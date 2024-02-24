트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2125

이고르 마카누 :

? 실제 읽기)))

같은 책, 작품의 시작:

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref


당신은 정말로 이것을 읽고 있습니까?

그 의미는 그것이 연산 능력 없이 작성되었고 논리가 전경에 있다는 것입니다. 그리고 언급한 바와 같이 작동합니다) 물론 많은 양의 물이 있지만 여기서 직접 걸러낼 수 있습니다. 그리고 시작, 글쎄요, 바로 그때, 이 시작이 없었다면 책도 없었을 것입니다. 이것도 고려할 수 있다

 
막심 드미트리예프스키 :

http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf

큰 장점은 선형 모델이 항상 로컬 최소값으로 수렴한다는 것입니다. 따라서 이 방법은 여전히 유효합니다.

이 책을 몇 년 전에 본

외관상 ... 글쎄, 그렇습니다. 매혹적이지만 실제로는 - 왜? 목표가 졸업장이나 박사 학위를 쓰는 것이라면 - 예, 이것은 참고서입니다.

목표가 시계열이라면 이 책은 다른 것, 컴퓨터 개발 초기에 랜덤 포레스트의 발명에 관한 것입니다.

IMHO, NS 앙상블도 실용화에 제대로 뿌리를 내리지 못했는데 VR과 어떻게 연동되나요? 글쎄, 옵션으로 많은 NS를 쌓지만 결국 자동 인코더를 얻습니까? - 이 책 으로 convolutional network 도 얻을 수 있을지 의문이다.


오래된 지식, Vorontsov는 데이터 처리와 더 관련이 있습니다. 저는 VR에 대한 온라인 과정을 조금씩 살펴보고 있습니다. 여기에 뭔가가 있습니다.)

도서관 :

테스트와 기차의 모든 포인트가 하나의 공통 목록에서 순위가 매겨지면(일부 패턴에 따라 재배열됨), 이는 이들이 혼합되어 있음을 의미합니다. 내가 이해하는 대로. 테스트는 어떤 식으로든 기차와 혼합되어서는 안 됩니다.

점이 독립적인 경우( 자기상관 이 없음) 간섭이 가능하고 필요합니다.

실제로 이것이 랜덤 포레스트가 작동하는 방식입니다.

 
이고르 마카누 :

오래된 지식, Vorontsov는 데이터 처리와 더 관련이 있습니다. 저는 VR에 대한 온라인 과정을 조금씩 살펴보고 있습니다. 여기에 뭔가가 있습니다.)

무슨 얘기를 하는 건가요?? 부호이 또는 쇼?

Ivakhnenko가 그를 위해 누구인지 Vorontsov에게 물어보십시오 ...

 
막심 드미트리예프스키 :

점이 독립적인 경우(자기상관이 없음) 간섭이 가능하고 필요합니다.

실제로 이것이 랜덤 포레스트가 작동하는 방식입니다.

각 포인트가 있는 시계열에서 양쪽에 2-3개의 포인트는 매우 상관관계가 있는 포인트입니다. 저것들. 독립 조건이 충족되지 않음
 
도서관 :
각 포인트가 있는 시계열에서 양쪽에 2-3개의 포인트는 매우 상관관계가 있는 포인트입니다. 저것들. 독립 조건이 충족되지 않음

시계열 에 대한 특별한 샘플링 방법이 있으며 모든 것이 거기에서 고려됩니다.

도서관 :
각 포인트가 있는 시계열에서 양쪽에 2-3개의 포인트는 매우 상관관계가 있는 포인트입니다. 저것들. 독립 조건이 충족되지 않음

이러한 중복 항목을 삭제할 수 있습니다. 새 데이터에서 즉시 빠르게 작업을 시작하지만 스프레드는

 
막심 드미트리예프스키 :

점이 독립적인 경우(자기상관이 없음) 간섭이 가능하고 필요합니다.

아니요

ACF는 VR을 평가할 때 이를 위해 설계되지 않았습니다.

자기 상관 은 시차 = 1에 대한 것이 아니라 다른 시차에 대한 것일 수 있습니다.

ACF 평가는 어떤 지연의 종속성이 있는지 여부에 대한 평가가 아니라 단순히 프로세스 모델을 식별하는 방법 중 하나입니다. VR이 속하는 프로세스를 결정한 후 데이터 전처리를 시작합니다. VR 자체 또는 지연 샘플을 사용합니다.

이고르 마카누 :

아니요

~ 전에

재교육 중인 역상관 후. 라벨의 직렬화도 고려해야 합니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

이러한 중복 항목을 삭제할 수 있습니다. 새 데이터에서 즉시 빠르게 작업을 시작하지만 스프레드는

그리고 스프레드가 커버하지 않으면 요점이 무엇입니까?
