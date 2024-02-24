트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2116 1...210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2020.11.14 06:31 #21151 알렉세이 비아즈미킨 : 아니요, 백분율 측면에서 학습 유형이 있습니다. MO가 없으면 40% -45% 수익성이 있고 MO가 있으면 60% -65%입니다. 그러나 거래의 경우 이익이 손실과 같지 않으면 지표가 아닙니다. TP=SL인 경우 지표가 됩니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 06:33 #21152 도서관 : TP=SL인 경우 지표가 됩니다. 그래서 쓴건데... [삭제] 2020.11.14 07:56 #21153 알렉세이 비아즈미킨 : 찾으면 알려주세요. 그렇지 않으면 자전거 조립을 시작하겠습니다. :) elibrarius는 동일한 아이디어를 제안 했습니다. 단순히 분기 트리를 만들고 클러스터링하는 대신 사용하고, 다수 클래스를 줄이기 위해 잎에서 정보를 가져옵니다. 나는 당신이 쓰는 것과 그것이 클러스터링과 어떤 관련이 있는지 이해하지 못합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 16:57 #21154 막심 드미트리예프스키 : 나는 당신이 쓰는 것과 그것이 클러스터링과 어떤 관련이 있는지 이해하지 못합니다. 이것은 본질적으로 대상에 맞춘 클러스터링이 될 것입니다. 이 주제에 대해 유용한 정보를 찾으셨습니까? [삭제] 2020.11.14 17:03 #21155 알렉세이 비아즈미킨 : 이것은 본질적으로 대상에 맞춘 클러스터링이 될 것입니다. 이 주제에 대해 유용한 정보를 찾으셨습니까? 대상을 고려한 클러스터링이 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 17:06 #21156 막심 드미트리예프스키 : 대상을 고려한 클러스터링이 없습니다. 아마 교과서에 나오겠죠 :) 제한된 수의 기능에 대한 이 클러스터링은 간단합니다. [삭제] 2020.11.14 17:11 #21157 알렉세이 비아즈미킨 : 아마 교과서에 나오겠죠 :) 제한된 수의 기능에 대한 이 클러스터링은 간단합니다. 클러스터링이 무엇인지 읽고, 미루는 것을 꺼림 [삭제] 2020.11.14 17:14 #21158 알렉세이 비아즈미킨 : 이 주제에 대해 유용한 정보를 찾으셨습니까? 이것은 아직 완료되지 않은 클래스 밸런싱에 대한 진지한 연구입니다. Aleksei Kuznetsov 2020.11.14 18:07 #21159 막심 드미트리예프스키 : 대상을 고려한 클러스터링이 없습니다. 각 리프는 클래스로의 최대 분할이 있는 클러스터라고 부를 수 있습니다. 약 6개월 전에 당신도 나와 비슷한 생각에 동의했습니다. [삭제] 2020.11.14 18:17 #21160 도서관 : 각 리프는 최대 클래스 분리를 갖는 클러스터라고 할 수 있습니다. 약 6개월 전에 당신도 나와 비슷한 생각에 동의했습니다. 나는 당신이 여기서 무엇을 논의하는지 모르겠다. 2개의 기능 공간 이 있습니다(각각 5개의 주요 구성 요소를 사용했습니다). 무작위 거래 샘플링: 2개의 클러스터로 클러스터링하는 경우: 작업: 올바른 레이블과 좋은 클래스 분할 사이의 절충점을 찾습니다. 단순 클러스터링의 경우 레이블은 물론 거래에 적합하지 않습니다. 샘플링 거래의 경우 기능 공간이 적합하지 않습니다. 1...210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니요, 백분율 측면에서 학습 유형이 있습니다. MO가 없으면 40% -45% 수익성이 있고 MO가 있으면 60% -65%입니다. 그러나 거래의 경우 이익이 손실과 같지 않으면 지표가 아닙니다.
TP=SL인 경우 지표가 됩니다.
TP=SL인 경우 지표가 됩니다.
그래서 쓴건데...
찾으면 알려주세요. 그렇지 않으면 자전거 조립을 시작하겠습니다. :)
elibrarius는 동일한 아이디어를 제안 했습니다. 단순히 분기 트리를 만들고 클러스터링하는 대신 사용하고, 다수 클래스를 줄이기 위해 잎에서 정보를 가져옵니다.
나는 당신이 쓰는 것과 그것이 클러스터링과 어떤 관련이 있는지 이해하지 못합니다.
이것은 본질적으로 대상에 맞춘 클러스터링이 될 것입니다.
이 주제에 대해 유용한 정보를 찾으셨습니까?
대상을 고려한 클러스터링이 없습니다.
아마 교과서에 나오겠죠 :)제한된 수의 기능에 대한 이 클러스터링은 간단합니다.
클러스터링이 무엇인지 읽고, 미루는 것을 꺼림
이것은 아직 완료되지 않은 클래스 밸런싱에 대한 진지한 연구입니다.
약 6개월 전에 당신도 나와 비슷한 생각에 동의했습니다.
각 리프는 최대 클래스 분리를 갖는 클러스터라고 할 수 있습니다.
나는 당신이 여기서 무엇을 논의하는지 모르겠다.
2개의 기능 공간 이 있습니다(각각 5개의 주요 구성 요소를 사용했습니다).
무작위 거래 샘플링:
2개의 클러스터로 클러스터링하는 경우:
작업: 올바른 레이블과 좋은 클래스 분할 사이의 절충점을 찾습니다.
단순 클러스터링의 경우 레이블은 물론 거래에 적합하지 않습니다.
샘플링 거래의 경우 기능 공간이 적합하지 않습니다.