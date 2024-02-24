트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2098 1...209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105...3399 새 코멘트 Rorschach 2020.11.08 19:42 #20971 막심 드미트리예프스키 : 네 웃기네요 참고하겠습니다 일부 GPT-3에서는 코티르를 밀어낼 수도 있습니다. [삭제] 2020.11.08 19:49 #20972 로르샤흐 : 일부 GPT-3에서는 코티르를 밀어낼 수도 있습니다. kotir를 그림으로 번역하는 것은 비용이 많이 들 뿐이므로 1차원 컨볼루션을 선호합니다. Vladimir Karputov 2020.11.09 13:29 #20973 github에서 jupyter 노트북으로 *.ipynb 파일을 다운로드하는 방법은 무엇입니까? 추가: 질문이 제거되었습니다. 무언가를 눌렀고 다운로드 버튼이 나타납니다. [삭제] 2020.11.09 14:08 #20974 블라디미르 카르푸토프 : github에서 jupyter 노트북으로 *.ipynb 파일을 다운로드하는 방법은 무엇입니까? 추가: 질문이 제거되었습니다. 무언가를 눌렀고 다운로드 버튼이 나타납니다. 블라디미르, 당신은 지금 우리와 함께 어두운 면에 있습니까? Aleksey Vyazmikin 2020.11.09 14:12 #20975 내 기사가 게시 되었습니다. 읽어보시고 비판하시길 바랍니다 :) Машинное обучение от Яндекс (CatBoost) без изучения Phyton и R www.mql5.com Уважаемый читатель, в настоящей статье я опишу процесс создания моделей, описывающих закономерность рынка при ограниченном наборе переменных и наличии гипотезы о закономерности его поведения, являющихся результатом работы алгоритма машинного обучения CatBoost от Яндекса. Для получения моделей не потребуется знание таких языков программирования... Vladimir Karputov 2020.11.09 14:20 #20976 막심 드미트리예프스키 : 블라디미르, 당신은 지금 우리와 함께 어두운 면에 있습니까? 막 배우는데... Mihail Marchukajtes 2020.11.09 15:05 #20977 막심 드미트리예프스키 : 블라디미르, 당신은 지금 우리와 함께 어두운 면에 있습니까? 와우, 당신은 이미 면을 나눠주고 있습니다! 쿠어 난 물이 아니야!!!!! :-))))) Vladimir Karputov 2020.11.09 17:34 #20978 DataFrame의 처음 5개 행을 인쇄할 수 없습니다. 배포판 'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py'에서 스크립트를 가져와서 다음 줄을 추가합니다 . from datetime import datetime import MetaTrader5 as mt5 # выведем данные о пакете MetaTrader5 print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__) print("MetaTrader5 package version : ",mt5.__version__) # импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме import pandas as pd pd.set_option('display.max_columns', 500 ) # сколько столбцов показываем pd.set_option('display.width', 1500 ) # макс. ширина таблицы для показа # импортируем модуль pytz для работы с таймзоной import pytz # установим подключение к терминалу MetaTrader 5 if not mt5.initialize(): print("initialize() failed") mt5.shutdown() # установим таймзону в UTC timezone = pytz.timezone("Etc/UTC") # создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны utc_from = datetime ( 2020 , 1 , 10 , tzinfo=timezone) # получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10 . 2020 в таймзоне UTC rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10 ) # завершим подключение к терминалу MetaTrader 5 mt5.shutdown() # выведем каждый элемент полученных данных на новой строке print("Выведем полученные данные как есть") for rate in rates: print(rate) # создадим из полученных данных DataFrame rates_frame = pd.DataFrame(rates) from datetime import datetime import MetaTrader5 as mt5 # выведем данные о пакете MetaTrader5 print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__) print("MetaTrader5 package version : ",mt5.__version__) # импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме import pandas as pd pd.set_option('display.max_columns', 500 ) # сколько столбцов показываем pd.set_option('display.width', 1500 ) # макс. ширина таблицы для показа # импортируем модуль pytz для работы с таймзоной import pytz # установим подключение к терминалу MetaTrader 5 if not mt5.initialize(): print("initialize() failed") mt5.shutdown() # установим таймзону в UTC timezone = pytz.timezone("Etc/UTC") # создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны utc_from = datetime ( 2020 , 1 , 10 , tzinfo=timezone) # получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10 . 2020 в таймзоне UTC rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10 ) # завершим подключение к терминалу MetaTrader 5 mt5.shutdown() # выведем каждый элемент полученных данных на новой строке print("Выведем полученные данные как есть") for rate in rates: print(rate) # создадим из полученных данных DataFrame rates_frame = pd.DataFrame(rates) # выведем пять первых строк (метод 'head' pandas) print("\nВыведем пять первых строк") rates_frame.head() rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s') # выведем данные print("\nВыведем датафрейм с данными") print(rates_frame) rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s') # выведем данные print("\nВыведем датафрейм с данными") print(rates_frame) 이 메서드는 아무 것도 출력하지 않습니다. ( 1578614400 , 1.11051 , 1.11093 , 1.11017 , 1.11041 , 2448 , 1 , 0 ) Выведем пять первых строк Выведем датафрейм с данными Mikhail Mishanin 2020.11.09 17:57 #20979 알렉세이 비아즈미킨 : 내 기사가 게시 되었습니다. 읽어보시고 비판하시길 바랍니다 :) Alexey, 당신과 모든 사람을 위한 질문: 왜?, - " 목표로 우리는 이동 평균을 넘고 다음 막대를 건드리지 않는다는 신호를 받을 것입니다..." "이상" 신호를 티칭할 수도 있습니다. ZZ(여러 ZZ)를 가져 와서 각 막대에서 현재에서 과거로의 주기를 유지하면 정확히 위/아래로 이동합니다. 많은 막대가 있습니다. Neuroshell Day Trader Professional이 그러한 신호를 가르쳐 처음으로 정상적인 결과를 얻었을 때조차도 그것을 실제와 묶는 것이 문제였습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.11.09 18:09 #20980 dr.mr.mom : Alexey, 당신과 모든 사람을 위한 질문: 왜?, - " 목표로 우리는 이동 평균을 넘고 다음 막대를 건드리지 않는다는 신호를 받을 것입니다..." "이상" 신호를 티칭할 수도 있습니다. ZZ(여러 ZZ)를 가져 와서 각 막대에서 현재에서 과거로의 주기를 유지하면 정확히 위/아래로 이동합니다. 많은 막대가 있습니다. Neuroshell Day Trader Professional이 그러한 신호를 가르쳐 처음으로 정상적인 결과를 얻었을 때조차도 그것을 실제와 묶는 것이 문제였습니다.

따라서 그들은 이 방법으로 피벗 포인트를 잘 예측하지 못하고 훈련이 주로 추세를 따라 간다는 것을 몰랐습니다....

다각화를 위해서는 다양한 전략을 사용하는 것이 상당히 합리적이며, ML은 기본 전략을 개선하는 데 도움이 되는데, 이는 제가 기사에서 제안한 것입니다.
일부 GPT-3에서는 코티르를 밀어낼 수도 있습니다.
추가: 질문이 제거되었습니다. 무언가를 눌렀고 다운로드 버튼이 나타납니다.
블라디미르, 당신은 지금 우리와 함께 어두운 면에 있습니까?
막 배우는데...
DataFrame의 처음 5개 행을 인쇄할 수 없습니다.
배포판 'data folder'\Scripts\Python\copy_rates_from.py'에서 스크립트를 가져와서 다음 줄을 추가합니다 .
이 메서드는 아무 것도 출력하지 않습니다.
내 기사가 게시 되었습니다. 읽어보시고 비판하시길 바랍니다 :)
Neuroshell Day Trader Professional이 그러한 신호를 가르쳐 처음으로 정상적인 결과를 얻었을 때조차도 그것을 실제와 묶는 것이 문제였습니다.
따라서 그들은 이 방법으로 피벗 포인트를 잘 예측하지 못하고 훈련이 주로 추세를 따라 간다는 것을 몰랐습니다....
다각화를 위해서는 다양한 전략을 사용하는 것이 상당히 합리적이며, ML은 기본 전략을 개선하는 데 도움이 되는데, 이는 제가 기사에서 제안한 것입니다.