표)을 사용하여 시세에서 시그널을 생성하나요, 아니면 머신 러닝을 사용하여 시그널을 구성하나요?

 
mytarmailS #:
그런 다음 코드에 오류가 있을 가능성이 있으므로 실제 따옴표로 테스트하거나 시뮬레이션을 해야 합니다.....

나는 최근에 그것을 가지고 있었고, 표시는 +1 막대를 보았고, 그것은 전혀 명백한 오류가 아니었고, 분류하는 데 30 분이 걸렸습니다.....

검은 색-롱, 녹색-숏. 한 발 앞선 예측.


 

증명해야 했기 때문입니다:

큰 캔들은 단순히 결정됩니다 (심지어 시가가 아니라 종가에서도).

추세는 작동하지만 플랫은 작동하지 않습니다 (그림에서 볼 수 있듯이).

예측하는 것이 아니라 실제 움직임을 말하는 것입니다.

... 이 움직임에 추세 영역이 있고 추세가 변하지 않기 때문에 뒤늦은 의사 예측이 실현되는 것은 운이 좋은 것입니다 ... 그리고 그것이 변하지 않는 한 ... 그리고 그것이 변하지 않는 한 (반전을 예측할 수 없다는 것을 분명히 알 수 있습니다).

추신

왜 당신이 여전히 당신이 예측하는 모든 사람을 속이려고하는지 불분명합니다... 아마도 당신은 감정적으로 인식되는 거짓말을하지 말고 적절한 이름으로 사물을 불러서 결론을 도출해야합니다... 논리로 논쟁하려는 거짓말 쟁이가 필요한 사람 (사용 된 방법과 재료의 본질을 오해 한 사람)....

 
СанСаныч Фоменко #:

검은색은 롱, 녹색은 숏입니다. 한 발 앞서 나가세요.

코드를 볼 수 있나요?
 
mytarmailS #:
코드를 볼 수 있나요?

코드요? 2,000줄이 넘는 R 코드? 12개 이상의 패키지를 사용하시나요? 그리고 동시에 이 코드를 사용하는 MQL4의 코드도요?

돈이 있는 협탁의 열쇠는 어떨까요?

아니면블라디미르 페레르벤코가 씹어 먹은 것만으로도 충분할지도 모르죠.

게시된 결과는 2017년의 결과입니다. 그 후 저는 이 작업을 하지 않았고, 수준이 높아져서 사람들이 "예측 능력"이라는 단어의 의미를 이해하고 주식 시장에서 의미 있는 일을 시작하기를 바랐습니다.

СанСаныч Фоменко #:

코드? 2,000줄이 넘는 R? 12개의 패키지? 그리고 동시에 이 코드를 사용하는 MQL4의 코드?

글쎄요, R로 된 2000 줄의 코드와 15 개의 패키지는 알고리즘의 복잡성보다 작성자의 비전문성에 대해 더 많이 말합니다.

산산치 포멘코 #:

돈이있는 협탁의 열쇠는 어떻습니까?

나는 당신의 협탁과 열쇠에 대해 똥 신경 쓰지 않습니다. 이렇게 이야기 할 거라면 당장 돈을 줘요.

산산치 포멘코 #:

게시된 결과는 2017년의 결과입니다. 그 후 나는 이것을하지 않았고, 나는 레벨이 올라 가기를 계속 바랐습니다.

네, 멋져요.... 2017년 이후에는 하지 않도록 작동하는 알고리즘을 만들었나요, 아니면 알고리즘이 작동하지 않나요?

그 탁상용 스탠드가 있든 없든 마음을 정하고 평범한 사람들의 머리를 건드리지 말아야합니다....

 
mytarmailS #:

글쎄, R의 2000 줄의 코드와 15 개의 패킷은 알고리즘의 복잡성보다 작성자의 비전문성에 대해 더 많이 말합니다.

나는 당신의 스탠드와 열쇠에 대해 신경 쓰지 않습니다. 이런 식으로 이야기 할 거라면 당장 돈을 줘요.

네, 멋지네요.... 2017 년 이후에는 할 필요가 없도록 작동하는 알고리즘을 만들었습니까, 아니면 알고리즘이 작동하지 않습니까?

스탠드가 있는지 아닌지 결정하고 평범한 사람들의 머리를 건드리지 마십시오 ...

당신이 속한 사회에 충실할 만큼 친절하세요.

넌 배우지 못한 사람이야.

 
СанСаныч Фоменко #:

자신이 목양하는 커뮤니티에 충실할 수 있도록 친절하게 대해주세요.

당신은 배우지 못한 사람입니다.

네... 대화의 본질에 대해 할 말이 없을 때(그리고 제가 본질에 대해 명확하게 설명해 드렸는데도) "왜 모자를 안 쓰고 있니?" 같은 잔소리를 하기 시작하죠.

그리고 집에서 고양이를 훈련시킬 것입니다...

