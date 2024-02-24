트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2122 1...211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.11.16 16:04 #21211 알렉세이 비아즈미킨 : 이 방법이 나무 모델이나 신경망 이상에 적합한지 궁금합니다. 그리고 곰곰이 생각해보면 답이 뻔하지 않습니까? Aleksei Kuznetsov 2020.11.16 16:29 #21212 알렉세이 비아즈미킨 : 시간을 사인 \ 코사인으로 변환하는 함수를 게시할 수 있습니까? 나는 또한 이 방법을 시도할 것이다. 내가 출판한 기사에서 시간의 숫자는 중요한 예측 변수로 판명되었습니다. 이 방법이 나무 모델이나 신경망 이상에 적합한지 궁금합니다. //день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24 if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440 if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080 코드에 따르면 buf==0이면 사인이고 그렇지 않으면( buf==1 ) 코사인입니다. 나무 모델은 모든 것을 소화합니다. NS에 대한 사인과 코사인은 이미 -1...+1로 정규화되어 있기 때문에 좋습니다. 이 옵션을 번호가 매겨진 시간과 비교하면 구독을 취소하는 것이 더 좋습니다. 요일, 시, 분을 제출하면 100% 일치해야 하는 것 같습니다. Machine learning in trading: MQL5 프로그래밍 기본: 시간 MQL4에서 MQL5로 이전하기 [삭제] 2020.11.16 17:50 #21213 샘플링의 새로운 원리로 폭탄 완성 mytarmailS 2020.11.16 18:12 #21214 막심 드미트리예프스키 : 샘플링의 새로운 원리로 폭탄 완성 )))) 훈련/테스트 방법을 언제 배울 수 있습니까? [삭제] 2020.11.16 18:12 #21215 mytarmailS : )))) 훈련/테스트 방법을 언제 배울 수 있습니까? 할머니에게 알 빠는 법을 가르치다 이제 강력한 컴퓨터가 필요합니다.. mytarmailS 2020.11.16 18:15 #21216 막심 드미트리예프스키 : 할머니에게 알 빠는 법을 가르치다 이제 강력한 컴퓨터가 필요합니다.. 아마도 두뇌가 먼저)))) [삭제] 2020.11.16 18:18 #21217 mytarmailS : 아마도 두뇌가 먼저)))) 당신은 내 두뇌에 관심이 있습니다 .. 글쎄, 일반적으로 당신은 이해합니다 mytarmailS 2020.11.16 18:24 #21218 막심 드미트리예프스키 : 당신은 내 두뇌에 관심이 있습니다 .. 글쎄, 일반적으로 당신은 이해합니다 타, 네, 네))))) 글쎄, "현재 순간"이 "과거"의 특성을 고려한다는 것을 어떻게 이해하지 못합니까? '현재의 순간'을 배우고 '과거'를 시험하다 보면 과거를 엿보는 듯... 이걸 왜 거꾸로 해, 아무 것도 주지 않아.... 정신나간 걸 위해 미친듯이.. 여기 내가 기억한 예가 있습니다. "뒤에서 앞으로"에 따라 우리가 누군가에게 어떻게 예측을 했는지 기억하고, 우리가 과거를 얼마나 잘 예측할 수 있었는지 기억 ???? 당신은 지금 똑같이하고 있습니다! 과학자!!! ))) EURUSD - 동향, 예측 성배가 아니라 그냥 평범한 간, 천문학자. 예측, 토론 [삭제] 2020.11.16 18:26 #21219 mytarmailS : 타, 네, 네))))) 글쎄, "현재 순간"이 "과거"의 특성을 고려한다는 것을 어떻게 이해하지 못합니까? '현재의 순간'을 배우고 '과거'를 시험하다 보면 과거를 엿보는 듯... 이걸 왜 거꾸로 해, 아무 것도 주지 않아.... 정신 나간 걸 위한 멍청한 광기 .. 바보짓하지마 mytarmailS 2020.11.16 18:28 #21220 막심 드미트리예프스키 : 바보짓하지마 무엇에 어리 석음? 1...211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이 방법이 나무 모델이나 신경망 이상에 적합한지 궁금합니다.
그리고 곰곰이 생각해보면 답이 뻔하지 않습니까?
시간을 사인 \ 코사인으로 변환하는 함수를 게시할 수 있습니까? 나는 또한 이 방법을 시도할 것이다. 내가 출판한 기사에서 시간의 숫자는 중요한 예측 변수로 판명되었습니다. 이 방법이 나무 모델이나 신경망 이상에 적합한지 궁금합니다.
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24
if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440
if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080
코드에 따르면 buf==0이면 사인이고 그렇지 않으면( buf==1 ) 코사인입니다.
나무 모델은 모든 것을 소화합니다.
NS에 대한 사인과 코사인은 이미 -1...+1로 정규화되어 있기 때문에 좋습니다.
이 옵션을 번호가 매겨진 시간과 비교하면 구독을 취소하는 것이 더 좋습니다. 요일, 시, 분을 제출하면 100% 일치해야 하는 것 같습니다.
샘플링의 새로운 원리로 폭탄 완성
)))) 훈련/테스트 방법을 언제 배울 수 있습니까?
할머니에게 알 빠는 법을 가르치다이제 강력한 컴퓨터가 필요합니다..
아마도 두뇌가 먼저))))
당신은 내 두뇌에 관심이 있습니다 .. 글쎄, 일반적으로 당신은 이해합니다
타, 네, 네)))))
글쎄, "현재 순간"이 "과거"의 특성을 고려한다는 것을 어떻게 이해하지 못합니까?
'현재의 순간'을 배우고 '과거'를 시험하다 보면 과거를 엿보는 듯...
이걸 왜 거꾸로 해, 아무 것도 주지 않아.... 정신나간 걸 위해 미친듯이..
여기 내가 기억한 예가 있습니다. "뒤에서 앞으로"에 따라 우리가 누군가에게 어떻게 예측을 했는지 기억하고, 우리가 과거를 얼마나 잘 예측할 수 있었는지 기억 ????
당신은 지금 똑같이하고 있습니다! 과학자!!! )))
이걸 왜 거꾸로 해, 아무 것도 주지 않아.... 정신 나간 걸 위한 멍청한 광기 ..
바보짓하지마
무엇에 어리 석음?