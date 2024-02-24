트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2119 1...211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126...3399 새 코멘트 Alexander_K 2020.11.15 10:22 #21181 도서관 : 나는 진드기가 가늘어지고 모든 DC에 다른 양이 있다는 것을 읽었습니다. 누군가는 분당 100틱을 가지고 누군가는 300틱을 가지고 있습니다. 그들은 거의 데모 계정 으로 오지 않습니다. 예를 들어, 하나의 DC에는 유동성 및 견적 제공자가 1개 있고 다른 DC에는 3개가 있으며 이를 결합합니다. DC에서 DC로 불안정한 것에서는 안정적인 것을 할 수 없습니다. 네 맞아요! Demko가 Alpari 진드기에 대한 연구를 수행했다고 덧붙이는 것을 잊었습니다(여기에 브로커 이름을 쓸 수 있을지 모르겠습니다...) mytarmailS 2020.11.15 10:24 #21182 카펠만 : 고정/비정상이 트레이더의 모든 문제의 원인은 전혀 아닙니다. 동일한 통계로 행을 즉흥적으로 처리할 수 있습니다. Fin의 특성. 행은 고정되어 있지 않지만 Grail을 쉽게 만들 수 있는 행입니다. 가격 예측은 목표가 아닙니다. 거래의 경우 미래 수익을 올릴 필요가 있으며 계절적 변동성과 일치하는 경우 많은 수익이 준정상적입니다. 그러나 미래 수익률은 매우 나쁘게 예측되고 완전히 엉망이고 이것은 비정상성과 관련이 없으며 일반적으로 누적 가격이라면 변동성의 계절성과 같은 명백한 패턴이 될 것입니다. 하지만 거기에 없고 그게 다야, 왜 항상 그것에 대해 이야기하지 않니? 주파수와 가능한 위상은 길을 따라 떠 있습니다 .. 진폭을 유지 ... 다음은 4개의 고조파 중 10,000개의 기록에 대한 적합 모델의 500개 지점에 대한 예측입니다. 예측은 500개 포인트 모두에 해당되지만 주파수는 유동적이며 이해할 수 없는 알고리즘에 따라 유동적임을 알 수 있습니다. 이것은 또 다른 좋은 예입니다. 일반적으로 주석에서 발생합니다. mytarmailS 2020.11.15 10:29 #21183 mytarmailS : 주파수와 가능한 위상은 길을 따라 떠 있습니다 .. 진폭을 유지하십시오 ... 다음은 4개의 고조파 중 10,000개의 기록에 대한 적합 모델의 500개 지점에 대한 예측입니다. 예측은 500개 포인트 모두에 해당되지만 주파수는 유동적이며 이해할 수 없는 알고리즘에 따라 유동적임을 알 수 있습니다. 이것은 또 다른 좋은 예입니다. 일반적으로 주석에서 발생합니다. 따라서 이러한 모든 "얇아진" 부분은 이해도 없고 기술에 대한 적응력 도 없습니다 . 상황 , 완료 씨 ! 현재 상황을 평가하고 시리즈 또는 예측을 적절히 변경할 적응형 알고리즘을 구축하는 것이 필요합니다. Alexander_K 2020.11.15 10:33 #21184

mytarmailS :

따라서 이해도 없고 기술에 대한 적응력도 없이 이러한 모든 "얇아지는" 것입니다. 상황 , 완료 씨 !

반대로 데이터를 가늘게 하고 이벤트 스트림을 일정하지 않은 시간으로 가져오는 방법에서 이러한 그림을 본 적이 있습니다. 동일한 막대에서 OPEN 가격으로 축소하는 형태의 희석은 나쁜 것이 아닙니다. 그러나 나는 주장하지 않을 것입니다.

mytarmailS 2020.11.15 10:39 #21185

Alexander_K :

반대로 데이터를 가늘게 하고 이벤트 스트림을 일정하지 않은 시간으로 가져오는 방법에서 이러한 그림을 본 적이 있습니다. 동일한 막대에서 OPEN 가격으로 축소하는 형태의 희석은 나쁜 것이 아닙니다. 그러나 나는 주장하지 않을 것입니다.

나는 솎아내기가 효과가 없다고 말하는 것이 아니라 오히려 필요하지만 당신이 논의하는 것과 같은 원시적인 형태는 아닙니다!

현재 상황을 평가하고 자체적으로 설정을 적절하게 변경하는 적응형 필터가 있습니다.

그리고 비정상시장에는 주기가 14인 스토캐스틱이 있습니다..

그 때 틱이 필요한지, 가늘어지는 상태로 돌아가는지 등을 논의할 때입니다. 당신은 스토캐스틱에 대해 이야기하고 있습니다

PS 그건 그렇고 Demko는 멋진 친구입니다. 나는 그와 이야기를 나누었습니다.

동기화 문제에 대한 가능한 솔루션

https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals

https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280

How can I align/synchronize two signals? 2012.07.05person157 person157 223 1 1 gold badge 2 2 silver badges 6 6 bronze badgesstats.stackexchange.com I'm doing some research but have come stuck at the analysis stage (should've paid more attention to my stats lectures). I've collected two simultaneous signals: flow rate integrated for volume and change in chest expansion. I'd like compare the signals and ultimately hope to derive volume from the chest expansion signal. But first I have to... [삭제] 2020.11.15 11:05 #21186

Alexander_K :

:)))))

다음은 흥미로운 의견입니다.

https://smart-lab.ru/blog/658290.php

정말 재미있는 댓글이 있을 줄 알았는데... Alexander_K 2020.11.15 11:18 #21187

올렉 자동판매기 :

정말 재미있는 댓글이 있을 줄 알았는데...

글쎄, 나는 모른다 ... 나에게 이것은 최근 금융 시리즈에 MO의 적용 가능성에 대한 주제에 대한 최고의 토론입니다.

주요 결론은 정상성을 찾지 못하면 신경망이 시장에서 할 일이 없다는 것입니다. 그리고 삶의 경험은 이것이 정확히 무엇인지 말해 줍니다.

가장 간단한 예는 Demko를 기억했기 때문입니다. 이것은 그가 10년 이상 포럼에 있었고 이 포럼은 그의 일상 생활의 일부이며 그는 결코 이곳을 떠나지 않을 것이라고 나에게 말한 사람입니다.

그러나 일련의 동일한 시리즈의 OPEN 가격으로 작업하는 실험을 한 후 그는 갑자기 "내가 10 년 넘게 찾던 것을 찾았습니다! 이제 당신이 고통받습니다 - 당신 차례입니다!" 그리고 그는 떠났습니다. 영원히 보입니다 ... 이미 2 년 동안 그에게서 한 마디도 없었습니다.

다시 한 번 이해를 돕기 위해 - Demko는 가장 열광적인 외환 팬이며 그가 실망했다고 말할 필요가 없습니다. 단 하나의 결론이 있습니다. 동등한 바의 OPEN 가격에서 그는 Grail 을 보았고 이제 그는 주머니에 현금을 채우고 있습니다. 이와 같이...

크라우드소싱 GUI. 오픈 베타 와드 №6 엘리엇 파동 이론에 기반한

[삭제] 2020.11.15 11:21 #21188

Alexander_K :

글쎄, 나는 모른다 ... 나에게 이것은 최근 금융 시리즈에 MO의 적용 가능성에 대한 주제에 대한 최고의 토론입니다.

주요 결론은 정상성을 찾지 못하면 신경망이 시장에서 할 일이 없다는 것입니다. 그리고 삶의 경험은 이것이 정확히 무엇인지 말해 줍니다.

가장 간단한 예는 Demko를 기억했기 때문입니다. 이것은 그가 10년 이상 포럼에 있었고 이 포럼은 그의 일상 생활의 일부이며 그는 결코 이곳을 떠나지 않을 것이라고 나에게 말한 사람입니다.

그러나 일련의 동일한 시리즈의 OPEN 가격으로 작업하는 실험을 한 후 그는 갑자기 "내가 10 년 넘게 찾던 것을 찾았습니다! 이제 당신이 고통받습니다 - 당신 차례입니다!" 그리고 그는 떠났습니다. 그것은 영원히 보입니다 ... 이미 2 년 동안 그에게서 한 마디도 영도 없었습니다.

다시 한 번 이해를 돕기 위해 - Demko는 가장 열광적인 외환 팬이며 그가 실망했다고 말할 필요가 없습니다. 단 하나의 결론이 있습니다. 동등한 바의 OPEN 가격에서 그는 Grail을 보았고 이제 그는 주머니에 현금을 채우고 있습니다. 이와 같이...

우리는 모두 거기에있을 것입니다 ... Alyosha, Asaulenko, Demko, Magician, Doc .. 가장 중요한 것은 대량 무덤이 아닙니다.Demko는 개인적으로 나에게 개인적인 메시지에 몇 가지 메모를 썼고 내가 이해하는 한 아무 것도 그에게 효과가 없었습니다.

Alexander_K 2020.11.15 11:22 #21189

막심 드미트리예프스키 :

우리 모두 거기있을거야 ...

당신은 사악한 투자자들에게 꾸지람을 받은 아들 알레셴카의 길을 따랐다고 생각합니까? 흠 .... 그리고 무엇 - 모든 것이 될 수 있습니다 ...

[삭제] 2020.11.15 11:27 #21190

Alexander_K :

당신은 사악한 투자자들에게 꾸지람을 받은 아들 알레셴카의 길을 따랐다고 생각합니까? 흠 .... 그리고 무엇 - 모든 것이 될 수 있습니다 ...

당신은 또한 다리 사이에 꼬리가 아닌 아름답게 떠날 수 있어야합니다)) 그들이하는 일

우리는 또한 Reshetov와 그의 발전기에 대한 그의 큰 실망에 대해 언급합니다. 트레이딩 기회를 놓치고 있어요:

무료 트레이딩 앱

복사용 8,000 이상의 시그널

금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스
고정/비정상이 트레이더의 모든 문제의 원인은 전혀 아닙니다. 동일한 통계로 행을 즉흥적으로 처리할 수 있습니다. Fin의 특성. 행은 고정되어 있지 않지만 Grail을 쉽게 만들 수 있는 행입니다. 가격 예측은 목표가 아닙니다. 거래의 경우 미래 수익을 올릴 필요가 있으며 계절적 변동성과 일치하는 경우 많은 수익이 준정상적입니다. 그러나 미래 수익률은 매우 나쁘게 예측되고 완전히 엉망이고 이것은 비정상성과 관련이 없으며 일반적으로 누적 가격이라면 변동성의 계절성과 같은 명백한 패턴이 될 것입니다. 하지만 거기에 없고 그게 다야, 왜 항상 그것에 대해 이야기하지 않니?
현재 상황을 평가하고 시리즈 또는 예측을 적절히 변경할 적응형 알고리즘을 구축하는 것이 필요합니다.
반대로 데이터를 가늘게 하고 이벤트 스트림을 일정하지 않은 시간으로 가져오는 방법에서 이러한 그림을 본 적이 있습니다. 동일한 막대에서 OPEN 가격으로 축소하는 형태의 희석은 나쁜 것이 아닙니다. 그러나 나는 주장하지 않을 것입니다.
나는 솎아내기가 효과가 없다고 말하는 것이 아니라 오히려 필요하지만 당신이 논의하는 것과 같은 원시적인 형태는 아닙니다!
현재 상황을 평가하고 자체적으로 설정을 적절하게 변경하는 적응형 필터가 있습니다.
그리고 비정상시장에는 주기가 14인 스토캐스틱이 있습니다..
그 때 틱이 필요한지, 가늘어지는 상태로 돌아가는지 등을 논의할 때입니다. 당신은 스토캐스틱에 대해 이야기하고 있습니다
PS 그건 그렇고 Demko는 멋진 친구입니다. 나는 그와 이야기를 나누었습니다.
동기화 문제에 대한 가능한 솔루션
https://stats.stackexchange.com/questions/31666/how-can-i-align-synchronize-two-signals
https://stats.stackexchange.com/questions/16121/for-two-offset-sampled-data-series-what-is-the-best-estimate-of-the-offset-betw/16280#16280
다음은 흥미로운 의견입니다.
https://smart-lab.ru/blog/658290.php
글쎄, 나는 모른다 ... 나에게 이것은 최근 금융 시리즈에 MO의 적용 가능성에 대한 주제에 대한 최고의 토론입니다.
주요 결론은 정상성을 찾지 못하면 신경망이 시장에서 할 일이 없다는 것입니다. 그리고 삶의 경험은 이것이 정확히 무엇인지 말해 줍니다.
가장 간단한 예는 Demko를 기억했기 때문입니다. 이것은 그가 10년 이상 포럼에 있었고 이 포럼은 그의 일상 생활의 일부이며 그는 결코 이곳을 떠나지 않을 것이라고 나에게 말한 사람입니다.
그러나 일련의 동일한 시리즈의 OPEN 가격으로 작업하는 실험을 한 후 그는 갑자기 "내가 10 년 넘게 찾던 것을 찾았습니다! 이제 당신이 고통받습니다 - 당신 차례입니다!" 그리고 그는 떠났습니다. 영원히 보입니다 ... 이미 2 년 동안 그에게서 한 마디도 없었습니다.
다시 한 번 이해를 돕기 위해 - Demko는 가장 열광적인 외환 팬이며 그가 실망했다고 말할 필요가 없습니다. 단 하나의 결론이 있습니다. 동등한 바의 OPEN 가격에서 그는 Grail 을 보았고 이제 그는 주머니에 현금을 채우고 있습니다. 이와 같이...
우리는 모두 거기에있을 것입니다 ... Alyosha, Asaulenko, Demko, Magician, Doc .. 가장 중요한 것은 대량 무덤이 아닙니다.Demko는 개인적으로 나에게 개인적인 메시지에 몇 가지 메모를 썼고 내가 이해하는 한 아무 것도 그에게 효과가 없었습니다.
당신은 사악한 투자자들에게 꾸지람을 받은 아들 알레셴카의 길을 따랐다고 생각합니까? 흠 .... 그리고 무엇 - 모든 것이 될 수 있습니다 ...
당신은 또한 다리 사이에 꼬리가 아닌 아름답게 떠날 수 있어야합니다)) 그들이하는 일
우리는 또한 Reshetov와 그의 발전기에 대한 그의 큰 실망에 대해 언급합니다.