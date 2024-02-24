트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2104 1...209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.11.11 12:30 #21031 도서관 : 여기서 거래의 수는 고려할 필요가 없다고 생각합니다. 그리고 각 거래에서 수수료와 스프레드를 빼면 됩니다. 이 같은: 그것은 거기에서 작동하지 않을 것입니다, 당신은 어쨌든 계산해야합니다 mytarmailS 2020.11.11 12:41 #21032 블라디미르 페레르벤코 : 예, 버전이 정확합니다. 아니, 네 말이 맞아! 결국, "더 일찍" 열린 거래 (개통은 우리 벡터에 속하지 않음) 이는 커미션이 현재 벡터가 아닌 "이전에" 철회되었음을 의미합니다. 그러나 이것들은 모두 사소한 세부 사항입니다. mytarmailS 2020.11.11 13:37 #21033 2시간의 시간이 있는 분들을 위해 Aleksei Kuznetsov 2020.11.11 14:02 #21034 mytarmailS : 2시간의 시간이 있는 분들을 위해 그것은 무엇에 관한 것입니까? Aleksey Vyazmikin 2020.11.11 14:25 #21035 mytarmailS : 2시간의 시간이 있는 분들을 위해 그는 분열된 환상과 잘못된 결론으로 젊은이들의 두뇌를 오염시킵니다. Vladimir Perervenko 2020.11.11 14:50 #21036 mytarmailS : 아니, 네 말이 맞아! 결국, "더 일찍" 열린 거래 (개통은 우리 벡터에 속하지 않음) 이는 커미션이 현재 벡터가 아닌 "이전에" 철회되었음을 의미합니다. 그러나 이것들은 모두 사소한 세부 사항입니다. 두 가지 점을 고려하지 않으면 이것들은 정말 사소한 일입니다. 첫 번째는 실행 속도입니다. cnt<-function(x){ n <- 1 :(length(x)- 1 ) cnt <- 0 for (i in n) { if (x[i]!=x[i+ 1 ]) {cnt<-cnt+ 1 }} return (cnt) } cnt1 <- function(x){ length(rle(c(x))$values) } sig <- rep(c( 1 , 1 , 1 ,- 1 ,- 1 ,- 1 ), 3000 ) bench::workout({ c <- cnt(sig) c1 <- cnt1(sig) }) # A tibble: 2 x 3 exprs process real <bch:expr> <bch:tm> <bch:tm> 1 c <- cnt(sig) 15.6 ms 9.21 ms 2 c1 <- cnt1(sig) 0 1.15 ms 두 번째 옵션은 15배 더 빠릅니다. 그리고 그것이 수만 번 호출되는 피트니스 기능에 참여한다면 이것은 상당한 시간 낭비입니다. 두 번째 순간. Buy/Sell/ 두 가지 상태가 있으면 모든 것이 좋습니다. 그러나 일반적으로 TS는 Buy/Sell/hold(1, -1, 0)의 세 가지 신호를 생성합니다. 그런 다음 두 번째 옵션이 작동하지 않습니다. 그리고 첫 번째는 약간 조정되었습니다. sig <- rep(c( 1 , 1 , 1 ,- 1 ,- 1 ,- 1 , 0 , 0 , 0 ), 3000 ) > length(sig) [1] 27000 cnt<-function(x){ n <- 1 :(length(x)- 1 ) cnt <- 0 for (i in n) { if (x[i] != x[i+ 1 ] & x[i+ 1 ] != 0 ) {cnt<-cnt+ 1 }} return (cnt) } bench::workout({ op <- cnt(sig) op1 <- cnt1(sig) }) # A tibble: 2 x 3 exprs process real <bch:expr> <bch:tm> <bch:tm> 1 op <- cnt(sig) 31.2 ms 17.43 ms 2 op1 <- cnt1(sig) 0 3.23 ms > op [ 1 ] 5999 > op1 [ 1 ] 9000 첫 번째 옵션은 (느리지만) 올바른 결과를 보여주고 두 번째 옵션은 포지션을 거래로 종료하는 것을 고려하는데 이는 잘못된 것입니다. mytarmailS 2020.11.11 15:14 #21037 블라디미르 페레르벤코 : 두 가지 점을 고려하지 않으면 이것들은 정말 사소한 일입니다. 첫 번째는 실행 속도입니다. 완전히 동의... 피트니스 기능으로 네트워크나 숲을 훈련하는 방법이 있습니까? Vladimir Perervenko 2020.11.11 15:19 #21038 mytarmailS : 완전히 동의... 피트니스 기능으로 네트워크나 숲을 훈련하는 방법이 있습니까? 적합성 함수는 최적화 프로세스 동안 최적화 기준 의 값을 계산합니다. 모델 훈련과 관련이 없습니다. [삭제] 2020.11.11 15:24 #21039 "거래 금지"를 추가하려면 catboost 멀티클래스를 metac으로 구문 분석해야 합니다. 전략의 범위가 증가할 것입니다. mytarmailS 2020.11.11 15:29 #21040 피트니스 기능에 잔액을 계산하고 수수료를 고려하는 새로운 기능이 삽입되었습니다 ... 배우면서 더 나빠졌어, 왜? 이제 알고리즘이 수수료를 절약하기 위해 트랜잭션 수를 최소화하려고 한다는 사실 때문에 생각합니다. 결과적으로 경험이 적어서 트랜잭션이 줄어듭니다.. 다음은 그래프입니다. 훈련 중에 트랜잭션이 거의 없을 때 훈련이 실패하는 것을 직접 볼 수 있습니다... 회색은 훈련 TRAIN 1500점입니다. 검은색은 TEST 500점 여기에 거래가 거의 없었고 알고리즘은 매우 낮은 빈도로 아무것도 배우지 못했습니다. 2일 전에 진입점을 알아두는 것이 좋습니다.)) 하지만 모든 것을 테스트하는 방법을 알 때까지 지속적으로 재훈련하는 것이 더 나을 것입니다. 1...209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기서 거래의 수는 고려할 필요가 없다고 생각합니다. 그리고 각 거래에서 수수료와 스프레드를 빼면 됩니다. 이 같은:
그것은 거기에서 작동하지 않을 것입니다, 당신은 어쨌든 계산해야합니다
예, 버전이 정확합니다.
아니, 네 말이 맞아!
결국, "더 일찍" 열린 거래 (개통은 우리 벡터에 속하지 않음)
이는 커미션이 현재 벡터가 아닌 "이전에" 철회되었음을 의미합니다.
그러나 이것들은 모두 사소한 세부 사항입니다.
그는 분열된 환상과 잘못된 결론으로 젊은이들의 두뇌를 오염시킵니다.
두 가지 점을 고려하지 않으면 이것들은 정말 사소한 일입니다. 첫 번째는 실행 속도입니다.
두 번째 옵션은 15배 더 빠릅니다. 그리고 그것이 수만 번 호출되는 피트니스 기능에 참여한다면 이것은 상당한 시간 낭비입니다.
두 번째 순간. Buy/Sell/ 두 가지 상태가 있으면 모든 것이 좋습니다. 그러나 일반적으로 TS는 Buy/Sell/hold(1, -1, 0)의 세 가지 신호를 생성합니다. 그런 다음 두 번째 옵션이 작동하지 않습니다. 그리고 첫 번째는 약간 조정되었습니다.
첫 번째 옵션은 (느리지만) 올바른 결과를 보여주고 두 번째 옵션은 포지션을 거래로 종료하는 것을 고려하는데 이는 잘못된 것입니다.
완전히 동의...피트니스 기능으로 네트워크나 숲을 훈련하는 방법이 있습니까?
적합성 함수는 최적화 프로세스 동안 최적화 기준 의 값을 계산합니다. 모델 훈련과 관련이 없습니다.
"거래 금지"를 추가하려면 catboost 멀티클래스를 metac으로 구문 분석해야 합니다.
전략의 범위가 증가할 것입니다.
피트니스 기능에 잔액을 계산하고 수수료를 고려하는 새로운 기능이 삽입되었습니다 ...
배우면서 더 나빠졌어, 왜? 이제 알고리즘이 수수료를 절약하기 위해 트랜잭션 수를 최소화하려고 한다는 사실 때문에 생각합니다. 결과적으로 경험이 적어서 트랜잭션이 줄어듭니다..
다음은 그래프입니다. 훈련 중에 트랜잭션이 거의 없을 때 훈련이 실패하는 것을 직접 볼 수 있습니다...
회색은 훈련 TRAIN 1500점입니다.
검은색은 TEST 500점
여기에 거래가 거의 없었고 알고리즘은 매우 낮은 빈도로 아무것도 배우지 못했습니다.
2일 전에 진입점을 알아두는 것이 좋습니다.))
하지만 모든 것을 테스트하는 방법을 알 때까지 지속적으로 재훈련하는 것이 더 나을 것입니다.