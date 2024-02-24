트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2096

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

나는 번들에 대한 회의에 참석하고 있습니다.

컨볼루션 회의에서? )))) 확인))

나는 가벼운 시음 전문가들의 주간 모임에 갈 것이고, 우리는 또한 지구의 지구 온난화 문제에 대해 논의할 것입니다.

 
mytarmailS :


나는 가벼운 시음 전문가들의 주간 모임에 갈 것이고, 우리는 또한 지구의 지구 온난화 문제에 대해 논의할 것입니다.


맥주와 함께 축구를 볼 것인가?

[삭제]  
mytarmailS :

컨볼루션 회의에서? )))) 확인))

나는 가벼운 시음 전문가들의 주간 모임에 갈 것이고, 우리는 또한 지구의 지구 온난화 문제에 대해 논의할 것입니다.

그래 그게 다야)

나는 몇 가지 도구를 밀어 넣었지만 아무 것도주지 않을 것입니다. 데이터를 준비할 수 없는 경우

 
막심 드미트리예프스키 :

좋은거 사용하세요

데이터가 크지 않으면 로컬 PC에서 더 편리합니다. Google Collab에서 커널은 유휴 상태일 때 비활성화되므로 모든 패키지를 다시 설치하고 데이터를 다운로드해야 합니다. 프로세서가 4개뿐이고 Tesla가 가장 강력하지 않습니다.

+ 예, 오랫동안 PITONIL을 먹었을 것입니다. 왜냐하면. 다르게 코딩해야 했습니다.

그리고 내가 먼저 ONNX를 내 것으로 보충해야 하고 그런 다음 이적도 해야 하는 것이 보류됩니다.

현재로서는 기존 아키텍처/모델/알고리즘으로 가르칠 수 있고 터미널로 전송할 수 있는 것이 분명히 있습니다.

 
예브게니 추마코프 :

맥주와 함께 축구를 볼 것인가?

예 아니오.

막심 드미트리예프스키 :

그래 그게 다야)

나는 몇 가지 도구를 밀어 넣었지만 아무 것도주지 않을 것입니다. 데이터를 준비할 수 없는 경우

그리고 최대 풀링이 무엇인지 이미 알고 있습니까? )

[삭제]  
mytarmailS :

예 아니오.

그리고 최대 풀링이 무엇인지 이미 알고 있습니까? )

최대 풀링에 대해 알고 있지만 오늘은 입문 수업이었습니다.

거기에 이미지 처리 및 비디오가 있지만 시계열 로 전송하기 쉽습니다.

[삭제]  
dr.mr.mom :

+ 예, 오랫동안 PITONIL을 먹었을 것입니다. 왜냐하면. 다르게 코딩해야 했습니다.

그리고 내가 먼저 ONNX를 내 것으로 보충해야 하고 그런 다음 이적도 해야 하는 것이 보류됩니다.

현재로서는 기존 아키텍처/모델/알고리즘으로 가르칠 수 있고 터미널로 전송할 수 있는 것이 분명히 있습니다.

음, 이미 3명이 ONNX 뒤에 있고(나 포함) 다른 누군가가 따라잡을 수도 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

음, 이미 3명이 ONNX 뒤에 있고(나 포함) 다른 누군가가 따라잡을 수도 있습니다.

저도 ONNX를 지지합니다. 나는 뉴스 거래의 주제가 MO 없이 제기될 수 없다는 것을 이해하기 시작했습니다.

 

karoch는 mt에 있는 모든 도구에 대해 evra m5를 확인했습니다. 

[ 1 ] "AUDCAD" "AUDCHF" "AUDJPY" "AUDNZD" "AUDUSD" "CADCHF" "CADJPY" "CHFJPY" "EURAUD"
[ 10 ] "EURCAD" "EURCHF" "EURDKK" "EURGBP" "EURHUF" "EURJPY" "EURNOK" "EURNZD" "EURRUB"
[ 19 ] "EURSEK" "EURUSD" "GBPAUD" "GBPCAD" "GBPJPY" "GBPNZD" "GBPSGD" "GBPUSD" "NZDCAD"
[ 28 ] "NZDCHF" "NZDJPY" "NZDSGD" "NZDUSD" "USDCAD" "USDCHF" "USDCNH" "USDDKK" "USDHKD"
[ 37 ] "USDHUF" "USDJPY" "USDNOK" "USDRUB" "USDSEK" "USDSGD" "USDTRY" "USDZAR" "XAGUSD"
[ 46 ] "XAUUSD"

데이터는 크기 5의 정규화된 슬라이딩 창으로 제출되었으며 230개의 기능이 획득되었습니다.

각 기능에는 "XAUUSD1" .... "XAUUSD5" 유형의 각 위치에 고유한 이름이 있습니다.


"보루타" 알고리즘에 의한 기능의 예비 선택

그는 25개의 좋은 것만 걸었다 

Boruta performed 99 iterations in 14.40864 mins.
25 attributes confirmed important: AUDCHF1, AUDJPY1, AUDUSD1, CHFJPY1,
EURCAD1 and 20 more;
 191 attributes confirmed unimportant: AUDCAD1, AUDCAD2, AUDCAD3, AUDCAD4,
AUDCAD5 and 186 more;
 14 tentative attributes left: AUDJPY5, AUDUSD5, CADJPY5, EURDKK1, EURJPY4
and 9 more;

좋은 목록 

[ 1 ] "AUDCHF1" "AUDJPY1" "AUDUSD1" "CHFJPY1" "EURCAD1" "EURJPY5" "EURJPY1" "EURUSD5"
 [ 9 ] "EURUSD4" "EURUSD1" "GBPUSD1" "NZDCHF1" "NZDJPY1" "NZDUSD1" "USDCAD5" "USDCAD1"
[ 17 ] "USDCHF5" "USDCHF1" "USDCNH1" "USDDKK5" "USDDKK4" "USDDKK3" "USDDKK2" "USDDKK1"
[ 25 ] "USDSGD1"

선택 중요도 플롯


선택된 특성에 대해 훈련된 숲 

Accuracy : 0.6892     

모델의 중요한 기능 목록(선택한 항목 중 중요)


karoch is... 더 밝을 줄 알았는데


USDDKK가 무엇인가요?? ))

 
mytarmailS :

USDDKK가 무엇인가요?? ))

아하하)) 덴마크 크로네가 유로를 지배합니다)))

1...208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103...3399
새 코멘트