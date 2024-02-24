트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2122

알렉세이 비아즈미킨 :

이 방법이 나무 모델이나 신경망 이상에 적합한지 궁금합니다.

그리고 곰곰이 생각해보면 답이 뻔하지 않습니까?

 
시간을 사인 \ 코사인으로 변환하는 함수를 게시할 수 있습니까? 나는 또한 이 방법을 시도할 것이다. 내가 출판한 기사에서 시간의 숫자는 중요한 예측 변수로 판명되었습니다. 이 방법이 나무 모델이나 신경망 이상에 적합한지 궁금합니다.

//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7,  360/24
                     
if(nameInd[nInd]=="Hour")        {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты  360/24 = 360/24/60 = 360/1440

if(nameInd[nInd]=="WeekDay")     {CopyTime        (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080

코드에 따르면 buf==0이면 사인이고 그렇지 않으면( buf==1 ) 코사인입니다.


나무 모델은 모든 것을 소화합니다.
NS에 대한 사인과 코사인은 이미 -1...+1로 정규화되어 있기 때문에 좋습니다.

이 옵션을 번호가 매겨진 시간과 비교하면 구독을 취소하는 것이 더 좋습니다. 요일, 시, 분을 제출하면 100% 일치해야 하는 것 같습니다.

샘플링의 새로운 원리로 폭탄 완성


 
샘플링의 새로운 원리로 폭탄 완성

)))) 훈련/테스트 방법을 언제 배울 수 있습니까?

)))) 훈련/테스트 방법을 언제 배울 수 있습니까?

할머니에게 알 빠는 법을 가르치다

이제 강력한 컴퓨터가 필요합니다..
 
할머니에게 알 빠는 법을 가르치다

이제 강력한 컴퓨터가 필요합니다..

아마도 두뇌가 먼저))))

아마도 두뇌가 먼저))))

당신은 내 두뇌에 관심이 있습니다 .. 글쎄, 일반적으로 당신은 이해합니다

 
당신은 내 두뇌에 관심이 있습니다 .. 글쎄, 일반적으로 당신은 이해합니다

타, 네, 네)))))


글쎄, "현재 순간"이 "과거"의 특성을 고려한다는 것을 어떻게 이해하지 못합니까?

'현재의 순간'을 배우고 '과거'를 시험하다 보면 과거를 엿보는 듯...


이걸 왜 거꾸로 해, 아무 것도 주지 않아.... 정신나간 걸 위해 미친듯이..



여기 내가 기억한 예가 있습니다. "뒤에서 앞으로"에 따라 우리가 누군가에게 어떻게 예측을 했는지 기억하고, 우리가 과거를 얼마나 잘 예측할 수 있었는지 기억 ????

당신은 지금 똑같이하고 있습니다! 과학자!!! )))

타, 네, 네)))))


글쎄, "현재 순간"이 "과거"의 특성을 고려한다는 것을 어떻게 이해하지 못합니까?

'현재의 순간'을 배우고 '과거'를 시험하다 보면 과거를 엿보는 듯...


이걸 왜 거꾸로 해, 아무 것도 주지 않아.... 정신 나간 걸 위한 멍청한 광기 ..

바보짓하지마

 
막심 드미트리예프스키 :

바보짓하지마

무엇에 어리 석음?

